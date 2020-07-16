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遼闊視野賞群山！百岳單攻聖品「志佳陽大山」初體驗

健行筆記 / 健行筆記俠女卿

志佳陽大山，最高峰海拔3345m，因位於志佳陽社(即現今環山部落)而得名，屬雪山山脈的支稜。山頂展望極佳，北邊可見雪山主、東峰稜線，東邊可眺望北一段壯闊的南湖大山與中央尖山稜線，西南邊為大劍山、佳陽山、劍山稜線，南邊山下則為環山、梨山、福壽山農場一帶...登臨其上，視野開闊。

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在武陵雪山線未開通前，志佳陽登山路線為昔日攀登雪山的唯一路線，從登山口至志佳陽最高點約8.25K，走至雪山主峰則為12.5K。3.1K前林道相對平緩好走，只是要下切至溪谷，途經果園、菜園後再接回林道，需特別留意標示才不會迷路～過3.1K就是路線挑戰的開始，一路陡上至最高點，5公里多路程將爬升約1700公尺，陡上程度非常考驗體力，相對的回程時的陡下也很吃力，難怪會叫『大山』啊！

↓ 位於3.1K處路線標示圖，過3.1K就是一路陡上...

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原本預計來回約需10-12小時，所以凌晨2點就出發，結果我們9小時走完(包含休息、煮東西吃、拍照)，還沒過午就回到登山口旁的希瑪農莊，民宿老闆驚訝地看著我們打趣的說：『你們有登頂嗎？不會走到3.1K露營區就回來了吧...』

我們回道：『有登頂啦～』

民宿老闆則笑說：『那你們是百岳(指志佳陽大山)爬很多遍囉...』

老實說，志佳陽大山真的是"初體驗"，1.5K前要下切至溪谷又要穿越果園、菜園，這段路摸黑前行沒有迷路，我們已經很偷笑了...

行程記錄：[上山]  上山行走時間約4小時55分。0205登山口(0K/1550m) — 0305步道3.1K松針營地(1680m) — 0521賽良久營地(6K/2700m) — 0610往馬武霸山叉路(6.9K) — 0626往瓢簞山屋叉路(7.2K) — 0649三角點(7.85K/3289m) 0726三角點 — 0736志佳陽大山最高點(8.25K/3345m)。[下山]  下山行走時間約3小時15分。0750志佳陽大山最高點(8.25K) — 0757三角點(7.85K) — 0840賽良久營地(6K) — 0941步道3.1K松針營地 0955 —1105登山口(0K)。＊以上行程時間僅供參考，請斟酌個人腳程＊

因計劃凌晨出發，所以前一晚我們選擇入住離登山口最近的［希瑪農莊2館］民宿，無奈民宿客滿，我們只能入住該民宿位於部落裡的1館，一早還多走了30分鐘路程才到吊橋＜至登山口一定會經過希瑪農莊，關於交通於文末補充說明

↓ 司界蘭溪(又名四季蘭溪)吊橋就位於希瑪農莊民宿前方，過吊橋後就是登山口了。

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＊此路線屬於雪霸國家公園範圍，需申請入園證(申請網址)，進入時將入園證投入登山口旁的信箱中。

02:05從登山口開始出發，走過一小段緩升的之字型林道後，遇到下切與高繞路線叉路，我們取右下切至溪谷(高繞路線約多15分鐘路程)。＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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下至溪谷，順著枯倒的大樹向左走，之後再沿溪邊岩石攀爬回到林道路徑。＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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從溪谷爬上後順著林道向右走入私人果園，從果園中的鐵皮工寮穿過後走出果園。＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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繼續順著路徑，沿司界蘭溪前行(溪水在右手邊)，走過一片果園後留意右手邊有一座鐵橋，橋前木椿標示1.1K，取右過橋。＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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過橋後順著路徑向左，一樣沿司界蘭溪前行，只是溪水換成在左手邊，順著路徑走一段路後來到一叉路，取左直行穿越菜園(菜園旁有木椿標示往雪山主峰)。＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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之後順著菜園旁的大條路徑前行，到菜園盡頭時順著左行靠近溪水時再右轉沿菜園旁小路走進森林...＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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↓ 當看到這個往［雪山主峰/志佳陽大山］指標時，接下來的路徑就單純明顯了...<照片為回程時拍攝>

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接著會經過架在溪邊岩石上的鐵棧橋，陸續經過1號、2號、3號棧橋。<去程摸黑照片不多>

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當看到4號橋標示時，因橋已被沖毀，要涉水過溪～＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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過溪後就來到了3.1K松針營地，凌晨3點多已有人起來煮食，稍作休息後我們就開始陡上路線...＜照片為回程時拍攝，去程順著黃線走＞

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摸黑上山，陸續經過4K、5K木椿指標...好在有星月相伴才不會覺得無趣～

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2點多摸黑上山，過了5.5K後太陽露臉了...行至此已走了3小時...

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繼續前行會看到往［雪山主峰 / 賽良久營地］指標，過了6K木椿後沒多久就到賽良久營地了。

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↓ 05:21來到賽良久營地( 6K / 2700m )，此地約可容納3-5個小帳。

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過了6.7K後逐漸走出森林，視野越來越遼闊...

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06:10來到往［馬武霸山］的叉路口(約6.9K處)，有些山友在探訪志佳陽大山後，回程會往馬武霸山下山，來個Ｏ型走法。

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繼續前行，06:26來到往［瓢簞山屋］叉路口(約7.2K處)，遠處山頭就是志佳陽大山最高峰，再走1公里多就到了...

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越往上走視野越好，看著峰巒疉翠，就不覺累了...

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接近三角點的稜線上向東北望去，可見雪山主峰向東分出之支稜，甚至還能看見［七卡山莊］...

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終於，06:49抵達了志佳陽大山基準點(三角點)，海拔約3289m。但這裡並不是志佳陽最高峰，最高點在後面草坡上距離約400m的地方。

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走了4小時44分來到三角點，飢腸轆轆，煮個泡麵吃飽先...其他山友也陸續上來，三角點頓時熱鬧起來～↓ 休息吃飽後，花了約10分鐘走向志佳陽大山最高峰（遠處最高山峰就是雪山主峰）。

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↓ 07:36來到志佳陽大山最高峰，海拔約3345m。

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↓ 最高點向南的展望，可見遠處梨山及福壽山農場。

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↓ 最高點向東北的展望，可見雪山東峰及七卡山莊(照片中間的小小白點)。

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↓ 最高點向北的展望，可見雪山主峰。從這兒再走約4公里就能到雪山主峰了...

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07:50離開最高點，準備下山囉...下山途中向東南方(瓢簞山屋方向)望去，可見山下的環山部落...

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下山時在稜線草坡中遇見了白色的阿里山龍膽，"萬藍叢中一點白"特別顯眼～

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08:40下山來到賽良久營地(6K)，氣温漸熱，整裝後再來就是挑戰腿力的"陡下"行程了...

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歷經約3公里的陡下路程，終於09:41回到3.1K松針營地，連續陡下操的夥伴大腿快抽筋啦...

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3.1K稍作休息後，涉水過溪接回林道，陸續經過志佳陽3號、2號棧橋...

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接著再次走過架於溪邊岩壁的鐵棧道，偶爾停留回望走過的山頭，發現身旁岩石竟像隻小狗側臉，實在是太有趣了...

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而去程摸黑走過的鐵棧道，回程一看才驚覺有點兒可怕...

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之後走出森林，再次經過大片菜園，接著走過1.1K處的鐵橋～

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陸續穿過私人果園，再下切至溪谷，沿溪谷右側接回林道...

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11:05回到登山口，終於完成路程，夥伴開心地笑了~

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走過吊橋後至民宿梳洗（入住希瑪農莊的山友，老闆提供登山回程時免費洗澡的服務，很貼心～），就能準備回家了。

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| 交通補充說明  |

＊前往志佳陽大山登山口，一定會經過［希瑪農莊］，GoogleMap定位［希瑪農莊2館］即可到達。＊只是下到希瑪農莊的產業道路非常陡峭，一般車輛(非四輪驅動)建議停在流籠頭空地再步行下去。停車時請留意，勿影響果農作業及運輸動線。

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＊若是四輪驅動車，希瑪農莊住客可將車開至民宿前停放(非四輪驅動車禁止進入，因陡峭狹窄的山路怕是開的下去，開不上來...)。

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登山 民宿 吊橋

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