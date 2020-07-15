「羊頭山單攻」 百岳清單「中橫四辣」小辣到底有多辣？
影音好讀版─Pan Vlog：羊頭山單攻▼
今年年初實在抽不到山屋 (抽了好幾次嘉明湖&檜谷山莊) ，於是從把百岳單攻清單中挑選了這座山─「中橫四辣」之一的小辣、百岳排行老么的羊頭山。
時間：2020.04.05；成員：雞翅、Pan、Wei、Marco
行前準備
- 行程安排─前一晚住宿：大禹嶺欣欣民宿 (雪鏈驛站，google map搜尋奇萊餐廳渡假農莊)
- 價格：一晚$400/人
- 地點：鄰近畢祿山登山口，羊頭山登山口 (慈恩隧道旁鐵梯) 開車約30分鐘
- 通舖型式─有枕頭、棉被、拉簾和睡墊
- 兩間衛浴，兩間廁所(廁所是蹲式的)
- 設備：吹風機(一台)、熱水澡、飲水機(冷熱水皆有)、提供wifi。
- 房內禁止開火炊煮
- 隔音較差，入夜後要放低音量(雖然當天只有我們4人入住)
※聯絡資訊：0911271480 陳小姐
※要先跟民宿老闆確認抵達時間，老闆說接完我們後他就要下山了~
2. 入園證申請：羊頭山為太魯閣國家公園管轄，需申請入園證 (網站點我)
無須投遞信箱，將入園證帶在身上備查即可
我們原本是預計4/3爬畢祿山，也約好hiking板板友共乘，但出發前一天才發現忘記申請入園證了 (崩潰)，只好臨時更改時間、更改行程。
3. 羊頭山現已開放不用申請入山證，僅需申請入園證就好
行程總覽：
|時間
|里程
|海拔
|2:50
|欣欣民宿出發
|3:50
|慈恩隧道旁出發
|0K
|2010m
|登山口
|7:20
|白木林平地
|8:00
|2.5K
|8:45
|3K
|3032m
|羊頭山畢祿山岔路口
|9:55
|4.1K
|3035m
|羊頭山三角點
|15:00
|慈恩隧道
羊頭山登山口是在中橫公路133.1K處的慈恩隧道旁，車子可以停在慈恩隧道附近白線內較寬處。爬上鐵鉤後會看到用油漆噴的指標，要先向前走幾步再左轉陡下，才會看到步道告示牌，切記不要直接向左轉，會直直掉落在中橫公路上！
摸黑的羊頭山路上指標或登山條並不明顯，事先下載好離線地圖，多加比對是否走在正確的路上。沿路較陡的地方有木梯、鐵梯和拉繩，小心走滿安全的。
偶有碎石坡路段，但都有繩子可以確保安全
前3.1K會陡升1000m，其中1-2K這段路較陡較辛苦，但看到一片白木林也值得啦！
3.1K 畢羊岔路口
3.1K畢羊叉路後，最後的1K會先陡下再陡上，雖然沒有前3.1K累，但還是不免懷疑，為何已經爬到差不多的高度了，還要經歷這些上上下下才能攻頂呢？
沿途展望很好，可以看到周邊的大山山頭！(圖：Marco)
攻頂！下雨前看到了滿滿的雲海～～～超美！我們很幸運，在快要返回登山口時才開始下小雨，不然下坡應該會崩潰QQ
整體而言，中橫四辣的羊頭山真的是小辣，沒有想像中的累人，只要下山不遇到下雨就好(笑
圖文好讀版▼
https://hiking104ya.pixnet.net/blog/post/14037686
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