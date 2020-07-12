雙層飛瀑傾洩而下！南投魚池山林秘境「澀水水上瀑布」美景包場

從水上森林步道約中段的地方，有個下切的路段可以行至水上瀑布，據網路上的搜尋，若從埔里端探訪路況險惡且遙遠，但若從水上平台下切僅約200至300公尺距離

而我竟誤打誤撞的遇上了，這難得的天然美景…

這天， 我差不多10:15分從金天宮起走，走到水上平台加上拍照約11:15離開，一路走走拍拍約11:51看到了~水上瀑布的小指標

指示牌上寫著250公尺，看著路況是下切路段，還在心裡遲疑，腳步卻不由得往下走…

路況著實不好，一路的上行…下坡，擔心腳滑步履自然放慢了些

飛近身旁的蝴蝶，怎麼都不願意張開翅膀…

棧道上還有斜倒的木頭

雖然一路上還能聽見嘩啦啦的水聲，直到~~眼前這一溪流，這就是瀑布嗎??小小的失望…

但前方看似還有路繼續前進…森林裡整片翠綠的蕨類好漂亮

愈接近水聲愈大，終於一轉彎，哇……眼前這才是傳說中的~水上瀑布

瀑布以上下兩層的方式，傾洩而下，注入潭中，滑過大小不一的岩塊，再流經剛剛經過的小溪流

瀑布流經的石塊，衝撞出的水花甚是好看，還可以看出溪水相當清澈

搭配著兩旁的綠意岩石，保留了最原始的美

就這麼靜靜的坐著，欣賞從天而降的飛瀑，隨風飛散的水花，感受無比的清涼感，滿滿山林綠意的芬多精與負離子，是讓人眷戀旅行的動力

我終於尋到了好位置，可以拍幾張照記錄一下，不然即便是250公尺的距離 ，也是讓我很小心翼翼的才抵達，沒留個影他日可以回味，太可惜了

雖然剛過午後，因為沒有陽光照射，天色較暗，僅在安全的石塊上小憩片刻，隨即下山

上來的時候，未知於前方的路徑，亦步亦趨，回程的路心裡有數，也比較放心的拍照記錄

這一段路大多是枕木，除了僅容一人的寬度，有些路段會有橫生的樹幹，上上下下，一不留心，很容易被絆倒

當然雨天就更不適合來此，我不禁要想，從埔里端的路~路況險惡且遙遠到甚麼狀態??

其實在步道入口遇上農作的夫妻，提到要溯溪才能到達水上瀑布，當時就放棄了賞景的念頭，畢竟旅行最重要的還是安全，直到來到下切路段，評估了路程、自己的腳程、加上時間還早，於是前行，相信自已不是盲目的旅人。如果你(妳)和我一樣常常一個人旅行，那麼得再多一份旅行途中的應變能力，這樣，才能真正享受旅行的樂趣 ^.^

城市漫遊。 gina