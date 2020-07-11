美如置身歐洲湖畔！雪山翠池「黃金北稜角倒影」如夢似幻
2018首訪雪山，新手行程安排不佳，所以雪主登頂白牆，也沒安排下翠池！相隔兩年，再次來訪雪主補考大景，為了黃金北稜角倒影美景，特別再加碼翠池山屋一晚。
此行雪主東北稜角下翠池：相簿
D1:
05:30台中出發，06:20經合歡山休息，07:20梨山補給，09:00抵達武陵農場雪山登山口，09:30整裝起登
10:43七卡山莊休息，山莊目前整修中，前一刷我們晚晚才從台中出發，午後才啟登，第一晚就是住在七卡山莊，這裡的猴子很猖狂，拿走我們一袋水果....很有趣的往事....11:00再出發
12:28哭坡觀景台休息，12:55再出發
哭坡
13:55二刷雪山東峰，上回有藍天白雲大景照，這次白牆無所謂，還是有美麗的藍天遠景
369山莊看似近在眼前..其實還有1.6K
15:15抵達369山莊，平日來還是滿滿的登山客，雪山的魅力還真強。
D2:
原則不摸黑，原計畫在369欣賞美美的日出後再出發，但是氣象預報午後雷陣雨的機率又提高了，所以決定提早一小時出發，
04:00出發，結果凌晨霞光實在太美了，結果還是在黑森林前段享受日出光影。
森林日出
黑森林美景
06:55進入圈谷..上一刷的圈谷霧雨濛濛..時有時無..有點夢幻...這次天氣大好..終於一覽無遺的看到完整的大碗公
努力重裝往上..為了雪主的大景補考
月娘一路陪著我們..圈谷上方的玉山杜鵑也迎接著我們
枯白的圓柏
09:10雪主大景補考成功(前一刷厚厚的白牆..還下著霧雨)
這次一定要看好賞滿..拍好拍滿才滿意...在這裡停留了2個小時..三角點俯瞰圈谷
三角點望向北稜角延伸的聖稜線
回望來時路
11:15再出發..前往北稜角...附近天空已經聚集灰色雲朵，原本想放棄上北稜角，或是明日回程再上，但是明天的天氣狀況不明，實在不想讓此行留下遺憾，所以，出發吧！
11:30鞍部...
邁向台灣第三高峰
11:50北稜角
北稜角俯望第一圈谷..可以依稀看到上主峰的路徑
往聖稜線走一小段..到0.6K處欣賞二號圈谷
雲層增厚..趕緊下翠池要緊
12:40回到鞍部；12:50下翠池山屋 碎石坡沒有想像中難走，比起玉北和南湖圈谷，這裡算是相對好走的，但是灰白雲霧顏色變深中，低沉的悶雷聲也從遠方逐漸靠近過來，很擔心此時下起大雨。
14:10抵達翠池山屋
14:30到池畔拍照..此時只有雲霧繚繞的北稜角倒影..
15:00開始下起小雨，進到山屋才下起大雨，伴隨著雷聲，雖然慶幸我們的幸運，但是也懊惱美景泡湯了！15:30左右下大雨的山屋，只能躺平休息。17:00雨滴聲漸小，趕緊準備煮食吃晚餐，來等看看有沒有奇蹟出現！用餐時看見圈谷上雲霧中有微微的藍天透出，加緊動作收拾一切，拿起相機手機到池畔等待美景。
17:50雨後霧散18:10夕陽進入翠池
傳說中如夢似幻的黃金北稜角出現了...雀躍不已的像個年輕人..趕緊回到池畔欣賞這可遇不可求的黃金北稜角倒影..
這景色實在無法形容...太美了..簡直就像置身在歐洲美麗的湖畔....這麼一興奮..竟然忘了半百夫妻與黃金倒影合照...看來..有機會還得再來一次了....呵呵
18:45結束這一幕精采大戲
D3:
06:00回程..
怎麼下來就得怎麼上去
昨天的一場大雨..讓碎石下方的土壤含了水份..走起來反而扎實不滑..比下坡時乾燥好走多了..只是這裡空曠曝曬感強...若真下大雨打雷..還是不建議行走
主峰與北稜角的影子映入山谷中...遠方的觀霧及樂山雷達站清晰可見
07:45回到鞍部..曬太陽休息
08:20直下圈谷賞花
09:25氣象站09:40進入黑森林，前往雪北的水管路碎石坡...有機會一定要來拜訪
11:05出黑森林進入草原
就近欣賞品田山的特殊皺褶..
邁向最終目標...中央尖....希望半百夫妻有能力可以上去
11:30回到369
巧遇山林界名人"雪羊"帥哥
12:15再出發
回望369與圈谷
13:15經東峰
14:35哭坡14:55再出發
15:45七卡..16:00再出發
16:40登山口
半百夫妻完成雪主大景補考...加碼上到北稜角...欣賞到傳說中的黃金北稜角翠池倒影..更是幸運的沒有淋到午後雷陣大雨..此次的行程可說是100分圓滿達成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言