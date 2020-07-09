快訊

日本為何到處都是吉祥物？「角色經濟」下的吸金狂潮

上午11時24分花蓮規模4.8地震 最大震度宜花3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一個人漫步「世界首座寧靜公園」！陽明山西段大縱走

健行筆記 / 健行筆記秋天剩旅行

一個人漫步在世界首座寧靜公園！陽明山西段大縱走

陽明山大縱走是一條位於陽明山國家公園裡的長程縱走分為東線與西線共10座山

西線:向天山、面天山、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山主峰

東線:七星山主峰、七星山東峰、竹篙山、石梯嶺、頂山

陽明山東西大縱走一次連峰走完大約需費時10-12小時左右，是一條登百岳行前訓練耐力與體力的優質路線，路程中皆有公車可搭乘  交通非常便捷山友可隨時調整路線搭公車前往下一座山或轉乘捷運回都市

本次行程出發點是由捷運紅線的淡水信義線於「北投站」下車  轉承「小六」公車至「清天宮」登山口若你想搭乘第一班山友們需要注意頭班車時間「小六」公車於「北投站」發車時間為5:40~23:00，大約半小時一班

路線比較注意的部分就是，面天山往大屯山時的下坡路段，石磚因長時間被樹陰遮擋表面濕滑，容易滑倒，建議尋找合適的踩點或攜帶登山杖採側面小步緩下

前往大屯山西峰與南峰時因為坡度非常陡，建議可以攜帶手套

本次行程的終點預定為小油坑，但是現在正好是繡球花季，推薦大家走完可以順道去竹子湖，欣賞炸好炸滿的繡球花

竹子湖裡頭有很多區其中一位老闆娘看到我拿著三角架、相機與麥克風，老闆娘說她沒有業配過，也不懂怎麼宣傳請我幫忙多多分享，於是只收我半價但是還是跟大家分享一下「阿華繡球花」

►對於本腳架有興趣可至官網查詢

Peak Design 品牌專館 https://pros.is/S7RN5

PD Travel Tripod 旅行者腳架  https://pros.is/SCVD8

►陽明山國家公園空拍申請 https://reurl.cc/L3obYL

書函文號：2020040520、2020040554

►世界第一座都會寧靜公園新聞訊息https://reurl.cc/D9pgWE

►國際組織國際寧靜公園（Quiet Parks International）https://www.quietparks.org/

►陽明山東西大縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/O1o09y

►陽明山西段縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/V6oEky

►陽明山東段縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/arD9Q9

►@陽明山國家公園 官網 https://reurl.cc/ZOoGDW

►陽明山公車 https://reurl.cc/8G8y1o

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

秋天剩旅行【cts.travel】Youtube

秋天剩旅行【cts.travel】IG

秋天剩旅行【cts.travel】FB

陽明山 國家公園 北投

延伸閱讀

陽明山別墅出現2.3公尺巨蛇嚇壞屋主 動保員捕回後野放

北市砸救命錢800萬 拍縱走廣告挨批

台北／陽明山竹子湖大梯田 繡球花海美麗綻放

獨／鈕承澤性侵官司纏身 被捕獲裸上身做這件事

相關新聞

影／一個人漫步「世界首座寧靜公園」！陽明山西段大縱走

一個人漫步在世界首座寧靜公園！陽明山西段大縱走 陽明山大縱走是一條位於陽明山國家公園裡的長程縱走分為東線與西線共10座山 西線:向天山、面天山、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山主峰 東線:七星

炎夏裡的冰與火之歌！竹南海濱森林步道+崎頂子母隧道+北埔冷泉

五月的梅雨帶來滿滿的甘霖,救贖了全台各地乾涸的水庫,隨著梅雨鋒面的離開 六月的熱浪接踵而來,台灣正式進入炎熱的夏天!! 每天早上就是曬在身上燙到會痛的炙熱陽光,每天午後就是狂風暴雨 雷雨交加的短

登玉山別亂「爽約」 小心被列黑名單

登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，不過登玉山前必須先向玉山國家公園管理處提出入園申請，但有不少人卻不知道申請獲准卻「...

小百岳最佳練習！　略具挑戰、絕無冷場「石牛山」郊山路線

新竹。關西小百岳 石牛山(三等三角點、Ｈ671公尺)位於關西馬武督，是北部著名的小百岳，北與桃園復興區相鄰，有360度極佳的視野，北眺石門水庫、大桃園市區，東望外鳥嘴山、貴妃山等稜線景色優美。步道有

遊走被夕陽包覆的山徑！合歡山「北‧西峰」14小時翻山越嶺賞超值美景

合歡山看似親近，其實遠的要命，一日單攻合歡山北峰、西峰的難度對於百岳幼幼班的我們來說有些硬，一路上上下下全在3000m以上，空氣稀薄下需要長時間徒步登山，尤其是回程體力耗盡還需要陡上多座山頭，對於體力

多樣景觀一次賞！花蓮秀林「燕子口步道」　兼具地形、生態與人文特色

燕子口步道從燕子口到靳珩橋，全長480公尺，約莫20分鐘的路程，就可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、湧泉、印地安酋長岩等多樣化的景觀 燕子口的地形 是立霧溪水經年累月沖刷出令人歎為觀止的岩壁特色，因為

稜線上賞美景！彰化社頭「中央嶺造林步道」　清水岩步道群之一

中央嶺造林步道 是彰化社頭清水岩遊憩區內的四條步道之一。這天我們先從18彎古道起走，來到終點的茶園鳳梨田後，接續中央嶺造林步道O行返程 18彎古道終點，前方是土地公廟，右轉則銜接中央嶺造林步

有如走在林間森林公園！中級山「油羅山」之旅　學習敬重山林＋尊重他人

兩個小時的車程，終於開上了羅山林道北線，愈接近登山口，隨之而來的車就愈少，我喜歡這樣的感覺。此時心裡所構思的美好畫面是：「茂密的森林中，迎風而來的清新空氣，林道安靜的只聽得到鳥鳴聲、樹葉磨擦的沙沙聲和

處處綠油油！遊走「18彎挑鹽古道」　彰化社頭清水岩步道群

位在彰化社頭清水岩遊憩區內，共有四條步道：挑鹽古道、二棧坪步道、中央嶺步道、觀音山步道，統稱清水岩步道群 這天和家人安排步道健行 距離清水岩寺不遠處，有塊腹地不小的停車場 帶上輕便的

穿越竹林、茶園、森林谷底秘境！「環溪頭大縱走」挑戰全線路程

清晨6點多來到溪頭米堤，沒想到已停了不少車，看來大家都跑來山上避暑了。 米堤登山口位置 經過小土地公廟 很穩定的水源 接上鳳凰北嶺線後取右，往天文台方向行 登頂此行第一座

登山愛好者此生必去！「尼泊爾」AnnapurnaCircuitTrek 沿途大山

Annapurna Circuit Trek 沿途超級大山 Annapurna Circuit Trek has often been voted as the best long-distance

遊山玩水一次滿足！ 淡蘭古道中路「暖暖到十分」一點都不無聊

關於淡蘭古道「淡蘭古道」是清代時期（1800至1900年期間）由淡水廳到噶瑪蘭廳（現今臺北到宜蘭）的主要交通道路，當時正是北台灣漢民族開始由西部往東部發展的黃金時期。而淡蘭古道分為北、中、南三路，其中

熱門新聞

影／一個人漫步「世界首座寧靜公園」！陽明山西段大縱走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。