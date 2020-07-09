影／一個人漫步「世界首座寧靜公園」！陽明山西段大縱走

一個人漫步在世界首座寧靜公園！陽明山西段大縱走

陽明山大縱走是一條位於陽明山國家公園裡的長程縱走分為東線與西線共10座山

西線:向天山、面天山、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山主峰

東線:七星山主峰、七星山東峰、竹篙山、石梯嶺、頂山

陽明山東西大縱走一次連峰走完大約需費時10-12小時左右，是一條登百岳行前訓練耐力與體力的優質路線，路程中皆有公車可搭乘 交通非常便捷山友可隨時調整路線搭公車前往下一座山或轉乘捷運回都市

本次行程出發點是由捷運紅線的淡水信義線於「北投站」下車 轉承「小六」公車至「清天宮」登山口若你想搭乘第一班山友們需要注意頭班車時間「小六」公車於「北投站」發車時間為5:40~23:00，大約半小時一班

路線比較注意的部分就是，面天山往大屯山時的下坡路段，石磚因長時間被樹陰遮擋表面濕滑，容易滑倒，建議尋找合適的踩點或攜帶登山杖採側面小步緩下

前往大屯山西峰與南峰時因為坡度非常陡，建議可以攜帶手套

本次行程的終點預定為小油坑，但是現在正好是繡球花季，推薦大家走完可以順道去竹子湖，欣賞炸好炸滿的繡球花

竹子湖裡頭有很多區其中一位老闆娘看到我拿著三角架、相機與麥克風，老闆娘說她沒有業配過，也不懂怎麼宣傳請我幫忙多多分享，於是只收我半價但是還是跟大家分享一下「阿華繡球花」

►對於本腳架有興趣可至官網查詢

Peak Design 品牌專館 https://pros.is/S7RN5

PD Travel Tripod 旅行者腳架 https://pros.is/SCVD8

►陽明山國家公園空拍申請 https://reurl.cc/L3obYL

書函文號：2020040520、2020040554

►世界第一座都會寧靜公園新聞訊息https://reurl.cc/D9pgWE

►國際組織國際寧靜公園（Quiet Parks International）https://www.quietparks.org/

►陽明山東西大縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/O1o09y

►陽明山西段縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/V6oEky

►陽明山東段縱走相關GPX(健行筆記)https://reurl.cc/arD9Q9

►@陽明山國家公園 官網 https://reurl.cc/ZOoGDW

►陽明山公車 https://reurl.cc/8G8y1o

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