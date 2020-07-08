炎夏裡的冰與火之歌！竹南海濱森林步道+崎頂子母隧道+北埔冷泉

五月的梅雨帶來滿滿的甘霖,救贖了全台各地乾涸的水庫,隨著梅雨鋒面的離開 六月的熱浪接踵而來,台灣正式進入炎熱的夏天!!

每天早上就是曬在身上燙到會痛的炙熱陽光,每天午後就是狂風暴雨 雷雨交加的短暫陣雨,這樣的天氣實實在在的困擾著熱愛登山的人,既然躲不開 避不了 那就坦然接受吧!!李老師這次決定前往苗栗竹南的海邊,正面迎戰紫外線超標的夏日豔陽,順便賭一把是否能閃過幾乎天天都有的午後雷陣雨!!

第一站是竹南鎮的海濱森林步道,森林???

海邊有森林???是真的!!竹南的海邊真的有一座看不到邊際的森林!!

竹南海濱森林步道全長5公里,龍鳳漁港 假日之森 親子之森 長青之森 保安林濕地,沿線五個景點 任憑你隨意排列組合,李老師好歹也晉身為健行筆記的神人等級,當然是要從頭到尾全部走完!!

龍鳳漁港有一大片超乎想像寬敞的停車場,很適合自行開車前往的朋友,就從停車場前的連鎖磚小徑開始前進。

馬上就能看見相關介紹和指標,原來這條海濱森林步道也是自行車車道。

自行車的輪子可沒有人類雙腳的厲害,為了讓自行車能暢行無阻,於是整條步道都是完整平坦的路面。

儘管才上午九點多 但六月的陽光可沒在客氣,還好這裡是海邊的森林步道,森林裡的綠蔭還是能盡責的擋掉許多紫外線。

別以為海邊的森林就會比較LOW,山上的森林有鬆軟彈性的松葉地面,海邊的森林則是厚厚的鋪上一層木麻黃針葉,同樣的鬆軟有彈性!!

很快就走到假日之森,這裡有廁所 更衣室 沖洗區 和美麗的沙灘,名符其實是一座假日擠滿人潮的森林。

平坦的步道適合一家大小 祖孫同堂 闔家光臨,沿途還有許多不同款式的涼亭休息區。

雖然都叫做森林,但海邊的環境就是比較貧瘠,所以感覺枯枝比綠葉還多。

海濱森林裡的林相樹種很單純,大致以海邊防風林常見的木麻黃和黃槿為主,令人意外的是山區常見的九芎竟也數量不少,只是每棵九芎都像怕熱一般脫光身上的樹皮,露出一身幼咪咪 白拋拋的肌膚~~

一直走在平路上實在有點乏味,於是空地處就設置了各種運動器材或訓練設施。

這些設備和器材不僅兼具娛樂性和挑戰性,還可以是外拍網美最佳的道具!!

在悶熱中抵達親子之森,叉路處有一面紫斑蝶生態教室的指標,充滿學習熱忱的李老師當然要走過去看看。

可惜簡單平實的生態教室大門深鎖,原來這裡是有預約才有開放的~~

隨著時間的流逝 四周溫度也逐漸上升,在澳熱難耐中 李老師加緊腳步往前衝,只想趕快走到終點 喝水休息!!

抵達長青之森 大同小異的景觀,李老師絲毫不想逗留 繼續往前。]

竹南海濱森林步道的終點就是保安林濕地,在用心規劃下變成一座舒適寬敞的休憩公園。

綠地碧水的盡頭是一座垃圾焚化廠,象徵汙染的廠房竟然能與生態豐富的濕地融洽並立,李老師驚艷的同時 還是要呼籲垃圾要減量喔!!

整個保安林濕地的面積不大,但清爽舒適的環境讓人變得平心靜氣,好像六月的陽光也沒那麼悶熱難耐了。

不僅水池邊有許多享受垂釣的人,為了撈魚,居然有人直接走下又臭又黑的泥濘水池中,這…….到底是愛玩還是愛吃啊???

輕緩的沿著生態池畔走了一圈,突然間幾棵造型怪異的木麻黃吸引了李老師的眼光,這離地鏤空一公尺的樹根也太特別了,李老師像隻興奮的野兔 不停在樹洞裡鑽進鑽出。

這是個平靜祥和的世界,連活潑好動的紫斑蝶都願意靜靜的跟人合照。

在另一邊還有一處網紅外拍秘境,一大片綠油油的荷葉隨風擺盪,更襯托出盛開荷花清新脫俗的氣質,而乾涸的池底 則讓人能夠零距離欣賞荷花的嬌美。

休息夠了就馬上切換成急行軍模式,李老師要以最快的速度返回假日之森,即使此時已經是日正當中的12點鐘,但李老師就是任性的要下海享受夏天的熱情。

假日之森附有一座廁所兼更衣室,換裝完畢 就能沿著細沙小徑衝向大海囉!!

日正當中的沙灘吸收了滿滿的太陽能,即使穿著拖鞋依然能夠感受到腳底下的熱度,這等高溫應該可以煮熟生雞蛋吧!!

頭頂上陽光很熱 腳底下的沙子很燙,於是李老師毫不猶豫直接泡浸進海水裡,可惜浸泡的不是清涼海水而是暖呼呼的溫泉~~~

但大海和沙灘是最能享受夏天的地方,不用怕紫外線了 不要管防曬了,通通脫掉 甩掉 拋掉 丟掉,盡情的享受豔陽 海風和白浪吧!!

海岸線內外二側佇立一根根的巨大風扇,像是不停轉動的風車 增添了竹南海濱的特色,如果可以 應該盡力發展無汙染的風力發電吧!!

氣溫實在太熱了,李老師驅車直達龍鳳宮附近阿文快炒吃午餐,阿文快炒口味獨特 價錢便宜 值得推薦!!龍鳳宮裡則是佛心的提供免費的冰仙草和熱茶,熱到爆炸的李老師一口氣喝了三碗冰仙草,心裡又是甜蜜又是清涼又是感恩。

午後的天空依然是晴空萬里 依然很熱,李老師一行人頂著豔陽轉戰崎頂子母隧道。

崎頂子母隧道就在崎頂車站附近,所以可以開車前往 也可以搭火車前往。

從車站前的柏油路往上就是子母隧道的方向。

馬上就能看到子母隧道的方向指示牌,依照指示的方向走下階梯。

走下階梯之後全都是平穩的連鎖磚步道。

一座木作柵欄隔開步道和鐵道,不只柵欄本身造型時尚有質感,連陽光投射過的影子也把地面裝飾得很有格調。

輕鬆走著就走到第一個隧道口,崎頂隧道建造於日治時期 至今約有百年歷史。

隧道口旁邊有一座通往觀景台的階梯,李老師決定繼續頂著豔陽走上觀景台。

觀景台上能夠俯瞰蔚藍的大海與蜿蜒的鐵路,巨大的白色風車是這片遼闊空間裡最佳的裝飾品,李老師決定全力支持風力發電了!!

隧道二旁是灰色的石磚,圓弧的天花板則是紅色的石磚,就像家電一樣 日本出品就是品質保證,日本人建造的崎頂隧道經歷百年仍是屹立不搖。

走完一號隧道後 再走300公尺就是二號隧道了,在伸手不見五指的隧道裡 陣陣冷風吹來,李老師打了一個冷顫,驚呼好涼爽啊~~~~~

日本人建造的鐵道和隧道後來因故廢棄不用了,但品質這麼好的作品怎能說丟就丟,

於是保留一小段鐵軌和隧道,

全面升級 轉型成鐵道文化園區。

子母隧道步道的盡頭是鐵道文化園區的停車場,步道雖然輕鬆好走,但悶熱的天氣還是讓大家汗流浹背 一身濕透,沖個水 上個廁所後就能打道回府了!

熱了一整天,曬了一整天的太陽,流了一整天的汗水,李老師迫不及待要來點清涼的。

清涼的?? 吃冰?? 喝啤酒?? 看鋼管秀??通通都不是!!李老師要去北埔 全身泡在15度的冷泉裡囉!!

從竹南到北埔的距離還是有點遠,當車子馳騁在馬路上時 突然就下起滂沱大雨,李老師心裡一沉,看來還是躲不過每天都有的午後陣雨,只希望這場雨不要下太久~~

抵達北埔冷泉時 雨真的變小了,李老師在心裡默默的感謝老天爺的幫忙。

北埔冷泉應該是炎炎夏日的旅遊勝地,在馬路的二側全都停滿了車,沿著大坪溪岸的連鎖磚步道就能走到冷泉了!

走過跨越大坪溪的拱橋就能到達冷泉區,

附近有廁所能充當更衣室,

只是太多人來這裡戲水烤肉 吃壞肚子,

以至於廁所裡有點慘不忍睹。

泡冷泉區有二座池子,池子裡混濁土黃的液體就是全台唯二的珍貴冷泉,泡在冷泉裡 佐著青山與溪流,是何等高級奢華的享受啊!!

可惜識貨泡冷泉的人不多,反而是橋下的大坪溪河岸全都是人潮。

千萬別被這一池看起來髒髒的泉水嚇跑了,北埔冷泉可是少見的碳酸與硫磺共生泉,曝曬一整天的李老師像隻煮熟的蝦子,一泡在冷泉裡 瞬間一股清涼竄流全身,皮膚摸起來變得更光滑細緻,看來李老師不用擔心隔天皮膚會脫皮囉!!

冬天就泡暖呼呼的溫泉,夏天就泡透心涼的冷泉,住在台灣就像是住在天堂啊!!

連美麗的蝴蝶們也一窩蜂的飛來這裡渡假。捕獲白紋鳳蝶。

螢光綠很亮眼的青斑鳳蝶太活潑 很難清楚捕獲!!

專業相機捕獲的不知名蝴蝶 超美的!!

冷泉池很讚 但滿足不了李老師被養大的胃口,清澈見底的大坪溪,優美壯觀的水濂瀑布,這些才是李老師的最愛啊!!

這是大坪溪攔沙壩形成的人工瀑布,從天而降的磅礡水流激起陣陣的負離子涼風,泡在沁涼溪水中 負離子涼風拂面而過,超舒服 超爽快,這才是夏日最極致的享受!!!

在六月的炙熱天氣裡,在冰與火之歌的輪奏旋律中,李老師忘情的跳起了水上芭蕾~~~~

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣環境資訊協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!