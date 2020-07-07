小百岳最佳練習！　略具挑戰、絕無冷場「石牛山」郊山路線

新竹。關西小百岳

石牛山(三等三角點、Ｈ671公尺)位於關西馬武督，是北部著名的小百岳，北與桃園復興區相鄰，有360度極佳的視野，北眺石門水庫、大桃園市區，東望外鳥嘴山、貴妃山等稜線景色優美。步道有三條路線，其中左線最為平緩，右線路程最長，中線則最為陡峭，一般山友以中上左下之Ｏ型走最為經典，途中有溪流、河谷、石壁、岩洞、攀岩等各種挑戰地形，是略具強度的的郊山路線。

行程規劃

為準備月底的能高安東軍縱走，特別規劃幾次行前負重訓練，本次行程規劃如下：

07：30永寧捷運站→08：30石福宮→08：40戴宅登山口→09：05岩洞→9：40稜線→9：50▲石牛山(H:671公尺，三等三角點，休息20分)→10:45呂宅登山口→11:00返回石福宮→11:30中壢美食(賦歸)

景觀多變的中線

石牛山位於石門水庫南側，與北側的溪洲山遙遙相望，有多條登頂路線，居中的溪谷石壁步道，地形變化較大，山徑與溪谷交錯而行，有層層相疊的五重瀑、巨岩和石洞等，落差達三百多公尺。在手腳併用，在穿越重重障礙登臨三角點後可享受360度的無敵展望。多變的地形、豐富的生態、嶙峋的巨石和優美的溪潭，是喜愛登高望遠和自我挑戰者不容錯過的小百岳，也是新手學習走路技巧、尋找踏點及通過困難地形的最佳練習場。

▲8:30由石福宮登山口起登

▲石牛山中線沿產業道路續行20分鐘至戴宅登山口

▲於戴宅取左進入山徑

▲進入步道經過檳榔樹及果園後，不久即進原始的山徑

▲8:57進入此路線第一個關卡，橫渡多處河谷地形

▲跨越多處倒木

▲9:10通過第二個關卡攀繩陡上岩壁

▲9:30穿越一處狹窄岩洞(此行第三個關卡)

▲上稜線前最後陡升路段(最後一道關卡)，天氣爆熱，爬得大伙虛累累～～

▲10:45抵達稜線，林間遠眺桃園地區及石門水庫

▲本次負重最認真的邱主任(25公斤)，10:50抵達三角點時已是汗流夾背。

▲人品大爆發，天氣好，光線佳，網美拍照的好地方。

▲石牛山三角點展望

▲12:30返回呂宅登山口，沿產業道路回到石福宮停車場，結束本日山行。