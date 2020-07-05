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多樣景觀一次賞！花蓮秀林「燕子口步道」　兼具地形、生態與人文特色

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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燕子口步道從燕子口到靳珩橋，全長480公尺，約莫20分鐘的路程，就可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、湧泉、印地安酋長岩等多樣化的景觀

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燕子口的地形 是立霧溪水經年累月沖刷出令人歎為觀止的岩壁特色，因為燕子們於其間覓食嬉戲，因而得名

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走完一段讓人記憶深刻的，錐麓古道(斷崖) ，準備前行至車子接駁處

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沿著燕子口，簡易的人行步道，身旁經過是這兩天遇見最多遊人的時候

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步道對岸山壁的岩洞~壺穴，是燕子口很具特色的地形景致

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曲折的隧道，主洞通車，副洞供人行走

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黑漆的隧道，標示的警語，提醒遊人賞景外的特別當心 

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壺穴的形成，一種是地下水的出口，地下水在飽和的狀態時，便會從岩縫中滲出，久而久之就將岩石裂縫溶蝕成一個個的洞穴，另一種形成的原因是立霧溪水侵蝕而成

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欣賞著沿途的山壁，腦子裡總能浮現各式各樣的聯想… 

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發現了山壁湧出了小巧的小水瀑

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隨著移動的腳步，來到了靳衍段長殉難立碑及公園處，由經國先生立碑，記述東西橫貫公路開鑿艱鉅工程的史蹟…. 

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公園旁的小步道及商店還有化妝室可使用

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隨著不可避免的風災或是地震，太魯閣的景觀也持續的變化中，不同的岩石，在相同的立霧溪及相同的時間，可以蘊藏刻畫出如此讓人讚嘆的多樣峽谷風貌，難怪這天遇上許多的外國人朝聖

台灣這塊島嶼的美，比我們想像中更要豐富 ^.^

城市漫遊。 gina

步道 公園 古道

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