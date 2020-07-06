遊走被夕陽包覆的山徑！合歡山「北‧西峰」14小時翻山越嶺賞超值美景

合歡山看似親近，其實遠的要命，一日單攻合歡山北峰、西峰的難度對於百岳幼幼班的我們來說有些硬，一路上上下下全在3000m以上，空氣稀薄下需要長時間徒步登山，尤其是回程體力耗盡還需要陡上多座山頭，對於體力跟意志力都是考驗。

少數可以路過的百岳

合歡山有著寬敞山路、優美景緻，要找到還沒去過合歡山的台灣人應該很有難度，相較其他百岳，合歡山輕輕鬆鬆就能「路過」，但是若要踏上西峰，那可能就是另一回事了。這次和下雪登玉山的革命夥伴一起入山，行前做功課雖然知道西峰不容易，但真的自己走一遍才知道刻骨銘心。<延伸閱讀：玉山主峰｜在四月雪中走入山>

▲ 爬過重重山峰，回首後的夕陽最美

別被合歡山北峰的美給誘惑

為了適應高度，我們週五下班就先開車到清境住一晚，假日想爬合歡山真的要趁早，週六早上6點的小風口停車場已經停得滿滿，遠方就能看見從登山口一路綿延的人龍隊伍。北峰海拔3422m，是合歡山最高峰，除了泥土、碎石外，也多由大片石頭佈成向上路徑，稍有坡度但不算難走，一路上視野開闊，走起來相當舒服，是個闔家歡樂的入門百岳，2.2km就可到北峰山頂，有個廣闊的小草原可以休憩，很多人在這野餐休息的結果讓蒼蠅數量相當驚人，成群結隊的蒼蠅也是一種百岳奇觀。

▲ 週六一早大家已經開始排隊上山

▲ 前1K坡度較陡，上山不難，但若摸黑下山則要小心

▲ 北峰距離雖不遠，但一路稜線上無遮蔭

▲ 跟朋友爬山的好處就是有吃不完的食物

▲ 過了前段爬坡後，景色開闊一望無際

北峰山頂的景色太美讓人一不小心就深陷其中，但別忘了西峰可是在很遠很遠的天邊，我們因為一時貪戀美色，加上跟朋友們難得相聚拍照拍到忘我，結果留給西峰的時間太少，也算是這次爬山學到的經驗，一定要在事前訂出路程的節點安排，趕在最後底線前一定要繼續前行，若偏離預計時程太遠也要勇於返航，尤其一群朋友爬山太歡樂往往就忘了時程，唯有互相叮嚀鼓勵才能一起走遍山頭。

▲ 北峰的遠處有一群山友正在拍照，這畫面好可愛

▲ 從北峰頂回看來時路跟1.3k反射板

▲ 唯有和朋友一起登山才能難得合照

鳥山不鳥，只是怎麼來就怎麼去

離開歡樂的北峰，從最高點走到西峰必須陡上陡下6個山頭，尤其一開始長距離的陡下意味著回程必須在疲累的狀態下陡上，每向下一步都在為回程的自己造孽，喔不，應該是鍛鍊。爬過一個山頭後還有一個山頭，每次都在猜是不是最後一個了，但當你滿心歡喜一走上峰頂，迎接你的，卻只是另一座小山。

雖然這段路程走來有些辛苦，但我想幫名列鳥山之一的西峰平反一下，這段稜線上的路程其實很美，四周多是一望無際的景色，若不把三角點當作目標，沿路的風景其實很值得走一遭。但也因為如此，有許多地方暴露感很重，若是風勢強勁或是天候不佳，就會稍有難度，建議衡量自己的體能跟經驗，我和大恩雖然每週固定爬山，但對百岳仍是幼幼班等級，幸好天公伯疼愛，一路晴天隨行。

▲ 2.3k，朝西峰前進

▲ 一開始還很歡樂，過了無數山頭後就笑不太出來了

▲ 有點像合歡山版的擎天岡

▲ 背後的一座座山正是我們要一一拜訪的地方

▲ 已經不知道是第幾個山頭

▲ 瞬間就被健腳汪星人給超越了

前往西峰的路上會進入幾段箭竹密佈，或是被鐵杉、二葉松遮蔭的林道，雖擋去風寒，但地上泥濘溼滑，陡上陡下只能靠繩索穩住步伐，或是利用箭竹作為支撐點，尤其是最後快到西峰有一段極陡又濕滑的石頭路，腿不夠長乾脆直接用屁股滑下陡坡，一段路有無數總走法，只要能讓你安全前行的都會是好方法。

▲ 站在小山頭望著下一座小山頭

西峰，翻山越嶺來見你

髒兮兮的來到6.7km的路標前，心中滿滿感動，就像電影中主人公張開手臂仰天跪下的瞬間，鏡頭以上帝視角旋轉拉遠，從沒想過6.7km明明不長走來卻是這樣疲憊，大家把姐姐準備的芭樂和荔枝吃完後毫無戀棧的返航。再度啟程已經是2點多，勢必要摸黑下山，原以為我們是最後一批，卻在回程的路上陸續遇見幾位山友輕裝前往西峰，希望他們都平安下山。

▲ 6.7k!!!

▲ 光榮的印記值得和標示牌留念

絕美夕陽驅使我們前行

西峰這段路不適合摸黑，所以告訴自己無論如何都要回到北峰看夕陽，但高山症狀讓我步伐變得很緩慢，謝謝大恩一路相伴，我們默默培養出一種默契，在視線範圍內，我利用他小休的時間持續緩慢前行，就這樣一起走過一座座山頭，背後已經染成一片彩霞，而我們也終於走完最艱辛的陡上路程，我們在狂風中看著火燒般的夕陽染紅來時路。

▲ 沿路上風起雲湧一直漫過山頭

▲ 走在被夕陽包覆的山徑

雖然這次登山時間掌控的不夠好，但也才能在此地此刻看著太陽西下，爬山是無止盡的學習和成長，每一次不夠好的經驗，都會讓下次的自己變得更好。一般來說，網路上大家10個小時左右就完登，我們不小心走成了郊遊模式，還好我們一開始就有預期這些狀況，所以在裝備齊全的狀況下，索性好好享受難得的北峰夕陽。

▲ 等待魔幻時刻

稜線上的考驗，服裝、水源都不可少

夏天爬合歡山務必水要帶足，稜線上紫外線強烈，雖溫度不高但水分流失很快，相信我，沿途深咖啡色的看天池絕對不是你想喝的，建議至少準備2000c.c.的水。另外雖然夏天的合歡山溫度稍高，但還是建議穿長袖或是猛塗防曬，不然兇狠的紫外線會讓你在涼爽的氣溫中，不知不覺曬傷發痛。而保暖層、防水外層也都要準備，手套、頭燈也不可少，畢竟再親民的百岳都有殘酷的一面。

▲ 北峰的迷你看天池

一群人的狂歡，修行在個人

在爬山的路上，有夥伴一起前行是很幸福的事，但如何讓自己不成為別人的負擔則是自己努力的課題。因為喜歡爬山而認識很多很棒的人，有連續兩週都在山裡巧遇的新朋友，也有因為互相喜歡彼此文章、照片而相識；而最幸運的是，在山裡總有很多不認識的山友會彼此鼓勵，給予建議跟提醒，期待有一天能與你（妳）在山林裡相遇，一起道聲加油！

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