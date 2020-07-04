稜線上賞美景！彰化社頭「中央嶺造林步道」　清水岩步道群之一

中央嶺造林步道 是彰化社頭清水岩遊憩區內的四條步道之一。這天我們先從18彎古道起走，來到終點的茶園鳳梨田後，接續中央嶺造林步道O行返程

18彎古道終點，前方是土地公廟，右轉則銜接中央嶺造林步道

當我們來到指示牌處，低頭一看…

眼下陡直的木階梯，讓跟著來爬山的家人心驚驚…心中不禁要慶幸…還好我們不是從中央嶺造林步道上來，不然這幾乎成75度斜坡的陡坡，多少會嚇壞家人呢

不過整段步道就屬這段階梯比較驚險，之後便走在景致很好的稜線上

來到中央尖造林紀念碑，原本是經過紀念碑後往擎天崗步道，遇上一組山友表示，此路段需要攀爬也較為困難，建議我們從福樂亭下山

當我們來到福樂亭後，決定先在此休憩片刻順便午餐，正當休息後準備回程，突然一陣午後雷雨，又折返到福樂亭待雨歇…

短暫雨後又見陽光，蜿蜒步道…綠樹夾道，但賞美景之餘，多少還是有些陽光穿透

中央嶺造林步道上上下下距離2公里多，比起18彎稍長一些。少有運動的家人似乎…有些疲憊…因此我們在岔路口，選擇略過五峰平台由三峰步道回程。

一塊空腹地上，能瞧見山下已漸漸變黃的稻穗

三峰、二峰平台似乎規劃了體健設施區

和18彎古道一樣，中央嶺造林步道常常會有蝴蝶從身旁飛過，體型還不小。終於捕捉了一隻停在葉片上的身影

銜接至觀音步道，這裡也有許多體適能的設施，還有一處休憩亭，周邊綠樹遮蔽，風吹著，坐在鞦韆搖椅上，讓人想打盹

最後循著石階回到登山口

產業道路旁，建造了一座小小山神廟，而一旁的陡直階梯，更是讓力氣快要用盡的家人只剩嘆息…估計也是在心裡想著:還好不是從這裡起走…

繞過幾個道路彎處，最後回到清水岩橋

中央嶺造林步道沿途的展望很好，人潮也不若知名山域，比較辛苦的是終點前的陡直階梯，但都設有扶手，小心行走便可，不然也可以像我們一樣，從18彎古道接回中央嶺，對體力負擔較小 ^.^

文章出處:城市漫遊。 gina