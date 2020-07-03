有如走在林間森林公園！中級山「油羅山」之旅　學習敬重山林＋尊重他人

兩個小時的車程，終於開上了羅山林道北線，愈接近登山口，隨之而來的車就愈少，我喜歡這樣的感覺。此時心裡所構思的美好畫面是：「茂密的森林中，迎風而來的清新空氣，林道安靜的只聽得到鳥鳴聲、樹葉磨擦的沙沙聲和我自己的心跳聲。」

「好久沒有走進中級山了！」我帶著興奮的心情，好似要與久未謀面的戀人相見。(晨媽瞪)

直到我們呼嘯經過停滿車子的油羅山第一登山口，我才意識到，這其實不是一個人煙稀少的行程。在開往第三登山口的路上，不時就會在一些稍寬的停車處看見大天幕及下方的帳篷，天幕下的是文青風格的擺設，簡約、昂貴的露營器材，掛架上有一整排的鑄鐵鍋具，在強壯的軍綠色收納箱旁的是餘煙裊裊的焚火爐。我猜應是昨天ㄧ下班就趕來佔了位置，在營火邊徹夜聊天，直到天色將明才進帳入睡，以至於我們駛過帳篷邊的車聲還未能驚醒他們。這樣沿著路邊紮營的還真不少，羅山林道儼然成為一個野營聖地呀！

油羅山最有名的行程，就是油霞麥縱走了，當然這種磨練心志的一日行程不是我們的菜，今天就是想悠閒一點，從第三登山口起登往返，還比第一登山口少爬了海拔100公尺。登山口位於林道8K處，來此的路途頗為顛簸，需高底盤的車輛才容易抵達，所以大多數登山客都選擇第一登山口，也因此我們在山徑上遇到的人甚少，直到山頂才遇到排隊拍照的成群人們。將車停在7.8K的小空地時已有一群人在此野營，感覺到他們因地盤被入侵而稍有不悅；但，他們已使用天幕及車量隔出充足的活動空間，估算應該可以紮5頂以上的登山帳篷，若還不讓其他人停車實在說不過去...刻意忽略對方的要求：將車移至他處的提議，朝登山口走去開始今天的旅程。

只有登山口需要手腳並用

走在整座山的人造林中，台灣杉像聽了立正口令般，一株株整齊站立，卻也因此少了天然林的植物多樣性，加上地形單純，走在林間有如走在大型的森林公園，此時一陣涼風徐徐吹來，再熱的夏天也不夏天了。今天有第一次和我們一起爬山的品佳同行，晨晨開心地拉著姐姐玩各種遊戲，有時聽到她們唱歌，有時忙著數數字，一段路後開始猜拳，過了一陣又玩起詞語接龍...多年來的山林活動，晨晨已是山中的遊戲高手，在野外也總能找到讓自己享受過程的方式，誰說一定要給孩子玩手機的呢？！

8：40起登，11：13到達油羅山山頂(海拔1764m)，用餐並於11：47下山，於12：53回到登山口，是一個很輕鬆愜意的旅程。

整齊的人造林

山頂好熱鬧呀！

在回程的路上，我們發現在這條林道上野營的人車多到超乎想像。因為空間不足，漸漸可以看到人們失序的行為：直接將帳篷搭在車行的路上、天幕直接跨過林道...反正所能佔到的空間都是自己的野營天地。我們也發現不少人選擇營地時的判斷能力不足，許多人所佔的營地是易發生落石的區域，散落營地的落石不但沒有成為提醒，還變成生營火的石砌…。我不禁在想，父母帶著孩子走到戶外，能帶給孩子的影響是什麼？單單只是看著大螢幕享受五星級的營地？還是躺在有鬆軟床墊的帳篷裡，依然沉迷於手機遊戲？雖然每個人都有自由選擇戶外活動的方式，在過程中所能帶給孩子的教導與山林體驗才是最重要的，不是嗎？

敬重山林

人們只要走到野外，難免就會對於自然環境造成影響，是不是我們就不該從事戶外活動了呢？當然不是，因為廣義來說人也是大自然的一部份，我們要做的不是在自然環境中消失，而是懂得將對環境的傷害降至最低，這也是參與戶外活動的基本道德觀念。

我們家大多的戶外住宿都是登山野營為主，鮮少在現代完善的露營區露營，但我們也很高興接受朋友的邀請。在幾次的實際參與後，發現許多營區是沿山坡地而建，為了讓每位來這裡的家庭都能在平坦的草地上露營，營地主人通常會先將此區的原生樹種砍盡，接著讓怪手將原本平順的山地切割成階梯形狀，再鋪上柔軟的草地。令人擔心的還有：從廁所排出含有大量清潔劑的廢水都往哪裡去了呢？為了滿足我們短短的一兩個晚上，以上所說的代價是不是太高了呢？

開車去野營，也是近年來許多人所嚮往的，相同的是，我們在此處待了一兩個晚上，是否有儘量的去減少傷害？在離開時是否有收拾燒焦的木炭並恢復場地，確實做到無痕山林呢？在夜晚時分是否有降低音量，不影響當地野生動物呢？

我認為帶孩子走到戶外，不該只是「享受」裝備所帶來的便利，而是藉此將人與大自然的共生觀念帶給孩子，才是對孩子最棒的戶外體驗禮物。

尊重他人

此次從羅山林道出來，我被許多自私的露營行為搞到有些惱怒，我又想到，是不是在山屋住宿的少數登山客也有些自私的行為會影響到他人呢？

例如：

垃圾未帶下山，並將其留在山屋中。

凌晨起床預備登頂未降低音量之外，還用強光照射睡眠中的其他人。

因為自己的裝備不足而去偷取他人的裝備，危及他人的生命安全。

……

在山上的道德標準與平時在山下基本禮儀並無不同，我們懂得在捷運上尊重別人，為什麼上山做不好呢？上山所帶來的不便及辛苦，正是我們提醒孩子「為他人多想一點」的機會，當父母在山上就有尊重他人的好習慣，孩子就會以父母為榜樣來尊重其他的人。

你帶著孩子用什麼方式來親近大自然呢？不管是登山野營、溯溪活動、攀岩抱石、汽車露營…等，這些都是好的，但除了活動本身之外，在過程中我們能孩子帶來的正面意義才是最重要的，「敬重山林，尊重他人」，讓我們帶著孩子一起實踐。

晨晨下山速度快的驚人，一邊聊天還一下子就回到登山口了。