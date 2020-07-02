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處處綠油油！遊走「18彎挑鹽古道」　彰化社頭清水岩步道群

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

位在彰化社頭清水岩遊憩區內，共有四條步道：挑鹽古道、二棧坪步道、中央嶺步道、觀音山步道，統稱清水岩步道群

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這天和家人安排步道健行

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距離清水岩寺不遠處，有塊腹地不小的停車場

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帶上輕便的用具，依著~猴探井登山步道指標前進

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步行一段產業道路，路旁即有18彎古道的指引

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一直到古道前的入口，多在太陽底下步行

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接著經過木橋後，古道就多半行走在遮蔭的綠樹下

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雖然沒有在古道上遇上指示牌的鳥類，倒是一路上鳥叫聲伴隨著，以及飛舞的蝴蝶

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來到了一處木製涼亭，外觀看來有些舊，倒是猶新的春聯，依然喜氣…

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木製涼亭距離古道出口剩下210M，距離不長，卻是上上下下的階梯…. 

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來到步道終點處~土地公廟

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視野從一片綠蔭中，突然開闊成，藍天白雲與綠油油的茶園及應景的鳳梨園

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從步道出口右轉，可以銜接至立雅農產站週六上午的11點，不知是否已收攤，僅剩一戶攤商販售鳳梨及飲水

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從立雅農產站可前行至，中央嶺造林步道返程，或是採18彎古道原路往返

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挑鹽古道因山徑曲折迂迴，當地人多稱為十八彎仔或十八彎古道..沿途步道平緩少有日曬還算好走，距離約1.6公里多，若體力不佳原路返回就可以，或是再到山下的清水岩寺(縣定古蹟)遊賞

文章出處: 城市漫遊。 gina

步道 古道 登山

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