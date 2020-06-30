穿越竹林、茶園、森林谷底秘境！「環溪頭大縱走」挑戰全線路程

清晨6點多來到溪頭米堤，沒想到已停了不少車，看來大家都跑來山上避暑了。

米堤登山口位置

經過小土地公廟

很穩定的水源

接上鳳凰北嶺線後取右，往天文台方向行

登頂此行第一座山頭，海拔1810m南鳳凰山

經過茶園，這裡天氣好時可遠眺玉山，今天才8點多雲層就積起來了

接上鳳凰林道，以往都是從這右下溪頭森林遊樂區，也省了不少次門票錢?，此時取左行往天文台

往天文台的木棧道

溪頭天文台到了，從米堤登山口到這花了約2小時

從天文台俯瞰溪頭森林遊樂區

原本的展望應該很好

離開天文台後續沿著鳳凰南嶺線行，也是初次走此路線

沿途有涼亭可休憩，也有許多巨木，後半段山徑陡上

來到三叉路口，左往杉林溪聚英村及金柑樹山，取右往嶺頭山方向行

經過神木 沿途也遇到不少登山客，大家聽到我從米堤登山口上來都蠻驚訝的

經過一處很美的森林谷地

花了3個半小時多登上海拔2025m嶺頭山

之後下流籠頭登山口

接著跑溪杉公路往龍鳳峽，此時大霧瀰漫

來到龍鳳峽

登山口就在一旁的龍鳳巷，開始初次的龍鳳山~溪頭山八峰縱走

先登上海拔1702m龍鳳山

之後進入茶園

海拔1839m的三叉崙山就在茶園裡

三叉崙山過後的茶園路段起霧加上路條稀少，花了點時間找路

繡球花道

終於要離開茶園進入竹林

來到海拔1766m內樹皮山

幽靜的竹林

接上產道後左行 (內樹皮山~溪頭山沿途會多次與產業道路交會，一定要依靠GPS不然會迷失方向)

來到一座鐵閘門前，須右下切溪溝

登頂海拔1610m水桶寮山

登頂海拔1592m羊頭崙山，這兩座山距離蠻近的

又遇茶園

前行十餘公尺獨立杉樹處再右切竹林

之後是連串的竹林接產道，再接杉木林後接產道，再接杉木林續接產道來到茶園 (一定要帶GPS)

茶園盡頭就是志騰山

旁有銀杏林

來到海拔1300m志騰山

續行再接產道，左前方為竹崙山登山口 (右往溪頭山)

竹崙山需原路來回

登頂海拔1263m竹崙山

原路退回產道後取左，前行不久看到左側登山條處取左行

經過一片廣大的竹林後，終於登上此行最後一座山頭，海拔1200m溪頭山

續行山徑下到溪頭山登山口，從龍鳳峽開始花了3個多小時才到此

從溪頭山登山口再跑馬路回停車處，也完成了環溪頭縱走。環溪頭縱走全程花了8個多小時，總爬升超過1700公尺，蠻有挑戰性的路線。

全程航跡

米堤登山口上鳳凰北嶺經南鳳凰山到天文台接鳳凰南嶺登嶺頭山下流籠頭轉龍鳳峽接龍鳳山~溪頭山8峰縱走O型