快訊

港媒：港版國安法草案 獲人大常委全票通過

中華電信5G資費來了！599元起、8個級距用好用滿

穿越竹林、茶園、森林谷底秘境！「環溪頭大縱走」挑戰全線路程

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

25c8e1f721a92c872367eb575a9b5d31.jpg

清晨6點多來到溪頭米堤，沒想到已停了不少車，看來大家都跑來山上避暑了。

0d28115ba656d15b08c8664dfd2de8a0.jpg

米堤登山口位置

8fd82b8396bfb794bede401005d6801d.jpg

經過小土地公廟

4477695b1d4074d07ea7c419c772d05a.jpg

很穩定的水源

19d5a8e03840fb46f5b6ebdd47fea4f6.jpg

接上鳳凰北嶺線後取右，往天文台方向行

9ef5a43f3bb3f7afc7542210a5bd16ae.jpg

登頂此行第一座山頭，海拔1810m南鳳凰山

e5b69701b4dbe51181a54279412508e3.jpg

經過茶園，這裡天氣好時可遠眺玉山，今天才8點多雲層就積起來了

6ccafc50320bfb1b206839f55060ee41.jpg

接上鳳凰林道，以往都是從這右下溪頭森林遊樂區，也省了不少次門票錢?，此時取左行往天文台

d775eb710a138b072338972ed45b602a.jpg

往天文台的木棧道

39e22acdf6cf9d13d938f637b9e51e8b.jpg

溪頭天文台到了，從米堤登山口到這花了約2小時

2f3dc6ea9f24f9b455158896f6e8f3ec.jpg

從天文台俯瞰溪頭森林遊樂區

33cc16384ab0440db23296745aee5a22.jpg

原本的展望應該很好

6356602f4813aace90149b127310940e.jpg

143e983ca8cde5130e654280ff75878d.jpg

 離開天文台後續沿著鳳凰南嶺線行，也是初次走此路線

ada84b761c6a76ec70ef0d5a4fab13a1.jpg

088eaff88f248e1abcd21af41dba611d.jpg

994fd8edca80cc4d913a932df2fe2b1c.jpg

83f1a41a7b1600e98a0b3ab25bfad559.jpg

沿途有涼亭可休憩，也有許多巨木，後半段山徑陡上

33f7100a80b152aec87e74224c47d5e3.jpg

來到三叉路口，左往杉林溪聚英村及金柑樹山，取右往嶺頭山方向行

626af4cf64fec9afc437a333c7f8c552.jpg

經過神木 沿途也遇到不少登山客，大家聽到我從米堤登山口上來都蠻驚訝的

8666f8e25ee567b9137bb5dba49de8b2.jpg

aa00da1cb8b5ef294194d40dff08e512.jpg

f0a1ad8aa83e75a7b2e34cb329503190.jpg

360e98f0415968199bc538d40ba10b02.jpg

經過一處很美的森林谷地

01abf82219657340a2e71889fd55098c.jpg

花了3個半小時多登上海拔2025m嶺頭山

403561cd6edc312e3c24502009366153.jpg

之後下流籠頭登山口

4a473ac48bd5eb5f698b79c3cde850cb.jpg

接著跑溪杉公路往龍鳳峽，此時大霧瀰漫

a47ada7eb886157b780ed73fd8786dbb.jpg

來到龍鳳峽

bc6cba1c30b5b606d956974cc86a83dd.jpg

登山口就在一旁的龍鳳巷，開始初次的龍鳳山~溪頭山八峰縱走

ef1d1f46344101cbacbf6d07d599f3ac.jpg

先登上海拔1702m龍鳳山

f376dd2845e93ab778a17198cc2a8bea.jpg

d6f7b920bf501afce8b9419385c235f7.jpg

62d5d6287e9277d8bdbaf568b5425ac4.jpg

之後進入茶園

00accd67741ad0c9a5e2d4fbabcb0f39.jpg

海拔1839m的三叉崙山就在茶園裡

3fc1463cfc2292b5989f0fa7c181c19e.jpg

8c28de6b179c7b5dbea6356082fdd2d6.jpg

三叉崙山過後的茶園路段起霧加上路條稀少，花了點時間找路

d6c482bc38458ab62e622e2ed818a39c.jpg

繡球花道

40c6d656fce55256f38fd6a7d136e937.jpg

終於要離開茶園進入竹林

fc0b0bd19fb3c32b07787e776bbe4ac5.jpg

來到海拔1766m內樹皮山

4bb8c3524c359e7377b3a13346949896.jpg

幽靜的竹林

1c451c892feaf94d63cf1822f28d74c0.jpg

接上產道後左行 (內樹皮山~溪頭山沿途會多次與產業道路交會，一定要依靠GPS不然會迷失方向)

6913cb63362ceb627c15d92509ea77c9.jpg

來到一座鐵閘門前，須右下切溪溝

e346883917884cc26fd1fd4f81436dd1.jpg

登頂海拔1610m水桶寮山

e8f50f8d33cf541e5057faffa1b30244.jpg

登頂海拔1592m羊頭崙山，這兩座山距離蠻近的

127005991870bf25f566fb11fcc99f4b.jpg

又遇茶園

2f423844eafa7661b3aeaca0ac62ac05.jpg

前行十餘公尺獨立杉樹處再右切竹林

518635ed01ed774b69d39b829968b087.jpg

0b55a09179c779047991630546247734.jpg

f2ce522187ee41b7058932148cd026d6.jpg

620ae64c0dbce36241af69a586cd06e0.jpg

9d860e415e502d1e7b866a911b826f4e.jpg

a62aa13a76ad6c666213cdaca762bf5e.jpg

3876937119f63bd808379ba4e991f55a.jpg

c8d90a8c1e570339584581b33a1ca592.jpg

90ce63f9f07c1bd117072e413ee009d2.jpg

f5c693ab52e4d3ed2d500e9dd6c14dcf.jpg

之後是連串的竹林接產道，再接杉木林後接產道，再接杉木林續接產道來到茶園 (一定要帶GPS)

6e37981fb2002ea6d8274c2dc53d5f25.jpg

茶園盡頭就是志騰山

58bd428f6caf07c769abb68a203c21d4.jpg

旁有銀杏林

6de27078f7ab90611bbf3959c19e612d.jpg

來到海拔1300m志騰山

c7afa3fed773892787e01d0bddd92d89.jpg

續行再接產道，左前方為竹崙山登山口 (右往溪頭山)

894f03fe7d6a69f9213553eb7c4e9999.jpg

竹崙山需原路來回

2454f9c2fdde1867403e14e13e2d1731.jpg

登頂海拔1263m竹崙山

968598500ae1835a693a3416d955f966.jpg

原路退回產道後取左，前行不久看到左側登山條處取左行

c90a7c8d183f43bd06e388813cbb0624.jpg

經過一片廣大的竹林後，終於登上此行最後一座山頭，海拔1200m溪頭山

7799369cfee18b00f2dd44a463736443.jpg

78a2c897ed8b4c0810cf4e39697fed48.jpg

續行山徑下到溪頭山登山口，從龍鳳峽開始花了3個多小時才到此

19bc1d730c095ff99a2dc20f87a57ed6.jpg

c3c1a34286c65375773967c0571d9ff6.jpg

從溪頭山登山口再跑馬路回停車處，也完成了環溪頭縱走。環溪頭縱走全程花了8個多小時，總爬升超過1700公尺，蠻有挑戰性的路線。

全程航跡

米堤登山口上鳳凰北嶺經南鳳凰山到天文台接鳳凰南嶺登嶺頭山下流籠頭轉龍鳳峽接龍鳳山~溪頭山8峰縱走O型

溪頭 登山 森林遊樂區

延伸閱讀

溪頭暑假祭下午入園半價 該時段人車少空氣好

360度絕佳觀霧視野！南投鹿谷秘境「大崙山觀景茶園」 大片銀杏山林好療癒

松鼠啃食 溪頭27％柳杉快枯死

亂象再起！溪頭遊客又砍竹搭棚 當個人休憩區

相關新聞

穿越竹林、茶園、森林谷底秘境！「環溪頭大縱走」挑戰全線路程

清晨6點多來到溪頭米堤，沒想到已停了不少車，看來大家都跑來山上避暑了。 米堤登山口位置 經過小土地公廟 很穩定的水源 接上鳳凰北嶺線後取右，往天文台方向行 登頂此行第一座

登山愛好者此生必去！「尼泊爾」AnnapurnaCircuitTrek 沿途大山

Annapurna Circuit Trek 沿途超級大山 Annapurna Circuit Trek has often been voted as the best long-distance

遊山玩水一次滿足！ 淡蘭古道中路「暖暖到十分」一點都不無聊

關於淡蘭古道「淡蘭古道」是清代時期（1800至1900年期間）由淡水廳到噶瑪蘭廳（現今臺北到宜蘭）的主要交通道路，當時正是北台灣漢民族開始由西部往東部發展的黃金時期。而淡蘭古道分為北、中、南三路，其中

穿梭樹幹間、天然獨木橋！「塔曼山」如仙境般的雲霧森林

這個有點像洋派女子塔曼珊名字的山，實則海拔2130m的新北第一高峰，美麗而不經雕琢的森林女神，保有自然的奇幻景色，只是被山老鼠傷透了心，無數巨木橫躺在地，靜靜孕育下一個生命。 原文出處：https:

小百岳「李崠山」四歲小孩也能駕馭！　 遊走山林聽歷史故事

被遺忘的時光。李崠山 完整相本GPX 李棟山莊-台版霍爾的移動城堡 無意間閱讀到李棟山莊第一任莊主-朱萬鶴爺爺的故事，打開了好奇心的盒子，翻查了網路上的三段紀錄影片與數篇專訪報導，筆記了許多

像天堂的懸崖？太魯閣「花蓮錐麓古道」驚險刺激　壯闊美景值得一拍

進太魯閣無數次了，每次都看著燕子口的鐵門和吊橋流口水，終於有朋友邀約於是一口答應。入園證申請完成，剩下就是期待著一個月後的旅程了。由於燕子口全段施工封閉，只好把車停在一公里外的布洛灣下，走兩個隧道進入

CP值爆表的百岳新手村！「合歡北峰」沿途夢幻美景盡收眼簾

這是我這半年內第三刷合歡，前兩刷各種因素始終無法完登群峰。所以打算把北西峰當成大魔王找個良辰吉時再回頭收服進記憶卡。但人生往往就是充滿著變數，走完花蓮錐麓古道，回頭時入住清境。閒來沒事只好再上山散散步

一定要走訪！ 中部地區仙氣滿滿８條療癒系杉木林步道

接續前一篇~ 阿珠珠要介紹幾條中部地區仙氣滿滿條療癒避暑杉木林步道， 讓你離開鋼筋水泥的都市叢林的療癒系杉木林步道， 一直以來對於杉木林步道就情有獨鍾， 不論是台灣杉還是柳杉還是冷杉.

穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

山名與名號 嘉明湖 - 蛋池 (台灣第二高高山湖泊, H3320M)向陽山 - 紅葉山 (百岳編號17, H3603M, 中央山脈山系)三叉山 - 霞雲沙山 (百岳編號27, H3496M, 中

影／中央山脈的起點！宜蘭秘境「烏岩角」 攀岩、滑獨木舟才能到

【烏岩角】中央山脈的起點！攀岩、滑獨木舟才能到的宜蘭秘境！ 若是要行走「中央山脈大縱走」，你絕對不能錯過這裡！因為烏岩角是中央山脈主脊的起點！最高海拔約有73公尺，位於宜蘭東澳與南方澳的海灣。

竹林＋車埕步道＋集集大山！車比人還累的登山里程碑

自從李老師跨進跋山涉水的山野領域後,當然也不能免俗的設定各種目標,從近程目標-完登水雲三星 溪頭四姝 谷關七雄,接著難度更高的中程目標-完登小百岳,到最終極的目標-完登百岳。 李老師沒有給自己時

史詩級人間仙境！為了「加羅湖」日出，苦雨山林也要走一次

關於爬山的痛苦事每個人都很有經驗，這次爬加羅湖根本是雨神同行，路程不只泥濘根本是行走在小溪中，又濕又冷又拿到睡袋王，但清晨一開帳幕立刻來到仙境，那些凡間痛苦也算不上什麼了。原文出處：https://d

熱門新聞

穿越竹林、茶園、森林谷底秘境！「環溪頭大縱走」挑戰全線路程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。