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登山愛好者此生必去！「尼泊爾」AnnapurnaCircuitTrek 沿途大山

健行筆記 / 健行筆記田健宏

Annapurna Circuit Trek 沿途超級

Annapurna Circuit Trek has often been voted as the best long-distance trek in the world.

安納普娜大環線. 喜歡爬山健行的人呀，這輩子一定要來這一趟。

★尼泊爾健行最佳季節★

  • NO.1 秋天 9月~11月   

  • NO.2  春天 3月~5月初

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這邊會列出『我覺得』看得很明顯很漂亮的高山。順便小小的介紹一下

尼泊爾有很多海拔4、5、6甚至是7千公尺的高山都沒有名字，儘管它很漂亮，但它的名字最多就叫做Peak6456.....之類的以海拔高度為名，或是無名氏。很可惜。

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EX: ......<無名氏!?> 

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★★主要以逆時鐘方向行走Annapurna Circuit Trek，先後順序列出遇到的山頭★★

  • Lamjung Himal 6983 Day0Besisahar, 如果Hotel的屋頂視野很好，加上天氣允許之下，Lamjung Himal 就會在你眼前，這是Annapurna Circuit Trek大門口第一個迎接你的6000級大老的大山。亦有

    Lamjung Himal Base Camp Trek可以試試看。

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(中間最高峰右 Lamjung Himal 6983)

在尼泊爾第二大城市Pokhara, 還可以看到從Machapuchare魚尾峰延伸到 Lamjung Himal的超巨大雪山圍牆，很壯觀。

  • Himalchuli  7893 全球第18高山峰

  • Ngadi Chuli  7871 全球第20高山峰

Day1從Besisahar出發後，大概快抵達Bhulbhule前，就會被這兩座大山嚇到， 也是本趟行程第一個遇到滿完整的7000公尺大山。

eb931748d6e0049da8f6be332f40fcbb.jpg(左Ngadi Chuli . 最右Himalchuli)

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(Ngadi Chuli and Himalchuli.The way to Bhulbhule)

  • Manaslu मनास्लु 8163 全球第8高山峰.  1956年5月9日由日本隊首次登頂。 另有 Manaslu Circuit Trek 路線可以挑戰

Annapurna Circuit Trek 第一座看見的八千米大山，大約行走 Day4 抵達 Timang(2750m) ,就可以清楚看見Manaslu的震撼。有些人會選擇在Timang待一晚，等待明日的日出Manaslu. 第二的最佳眺望點是在Chame(2670m)，是座山裡的大城市

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(Manaslu , form Timang)

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(Manaslu , form Timang)

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(Manaslu , form Chame)

  • Pisang Peak 6091 - Group "B" NMA Climbing Peaks

依據Nepal Mountaineering Association, 被分類在 Group "B" NMA Climbing Peaks. 在以前分類為Trekking Peaks裡，近年又細項分類為兩大類 Group "A" NMA Expedition Peaks & Group"B" NMA Climbing Peaks . 如果想挑戰"入門款"的高山，可以先從Group "B" NMA Climbing Peaks.裡面找找資訊喔

我們的行程在Day6 ， 選擇走Lower pisang這條，就可以看到Pisang Peak露出來喔。

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(Pisang Peak  , form lower pisang. 右後方山頭)

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(Pisang Peak. The way to Humde. 左邊第二顆山頭)

  • Chulu East 6429 Group "B" NMA Climbing Peaks

依據Nepal Mountaineering Association, 被分類在 Group "B" NMA Climbing Peaks. 在以前分類為Trekking Peaks裡，近年又細項分類為兩大類 Group "A" NMA Expedition Peaks & Group"B" NMA Climbing Peaks . 如果想挑戰"入門款"的高山，可以先從Group "B" NMA Climbing Peaks.裡面找找資訊喔。

我們的行程Day6 ， 選擇走Lower pisang這條，就可以看到Chulu East 在右前方。

4592584712dae0285f20af013edbfbb0.jpg(Chulu East , from lower pisang. 後方山脈右邊最高山頭)

16f75d9b758b9d2d6048c75c5be9a646.jpg(Chulu East,from Icelake. 最右邊的山頭)

也有熱門的Chulu West 6419 Chulu 6584. 但我都沒拍到呀~~~  

  • Annapurna II 7937 全球第18高山峰 

行程在Day6, 抵達Braka，可以完整地看到北面的 Annapurna II, 延綿的山脊連接著Annapurna IV. 跟友人戲稱這是Nepal版的大小霸。

直逼8000公尺的Annapurna II, 深深體驗到高度決定一切。只差63公尺就可以進入8000米俱樂部，也就會變成世界眾所皆知的山頭。

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(Annapurna II , form Braka. Sunrise)

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(Annapurna II .The way to IceLake)

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(Annapurna II , from Pokhara.)

  • Annapurna IV 7525

跟Annapurna II是姊妹峰呀，不管從哪個角度幾乎都會同時出現。但北面這側看Annapurna IV不太好看到，絕佳的眺望點一定是Pokhara.

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(Annapurna IV. The way to IceLake .中偏右 後方被雪線擋住的黑山頭)

8ec85d69948f397652f3f1f8a1e19bb2.jpg(Annapurna IV , form Gunsang)

  • Annapurna III 7555  全球第42高山峰

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(Annapurna III . The way to IceLake . 中間U型左邊第一個山頭 )

a449a979c1fccd63161e4c9552937463.jpg(Machapuchare and Annapurna III , from Pokhara.)

  • Gangapurna 7455 

從Manang看上去像是個金字塔一樣的山頭。下方還有一座Gangapurna Lake . 跟山景搭配超漂亮，只可惜我們去的時候湖面結冰，看不到山的倒影在湖面。

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(Gangapurna , from Manang . 中間山頭左邊)

  • Tilicho Peak 7134

在行程Day6, 經過Lower Pisang後，抵達制高點Narodhara, 應該是座廟，就可以看到Tilicho Peak在遠方了。沿路上一直到Manang 都可以一直看到它。最佳眺望點絕對是Tilicho Lake,只可惜我們遇到連續大雪天，上面的路被掩蓋住，太危險所以沒辦法去。

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(Tilicho Peak, form Narodhara )

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(Tilicho Peak , from IceLake)

  • Yakwakang  6482

  • Khatungkang  6484

這兩座山的隘口，成了Annapurma Circuit Trek 的至高點 : 「Thorong la pass」 或是Thorung la pass(音譯)。海拔高度5,416m. 冬季基本上就是積雪很深，所以走起來特別累。這邊有一間Tea House. 旺季的時候應該都會開著。但裡面賣的東西價格非常高喔。高山加給的部分。畢竟也5000多海拔了。多付一點其實也還行。

過了Pass就是直接陡下到Ranipuwa(3700m)。

356a2a4621a1c8f286d721e820aadaa5.jpg(Yakwakang  . The way to Thorong la pass)

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(Yakwakang  Khatungkang ,form Khingar. 中間V型處為Thorong la pass)

  • Nilgiri North 7061

行程在Day11 , 從Rainpuwa(3700m)  → Kagbeni(2810m). 快到Kagbeni時，就會看到Nilgiri Himal像是一個雪牆橫躺在Kali Gandaki Gorge(卡利甘達基峽谷)，很震撼。

Niligiri Himal 包含 Nilgiri North (7061 m)、Nilgiri Central (6940 m) 、 Nilgiri South (6839 m). 

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(Niligiri North, from Kagbeni. 圖中最高峰)

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(Niligiri North, from Kagbeni. 圖中最高峰)

  • Dhaulagiri  धौलाधौलरगि 8167 - 全球第7高山峰.  1960年5月13日，由瑞士.奧地利.尼泊爾探險隊第一次登頂。 另有 Dhaulagiri Circuit Trek 路線可以挑戰(更難更冷門) 

1950年，法國登山隊原欲挑戰Dhaulagiri，後來因種種因素轉而挑戰Annapurna I 。那次挑戰也創下人類第一次踏上8千公尺的紀錄。

一樣在我們行程 Day11 , 從Rainpuwa(3700m) 就可以看見突破天際山頭，也是本趟行程看到的第2座八千公尺大山 Dhaulagiri.

最佳眺望點在熱門景點Poon Hill. 

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(Dhaulagiri. The way to Jomsom)

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(Dhaulagiri, from Kalopani)

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(Dhaulagiri. The way to Jomsom)

  • Nilgiri South 6839

我們旅程的Day16, Tatopani 可以看到很漂亮的Niligiri South. 

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(Niligiri South, from Tatopani. 左邊山頭)

  • Annapurna I अन्नपूर्ण 8091 - 全球第10高山峰 .  1950年6月3日由法國隊第一次登頂。那次挑戰也創下人類第一次踏上8千公尺的紀錄。

※1950年，法國登山隊原欲挑戰Dhaulagiri，後來因種種因素轉而挑戰Annapurna I 。

Annapurna Circuit Trek 第三座看見的八千米大山，整個Trail就是繞著Annapurna Himal一圈，本次的主角終於出現溜。

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(Annapurna I , form Kalopani. 中間V型右邊第一顆山頭)

之後呢!!!!!!!!!!!!!!!!

我們的旅程因為COVID-19的關係，尼泊爾政府宣布全國Lockdown. 徒步者們被迫下山。所以我們後面的行程加上Annapurna Base Camp ...... 就沒辦法去了。所以剩下的山頭呢，就在Pokhara拍囉。

  • Annapurna South 7219

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(Annapurna South, from World Peace Pagoda,Pokhara. 左邊最高峰)

  • Machapuchare  माछापुच्छ्रे 6993 - 聖山，尼泊爾政府也是明令禁止攀登此峰的。它就是號稱有尼泊爾標誌之稱的「魚尾峰」。

要在山上才會看到「魚尾」的形狀，Pokhara這邊看過去是座超級金字塔!

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(Machapuchare ,from World Peace Pagoda,Pokhara. )

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(Machapuchare ,from Pokhara. )

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(Machapuchare ,from Pokhara. )

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以上是我個人的小小心得，如果資訊有誤，拍謝拉。還有很多山頭，很多漂亮的角度。只可惜2020年 真的不是旅遊年。這次沒完成的，下次一定會補齊。感謝。

若有其他疑問或是想看更多照片，可以來 instagram

若想看影片還可以看

一起爬山1783 Studio

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