登山愛好者此生必去！「尼泊爾」AnnapurnaCircuitTrek 沿途大山

Annapurna Circuit Trek 沿途超級大山

Annapurna Circuit Trek has often been voted as the best long-distance trek in the world.

安納普娜大環線. 喜歡爬山健行的人呀,這輩子一定要來這一趟。

★尼泊爾健行最佳季節★

NO.1 秋天 9月~11月

NO.2 春天 3月~5月初

這邊會列出『我覺得』看得很明顯很漂亮的高山。順便 小小的介紹一下 。

尼泊爾有很多海拔4、5、6甚至是7千公尺的高山都沒有名字,儘管它很漂亮,但它的名字最多就叫做Peak6456.....之類的以海拔高度為名,或是無名氏。很可惜。

EX: ......<無名氏!?>

★★主要以逆時鐘方向行走Annapurna Circuit Trek,先後順序列出遇到的山頭★★

Lamjung Himal 6983 Day0 在Besisahar, 如果Hotel的屋頂視野很好,加上天氣允許之下,Lamjung Himal 就會在你眼前,這是Annapurna Circuit Trek大門口第一個迎接你的6000級大老的大山。亦有 Lamjung Himal Base Camp Trek可以試試看。

(中間最高峰右 Lamjung Himal 6983)

在尼泊爾第二大城市Pokhara, 還可以看到從Machapuchare魚尾峰延伸到 Lamjung Himal的超巨大雪山圍牆,很壯觀。

Himalchuli 7893 全球第18高山峰

Ngadi Chuli 7871 全球第20高山峰

Day1從Besisahar出發後,大概快抵達Bhulbhule前,就會被這兩座大山嚇到, 也是本趟行程第一個遇到滿完整的7000公尺大山。

(左Ngadi Chuli . 最右Himalchuli)

(Ngadi Chuli and Himalchuli.The way to Bhulbhule)

Manaslu मनास्लु 8163 全球第8高山峰. 1956年5月9日由日本隊首次登頂。 另有 Manaslu Circuit Trek 路線可以挑戰

Annapurna Circuit Trek 第一座看見的八千米大山,大約行走 Day4 抵達 Timang(2750m) ,就可以清楚看見Manaslu的震撼。有些人會選擇在Timang待一晚,等待明日的日出Manaslu. 第二的最佳眺望點是在Chame(2670m),是座山裡的大城市。

(Manaslu , form Timang)

(Manaslu , form Timang)

(Manaslu , form Chame)

Pisang Peak 6091 - Group "B" NMA Climbing Peaks

依據Nepal Mountaineering Association, 被分類在 Group "B" NMA Climbing Peaks. 在以前分類為Trekking Peaks裡,近年又細項分類為兩大類 Group "A" NMA Expedition Peaks & Group"B" NMA Climbing Peaks . 如果想挑戰"入門款"的高山,可以先從Group "B" NMA Climbing Peaks.裡面找找資訊喔

我們的行程在Day6 , 選擇走Lower pisang這條,就可以看到Pisang Peak露出來喔。

(Pisang Peak , form lower pisang. 右後方山頭)

(Pisang Peak. The way to Humde. 左邊第二顆山頭)

Chulu East 6429 - Group "B" NMA Climbing Peaks

依據Nepal Mountaineering Association, 被分類在 Group "B" NMA Climbing Peaks. 在以前分類為 Trekking Peaks 裡,近年又細項分類為兩大類 Group "A" NMA Expedition Peaks & Group"B" NMA Climbing Peaks . 如果想挑戰"入門款"的高山,可以先從Group "B" NMA Climbing Peaks.裡面找找資訊喔。

我們的行程Day6 , 選擇走Lower pisang這條,就可以看到Chulu East 在右前方。

(Chulu East , from lower pisang. 後方山脈右邊最高山頭)

(Chulu East,from Icelake. 最右邊的山頭)

也有熱門的Chulu West 6419 和Chulu 6584. 但我都沒拍到呀~~~

Annapurna II 7937 全球第18高山峰

行程在Day6, 抵達Braka,可以完整地看到北面的 Annapurna II, 延綿的山脊連接著Annapurna IV. 跟友人戲稱這是Nepal版的大小霸。

直逼8000公尺的Annapurna II, 深深體驗到高度決定一切。只差63公尺就可以進入8000米俱樂部,也就會變成世界眾所皆知的山頭。

(Annapurna II , form Braka. Sunrise)

(Annapurna II .The way to IceLake)

(Annapurna II , from Pokhara.)

Annapurna IV 7525

跟Annapurna II是姊妹峰呀,不管從哪個角度幾乎都會同時出現。但北面這側看Annapurna IV不太好看到,絕佳的眺望點一定是Pokhara.

(Annapurna IV. The way to IceLake .中偏右 後方被雪線擋住的黑山頭)

(Annapurna IV , form Gunsang)

Annapurna III 7555 全球第42高山峰

(Annapurna III . The way to IceLake . 中間U型左邊第一個山頭 )

(Machapuchare and Annapurna III , from Pokhara.)

Gangapurna 7455

從Manang看上去像是個金字塔一樣的山頭。下方還有一座Gangapurna Lake . 跟山景搭配超漂亮,只可惜我們去的時候湖面結冰,看不到山的倒影在湖面。

(Gangapurna , from Manang . 中間山頭左邊)

Tilicho Peak 7134

在行程Day6, 經過Lower Pisang後,抵達制高點Narodhara, 應該是座廟,就可以看到Tilicho Peak在遠方了。沿路上一直到Manang 都可以一直看到它。最佳眺望點絕對是Tilicho Lake,只可惜我們遇到連續大雪天,上面的路被掩蓋住,太危險所以沒辦法去。

(Tilicho Peak, form Narodhara )

(Tilicho Peak , from IceLake)

Yakwakang 6482

Khatungkang 6484

這兩座山的隘口,成了Annapurma Circuit Trek 的至高點 : 「Thorong la pass」 或是 Thorung la pass(音譯)。海拔高度5,416m. 冬季基本上就是積雪很深,所以走起來特別累。這邊有一間Tea House. 旺季的時候應該都會開著。但裡面賣的東西價格非常高喔。高山加給的部分。畢竟也5000多海拔了。多付一點其實也還行。

過了Pass就是直接陡下到Ranipuwa(3700m)。

(Yakwakang . The way to Thorong la pass)

(Yakwakang Khatungkang ,form Khingar. 中間V型處為Thorong la pass)

Nilgiri North 7061

行程在Day11 , 從Rainpuwa(3700m) → Kagbeni(2810m). 快到Kagbeni時,就會看到Nilgiri Himal像是一個雪牆橫躺在Kali Gandaki Gorge(卡利甘達基峽谷),很震撼。

Niligiri Himal 包含 Nilgiri North (7061 m)、Nilgiri Central (6940 m) 、 Nilgiri South (6839 m).

(Niligiri North, from Kagbeni. 圖中最高峰)

(Niligiri North, from Kagbeni. 圖中最高峰)

Dhaulagiri धौलाधौलरगि 8167 - 全球第7高山峰. 1960年5月13日,由瑞士.奧地利.尼泊爾探險隊第一次登頂。 另有 Dhaulagiri Circuit Trek 路線可以挑戰(更難更冷門)

1950年,法國登山隊原欲挑戰Dhaulagiri,後來因種種因素轉而挑戰Annapurna I 。那次挑戰也創下人類第一次踏上8千公尺的紀錄。

一樣在我們行程 Day11 , 從Rainpuwa(3700m) 就可以看見突破天際山頭,也是本趟行程看到的第2座八千公尺大山 Dhaulagiri.

最佳眺望點在熱門景點Poon Hill.

(Dhaulagiri. The way to Jomsom)

(Dhaulagiri, from Kalopani)

(Dhaulagiri. The way to Jomsom)

Nilgiri South 6839

我們旅程的Day16, Tatopani 可以看到很漂亮的Niligiri South.

(Niligiri South, from Tatopani. 左邊山頭)

Annapurna I अन्नपूर्ण 8091 - 全球第10高山峰 . 1950年6月3日由法國隊第一次登頂。 那次挑戰也創下人類第一次踏上8千公尺的紀錄。

※1950年,法國登山隊原欲挑戰Dhaulagiri,後來因種種因素轉而挑戰Annapurna I 。

Annapurna Circuit Trek 第三座看見的八千米大山,整個Trail就是繞著Annapurna Himal一圈,本次的主角終於出現溜。

(Annapurna I , form Kalopani. 中間V型右邊第一顆山頭)

之後呢!!!!!!!!!!!!!!!!

我們的旅程因為COVID-19的關係,尼泊爾政府宣布全國Lockdown. 徒步者們被迫下山。所以我們後面的行程加上Annapurna Base Camp ...... 就沒辦法去了。所以剩下的山頭呢,就在Pokhara拍囉。

Annapurna South 7219

(Annapurna South, from World Peace Pagoda,Pokhara. 左邊最高峰)

Machapuchare माछापुच्छ्रे 6993 - 聖山,尼泊爾政府也是明令禁止攀登此峰的。它就是號稱有尼泊爾標誌之稱的「魚尾峰」。

要在山上才會看到「魚尾」的形狀,Pokhara這邊看過去是座超級金字塔!

(Machapuchare ,from World Peace Pagoda,Pokhara. )

(Machapuchare ,from Pokhara. )

(Machapuchare ,from Pokhara. )

以上是我個人的小小心得,如果資訊有誤,拍謝拉。還有很多山頭,很多漂亮的角度。只可惜2020年 真的不是旅遊年。這次沒完成的,下次一定會補齊。感謝。

