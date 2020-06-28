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遊山玩水一次滿足！ 淡蘭古道中路「暖暖到十分」一點都不無聊

健行筆記 / 健行筆記Hsin-Pei Wu

關於淡蘭古道「淡蘭古道」是清代時期（1800至1900年期間）由淡水廳到噶瑪蘭廳（現今臺北到宜蘭）的主要交通道路，當時正是北台灣漢民族開始由西部往東部發展的黃金時期。而淡蘭古道分為北、中、南三路，其中，北路以瑞芳為起點，至宜蘭大里、石城，是早期軍事防守、傳遞公文的交通要道，因此淡蘭古道北路屬於「官道」，亦是發展最早的歷史古道；中路則以暖暖為起點，經平溪、雙溪到宜蘭外澳，屬於當時人民生存、開墾的「民道」；南路從六張犁開始，經深坑、石碇到宜蘭礁溪，是當時茶商往來的主要道路，亦稱為「茶道」，為淡蘭古道中最短的路線。淡蘭古道三路橫跨現今新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣等四個行政區，其中如草嶺古道、暖東舊道等多數山徑仍是登山健行的熱門路線。

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▲淡蘭古道示意圖（圖片來源：新北市觀光旅遊網

行程規劃這次路線規劃主要以可以單日完成、交通方便、路線多變為考量，參考了前輩們的路線心得分享後，挑選了淡蘭古道中路暖暖至十分一段，總路程約16公里，整段路線包含了一般柏油路、林道、峽谷、產業道路、台車步道等，有山有水一點都不無聊。到了十分，若行有餘力，也還能逛個老街、再到十分瀑布走走，是個從容愜意又充實的行程。至於交通部分，因暖暖及十分皆有火車站，這次去程搭乘區間車至暖暖車站，回程則直接從十分搭乘公車回台北，相當方便。

此行路線暖暖站→暖暖福興宮→暖東峽谷（台2丙4.2K處）→峽谷→大菁農場→東勢坑產道→暖東舊道→石棚土地公→嶺頭福德宮→新平溪煤礦博物園區→十分，總長約16公里，爬升約531公尺。另加走十分至十分瀑布，來回約4公里。含中途休息並於十分躲雨，耗時約9小時。

在接連下了一個禮拜的雨之後，總算盼到了好天氣，其實出發日期早在一個月前就已決定，這個大晴天可以說是老天爺給的大禮！一行人搭乘7:52的區間車由台北至暖暖，一下車便可以看到淡蘭古道代表植物──雙扇蕨的淡蘭山徑系統標示，理論上應上天橋過到另一側，但我們這次由暖暖車站旁經由暖暖街走到暖暖福興宮，順便在暖暖街與東勢街口的全家進行最後補給。

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▲從暖暖站出發，前往暖暖街，能在車站以外的鐵軌旁這麼近距離看到正在行駛的火車，已經越來越少見

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▲整裝後，沿著東勢街（台2丙）前進，暖暖福興宮前祈求今日行程順利

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▲福興宮旁的電線桿上看到了熟悉的標示，像尋寶一樣毫無懸念的前進就對了

過了福興宮之後，淡蘭山徑系統的雙扇蕨標示減少，只剩台2丙和往暖東峽谷的指標，當天在早上九點就有30度的天氣下，沿著台2丙線走了4.2公里的柏油路，熱到快要厭世的時候，終於看到「暖東峽谷」的斗大字樣，由於接下來所走的暖東峽谷路段沿路無廁所，稍做降溫休息便朝峽谷前進！

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▲其實從暖暖車站到暖東峽谷也可以搭603公車，只是班次不多

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▲指標非常清楚，認明雙扇蕨準沒錯！

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▲在洗手間背面斗大的「暖東峽谷」，解救了一群快被柏油路蒸熟的女子

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▲右轉進暖東峽谷停車場後的左前方，便是通往暖東峽谷的小徑

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暖東峽谷依難度分成藍、黃、紅三種路線，不過這次目標是要到達大菁農場，加上後續還有漫漫長路，所以挑了難度最低的藍線。

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▲之後有機會再來挑戰不同路線

進入暖東峽谷後，往峽谷方向，服務站不取，經活動廣場，接著不按淡蘭山徑系統標示，改往土地公廟前進，沿路因連日大雨且步道林蔭密布需注意溼滑，卻也非常消暑。

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▲很像巨石陣的活動廣場

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▲往土地公廟方向，步道雖溼滑但路線明確好走

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▲暖東峽谷是溪流切穿逆斷層砂岩，所形成的橫谷

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▲過了土地公廟後，往峽谷前進

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▲連日大雨，索性脫了鞋踩踩溪水消暑

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▲過了峽谷，再度看到指標，即將離開林蔭

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▲一路循著指標，經過菜圃後，就抵達大菁農場

大菁農場過後便是東勢坑產業道路，認明雙扇蕨的指標其實不會迷路。踢過了這段產業道路之後，便是今日行程的另一個重頭戲──暖東舊道。於是在暖東舊道旁的涼亭用過午餐、跟即將同路的山友們聊天後，眼看天空中的雲漸多，考量接下來是1公里的陡上路線，決定趁早出發！

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▲從右方大菁農場上來，直接接左路往暖東舊道

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▲看似簡陋卻非常堅固的木橋

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▲一路階梯陡上，此時太陽也開始露臉，下午走在林蔭路段是件很舒服的事呢

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▲看到位於海拔450公尺的石棚土地公，表示路程即將進入尾聲，當然，也表示越來越陡

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▲回望抵達暖東舊道最高點的路線，很喜歡這種原始天然的步道，不知不覺就走完了

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▲接下來接五分山步道，往煤礦博物園區

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▲我和我的登山小夥伴們

五分山步道往煤礦博物園區的路都是鋪好的石階居多，除了當天某些路段較溼滑外，多為下坡，相當好走。

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▲離開五分山步道後，取左，往十分老街

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▲岔路取左，往煤礦博物園區，右往台2丙線不取

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▲抵達新平溪煤礦博物園區，淡蘭古道由此進，園區對面的洗手間使用一次10元

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▲沿著台車步道往十分老街前進，要小心獨眼火車出沒

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▲依循礦工指標來到洗煤場，有一種拍警匪片的感覺啊

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▲台灣煤礦博物館

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▲十分到了，往左可以到十分瀑布，但這段路程的結束，應該要先來瓶汽水才對，所以先取右往十分老街

抵達十分已經下午兩點多，決定在十分老街的一間雜貨店喝汽水、休息，老闆還很貼心的拿了椅子又搬了電風扇出來，這時看到遠方的山頭已開始下雨，老闆建議我們等十分下完雨之後，再評估要不要去十分瀑布。

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▲意外遇到的橘貓餵食秀

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▲大雨過後沿著106縣道前往十分瀑布eea371edb883ee096e10b96709275d50.jpg

▲穿過政達餐廳之後，再過一個吊橋就到十分瀑布囉

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▲4:10分剛好來得及趕上看瀑布一眼

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▲連日大雨讓瀑布更加壯觀，縹緲的霧氣更是讓人身心舒暢

後記第一次走淡蘭古道中路，也是第一次挑戰自己做功課帶朋友們一起走，暖暖到十分，回來後說給其他朋友們聽，無一不驚訝！但這段路線我蠻喜歡的，除了交通方便、指標明確之外，還能在16公里中走過各種不同類型的路況，沒有很吃力的陡上陡下，即使是暖東舊道的1公里陡上，但因為林蔭密布，慢慢走其實也很舒服，最後在十分老街的終點，可以恣意的補給，行有餘力加碼十分瀑布也是另一種選擇。這次總路程大約20公里，含休息及避雨，總時間9小時，卻沒有想像中累。其實中路累的路段是過了十分之後呢(笑)！也許接下來會分段集滿淡蘭古道三路也說不定。最後，非常感謝當初二話不說就願意陪我衝一波的登山小夥伴們，成就了這趟行程最美的風景。

 阿嬤揹他走跳看世界

古道 瀑布 步道

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