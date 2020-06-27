穿梭樹幹間、天然獨木橋！「塔曼山」如仙境般的雲霧森林

這個有點像洋派女子塔曼珊名字的山，實則海拔2130m的新北第一高峰，美麗而不經雕琢的森林女神，保有自然的奇幻景色，只是被山老鼠傷透了心，無數巨木橫躺在地，靜靜孕育下一個生命。

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第一次探險失敗，這次早起和塔曼珊約會

因為朋友無私分享而認識塔曼山，爬文後發現這座山好美，只是沒想到雖是新北第一高峰，登山口卻在桃園復興區，光從台北開車就快3小時，加上塞車讓我們第一次上塔曼山已經是下午1點。

因為對山徑不熟不想摸黑下山，所以決定自由地在森林裡晃悠不登頂，巧遇林務局巡山員，看我們那麼晚上山以為我們是要上山扎營，還很熱血的給我們加油打氣，結果其實只是在森林裡耍廢，真是有點不好意思。

▲ 爬塔曼山需不斷穿梭在樹幹間經過第一次的經驗，雖是對登頂沒有太大野心的悠哉夫婦，但總覺得沒有好好認識這座山很可惜，所以即使知道中午過後會下雨，還是備好雨具一早6點半出發，買了邪惡麥當勞後就是一段長途車程，到大水塔登山口啟登時已經是9:30。

▲ 進入塔曼山後多是樹根交錯而成的自然階梯

森林饗宴開啟五感體驗

早晨塔曼山雖雲層較厚，但偶有雲散陽光灑下，沒有任何突兀的水泥地，也沒有人造的塑膠階梯，腳下若不是鬆軟的泥土鋪著柔軟落葉，就是盤根交錯的樹根，是一座保留原始樣貌的中級山，希望塔曼山能永保自然，別因為登山者的來訪而變了調。

▲ 沿途可看見豐富而美麗的台灣瘤足蕨若你用心呼吸，你會聞見一股淡淡香氣，那是紅檜與泥土揉和的氣息。踩在落葉繽紛的腐植土上，雖適逢梅雨季節少了枯葉的清脆聲響，但每一步都富有彈性，像被整座森林溫柔擁抱。漸入夏季山裡依舊涼爽，18度的氣溫爬山剛好，沒有嘈雜的蟬鳴，只有偶爾像電鈴聲的鳥鳴相互呼應。

▲ 循著木頭階梯而上就離三角點不遠了

難度不高的中級山就怕迷航

網路上說前700公尺較陡峭，實際走訪覺得整段路程在坡度上還算平均，過程會遇到幾段較陡的樹根路，但不太需要到抓繩就可上走，且穿插平坦林道可以稍做休息，是很舒服的登山路線，但下坡時這幾段較為陡下的路程因為下雨濕滑就必須小心，繩索這時候就派上用場。

▲ 奇異的樹形很像來到侏儸紀走在塔曼山的林徑中沒什麼特殊地標可作為中途辨識，加上原始森林看起來好像處處都可行走，但若害怕迷霧森林裡失去方向，建議還是走在一般登山客行走的路徑上，除了安全外也較不會打擾生態，可以下載離線地圖作為方向指引，途中也可隨時注意布條跟樹幹上的螢光漆。

▲ 路徑上可以看見油漆、螢光漆或布條的指示

▲ 指引方向跟距離的標示牌，不知是沒注意還是遺失，好像不是每隔100m都會出現我們這次上山路線都很明確，但下山時霧氣繚繞，加上天雨路滑一直低頭確認路況，有幾次在平坦的區域走錯路徑，建議若遇到這樣狀況先別慌張，確認一下離線地圖，或是沿著原路走回前一個看得到布條的步道路徑，就能找到正確方向。建議在不熟環境下不要鐵齒繼續探索未知，畢竟山上僅有常規步道上設有通訊點，若迷航又輕裝上山真的就只能自求多福了。

森林裡不時要跨越倒地大樹，或是低頭穿越傾斜樹幹，中途會走過一座真正天然的獨木橋，上面雖有ㄇ型打釘，但擔心下雨濕滑走起來也是有些可怕。

▲ 懼高的人走在這木頭上有點緊張，回程因爲雨勢大，我乾脆爬下樹幹旁扶著木頭走，但要小心避免踩空

美麗的魔幻森林帶了點憂傷

這座山讓人心疼的是處處都躺著神木等級的巨木，有些光是躺著就幾乎比我還高，還有一堆被斷了頭的巨型樹根，百年生長卻在瞬間身首異處，守護這片土地卻再也無法開支葉散。

▲ 木頭上會標示查緝在案或是已破案，提醒勿盜取除了山老鼠的背叛，多處林區地上殘留生火後焦黑的土地和散落炭木，最讓人震驚的是快接近三角點處居然留有多片燒得焦黑的烤肉網。在這樹林密佈，落葉漫漫的森林裡，一個小火源就能引燃火災。我們一起對山多點疼愛，即使多日縱走也盡量別在山上野地生火，那些不屬於山的東西就該跟著下山，相信爬山的人一定都愛山，有時也許只是抱持偶一為之無傷大雅的心態，但一個歪念可能從此毀了一座山。

午後霧氣涵養了整座森林

森林裡霧氣漸漸趕上我們的腳步，同樣是雲霧森林，塔曼山的林相和之前曾去過的加羅湖不大相同，加羅湖感覺水氣更豐富，滿樹垂掛的松蘿營造出一種神秘感；而塔曼山則帶點溫柔，用柔軟苔蘚包覆所到之處。<延伸閱讀：加羅湖｜為了日出，苦雨山林也要走一次>

▲ 走在被台灣瘤足蕨包圍的山路上因為早起，一到12點我們便餓壞了，加上三角點對我們也不是那麼主要，所以找了個看得到日光灑落的平坦林地開始野餐，等吃完最後一口飯糰，雨滴開始落下，從滴滴答答到雨勢漸大，加上風也開始變強，我們穿起雨衣繼續前行。

塔曼山的三角點無展望，據說往玫瑰西魔山方向再走幾分鐘就能眺望群山和小夫妻樹，但因為霧氣太濃我們便沒前行，留待當作下次塔魔巴縱走的驚喜吧！

▲ 嗨，三角點你好

因為塔曼山實在太美，原本6公里來回的路程約5小時就能走完，被我們走成了6小時，一路上摸摸被鋸倒的大樹，尋找顏色奇特的蕈類，找個山裡喜歡的地方享受午餐，還有加上回程起大霧差點迷路的時間，我們大約3點半下山。下雨天爬山雖有些狼狽，但唯有豐富水氣才能讓我們遇見山景美如水墨，像是仙境一般的森林。

趁著天未暗，我們也順道去上巴陵觀景台跟三龜戲水觀景台看山間雲霧。

▲ 從上巴陵觀景台就可以看到大漢橋，大漢橋下正是塔曼溪

▲ 在三龜戲水觀景台看雲海

▲ 這個像π符號的橋是蘇樂橋，蘇樂是頭目居住之地的意思

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相簿｜塔曼山

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