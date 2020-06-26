小百岳「李崠山」四歲小孩也能駕馭！　 遊走山林聽歷史故事

被遺忘的時光。李崠山 完整相本 GPX

李棟山莊-台版霍爾的移動城堡

無意間閱讀到李棟山莊第一任莊主-朱萬鶴爺爺的故事，打開了好奇心的盒子，翻查了網路上的三段紀錄影片與數篇專訪報導，筆記了許多關於李棟山莊與李崠山古堡的歷史，決定帶著小樂來走走，成為這座山林故事中的其中一個匆匆過客。

李崠山有兩個主要的登山口，新登山口在馬美部落岔路口，尋產業道路上行2公里，即可達李崠山古堡，平緩好走但路程較遠。

舊登山口則是山友間知名的李棟山莊，是朱萬鶴爺爺憑著自己的天份與神力，獨自搬運素材打造而成。

民國38年隨著國民黨政府來台，陸戰隊班長退役的朱爺爺，參與當時政府的中橫開發工作。開發結束後，在平地找不到工作，領著每個月8元的薪水，四處流浪打零工最終在山林中落腳，以自己的力量，設計建造了這座屬於自己的一座城堡，這座被稱為『台版的霍爾移動城堡』的山莊，也成了早期登山者遮風避雨的最佳處所。

山莊不幸於2018年底遭遇祝融的侵襲，以朱爺爺名字為名的萬鶴樓也付之一炬，爺爺也因90多歲的高齡，移居新竹榮家照顧，由本地泰雅族人-泰雅語母語老師蔡清郎先生接任成為現任莊主，這次到訪山莊，蔡莊主熱情地帶著我們參觀山莊大火後遺留的建築與故事，還邀請小樂體驗射箭、與防空洞(朱爺爺怕中共打過來而打造的石砌避難點)中的山羊say hello，更聊了許多準備保留山莊原本特色，並重新整修維護成為泰雅族市集的未來計畫。

因查找了山友分享的資訊，我們也特別帶了一包狗飼料上山提供給山莊的狗狗用餐，若大家有機會造訪，也可以提供小額的捐助，讓山莊重新修繕，恢復往日的風貌。

『我問朱爺爺，這兩頂尖尖而對望的屋頂有什麼特別的含義？他說，這就是兩岸關係呀～』

蔡莊主說到這裡，我們彼此會心一笑，的確，兩岸之間這麼的近，卻又如此的遠。而朱爺爺在山莊時，每日必定升降旗的中華民國國旗，依舊保留矗立著，這座山莊，是朱爺爺對時間的封存，對家的思念。

告別蔡爺爺的招待後，起登前往古堡。沿途新舊步道反覆交會，每次的匯集都會有清楚的指引標示，我們上行皆選擇路程較短的陡坡。

李崠山古堡-血跡斑斑的泰雅族抗日史

李崠山，泰雅族人則稱這座山為「TAPUNG」，意指積雪的山頂。山頂有著一等三角點，及北台灣海拔最高的歷史古蹟-李崠山古堡。李崠山名的由來，相傳來自於曾駐紮於此的清朝將軍李崠。

1906年，日軍於新竹淺山地區，修築隘勇線，逐步向深山推移，每一次推移，就是與原住民的一次衝突。1911年6月，調集2800人部隊，攻打居住於此地的泰雅族人。日軍為了避免泰雅族人以山林為掩護進行游擊戰，大砍山林，並經幾番激戰，佔領李棟山制高點，建立太田山砲台、李棟山展望台。1912-1913，大規模的泰雅族人反擊。1910-1913年間共發生了三次大規模的戰鬥，包括太田山、鳥嘴山等戰役點，總計千餘人喪命，統稱為李棟山事件。事件結束後，日軍開始修築李崠山古堡，古堡門楣並掛有當時臺灣總督佐久間左馬太的題字匾額：『慎守其一』，也展現了日軍誓言守住這個重要據點的決心，而後題字已因不明原因被抹除，更多了幾分歷史情仇的神秘複雜想像。

古堡為一個附有二個稜堡的砲台設施，基地形狀為方形，古堡及其陵堡共設有射口(槍孔/ 銃眼)31個，壁面上層是1.5M的紅磚，為就地取材燒製。下層是 2.5M鐵線混泥土製成的中空圍牆。大門用門屏擋住，避免被被泰雅族人直接攻擊。我們在城牆圍繞的古堡內簡單補充糧食，結束這一趟時光記憶的旅程。