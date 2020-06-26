快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小百岳「李崠山」四歲小孩也能駕馭！　 遊走山林聽歷史故事

健行筆記 / 健行筆記小樂

被遺忘的時光。李崠山    完整相本GPX

李棟山莊-台版霍爾的移動城堡

無意間閱讀到李棟山莊第一任莊主-朱萬鶴爺爺的故事，打開了好奇心的盒子，翻查了網路上的三段紀錄影片與數篇專訪報導，筆記了許多關於李棟山莊與李崠山古堡的歷史，決定帶著小樂來走走，成為這座山林故事中的其中一個匆匆過客。

93c2fd5a8584c11c217b576b675937c0.jpg

56f2a2df502c792836721e2312dd0a8d.jpg

f08818c322f6a749e180d4272cf798ea.jpg

baf77db630dc9fb61b0897d85df251a8.jpg

李崠山有兩個主要的登山口，新登山口在馬美部落岔路口，尋產業道路上行2公里，即可達李崠山古堡，平緩好走但路程較遠。

舊登山口則是山友間知名的李棟山莊，是朱萬鶴爺爺憑著自己的天份與神力，獨自搬運素材打造而成。

3b46e3d9ee1a2dde96cd4a38861d0b50.jpg

161e8d8a4967d1f2fb3ef7b1ab0ed0d9.jpg

83125dbc5314ddc8e58bbe56d4050989.jpg

3b4ac7a34f35bf214749852b4820b087.jpg

4e4b49037198b781ad7221039cc784d6.jpg

民國38年隨著國民黨政府來台，陸戰隊班長退役的朱爺爺，參與當時政府的中橫開發工作。開發結束後，在平地找不到工作，領著每個月8元的薪水，四處流浪打零工最終在山林中落腳，以自己的力量，設計建造了這座屬於自己的一座城堡，這座被稱為『台版的霍爾移動城堡』的山莊，也成了早期登山者遮風避雨的最佳處所。

山莊不幸於2018年底遭遇祝融的侵襲，以朱爺爺名字為名的萬鶴樓也付之一炬，爺爺也因90多歲的高齡，移居新竹榮家照顧，由本地泰雅族人-泰雅語母語老師蔡清郎先生接任成為現任莊主，這次到訪山莊，蔡莊主熱情地帶著我們參觀山莊大火後遺留的建築與故事，還邀請小樂體驗射箭、與防空洞(朱爺爺怕中共打過來而打造的石砌避難點)中的山羊say hello，更聊了許多準備保留山莊原本特色，並重新整修維護成為泰雅族市集的未來計畫。

a47e2c18a85b273aa950aaa005dfd3b2.jpg

4084148221ef5e180e4e4b7c96a43e12.jpg

93e7101342f9190c8cde92a97a86465b.jpg

a8408f42baeb0c1c357c2bab16acbb07.jpg

因查找了山友分享的資訊，我們也特別帶了一包狗飼料上山提供給山莊的狗狗用餐，若大家有機會造訪，也可以提供小額的捐助，讓山莊重新修繕，恢復往日的風貌。

『我問朱爺爺，這兩頂尖尖而對望的屋頂有什麼特別的含義？他說，這就是兩岸關係呀～』

08579c6cb55073d453e20144602c9a3b.jpg

83808456a31c47d60e564db040b0019f.jpg

9c27c42bf6e61c3eca0bcac377d2852d.jpg蔡莊主說到這裡，我們彼此會心一笑，的確，兩岸之間這麼的近，卻又如此的遠。而朱爺爺在山莊時，每日必定升降旗的中華民國國旗，依舊保留矗立著，這座山莊，是朱爺爺對時間的封存，對家的思念。

69a6f9930d32ef7b73ae6b51abc94b77.jpg

告別蔡爺爺的招待後，起登前往古堡。沿途新舊步道反覆交會，每次的匯集都會有清楚的指引標示，我們上行皆選擇路程較短的陡坡。

6fd96f7a266c3627aca1cf08b57298e8.jpg

12ca8bb8004313d43e6188e5312f87e8.jpg

caf075c94865457a8602dc97683f7220.jpg

李崠山古堡-血跡斑斑的泰雅族抗日史

4d4d80639594a1a0a3e1aea2d5463fbe.jpg

3d8c0029fccd9694128461b28e242ad2.jpg

李崠山，泰雅族人則稱這座山為「TAPUNG」，意指積雪的山頂。山頂有著一等三角點，及北台灣海拔最高的歷史古蹟-李崠山古堡。李崠山名的由來，相傳來自於曾駐紮於此的清朝將軍李崠。

c364a7b1ad88c033cff9bd1de7390e78.jpg

ff07c16d0d52932bdbb5d330798722eb.jpg1906年，日軍於新竹淺山地區，修築隘勇線，逐步向深山推移，每一次推移，就是與原住民的一次衝突。1911年6月，調集2800人部隊，攻打居住於此地的泰雅族人。日軍為了避免泰雅族人以山林為掩護進行游擊戰，大砍山林，並經幾番激戰，佔領李棟山制高點，建立太田山砲台、李棟山展望台。1912-1913，大規模的泰雅族人反擊。1910-1913年間共發生了三次大規模的戰鬥，包括太田山、鳥嘴山等戰役點，總計千餘人喪命，統稱為李棟山事件。事件結束後，日軍開始修築李崠山古堡，古堡門楣並掛有當時臺灣總督佐久間左馬太的題字匾額：『慎守其一』，也展現了日軍誓言守住這個重要據點的決心，而後題字已因不明原因被抹除，更多了幾分歷史情仇的神秘複雜想像。

df1793df68171216ae07b463c2f32caf.jpg

古堡為一個附有二個稜堡的砲台設施，基地形狀為方形，古堡及其陵堡共設有射口(槍孔/ 銃眼)31個，壁面上層是1.5M的紅磚，為就地取材燒製。下層是 2.5M鐵線混泥土製成的中空圍牆。大門用門屏擋住，避免被被泰雅族人直接攻擊。我們在城牆圍繞的古堡內簡單補充糧食，結束這一趟時光記憶的旅程。

f2485bc2d4cc492c4310b822f2ec9046.jpg

ec01d371231e491907f4b97f7aae9eb4.jpg

b67a170fe22186d0ea1be3fd9c76ee69.jpg

7f2643777208300ca31fd9a2ea8cee6d.jpg

d8bad982bca9ddbb04a9490e1ff90ca9.jpg

008418d3a64c2f54db7508ddb04a61a3.jpg

登山 市集 步道

延伸閱讀

基隆白米甕砲台 整修動工

基隆白米甕砲台整修動工 步道將貫通直接上山帶動觀光

訓練心得／仙跡岩步道 Trail Run

日月潭打卡飯店新選擇 住「皇宮古堡」不用到歐洲

相關新聞

小百岳「李崠山」四歲小孩也能駕馭！　 遊走山林聽歷史故事

被遺忘的時光。李崠山 完整相本GPX 李棟山莊-台版霍爾的移動城堡 無意間閱讀到李棟山莊第一任莊主-朱萬鶴爺爺的故事，打開了好奇心的盒子，翻查了網路上的三段紀錄影片與數篇專訪報導，筆記了許多

像天堂的懸崖？太魯閣「花蓮錐麓古道」驚險刺激　壯闊美景值得一拍

進太魯閣無數次了，每次都看著燕子口的鐵門和吊橋流口水，終於有朋友邀約於是一口答應。入園證申請完成，剩下就是期待著一個月後的旅程了。由於燕子口全段施工封閉，只好把車停在一公里外的布洛灣下，走兩個隧道進入

CP值爆表的百岳新手村！「合歡北峰」沿途夢幻美景盡收眼簾

這是我這半年內第三刷合歡，前兩刷各種因素始終無法完登群峰。所以打算把北西峰當成大魔王找個良辰吉時再回頭收服進記憶卡。但人生往往就是充滿著變數，走完花蓮錐麓古道，回頭時入住清境。閒來沒事只好再上山散散步

一定要走訪！ 中部地區仙氣滿滿８條療癒系杉木林步道

接續前一篇~ 阿珠珠要介紹幾條中部地區仙氣滿滿條療癒避暑杉木林步道， 讓你離開鋼筋水泥的都市叢林的療癒系杉木林步道， 一直以來對於杉木林步道就情有獨鍾， 不論是台灣杉還是柳杉還是冷杉.

穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

山名與名號 嘉明湖 - 蛋池 (台灣第二高高山湖泊, H3320M)向陽山 - 紅葉山 (百岳編號17, H3603M, 中央山脈山系)三叉山 - 霞雲沙山 (百岳編號27, H3496M, 中

影／中央山脈的起點！宜蘭秘境「烏岩角」 攀岩、滑獨木舟才能到

【烏岩角】中央山脈的起點！攀岩、滑獨木舟才能到的宜蘭秘境！ 若是要行走「中央山脈大縱走」，你絕對不能錯過這裡！因為烏岩角是中央山脈主脊的起點！最高海拔約有73公尺，位於宜蘭東澳與南方澳的海灣。

竹林＋車埕步道＋集集大山！車比人還累的登山里程碑

自從李老師跨進跋山涉水的山野領域後,當然也不能免俗的設定各種目標,從近程目標-完登水雲三星 溪頭四姝 谷關七雄,接著難度更高的中程目標-完登小百岳,到最終極的目標-完登百岳。 李老師沒有給自己時

史詩級人間仙境！為了「加羅湖」日出，苦雨山林也要走一次

關於爬山的痛苦事每個人都很有經驗，這次爬加羅湖根本是雨神同行，路程不只泥濘根本是行走在小溪中，又濕又冷又拿到睡袋王，但清晨一開帳幕立刻來到仙境，那些凡間痛苦也算不上什麼了。原文出處：https://d

綠意盎然散發滿滿芬多精！　南投鹿谷小半天風景區「長源圳生態古道」

因為開墾拓荒及，生活飲用水取之不易 由當地居民在民國12年以人工開鑿、架橋通渠 隔年圳溝竣工~命名為長源圳 位在小半天風景區內，有不少的景點，雖然知名度不若杉林溪， 溪頭…. 但也

真假小人國！ 鯉魚山圓覺寺環狀步道 充滿歲月滄桑鄉野童趣

內湖鯉魚山步道自民國70年代劉洋正先生發了十多年時間，模仿國內外名勝建築，在山頭步道沿途製作了許多雕塑。雖然規模品質不若當年新竹小人國遊樂區，卻也曾吸引媒體報導ㄧ時風光。 日前舊地重遊，圓覺步道鯉魚

美度完全不輸陣！ 台中「馬陵溫泉」絕美野溪溫泉泡湯　超Chill~

馬陵野溪溫泉｜路線、難度、注意事項新手包 台中和平區的馬陵／馬稜溫泉位在谷關溫泉區大甲溪上游，雖然知名度不比栗松、梵梵溫泉來得高，但個人覺得美度完全不輸！還有朋友評為台灣最美野溪溫泉，今年已走了４次

大自然的音樂廳！雲林古坑「石壁山林」優美迷人　霧中遊走杉林步道

　　到石壁，探望九芎老樹，穿過青翠修竹與美麗山林，登上小百岳石壁山、雲林最高山嘉南雲峯，再走入杉林順遊雲嶺之丘，一日旅程可謂名實雙收。然而，更有意外之喜，那一路在耳際縈繞迴盪，嘹亮悅耳宛如天籟的鳥鳴，

熱門新聞

小百岳「李崠山」四歲小孩也能駕馭！　 遊走山林聽歷史故事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。