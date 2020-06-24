像天堂的懸崖？太魯閣「花蓮錐麓古道」驚險刺激　壯闊美景值得一拍

進太魯閣無數次了，每次都看著燕子口的鐵門和吊橋流口水，終於有朋友邀約於是一口答應。入園證申請完成，剩下就是期待著一個月後的旅程了。由於燕子口全段施工封閉，只好把車停在一公里外的布洛灣下，走兩個隧道進入錐麓吊橋。可進入的時間為上午7:00~10:00，請務必遵守規定，否則會必拒於門外的。

前半段幾乎都在樹蔭下行走，雖然不會太陽直曬，但仍然感覺悶熱。

巴達岡駐在所，日據時代與外界流通交易之地，如今只剩兩根泥柱。

經過巴達岡二號橋，離懸崖段也就不遠了。

正式進入全段的精華部份，很多人都是因為網路上美照而慕名前往。此處也會有不少網美在此排隊拍照，錯身時請務必小心謹慎，步道寬度剛好兩人錯身的距離，切勿為了拍照而忽略自身及山友安全。

沿路蟲鳴鳥叫，生態豐富。

由於後半段崩塌，原先的10.3K只能進到3.1K後原路折返。

錐麓古道是一條國家級維護優良的步道，縱使前往的前一天下大雨，全段除了有些濕滑，都還算好走。只要不特別冒險做出危險動作，基本上還算安全。全程東進東出耗時4的多小時，排隊拍照大概就占了1個半小時。基本上看大家在哪排隊拍照，跟著排就會得到壯闊的美照了...