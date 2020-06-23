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CP值爆表的百岳新手村！「合歡北峰」沿途夢幻美景盡收眼簾
這是我這半年內第三刷合歡，前兩刷各種因素始終無法完登群峰。所以打算把北西峰當成大魔王找個良辰吉時再回頭收服進記憶卡。但人生往往就是充滿著變數，走完花蓮錐麓古道，回頭時入住清境。閒來沒事只好再上山散散步，但為什麼大家裝都那麼齊全，原來都早有預謀了[XD]前一天天氣很糟糕，剛上合歡迎接我們的是暴雨與濃霧。入夜候開始放晴，但本來窗外應該是銀河正中心的大景，雲層太厚只好隨便拍拍就休息了
早上起來的窗外美景，只恨廣角不夠廣，無法盡收鏡頭。
吃完早餐乘著放晴趕緊上山開爬
假日的小風口真的超多人，由於太晚到，停車花了一點時間。起登時排隊上坡的人潮可以說是人山人海，加上前一天下雨，路上濕滑，又更減緩通過的速度。
天氣不算太好，但沒有雨就值得開心了。少了藍天白雲，取而代之的是宛如仙境般的雲霧嬝繞。
通過了前半部比較狹窄的路段，後段路線還算寬闊好走，只要跟著人群走都不算太困難。
我們一路走走停停拍照，大約花了5個小時，除剛開始陡上較辛苦外，其他時候沿途輕鬆愜意。非常推薦為初登合歡的首選，不論景色、難度、安全性都是群峰CP值之王。剩下的西峰只好留在四刷體驗重裝小溪營地時再見吧...
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