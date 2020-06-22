一定要走訪！ 中部地區仙氣滿滿８條療癒系杉木林步道

接續前一篇~

阿珠珠要介紹幾條中部地區仙氣滿滿條療癒避暑杉木林步道，

讓你離開鋼筋水泥的都市叢林的療癒系杉木林步道，

一直以來對於杉木林步道就情有獨鍾，

不論是台灣杉還是柳杉還是冷杉....

就是喜歡走在直挺挺的杉林間，

一則可以不用被大太陽直射，二則喜歡漫步林間的悠然感!

還能盡情享受森林裡的芬多精圍盪在我的四周的感覺，

如果你也跟阿珠珠一樣喜歡這種療癒系的杉木林步道一定要收藏起來唷! 並給阿珠珠旅遊部落格一個讚唷!

一.大雪山鳶嘴捎來步道

台中和平。大自然的攀岩場鳶嘴稍來國家步道

台中。冬季限定捎來山上的浪漫紅地毯

台中和平。大雪山鳶嘴稍來步道遇見最美的楓景

2017年七月份第一次來走台中的鳶嘴稍來步道，

就很喜歡大雪山地區的山林景觀和宜人舒服的氣候，

那時候有格友跟我說冬天可以來稍來的看看不一樣的楓景，

加上網路上不斷出現稍來山紅榨槭紅通通的紅葉，

我想我是非來不可了，決定利用元旦假期來中部來個賞紅葉小旅行吧!

起了大早開了三個多鐘頭的車終於到達大雪山林道27k的登山口，

大約才九點鐘，登山口附近的路邊停車都被停滿了，

心想看這個情況山上一定很多人，

所以當下決定我們就不走鳶嘴山那一段，

因為曾經有過塞在鳶嘴稜線上的經驗，

假日又有楓可賞一定會更塞。

走到山腰上遙望鳶嘴山稜線上滿滿的人潮真是不少，

還好今天沒有走那一段，雖然那邊景色很美，

有過一次挑戰的經驗就已足夠，

說真的喜歡驚險刺激的人是不可錯過那一段，

若是非假日來我會再次考慮走那一段的!

鳶嘴稍來步道的林相真的超豐富的，有楓林也有我最愛的杉木林道<

每一段都有不同的風景也各有特色。

秋冬季節除了前面的山林步道外最美的風景就是色彩繽紛紅榨槭了!

每個季節都有不同的山林景致，

還又宜人又舒適的氣候也是我很喜歡大雪山的原因之一。

二.杉林溪穿林棧道

南投，季節限定杉林溪繡球花季

南投。杉林溪。雲海。楓紅。浪漫水杉林。漫步穿林棧道

南投竹山。杉林溪松瀧岩瀑布氣勢磅礡。藥花園賞花趣

杉林溪森林遊樂區佔地超廣的有遊園車可搭乘，

這次阿珠珠超厲害走到松龍岩瀑布都沒有搭遊園車喔!

可以走一這條穿越林間的穿林棧道，

這步道平緩好走，雖然剛下過雨也不會覺得很泥濘!

剛下過雨偶爾會從樹梢上滴下幾滴雨水下來，

空氣好清新超喜歡這種漫步杉林間的fu!

走出花卉中心來到橋旁邊的水杉林，

之前來我一直把這片水杉林當座落羽松，

其實我還是分不清楚啦!因為葉子都快掉光了，

還沒掉的葉子又在樹梢上太高了我實在也看的霧煞煞!(笑~)

只剩枝架的水杉林也很有味道吧!很有冬季戀歌的fu~

三:杉林溪青龍蕨類隧道

南投。杉林溪青龍蕨類步道。石井磯。青龍瀑布氣勢磅礡。越嶺古道穿越杉林間

杉林溪這幾年我來過很多次走過了不少的步道，

但之前來青龍瀑布有部分路段是封閉的，

也不知是什麼時候開放了，

我們就來走青龍蕨類步道來去看看美麗又壯觀的青龍瀑布吧!

剛下過雨的青龍瀑布水量超豐沛的。

這又是一條充滿仙氣的身木林步道。

四.杉林溪越嶺古道

南投。杉林溪青龍蕨類步道。石井磯。青龍瀑布氣勢磅礡。越嶺古道穿越杉林間

越嶺古道這個步道不長約1200m，

又是一條我喜歡的杉林步道喔!

步道也很完善，走起來很舒適，

我覺得最美的是杉林間陽光灑下來的種光影超美的~

和前一天霧茫茫的景象全然不同!

這次來杉林溪走了青龍蕨類步道和越嶺步道，

也感受到陰雨濛濛和萬里晴空的天氣，

這就是萬變的杉林溪，值得我一再來窺探~~

五.小奇萊步道

南投。雲霧飄渺的小奇萊步道

這小奇萊的登山口就在合歡山滑雪山莊後方，

步道全長約1.4公里是難度不高的健行步道。

步道前半段比較和緩好走，天氣好的時候視野遼闊可以看到合歡和奇萊群峰，

屏風山、畢祿山和羊頭山皆可眺望，

可惜呀!當天的天況不佳只能看到能見度100公尺左右迷霧步道。

每次五月份 上合歡山都是為了玉山杜鵑而來，

爬了合歡東峰之後意猶未盡決定再去走一段步道，

合歡主峰、合歡尖山、石門山、還是合歡北峰我們都走過了，

至於合歡西峰我這肉咖就別想去了，

所以就只剩下小奇萊步道我們還沒走過，

雖然明知道小奇萊玉山杜鵑早以凋謝但還是想走這一回，

沒花賞那就賞景也不錯啊!

忽然在步道上看到幾株初開放的紅毛杜鵑心中滿是歡喜!

高大又筆直的冷杉林還真的很美，

尤其是 這種陰雨綿綿的天氣稍有涼意走步道是最舒服的，

我在想要是好天氣走入這片冷杉林一定會有更不一樣的驚喜吧!

這就是傳說中的黑森林!

霧茫茫的一片超美超夢幻的!

六.嘉義特富野古道

嘉義。特富野古道。鐵道森林最美的步道

特富野古道這條古道是我嚮往已久的夢幻步道，

心心念念了好多年終於讓我造訪了這條步道。

而且最不可思議的是步道全長6.32 公里，

我居然走完全程來回共 12.64公里比我預期的還厲害唷!

特富野古道早期是鄒族人狩獵 通婚 探親甚至與異族交戰必經的道路，

原本是日治時期日本人為運送阿里山地區的紅檜、扁柏，

便沿此道闢建鐵道，也就是舊水山線鐵道，

至今仍遺留舊鐵軌和棧道與檜木舊鐵橋，

所以目前的特富野古道前面3.7k幾乎都是舊鐵軌和棧道與檜木舊鐵橋所組成的步道，

平坦好走是一條很親民的步道，

不但景觀美，生態也很豐富，

最棒的就是能夠輕輕鬆鬆鬆走在森林間，

徜徉在充滿芬多精的的氛圍裡自然的吐納，

讓一周的勞累輕鬆解放。

古道上還保留了不少的舊時運材鐵道，

走在鐵軌上卻不用擔心有火車會開過來。

這就是森林鐵道的魅力呀!

森林間的蟲鳴鳥叫讓人心曠神怡!

鐵道兩側高聳直挺挺的杉木林就是我的最愛!

行走至此3.7k處是一個分水嶺，前半段的平坦鐵道到此就告一個段落，

在往下走就是高低落差較大的路段，

林相跟前半段的很不一樣喔!

要走完全程也要有一點心理準備，路程有點遠時間要掌握好喔!

中途沒有洗手間只有起點和終點有洗手間喔!

七.阿里山祝山觀日步道.巨木群步道

來去阿里山漫步杉林間｜青山別館住一晚｜山賓餐廳石頭火鍋

嘉義。2017阿里山櫻花季。雨中漫步阿里山

嘉義。阿里山看日出賞雲海。祝山觀日步道。櫻之道空中廊道

阿里山是我很喜歡的森林遊樂區，

儘管路途遙遠我還是很喜歡來，

不論是在那一個季節都會有不一樣的風景!

沿著森之道來漫遊阿里山~

來的時候(2019/10/13)這個季節雖然沒有櫻花可賞，

只有少許的楓紅，但是走在山林裡的感覺就是舒服，

一切盡在不言中~

阿里山除了櫻花季的時候來超級美之外，

其餘的時間來也會有不同的風景可賞，尤其是看日出也是來阿里山必遊的行程，

以前看日出的就在祝山觀景台，現在阿珠珠首推喜歡在小笠原360度的觀景台看日出，

秋冬季節還有紅榨槭可觀賞真的大推啦!

看完日出在順著祝山觀日步道慢慢走下來!

走了一段馬路之後在右側有個觀日步道的入口，

走進步道裡享受不一樣的氛圍，

我超喜歡這條觀日步道裡面又高又直的柳杉林。

太陽初升起陽光灑落在林間這樣的美感被我家老爺捕捉住了，

又美又夢幻的場景好想迷失在這迷霧森林裡唷!

因為下雨的關係沒有去走塔山步道，

姊妹潭往塔山步道入口處這一段也是超美的!

阿里山有很多步道都美到不要不要的!

就等著你來探索囉!

八.阿里山眠月線

謎樣般的阿里山眠月線鐵道

你有聽過阿里山的眠月線嗎?

其實也是在這一兩年前我才知道有這條鐵道的，

原來眠月線是在921地震時被震壞的就這樣塵封了好多年~

雖然到目前為止也還沒開放但這段謎樣般的塵封鐵道真的很吸引人~

雖然只走了一小段就覺得這條步道真是美翻天，

鐵道封閉了真的很可惜，

很期望阿里山和林務局能把這條路線開通真的超美的啦!

大雪山鳶嘴捎來步道

國道一號台中系統交流道轉國道四號往豐原，國道四號路底左轉台三現往東勢，

過東勢大橋後右轉接台八線往谷關，台八線2 k處左轉東坑街進入大雪杉林道，

大雪山林道22k橫嶺山隧道口後路邊停車，為鳶嘴山第一登山口。

小奇萊( 摘自健行筆記)

開車:【奇萊山登山口】1.從中部出發下豐原交流道後走台10甲線，至豐原走3號省道，到東勢後走8號省道，

至大禹嶺轉台14甲線，即可抵達奇萊山登山口。若走王田交流道，

接著走14號省道，到草屯走台14甲線，途經埔里、霧社，即可抵達奇萊山登山口。2.從花蓮出發，經9號省道，到太魯閣後接8號省道向西行，

至大禹嶺轉台14甲線，即可抵達奇萊山登山口。

大眾運輸【奇萊山登山口】1.在台中豐原或東勢搭乘豐原客運6506至「松雪樓」站，再步行至奇萊山登山口。2.在埔里搭乘南投客運6658於「翠峰」站下車後，再步行或轉搭計程車至奇萊山登山口。3.在花蓮火車站搭乘花蓮客運1141到「大禹嶺」下車，轉乘豐原客運6506至「松雪樓」站，再步行至奇萊山登山口。

杉林溪川林棧道( 摘自健行筆記)

開車【杉林溪自然教育中心】國道3於竹山交流道下，右轉台3線往竹山，續接縣道151號，

過溪頭風景區續行，行駛杉林溪公路17公里至杉林溪森林遊樂區。從旅客服務中心步行約700公尺至杉林溪自然教育中心，杉林溪越嶺古道入口即在旁邊。【藥花園】國道3於竹山交流道下，右轉台3線往竹山，續接縣道151號，

過溪頭風景區續行，行駛杉林溪公路17公里至杉林溪森林遊樂區。從服務中心可搭乘遊園車至終點藥花園，或步行1.9公里，約30分鐘可抵達。

大眾運輸【杉林溪自然教育中心】台中/員林客運6871台中～杉林溪線：於台中干城站、草屯站(草屯惠德宮旁)、南投站(南投家樂福旁)搭車。客運6277溪頭～杉林溪線：於溪頭搭車。(台中客運干城站04-22224102，員林客運干城站04-22256293)從旅客服務中心步行約700公尺至杉林溪自然教育中心，杉林溪越嶺古道入口即在旁邊

特富野步道

【自忠登山口】1.國道3號下中埔交流道接台18線公路直行到自忠96.5K處抵達。2.南投水里接台21線新中橫公路，經塔塔加遊客中心接台18線到自忠96.5K抵達【特富野登山口】國道3號下中埔交流道接台18線公路，於石桌右轉接169縣道至特富野抵達。

阿里山森林遊樂區交通資訊(引用美美美旅遊資訊網)

(國道1號)

南下：

國道1號→於264K嘉義交流道下(往嘉義市走)→左轉北港路(159縣道)→

右轉埤竹路→左轉接台18線道(阿里山公路)→即可到達阿里山森林遊樂區。

北上：

國道1號→於272K接台82東西向快速公路(往嘉義)→國道3號→

於297K中埔交流道下→接台18線道(阿里山公路)→即可到達阿里山森林遊樂區。

(國道3號南下北上)

國道3號→於297K中埔交流道下→接台18線道(阿里山公路)→即可到達阿里山森林遊樂區。

眠月線如何去

沿著阿里山昭平車站旁的阿里山閣大飯店對面的鐵道進入即可到達

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※本篇照片皆非當季現況，都是阿珠珠歷年來累積的步道資訊分享，如要前往請先google 相關資訊