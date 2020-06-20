穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

? 向陽國家森林遊樂區(0K,H2380M)台東縣，海端鄉。民國94年11月5號開幕。約在南橫公路154.5公里處。涵蓋近乎南橫公路海拔最高的範圍。園區內針葉林林相豐富。六條以松檜命名的步道，蜿蜒其間。為向陽山，三叉山與嘉明湖的登山入口。

? 向陽山屋 (4.3K,H2850M)平日NTD400／每人每次，假日NTD600／每人每次。山屋有一小溪流過，水源不虞匱乏。一樓常有鼠輩橫行，需要注意收拾好自身行李，並放置於床尾的位置。山屋50公尺範圍內及嘉明湖畔週圍50公尺禁止露營。約可乘載人數約70人。

? 黑水塘

? 5kg砂石放置點 (5.8K, 出黑森林)嘉明湖國家步道，每年拜訪人數約15,000人次。為維護步道的品質，需要定期修護，步道入口有砂石供山友背負至指定地點為維護步道盡一份微薄之力。此次我們背負約5kg的砂石，放置指定地點5.8K處(地點可能會變動，可向管理員洽詢)。若背負1公斤的砂石僅需放置於3.3K或向陽山屋前即可。

?向陽名樹(6K)為玉山圓柏，台灣林木界線，為台灣分布最高的樹木。需注意拍照時不要踩踏到樹木的根部。

?向陽山 (登山口位於7.4K, 三角點H3603M)海拔3603公尺，百岳排名第16位。山腰部分有冷杉林。可向北望向三叉山。環視中央山脈南二段群峰。向可見西玉山群峰，最遠處更能見北大武。

?嘉明湖避難山屋(8.4K, H3347M)海拔3300公尺左右。位於向陽山下方。88年8月由直升機協助興建，當時僅能容納30人左右。從93，94年重新規劃可以容納至多80人。山屋長期水資源匱乏，需要由人力背負水源至此。

?往向陽山北峰、三叉山、嘉明湖稜線當天上午雲霧壟罩、穿梭於霧雨之中，風勢強勁，腳步難以站穩。大量雲海跨越稜線，景象壯觀，難忘。

?三叉山 (登山口位於11.7K，三角點12.7K, H3496M)三叉山以廣闊壯麗的高山草原及如藍寶石般的嘉明湖聞名。此次前往嘉明湖起大霧，展望不佳，預計下回由戒茂斯上再訪。