快訊

台鐵成功彰化站間路人闖平交道遭撞斃 雙向列車延誤

中國正副指揮官陣亡！中印45年來最大衝突 死傷慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

健行筆記 / 健行筆記BingHung Lee

fbad3d8823fea8ee35b97d177bf2dff3.jpg

山名與名號

嘉明湖 - 蛋池 (台灣第二高高山湖泊, H3320M)向陽山 - 紅葉山 (百岳編號17, H3603M, 中央山脈山系)三叉山 - 霞雲沙山 (百岳編號27, H3496M, 中央山脈山系)

位置

高雄市桃園區、花蓮縣桌溪鄉、台東縣海端鄉

攀登位置

南橫向陽森林遊樂區

登山許可

需要辦理入山證申請入山證 內政部警政署網站

床位山屋申請與簡介

申請床位/營位 嘉明湖國家步道臺東林區管理處向陽山屋簡介嘉明湖避難山屋簡介

協作

熊出沒戶外休閒服務企業社嘉明湖天馬登山隊

沿路景點

黑水塘、向陽名樹、向陽大崩壁、向陽山、三叉山、嘉明湖

行程安排建議

a33589c3606ad2b3df8682ec5f8906d5.png
參考相簿

嘉明湖、三叉、向陽 (シヌべシ池)

10f4ddce354dd1fdc9a376105d609e61.jpg

向陽國家森林遊樂區(0K,H2380M)台東縣，海端鄉。民國94年11月5號開幕。約在南橫公路154.5公里處。涵蓋近乎南橫公路海拔最高的範圍。園區內針葉林林相豐富。六條以松檜命名的步道，蜿蜒其間。為向陽山，三叉山與嘉明湖的登山入口。

017bd39eb6489366de57f3960c85c245.jpg

向陽山屋 (4.3K,H2850M)平日NTD400／每人每次，假日NTD600／每人每次。山屋有一小溪流過，水源不虞匱乏。一樓常有鼠輩橫行，需要注意收拾好自身行李，並放置於床尾的位置。山屋50公尺範圍內及嘉明湖畔週圍50公尺禁止露營。約可乘載人數約70人。

582ab3222582f5b75c09de8a5d56a6a6.jpg

? 黑水塘

54f4d0fe320ba5a0e86ec92465830ba6.jpg

? 5kg砂石放置點 (5.8K, 出黑森林)嘉明湖國家步道，每年拜訪人數約15,000人次。為維護步道的品質，需要定期修護，步道入口有砂石供山友背負至指定地點為維護步道盡一份微薄之力。此次我們背負約5kg的砂石，放置指定地點5.8K處(地點可能會變動，可向管理員洽詢)。若背負1公斤的砂石僅需放置於3.3K或向陽山屋前即可。

f97d6e4b6f5ba7c47e61c4d6b17af9cf.jpg

?向陽名樹(6K)為玉山圓柏，台灣林木界線，為台灣分布最高的樹木。需注意拍照時不要踩踏到樹木的根部。

19532692e30fd2f7471fc97c89763f72.jpg

?向陽山 (登山口位於7.4K, 三角點H3603M)海拔3603公尺，百岳排名第16位。山腰部分有冷杉林。可向北望向三叉山。環視中央山脈南二段群峰。向可見西玉山群峰，最遠處更能見北大武。

d9a199051cb4408587f5435330cf884b.jpg

?嘉明湖避難山屋(8.4K, H3347M)海拔3300公尺左右。位於向陽山下方。88年8月由直升機協助興建，當時僅能容納30人左右。從93，94年重新規劃可以容納至多80人。山屋長期水資源匱乏，需要由人力背負水源至此。

d4e7c95f024d3d452651af32291cddc1.jpg

8261c6372d204693e1181fa3d1b45861.jpg

?往向陽山北峰、三叉山、嘉明湖稜線當天上午雲霧壟罩、穿梭於霧雨之中，風勢強勁，腳步難以站穩。大量雲海跨越稜線，景象壯觀，難忘。

14f80167ad18d99167d36983969f1bcf.jpg

?三叉山 (登山口位於11.7K，三角點12.7K, H3496M)三叉山以廣闊壯麗的高山草原及如藍寶石般的嘉明湖聞名。此次前往嘉明湖起大霧，展望不佳，預計下回由戒茂斯上再訪。

步道 登山 森林遊樂區

延伸閱讀

影／副院長登山失聯3天山區又下雨 不放棄持續搜尋中

影／保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

相關新聞

穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

山名與名號 嘉明湖 - 蛋池 (台灣第二高高山湖泊, H3320M)向陽山 - 紅葉山 (百岳編號17, H3603M, 中央山脈山系)三叉山 - 霞雲沙山 (百岳編號27, H3496M, 中

影／中央山脈的起點！宜蘭秘境「烏岩角」 攀岩、滑獨木舟才能到

【烏岩角】中央山脈的起點！攀岩、滑獨木舟才能到的宜蘭秘境！ 若是要行走「中央山脈大縱走」，你絕對不能錯過這裡！因為烏岩角是中央山脈主脊的起點！最高海拔約有73公尺，位於宜蘭東澳與南方澳的海灣。

竹林＋車埕步道＋集集大山！車比人還累的登山里程碑

自從李老師跨進跋山涉水的山野領域後,當然也不能免俗的設定各種目標,從近程目標-完登水雲三星 溪頭四姝 谷關七雄,接著難度更高的中程目標-完登小百岳,到最終極的目標-完登百岳。 李老師沒有給自己時

史詩級人間仙境！為了「加羅湖」日出，苦雨山林也要走一次

關於爬山的痛苦事每個人都很有經驗，這次爬加羅湖根本是雨神同行，路程不只泥濘根本是行走在小溪中，又濕又冷又拿到睡袋王，但清晨一開帳幕立刻來到仙境，那些凡間痛苦也算不上什麼了。原文出處：https://d

綠意盎然散發滿滿芬多精！　南投鹿谷小半天風景區「長源圳生態古道」

因為開墾拓荒及，生活飲用水取之不易 由當地居民在民國12年以人工開鑿、架橋通渠 隔年圳溝竣工~命名為長源圳 位在小半天風景區內，有不少的景點，雖然知名度不若杉林溪， 溪頭…. 但也

真假小人國！ 鯉魚山圓覺寺環狀步道 充滿歲月滄桑鄉野童趣

內湖鯉魚山步道自民國70年代劉洋正先生發了十多年時間，模仿國內外名勝建築，在山頭步道沿途製作了許多雕塑。雖然規模品質不若當年新竹小人國遊樂區，卻也曾吸引媒體報導ㄧ時風光。 日前舊地重遊，圓覺步道鯉魚

美度完全不輸陣！ 台中「馬陵溫泉」絕美野溪溫泉泡湯　超Chill~

馬陵野溪溫泉｜路線、難度、注意事項新手包 台中和平區的馬陵／馬稜溫泉位在谷關溫泉區大甲溪上游，雖然知名度不比栗松、梵梵溫泉來得高，但個人覺得美度完全不輸！還有朋友評為台灣最美野溪溫泉，今年已走了４次

大自然的音樂廳！雲林古坑「石壁山林」優美迷人　霧中遊走杉林步道

　　到石壁，探望九芎老樹，穿過青翠修竹與美麗山林，登上小百岳石壁山、雲林最高山嘉南雲峯，再走入杉林順遊雲嶺之丘，一日旅程可謂名實雙收。然而，更有意外之喜，那一路在耳際縈繞迴盪，嘹亮悅耳宛如天籟的鳥鳴，

「雪山主東峰單攻」沿途美如畫！在海拔3000公尺　找尋當初熱愛挑戰的自己

　從圈谷通往雪山主峰的步道上，一手撐著里程木樁，一手扶著大腿，後腦勺隨著心臟快速收縮跳動，我唯一能做的，就只能試圖大口吸氣，一口接著一口，為的是在海拔超過3,500公尺的這一刻，找尋稀薄的氧氣，又或許

住在雲端上、走在稜線上！健行「玉山後四峰」體驗被美景震撼

原來從另一個角度看玉山也可以這麼美! 【DAY1 玉山DAY登山口-排雲山莊-圓峰營地】 走在圓峰前的路段，我們不禁被眼前的美景震憾到。纏繞在玉山腰上的雲霧，在我們停下腳步時，逐漸飄散而去，露

隱世林間天堂！烏來鄉「桶後越嶺古道」6.5公里來回

桶後越嶺古道6.5K來回 2020/5/9 五一連假的大礁溪山，讓夫妻倆對桶後越嶺古道心有所愛，想要帶朋友拜訪，咱倆就先行探路... 從烏來孝義起算，桶后林道約13公里，目前車輛可通行，林道路

疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

感觸萬千！ 因突然被通知候補上山屋名額，所有官方非官方的作業都措手不及，匆匆就呼應了神秘嘉明湖的召喚，從去年11月至今的訓練都還沒開始，我的心裡不停掙扎，應該勇敢去和沒訓練準備好不要去，兩者不停交戰

熱門新聞

心仍留在那！ 攀登「烏岩角」及「夜潛」初體驗 帶著紓壓的心高舉雙手感謝

穿梭霧雨之中！「嘉明湖上空」登山紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。