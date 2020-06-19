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影／中央山脈的起點！宜蘭秘境「烏岩角」 攀岩、滑獨木舟才能到

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【烏岩角】中央山脈的起點！攀岩、滑獨木舟才能到的宜蘭秘境

若是要行走「中央山脈大縱走」，你絕對不能錯過這裡！因為烏岩角是中央山脈主脊的起點！最高海拔約有73公尺，位於宜蘭東澳與南方澳的海灣。

目前知道有幾種方式抵達烏岩角

1.搭乘漁船

2.滑獨木舟

3.陸路（舊路線）台九丁線9.8k明隧道，有一座廢棄房子，地形急遽重裝瘋狂陡下、有多段拉繩與碎石堆，沿途經過樹林、芒草，最後抵達烏岩角海灘

4.陸路（新路線）蘇花（台9丁線）約113.6K處（與舊登山口相差約1公里處）

兩者陸路最大差異，新路線無法體驗到大小魔王的威力??

本次行程我們主要安排2天第一天前往國寶級景點「象鼻隧道」

紮營至烏岩角海灘，第二天再經過大、小魔王→烏岩角

■本行程為山友旅行社先鋒開路

預計2020/7~8月會加開行程本次為較困難路線，需攀岩爬升。

山友旅行社   電話： 02 8712 9365行程:象鼻隧道訪烏岩角

■行程表

04:30起床吃早餐

05:30輕裝出發 

05:50大、小魔王起攀處

08:50烏岩角起攀處，休息

09:20出發

10:50烏岩角

11:20出發

12:10烏岩角起攀處大、小魔王

15:10烏岩角海灘拔營整理裝備

15:30重裝出發 

17:00台九丁線9.8k明隧道

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旅行社 獨木舟 秘境

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