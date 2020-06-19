影／中央山脈的起點！宜蘭秘境「烏岩角」 攀岩、滑獨木舟才能到

關於爬山的痛苦事每個人都很有經驗，這次爬加羅湖根本是雨神同行，路程不只泥濘根本是行走在小溪中，又濕又冷又拿到睡袋王，但清晨一開帳幕立刻來到仙境，那些凡間痛苦也算不上什麼了。原文出處：https://d

2020-06-16 07:59