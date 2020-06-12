美度完全不輸陣！ 台中「馬陵溫泉」絕美野溪溫泉泡湯　超Chill~

馬陵野溪溫泉｜路線、難度、注意事項新手包

台中和平區的馬陵／馬稜溫泉位在谷關溫泉區大甲溪上游，雖然知名度不比栗松、梵梵溫泉來得高，但個人覺得美度完全不輸！還有朋友評為台灣最美野溪溫泉，今年已走了４次（現在也才３月欸大大）！發完照片後一堆人問我：馬陵溫泉路線怎麼走？難度高嗎？Gpx哪裡下載？天氣如何？好的，馬陵溫泉所有行前須注意的重要小事看這篇就對了！

馬陵野溪溫泉注意事項 ※ 注意 落石 ！超多！超爆多！一定要隨時注意山壁，尤其溫泉區落石特多！※ 注意大甲溪上游電廠有不定時 洩洪之可能 →可以事先查詢，抵達紮營區也要時時觀察河川水位、留意聆聽是否有洩洪警報廣播。把注意事項寫在最前面，想提醒大家任何戶外活動都有一定的風險，在快樂出門的同時也要注意自身安危，再容易抵達的地方都會有潛藏的危機不要輕忽ㄌ！馬陵野溪溫泉怎麼去？想抵達馬陵溫泉須沿著大甲溪溯溪而上。可以開車將導航定位在「和平區東關路一段電廠巷」開到底，快要抵達時，會看見一個稍微 向下的斜坡 （不要往上開那邊是往電廠管制區的路，會有鐵門擋住）向下的斜坡（旁邊有一間廟）找位置停車就可以開始步行啦！※如果你們一整團沒人去過的話，請務必上健行筆記下載GPX。 單程約4.3km，耗時2-3hr，建議著溯溪鞋。

經過第一道鐵門後約走5-10分鐘，會看見這樣裸露鋼筋圍起的柵欄，要小心翻越（踩空就直接下去了> <），翻過去後再走一小段路，便會看到下切點。高低落差真的大，背重裝走在這麼窄的地方超抖（朋友手汗爆棚）

身高163cm的友人沿途約需渡河5-6次，本來預期的水深是到大腿，後來直接淹到我肚臍（本人154cm），加上水流湍急，建議背包防水要做好（不然睡袋、換洗衣物濕掉在戶外失溫很危險）

走沒一陣子，抬頭就可以看見經典的壁上紅廟，原來是舊大甲溪谷關電廠的遺址。

一路上巨石錯落，撫摸石上紋理，是無盡歲月與力量積累而成。抬頭再望見來時路，只覺自己渺小。大自然的風貌乘載著時間，而我只是一顆小廢渣。

需要渡河之處絕對避免不了，沿途隨處可見堆疊起來的小石塔，朋友說那就是要渡河的記號（雖然後來也看到很多莫名其妙疊的XD）所以建議看到石塔就可以觀察一下前方地形，不要傻傻一直走結果水超深沒地方過又得折返。 還有就是，溪底石頭超滑，尤其又負重，個人認為一定要穿溯溪鞋！不是水陸兩用鞋、不是運動涼鞋，就是要菜瓜布底的溯溪鞋！雖然溯溪鞋底走在岩石路上不是很舒服，但總比在溪裡滑倒相機泡水好吧（←同行友人真實發生）你可以帶雙KEEN帶雙TEVA，抵達紮營區後穿，但真的不要穿著它們過河，真Ｄ滑。 從下切開始沿河床走，約莫2-3小時會抵達溫泉區，可以選擇在前面一點點的區域紮營。為何不直接在溫泉源頭處紮營？因為那邊落石超爆多。上圖的大石窟下方是頗大的溫泉區，藍色天幕那邊約莫可以睡3-4人，比較起來相對安全，不會被落石砸到。再往右一點，圖片沒拍到的地方有另一區溫泉區，那邊落石特多，泡的同時要注意安全。 這區圍起來的範圍蠻大的，有幾個出水源很燙要小心不要貿然下水。

朋友坐姿好像大媽 漂漂河勇者（泡完超燙溫泉轉身向冰冷溪水走去的一群傻子） 這邊是大石頭下的安全溫泉區，燙爆。

月經來ㄉ朋友還是跟我們一起走上來了 來張看起來很爽ㄉ照片

早晨的光線絕美，請大拍特拍。 早上還是有點冷，保暖層毛帽戴上（但旁邊一團比基尼妹都不會冷ㄉ樣子嗚嗚嗚） 好像飛蛾之類的昆蟲 結語的部分就放一下這次一起野外露 營的友人們:D

｜評分時間｜馬陵溫泉總分：★★★★☆真的差點給滿分但是大石頭路走起來太不爽了！每一步都要找踩點好煩，有時候真的感覺快抽筋XD整理一下注意事項：1、注意溪水水位2、注意落石3、要穿菜瓜布底溯溪鞋4、溫泉有些地方很燙不要貿然跳進去5、紮營要找安全的地方啦

因為有人問，我就簡單畫了一下。兩個紅圈圈處分別是河的兩岸，離溫泉區近，但落石偏多，也無遮蔽，我覺得那邊很危險XD 我所站的拍攝位置相對安全，還是有落石，不過比較少，帳篷也沒有緊貼山壁，可以選在我們這個位置紮營。橘色區塊可以用來當廚房之類的。白色大圈圈就是巨石下的溫泉區，那邊應該早早就會有人佔位ㄌ，空間也不大。以上，給大家參考。☛更多新手爬山小知識歡迎追蹤▲山菜日誌 Blog▲ https://www.murmurguai.com/▲山菜日誌 IG▲https://www.instagram.com/mountain._.vegout/