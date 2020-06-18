竹林＋車埕步道＋集集大山！車比人還累的登山里程碑

自從李老師跨進跋山涉水的山野領域後,當然也不能免俗的設定各種目標,從近程目標-完登水雲三星 溪頭四姝 谷關七雄,接著難度更高的中程目標-完登小百岳,到最終極的目標-完登百岳。

李老師沒有給自己時間表,只希望能夠遍覽台灣無盡藏的山林資源之餘,同時一一完成短中長的各階段目標。

時光飛逝 歲月如梭,經過將近四年的東奔西跑 南征北討之後,一向善變的李老師居然沒有半途而廢轉移目標,反而愈來愈愛這片深不見底的山林。

這…連李老師自己都很驚訝!!

今天是李老師完成登山行程的重要里程碑,一座一座慢慢的累積,終於在今天 李老師登上了第50座小百岳-集集大山,而且一天之內還登上二次集集大山。

集集大山就位於集集鎮與水里鄉的交界,所以有二條登上山頂的路線,你可以開著車從集集方向輕鬆上山,也可以手腳並用從水里方向披荊斬棘的上山,為了慶祝完成登頂50座的小百岳,李老師決定一不做二不休,乾脆二個路線都走一次 徹底感受集集大山的好。

進入水里後就沿著投131鄉道往前,在隧道前的路旁就能看見車埕休閒農業區的扛棒,不同於車埕老街的人聲鼎沸 熱鬧滾滾,車埕休閒農業區像是一個被忽略的寶石,環境清幽 設備完善 卻乏人問津!!

車埕休閒農業區前這條小路名為高山巷,蜿蜒狹窄的高山巷便是登頂集集大山的路徑,你可以腳踏實地走7公里登上山頂,也可以開車五公里後再爬2公里登上山頂,李老師決定直接先開車走完這5公里的山路。

高山巷是條一路陡升的產業道路,雖然只是單線道 但一開始還有寬敞的柏油路面。

哪知道不用多久路面就每況愈下,只剩下又窄又坑坑洞洞的水泥路面,路旁還點綴幾顆嚇人的落石。

儘管只有五公里的距離,但開車走在這條荒煙漫草 杳無人煙的山路上,卻有種度日如年 開不到盡頭的感覺。

車子賣力的沿著陡坡小路往上爬,車子裡的人各個屏氣凝神 手心冒汗,深怕一不小心就跌進無盡山溝。

只是這時候想回頭也回不去了,只好硬著頭皮 戰戰兢兢的繼續往上前進。

終於抵達高山巷5公里處的孟宗竹林區,車子還在氣喘吁吁的發動著,一路上不停的爬升 車子很累,但車子裡的一行人也沒有比較輕鬆,一個個都是驚魂未定 蒼白著臉。

想不到在這片竹林裡還有停車場的指示牌,依照指示竟是開進一戶類似民宅的建築,又寬敞又平坦的庭院很適合停車,周圍還種滿了山櫻花,不管是私人住宅還是公家停車場,被蜿蜒山路嚇到咬手指的李老師決定就在這裡停車了。

停好車後走回竹林,依照指標指示的方向前進。

這是一片極度純粹的孟宗竹林,一望無盡的鮮綠 層次分明的青翠,隱隱散發出逍遙悠然的氛圍。

山壁上的長葉腎蕨也不讓孟宗竹林專美於前,輕飄飄的綠葉任意彎曲伸展,呈現出更有動感的美景。

走完前面的水泥路面後就真的要鑽進竹林裡,仔細觀察還是能辨識出竹林下的小路徑。

原始小徑旁開滿了水鴨腳秋海棠粉嫩的小花,看來這也是一條人煙稀少 乏人問津的登山路徑。

這條小徑可是有名有姓的車埕步道,還有部分竹子搭建成的台階,看來這裡曾經也是用心規劃的步道,只是不敵時代洪流的演變而告荒廢。

原始天然的小徑底下全是沙土和落葉,寬不到一公尺的狹窄路面加上坍塌的邊緣,儘管旁邊有搭著一條搖搖欲墜的拉繩,但走起來依然讓人心驚肉跳!!

一路沿著草叢中的小徑走到巍峨的巨大電塔,據可靠消息指出電塔之後的路徑會更折磨人~~是嗎?? 讓我們拭目以待!!

果然在電塔旁就是一個又高又滑的泥土陡坡,沿著陡坡懸掛著一條虛弱的拉繩,看來接下來的路徑真的不簡單~~

李老師可是剛經歷過合歡西峰的淬鍊,這點難度哪能嚇到李老師,只是這次李老師連阿姨也一起帶來爬山了,七十歲的阿姨雙手撐住登山杖奮力的向上爬,後面的兒子小心翼翼的推著阿姨。阿姨加油啊!!

這段又高又陡的路徑下沒有石塊 沒有樹根,沒有任何可以踩踏的地方,還能清楚的感受到雙腳咕溜的平滑柔順。

前幾天的大雨讓這道陡坡更加雪上加霜,甚至沒有一根樹幹或草根能夠借力使力,只能雙手使勁拉住那條搖晃虛弱的拉繩,一步一步慢慢的往上爬~~

有些路段實在是陡到不像話,雙手使勁拉住一旁樹枝 穩住身體,雙腳用力往下踩 奮力向上移動。

李老師實在很擔心阿姨 不時回頭看看,阿姨看起來又是驚恐又疲累。

阿姨說:還有多遠 可以不要再爬嗎?

所幸兒子一直隨侍一旁 在身心靈給予最堅定的幫助。

兒子說:不知道還有多遠 但已經回不去了。

母慈子孝的畫面讓李老師感動久久,只有在艱困的情勢之下才能見到純潔的人性光輝。

安全通過驚險的黏滑陡坡後有比較好走一點,但路徑旁全是亂七八糟的草叢和東倒西歪的樹幹,李老師心想阿姨會不會在心裡幹譙李老師啊??

愈往後走 路徑愈平穩,但腳下族繁不及備載的野草似乎就要把人給淹沒了。

潮濕肥沃的地方正是各種蕨類的天堂,隨手往後一翻就是密密麻麻的孢子囊群。

總算走出那片充滿荒野裡力道的森林,沐浴在灑下的陽光下,李老師有種海闊天空的感覺。

穿越叢林後接到能夠開車上山的產業道路,結束這條名字很響亮 但實際很難走的車埕步道。

一般而言 熱愛登山的人總不屑踩產業道路,總嫌產業道路如老太婆的纏腳布 又臭又長,但登頂集集大山前的這段產業道路卻是意外的精彩,綿延起伏的青翠山巒,滾滾濁水的蜿蜒大川,櫛比鱗次的城鎮房舍,一望無盡的開闊風光,全在一個不經意的轉角就盡收眼底。

路旁還盛開著刺蓼的粉色系迷你小花,遠遠看起來是個不起眼的小白點,靠近一看才發現白嫩中透粉紅的小花是這麼吸睛討喜。

再一個轉角 山中明珠般的日月潭直接躍入眼底,李老師輕輕一抬手,就掬起了這一潭的波光碧水,這段產業道路真的太厲害了!!

另一側的擋土石牆也揉雜了原始與斑駁,李老師一忍不住就變身成外拍網紅了~~~

不管從遠望或是由近看,山頂上紅白相間的訊號台是最醒眼的地標,成為辨識集集大山的正字標記。

登頂後先向左轉 朝著電視轉播站前進,集集大山的三角點就在電視轉播站的庭院裡,看到大門深鎖也別擔心,從一旁的竹林就能輕易的非法入侵囉!!

非法入侵電視轉播站後就能看見集集大山的三角點了。

燈~燈~燈~燈~~~李老師登山人生的重要里程碑--第50座小百岳-海拔1392公尺的集集大山入手,旋轉 跳躍 灑花瓣 丟彩帶 放鞭炮。

海拔1392公尺的集集大山是座CP值超高的山,山頂上有一座三層樓高 360度無死角的觀景台,足足是101大樓觀景台的三倍高度,站得更高 自然看得更寬更遠,環繞四周的壯麗景緻全都盡收眼底 一覽無遺,重點是完全免費,不論男女老幼 富貴貧窮 都可以隨意進出賞景。

放空也好 談心也好 賞景也好 睡個午覺也好,照理說要花多點時間待在這座CP值這麼高的山上,只是夏天的午後雷陣雨總是瞬息萬變 說來就來,一想到雷雨交加的嚇人天氣,一想到那又陡又滑的山路,一想到一臉驚恐的阿姨,李老師當機立斷 請女眷們留在觀景台內,壯漢們則馬上下山 再開車上山接送女眷們!!

下山過程當然是一段段濕滑驚險的關卡,但這難不倒身手矯健的壯漢們。

李老師一行人以最快的速度回到典雅的孟宗竹林裡,二話不說 馬上發動車子 催盡油門,山上的女眷們還殷切盼望著專屬的接送司機!

車子很快就從水里的車埕抵達集集鎮的富山國小,沿著這條自行車道往上就能再次登上山頂,只是這條自行車道居然長達15公里!!

Google Map上居然顯示上山需要50分鐘!!天鵝啊!! 50分鐘都已經開車到台中了!!

前半段是路況不錯的柏油路面,像是開車走在森林遊樂區裡。

愈往上 路面愈窄 路況愈差,山上的道路果然是不好維護!!

一路上是不停的陡升坡加上屬不清的髮夾彎,踩足油門 一下子往左上衝 一下子往右上衝,難怪區區15公里竟然要花50分鐘!!

車子隨著山路左彎右轉 身體也跟著左搖右晃,久坐在顛頗搖晃的車子上 屁股感覺極不舒服,抵達山頂的那一刻,李老師打從心裡覺得還是用腳爬上山比較舒服。

一天二趟登頂集集大山,一趟是腳踏實地 穿越無人山林,一趟是駕車馳騁 迴繞蜿蜒山徑,路線不同 但同樣都花了二個小時上下山,只是登山的人不覺得累,反而是車子很累 開車的人更累。

山上的氣候永遠詭譎多變 讓人捉摸不定,再次登上山頂卻已是罩上一層濃厚白霧,可惜了這座環繞360度觀景台,沒關係! 李老師心裡暗自決定一定會再來的!!

下山後 李老師專程前往水里市區,李老師要來品嘗遠近馳名的董家三兄弟肉圓,董家有三個兄弟 三兄弟各自開了一家肉圓店,三兄弟的三家肉圓店全都門庭若市,都下午三點多了還擠滿了吃肉圓的人~~~

可惜這水里經典肉圓卻不合李老師的口味!!順路再去朋友推薦的小二家麵包店採購糧食,沒什麼名氣的小二家麵包倒是很好吃!!

最後就是前往大名鼎鼎的二坪冰店吃冰涼快,堪稱人山人海的二坪冰店生意超好,價錢很便宜 但口味倒是普通,還是斗六溝壩冰店好吃啊!!

50座小百岳只不過是台灣登山界的一小部分,卻是李老師花了四年跋山涉水的成績單,也是李老師登山人生的重要里程碑,希望未來的二十年 登山的路能夠持續下去,祝福李老師能夠順利完成短程 中程 長程的登山目標!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣之心愛護動物協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉!!