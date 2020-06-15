綠意盎然散發滿滿芬多精！　南投鹿谷小半天風景區「長源圳生態古道」

因為開墾拓荒及，生活飲用水取之不易

由當地居民在民國12年以人工開鑿、架橋通渠

隔年圳溝竣工~命名為長源圳

位在小半天風景區內，有不少的景點，雖然知名度不若杉林溪， 溪頭….

但也是別有一番不同的景致風貌

這天和友人一起尋訪~小半天長源圳生態古道

循著導航，路口旁就有一小處停車場

不過這天是非假日，車不多…

依著圳道前行，右邊是清流的水聲，左邊則有整片的茂密竹林

沒有陽光時，是一種優閒的寧靜，陽光微微穿透之時

輕灑竹林中，則是清新的暢意..

除了茂密竹林，還有滿滿的翠綠相伴

山上很容易，就可以發現的許多菇類

遠處還有群山環繞

行走至此，折斷臥地的大樹，沒有阻攔我們想要探險的精神

走著走著，有一種進入茂密叢林的感覺

來到小瀑布這裡，發現前方的路，似是無人行走般的景況，我們決定在這裡折返

頭頂上的藍天白雲，陽光正一點一滴地穿透茂密竹林

徐風吹送，竹林沙沙作響，好舒適的天氣

在夏天，會讓人賴著不想走了

當然這裡超適合拍照的

竹林綠意散發的滿滿芬多精不僅免費，還讓我們包場

這恐怕只有非假日才有的福利

生態古道不管是木棧道、步道都算好走

只不過我們到訪的前一天下了雨，得小心路面濕滑

這裡經過水保局修建後，保留了最自然原始的原貌

伴隨潺潺水聲，蟲鳴鳥叫，很適合帶上簡單的點心

走走步道大口呼吸芬多精，或是竹林裡取幾張仙風俠氣的照片

完全的舒心暢意 ^.^

城市漫遊。 gina