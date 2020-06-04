貳仟元上的南湖大山！「南湖群峰」霸氣外露如帝王之座

行程

Day1：台中出發 – 勝光登山口 – 6.8K登山口 – 多加屯山 – 木杆鞍部 – 雲稜山屋

Day2：雲稜山屋 – 審馬陣山 – 南湖北山登山口 – 南湖北山 – 南湖大山北峰 – 南湖山屋

Day3：南湖山屋 – 主南岔路 – 南湖大山 – 主東岔路 – 南湖東峰 – 南湖山屋 – 南湖北山岔路口 – 雲稜山屋

Day4：雲稜山屋 – 勝光登山口

南湖群峰

審馬陣山｜3141M（百岳排名83）

南湖北山｜3536M（百岳排名22）

南湖大山｜3742M（百岳排名8）

南湖大山東峰｜3632M（百岳排名13）

南湖群峰隸屬於中央山脈最北的高山區域，除南湖大山之外，另與南湖東峰、南湖北山、南湖南峰、巴巴山、審馬陣山、馬比杉山，及鄰近的中央尖山合稱岳界「北一段」。在台灣百岳之中，南湖大山與玉山、雪山、秀姑巒山、北大武山合稱「五岳」。南湖大山威儀厚重，眾群山圍繞一旁，霸氣之山型有如帝王之座。南湖山區也擁有完整的冰河地形（圈谷），多樣的景觀及植物，是許多登山客嚮往的百岳路線之一。（資料參考：健行筆記）

入山證申請

南湖群峰隸屬太魯閣國家公園，入園5天15:00前至30天內可提出申請。

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Day1

"聽說春夏秋冬的南湖山區都要走過一遍，才算是登過南湖大山。那我會再回去，再走過夏天、秋天、冬天的南湖，但並不是因為想得到什麼頭銜，而是單純對這個地方有所留戀。"

起登的一開始迎來的是高麗菜園，約莫不到一小時的時間會抵達勝光登山口，然後再約莫一小時會抵達6.8K登山口，這邊有一塊很大的腹地可以在這邊小休。接下來就是在松林間的緩坡上升。

抵達8K處的松風嶺。被紅紅的松葉鋪滿了一地，配上後方的迷霧，彷彿來到仙境。最喜歡松林地踩起來鬆軟鬆軟的感覺。

途中經過的多加屯避難山屋，裡頭約莫可容納4人。

過了多加屯後地勢會開始變得上上下下的，有一些小段的拉繩路段，慢慢抓著繩子下來就沒問題了。

到了木杆鞍部（11K）就離雲稜山屋不遠摟。

抵達11.7K的雲稜山屋！雲稜山屋裡面有可容納57個人的床位，山屋的水源是透過屋頂集水後引到集水桶使用，雖然有水可供使用，但還是建議大家能省即省，珍惜山上稀少的水源。

另外，雲稜山屋外有兩處廁所，一個是有門遮蔽起來的廁所，另一個則是全露天的。全露天的很酷值得一提，有一條金屬製的溜滑梯把你的排泄物往下送，所以在上廁所時可以看到蛆奮力地在溜滑梯上向上爬。一開始，其實心裡相當抗拒跟害怕，但後來我跟朋友研發了一個心法，就是在上廁所時奮力地用排泄物再把這些蛆沖下去，當下就感覺沒那麼害怕了（笑）。

抵達山屋的時間還早，大夥慢慢收拾背包，有些人開始補眠、有些人開始聊聊天，等著晚上協作開飯。

放飯時間！不得不佩服協作的體力及手藝，怎麼有辦法在山上準備出這麼完整、豐盛又美味的大餐呢，真是幸福！

整體而言，南湖群峰第一天還算是輕鬆，算是為後面幾天儲備體力，暖暖身吧。

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Day2

一早天還未亮，摸黑開爬。往審馬陣山的路是一大段陡上，好險是摸黑時走的，看不見的陡上總是比較好走些，專注在自己眼前的步伐即可。走在一路上升的森林中約莫2小時後，天也差不多亮了，視野也開始慢慢比較遼闊些。

今天的第一個點是「審馬陣山」，但因為太沒展望了所以也很不認真拍照。過了審馬陣山後的審馬陣大草原才是我心之所嚮。

你看那遼闊的大片草原，還有那滿山壁的高山杜鵑花！（一點一點白點的都是花不是雪！）

我們台灣那稀有的兩千大洋上的南湖大山據說就是從審馬陣草原看過去的視角呢。

再走沒多久就來到了這趟的第二顆百岳：南湖北山。從叉路口上來只要約250M，10-15分鐘的時間，就當散散步吧。

蘭陽溪，是宜蘭縣最主要的河川，主游河段名為耶克糾溪，發源於宜蘭縣、台中市交界處的南湖北山。所以南湖北山的立牌上放了一顆題了「蘭陽溪源頭」大字的石頭。（資料來源：維基百科）

過了南湖北山後，會開始進入裸露感較重的五岩峰路段。顧名思義就是由五座岩峰連結而成上上下下的一段路，但個人認為怎麼感覺不只五座呢（奇怪）。

對懼高症朋朋來說可能會有點小可怕，但踩點大致上都還算明確，也都有拉繩，所以小心通過就沒事了。當天起了大霧，往下看一片白牆，所以應該也消除了不少恐懼感。

2019年5月，南湖山區的高山杜鵑整個大開（上圖照片們幫大家手動Zoom in），走在上上下下的五岩峰上雖然不免覺得疲累跟厭世，但看到一旁圓柏林及滿山遍野的高山杜鵑，大飽眼福後還是大大地被安慰到了。

(當天下圈谷時起大霧能見度很低，所以先放了一張回程的高清照）

過了五岩峰後，就可以看到壯麗的南湖圈谷。這也就代表著要開始一路陡下700M。（丟，也就代表明天要陡上700M，就是這麼簡單的道理）

抵達被霧籠罩著的朦朧南湖山屋！

鄰近南湖山屋附近的水源，是個高山小溪流，如果要乾淨一點的水源就往上走一些吧。在取水時，偶爾可以看到酒紅雀在樹林間跳來跳去，聽說山屋附近偶爾也會有水鹿出現，所以地上也可以看到一些水鹿的排遺，真期待看到水鹿本人的那天（現在已經看過水鹿的排遺、頭骨跟在摸黑時一閃而過的身影，就是沒親眼看過本體）。

南湖圈谷晚安，南湖大山明天見。

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Day3

披著星空大夥開始摸黑向著南湖大山前去。

突然前方的大哥突然一聲大叫，大家停下來一看，原來是一隻國寶級的山椒魚！山椒魚約在十萬年前的冰河時期就移到了台灣，現在已被列為瀕臨絕種的生物，所以能在高山上看到山椒魚真的又開心又慶幸。

大家繼續埋頭苦幹地走著。

登頂南湖大山前會有一段裸露的大岩塊區，手腳並用地攀爬，一邊看著日出，最後一段攻頂前的路爬得很幸福呢。

往下還可以看到昨晚入睡的南湖圈谷。

日出在雲海中緩緩升起，前方的煙霧彷彿像是正在為這場日出揭開序幕。

南湖大山山頂，謝謝賜給我們這麼好的天氣跟景緻。

漸漸由橘紅色轉為金黃色的日出。

像海浪一般淹過山頭的雲海，及在岸上綻放的高山杜鵑。

金黃色的陽光穿透冉冉升起的迷霧，帝王之座的氣勢滂礡不言而喻。

準備下山回到主東岔路口，啟程前往南湖東峰。

前往東峰的路上是滿滿的碎石坡。

有一些地方會有不太明顯的捷徑，捷徑相比原路雖然較快，但也會比較不好走，如果風比較大的時候就乖乖走原路吧。

南湖東峰的立牌超與眾不同，是歪斜地矗立在石塊中。

回程往南湖山屋的路我們走了上圈谷，把南湖圈谷的不同景致都收進眼裡。

（南湖圈谷有上下圈谷，走一圈O型剛好可以把南湖圈谷景致盡收）

這段走回南湖山屋的路很悠閒，和同行夥伴有說有笑地走著、欣賞著一旁的風景，不知不覺就回到了我們昨晚的家。簡單休息後，再度啟程往雲稜山莊前去。

向上遙望那圈谷啊，這就是等會我們要陡上700M的路呢，咱們的協作早已三步併作兩步把我們甩在後頭了。

累的時候，就往回看吧，那南湖圈谷的景致絕對能安慰你，再次給你滿滿的動力向上去。再見了，南湖圈谷！

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第四天從雲稜山屋一路浩浩蕩蕩回到平地，先吃雞再說。

"南湖圈谷是我的第一次長天數高山行，也是下山後默默在心中許願要再回來的一座群峰。如果可以，我也想像南湖大山一般，沈穩可靠、外剛內柔，謝謝山讓我領會的一些大小事。"

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嗨你好，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山露營的野女子，2018年下半年開始了我的登山旅行，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。

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