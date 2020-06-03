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360度無敵視野！南投仁愛鄉「合歡北峰、合歡西峰」 賞見箭竹大草原

健行筆記 / 健行筆記本丸愛納涼

（合歡西峰途中-池塘營地）

台灣山岳界有「四大鳥山」，小劍山、合歡西峰、喀拉業山、鹿山。查了查天氣預報，我們選擇天氣較好的西合歡山，第一天適應高度到哈哈山、石門北峰晃晃，第二天清晨由合歡山管理站出發。哈哈山、石門北峰行程...請點我

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北合歡山是合歡群峰中最高峰，山頂可眺望名百岳，一覽眾山小。越過北面崩壁，放眼望去夢幻箭竹草原直達天際，攀過高高低低的大小山頭，擦身而過的阿里山龍膽、翠綠箭竹，西合歡山一點都不鳥。

里程／總行程時間／移動時間：

16.5公里／9小時50分（含休息約1小時）／8小時48分

行程：

0546合歡山管理站→0554合歡北西峰登山口→0655反射板→0718合歡北峰→（休息10分鐘）→0855水池營地→0948華岡岔路→1020合歡西峰→（休息50分鐘）→1432合歡北峰→1520合歡西北峰登山口→1535合歡山管理站

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▲0545 清晨，東方的天空露出一絲魚肚白，到達合歡管理站時，太陽已騰空升起，射出耀眼的光芒，趕緊整裝動身出發。

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▲0554 沿著公路踢大約500公尺，到達合歡山北（西）峰登山口，開啟今天的旅程。

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▲0600 踏上合歡北峰步道，起登一公里沿著稜線上行。雖然已提前一天適應高度，但高海拔空氣稀薄，仍讓我氣喘吁吁。

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▲0619 累了！就停下腳步，看看遠方景色，調整呼吸節奏。

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▲0636 瓦藍色的天空，恬靜無風的冷冽空氣，每一個呼吸吐吶，都讓我通體順暢。

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▲0655 巨型反射板，是合歡北峰標誌之一，而這邊也是通往天巒池及小溪營地岔路。

6097abfe0ba4360259fc3b35d9346f14.jpg▲0710 過反射板後，視野開闊放眼望去是一整片平緩的箭竹大草原。

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▲0717 合歡北峰，海拔3422M，是合歡群峰中最高峰，有360度百萬無敵視野。稍做停留，補充體力繼續前行。

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▲0726 續行，往指標牌「合歡西峰」方向推進。

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▲0733 步道一側是平緩的箭竹草坡，另一側北面垂直崩壁，近看驚險萬分，令人雙腳發毛。

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▲0741 拉繩下切，望向遠方彎彎曲曲小道，真是美麗的稜線路徑。

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▲0802 下切後，沿路有繩索，箭竹草中標示著「復育中，請勿踩踏」。

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▲0806 又是一段拉繩陡下，短腿的我只能「倒退嚕」拉著繩索下降。

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▲0822 除了上上下下的裸露的稜線，偶而也穿過箭竹混黑森林。

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▲0847 回望來時路，眺望合歡北峰及剛剛經過很長很長的陡下坡路徑，一路下切就是過癮，回程就...。

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▲0848 繼續前行，前方的小山頭和3225峰是等等要攀過的路徑之一，手機程式依然還是找不到合歡西峰，與隊友兩眼對看，乾笑兩聲「出發吧」。

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▲0853 池塘營地，這邊有幾個小水池，水成青草色，附有大隻蟲子漂浮。往前有指標牌往北峰2.2K/西峰2.2K，剛好是北峰與西峰中間點，往西峰的標牌被刻了75分鐘，終於有點時間概念了。

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▲0903 隨著路程，後方合歡北峰顯得更渺小更遙遠了。

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▲0948 天邊長出棉花糖般的雲朵，寬廣無邊的草原直達天際，草坡內藏著一朵朵可愛的阿里山龍膽。這裡是下華岡與合歡西峰的岔路，依指標牌取右往合歡西峰方向。

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▲1020 合歡西峰，海拔3145M，有一顆三等三角點NO.6390，是台灣百岳之一。距離預設的撤退時間12點，還多出了一大段，那就拿來午休、納涼、吃零食吧！休息了50分鐘，出發回程。

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▲1149 來時路，原本快樂的下坡路段，變成龜步的上坡路段。

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▲1203 鬧鈴響起，隊友掏出手機，一屁股坐在草堆上玩起手遊...想到他的驚人腳程，本來想說點什麼，還是算了...西峰路上手機訊號真不是蓋的。

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▲1336 回到北面崩壁路段，拉繩陡上。

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▲1410 攀上山頭就是合歡北峰了，人還沒到，山頭的那方已經傳來各種喧鬧聲，可以想像北峰人潮多麽驚人。

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▲1432 合歡北峰，五顏六色各各都是登山客。

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▲1529 回到公路，這段七上八下的合歡西峰行，經過了六座大大小小山頭，很過癮也很累，累的是明天又要上班了...。瓦藍色的天空，太陽依舊高掛，遠方群山多了幾朵可愛的小卷雲，望著連綿的山峰，我思考著...

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合歡山 登山 步道

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