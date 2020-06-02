最偏遠的後花園？國家級綠道「淡蘭古道中路」 溪流、梯田美不勝收

訪古尋幽之路

古道之旅醞含豐厚的歷史人文色彩，讓總是汗流浹背的登山活動沾染了濃濃的文青氣息。古道健行就像走入時光隧道中，用雙腳閱讀不同年代的歷史，感受先人開疆闢地的辛勞。

↑淡蘭中路二處古老厝地

淡蘭古道是指「淡水廳」到「噶瑪蘭廳」 之間往來的道路。概可分為北路(官道)、中路(民道)、南路(商道)。

其中淡蘭中路係以暖暖為起點，經暖東舊道至平溪(十分)後，由平湖森林步道、上內平林步道至雙溪(柑腳)。至此古道分為二線，主線由柑腳經崩山坑古道、北勢溪古道至三水潭，支線則經中坑古道、枋山坑古道及闊瀨古道至三水潭與主線會合，其後再經灣潭古道、烏山越嶺古道、坪溪古道，越過太和山鞍部後經石空古道到宜蘭外澳，沿途可見清澈溪流、梯田駁坎及石砌土地公廟等先民信仰寄託，是先民為生存、耕山開闢的生活民道，承載著從拓墾到族群械鬥及和解的庶民記憶，走完全段等於是經歷一場穿越時空的奇幻之旅。

↑清澈溪流

↑梯田駁坎

↑石砌土地公

日本攝影師小林賢伍於走過淡蘭古道後曾讚歎的說:「清澈的水、晴朗的天空、生物的鳴叫聲，一切一切，都讓人感受到生命的律動。從彷彿曾於宮崎駿導演的電影中出現過、無特別整理過的道路直直前行，四處皆可看到數百年前於此生活者的小智慧。」更加印證此一國家級綠道的不凡價值。

↑如綠翡翠般的清澈溪流

↑藍天綠地

↑悠閒的牛群

夾縫中求大景

行前一天因太平洋高壓東退造成台灣本島午後熱對流雷雨相當旺盛，幾乎下了一整個下午的大雨，加上黃蜂颱風接近巴士海峽及北方鋒面系統逐漸接進，讓整體天氣系統因二大天氣系統對峙處於非常不穩定的狀態，隊友們紛紛來訊關切活動是否要延期舉行。在考慮本次活動並無危險地形，只有幾處越溪處要注意溪水上漲的情況，在看完所有氣象資訊後，即在Line活動群組中告知隊員應注意事項，並引用淡蘭古道道長吳雲天曾說過的「不下雨就不淡蘭了，下颱風雨就淡然了」來安定隊友不安的心情。

活動規劃因為要走完全段的闊瀨支線(即中坑古道、枋山坑古道及闊瀨古道)，Ａ進Ｂ出必須處理接駁的問題，所以利用淡蘭中路的服務據點「柑腳驛站」為集合地，先將隊友載至中坑古道登山口，再將車開回驛站停放，請驛站老闆將司機載回登山口，並幫忙聯繫在地的計程車至黑龍潭接駁回驛站，最後在驛站享用手沖咖啡及在地美食做完美的Ending。

歷盡滄桑的梯田草原

中坑古道位於新北雙溪區中坑地區，屬於淡蘭古道中路支線，為昔日茶商往來雙溪(柑腳)與盤山坑之間的捷徑，古道上除有百年福德祠、古厝等歷史遺跡外，因昔日中坑先民將柑腳溪河岸谷地闢建為層層梯田，廢耕後形成綠草如茵的梯田草原，幽靜山谷，綠草芬芳，潺潺溪流，宛若世外桃源。古道沿柑腳溪而行，分別在上、下游設有水頭及水尾土地公，保祐往來旅人出入平安。

↑8:45於中坑橋團拍後起登

↑「水尾土地公」，修建於明治38年(1905)，位於中坑古道的起點，至今已有百年歷史。

↑8:58穿過防牛木柵後第一次越溪(溪水較上次來時略高，二位穿雨鞋領隊下水協助隊友安全過溪）

↑越溪後即來到一片梯田草原，很幸運的這次遇見野放的水牛，領隊先觀察一下牛群動靜，請隊友們保持安靜，不要驚擾牛群，由旁邊快步繞行。

↑中坑古道石柱(文字為國寶級書法家周良敦揮毫撰寫，類此石柱北路有燦光寮舖跡)

↑越過小攔砂霸，溪水湍急，先架好石塊，確認踩點穩固後，再請隊友小心通過。

↑狀似青蛙的青蛙石(邱董說童話故事都是騙人的，天真的小魚還是親一下，看看會不會有青蛙王子出現?)

↑芳早碧連天～層層相疊的美麗梯田

↑千里步道協會以傳統工法建築的石砌拱橋，此為中坑古道的重要地標，大伙在此小休拍照。

↑步道沿柑腳溪而行，千里步道協會以跨越時空尺度的工匠精神，修築、守護林間蜿蜒的山徑與古道。

↑草原上的巨石，抬頭仰望藍天白雲，終於可以暫時放下忐忑的心，大家超嗨的。

↑離開草原巨石後，開始一小段的爬升。

走讀古道歷史

根據「噶瑪蘭廳志」紀事上的記載，安溪茶(商)販古道約形成於清道光年間，係由茶販無意中走出一條非官方的淡蘭古道。其路線為：「頭圍砲臺－石空仔山－鹿寮(一名待牛寮)－大溪－大坪－雙溪頭－水返腳(今汐止)－艋舺(今萬華)。」在這張綿密的路網中，藉由古道、溪流、梯田、古橋、石碑、古厝、廟宇、土地公等景觀，搭起現代與往昔連結的橋樑，而自18世紀末以來在這塊土地上生活的人們、行走其中的商旅、疾馳其中的軍隊，乃至百年前柑腳城漳、泉械鬥的拓墾、遷徙歷史，皆在淡蘭百年山徑中留下豐厚的故事與記憶，是文化底蘊深厚的百年古道。

↑9:50抵達張家古厝，在此大休息，等下即將要開始一連串陡上至中坑頭鞍部。

↑另一處古早厝地（石磚非常大器，光是搬運這些建材，就要費很大人力、物力，顯見是有錢人家）

↑穿越牛欄後不久越溪陡上。

阡陌交會的古道叉路口

中坑頭鞍部(四叉路口)，設有礦務課NO.675基石，海拔高度597公尺；鞍部上有座百年土地公(水頭土地公)及大正元年(西元1912年)立的三方向界碑，界碑上刻有「南闊瀨行、西石碇行、北頂雙溪行」，見證此處是昔日古道的重要交會路口。

↑11:35抵達水頭土地公(中坑古道終點)，在此休息吃午餐（謝謝B2學長一路背小玉西瓜至此)。

土匪大道

枋山坑古道，位於新北市坪林區，為昔日闊瀨、楣子寮居民出入平溪火燒寮、雙溪中坑的舊路。因地處偏僻，日治時期成為林慶、王秋逢等人出入平溪進行「和庄」(指到各村莊強收保護費和擄人勒贖行為)的必經要道，當時稱為｢土匪大道｣，亦是淡蘭古道中路闊瀨支線其中一段。此段古道前段由中坑頭鞍部一路緩下，至枋山坑3號民宅接上產業道路，後段再由坊山坑2號民宅接回古道陡下至溪谷後出坪雙公路，步道林蔭蓊鬱，溪流清澈，是夏日消暑的清涼步道。

↑用完餐開始第二段古道行程，一路緩下。

↑12:36來到枋山坑3號民宅，接上產業道路。

古道孓遺植物～雙扇蕨

從侏羅紀時代留存下來的「孓遺植物」，活了近兩億年的雙傘蕨，曾經有位英國學者來台灣見此落淚，國外只看到化石，在台灣卻望見真跡，因而成為淡蘭古道識別系統的標誌，為知名設計師蕭青陽所設計。這種侏羅紀恐龍時代就出現的植物，俗稱破傘蕨，多群聚出現，從枋山坑進出古道時，可留意駁坎邊，是不是有比巴掌還大的對稱蕨類。

↑古道代表性植物～雙扇蕨

↑由產道循雙扇蕨標誌指引至枋山坑２號民宅。

↑枋山坑２號民宅（另有一舊門牌為漁光村２號），於此再接回古道，一路陡下溪谷。

↑此段步道落差較大，綠蔭濃密，石階較為溼滑，要小心慢行。

↑下切至溪底越溪，此處溪流深邃清涼，令人流連忘返。

↑13:30接至坪雙公路端登山口，結束第二段古道行程，依官方指標續行至英速魔法學院接闊瀨古道。

大河之戀～台灣奧之細道

「闊瀨古道」屬於「雙坪古道」其中的一段，與灣潭古道、北勢溪古道相接。從闊瀨吊橋出發，沿著北勢溪谷而行，沿途多處優美深潭、綠蔭濃密，置身其中可感受北勢溪上游瑰麗的溪流景觀，媲美日本名勝奧入瀨溪流，終點至黑龍潭，位於北勢溪的一段曲流，附近有露營地，可戲水、游泳、烤肉、抓蝦，有如深山秘境，看著翠綠的潭水，令人忘卻煩惱憂慮。

↑13:52來到英速魔法學院，官方指標入口居然封閉禁止進入，只好沿公路往張家莊指標，由思源橋越北勢溪多繞30分鐘至闊瀨吊橋。

↑14:25終於來到闊瀨古道的起點(闊瀨吊橋)

↑在此小休，並欣賞北勢溪溪流之美。

↑北勢溪青潭祕徑，別有洞天。

↑闊瀨古道前段路徑較為狹窄，旁邊即為溪谷，要注意小心通過。

↑16:10來到鷺鶿岫黑龍潭營地，搭上接駁車返回柑腳驛站。

↑17:05回到柑腳驛站，享受王澤松大哥用心調製的手沖咖啡～淡蘭道上有名的柑腳特調。

↑享用驛站老闆準備的在地美食，並為本月份壽星慶生，結束本日行程。

後記：淡蘭古道中路最大的缺點就是交通與住宿較為不方便，所以很難一次走完全段，柑腳驛站王大哥為方便山友們走訪，除了提供代訂接駁計乘車的服務外，更提供驛站閒置的二樓通舗空間，讓山友們可以簡單的掛單，有需要的山友們，可以與王大哥接洽(如需提供服務請先預約，預約電話:0930911688；02-24932091)。

↑柑腳驛站二樓通舖