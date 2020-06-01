中級山界的大霸尖山！挑戰苗栗泰安「虎山」，遊走水雲吊橋、瀑布

一直有想去中橫四辣裡的中辣「畢祿山」走走的念頭，雖然畢祿山前段8.4公里的820林道算是平坦好走，但後段2公里的路程卻要爬升800公尺，對於弱腳的我，這樣的陡度可說是極大的考驗。於是，便想說先來去試走看看苗栗泰安的虎山，若「虎山」有辦法走完，再來考慮單日來回畢祿山的可行性。

苗栗泰安溫泉附近有著「龍」、「虎」、「鳳」三座名山，又被岳界稱為「水雲三星」。龍指的是「橫龍山」（1,318公尺），虎指的是「虎山」（1,492公尺），鳳則是指「上島山」（又稱鳥嘴山，1,437公尺）。其中以虎山的海拔最高，是水雲三星的老大。虎山步道單程約4.5公里，高度落差則約910公尺。步道的前段算是平坦好走，但後面約有1公里的路程必須爬升400公尺的陡坡，坡度換算起來和畢祿山的後段差不多，不同的是畢祿山的陡坡路程為2公里，也就是虎山的兩倍。故若連虎山這關都過不了的話，那畢祿山理所當然我就不用想惹 @@~

另一方面，由於四年前已走過「上島山」，故一直存有來去把水雲三星走完一遍的想法，但至今遲遲未去，就是缺乏足夠的勇氣和理由。為了畢祿山，這次直接拼了，不然接下來就是梅雨季，再拖下去，肯定又不知道要拖到何年何月才去得了。

由於登山時盡可能結伴同行，故之前常找老咩一起走，但老咩對於艱苦且無吃喝玩樂的登走行程不感興趣，最近找她爬山，她都唉膝蓋痛還沒好，因此畢祿山之行她就更不可能去了。想到以後還有好多的山可能都須要自己獨走，能做的就是能多花點時間上網蒐集足夠資料，做完該做的功課，並利用人較多且天氣好的假日來走，評估後覺得這條虎山步道我一個人獨行的話應該還不致於有太大的風險，故這次就由哥一人流浪去虎山惹！

行 程

今日大致的行程時間如下：05:20 從台中出發，走國道一，下銅鑼交流道後轉接台72線快速道路至泰安。06:50 由泰安溫泉風景特定區的停車場起走。07:02 抵水雲吊橋。07:11 過吊橋後經階梯至1號救援椿。07:20 抵2號救援椿。07:28 見3號救援椿。07:36 經4號救援椿。07:41 至5號救援椿。07:48 經6號救援椿。08:07 抵7號救援椿。08:14 離開7號救援椿。08:26 經8號救援椿。08:33 至觀景平臺。08:47 小休喘一下。09:33 大休，吃個麵包。09:45 上至可往加里山與虎山三角點之最終稜線。09:50 抵虎山三角點！上山共走了三小時。10:19 下山。11:27 停歇休息。11:37 經觀景平臺。11:41 經8號救援椿。11:57 抵7號救援椿的溪窪處。在此大休。12:46 路邊小休。13:21 回抵1號救援椿。13:26 下至吊橋與通往水雲瀑布入口處，大休，吹吹溪風。13:52 回到停車場。下山花了三個半小時。全程含山頂休息，約花了七小時，看來體力和耐力還是不夠，尤其下山一直都是我的罩門啊！推估以這樣的速度，畢祿山來回我可能需要14~15小時才能完成 @@~

遊 誌

05:20從家裡出發，車行至中清路與環中路口等紅燈時，發現今早的雲彩很特別。

06:30抵達「泰安溫泉風景特定區停車場」。

看來我算是早來的，偌大的停車場裡只有少少幾輛車。

停車場這兒有洗手間，上完廁所，整理完東西後，06:50由停車場起走。

沿著一旁的汶水溪走，大概要踢個平坦好走的1公里水泥路及碎石子路後才會到達「水雲吊橋」，剛好可以先熱熱腳。

前往水雲吊橋的這段路就可以看到崢嶸的虎山就矗立於前方。逆光下，拍不出虎山正面岩壁的樣貌，然若只遠觀其外形，不得不說它和「大霸尖山」還真有幾分神似，難怪它會被岳界稱為「中級山裡的大霸尖山」！

借用之前走上島山（鳥嘴山）時拍的相片，比較能看出虎山的樣貌。

來到碎石子路，表示「水雲吊橋」就在不遠的前方。

07:02 抵水雲吊橋。

有吊橋可以走，真好！記得幾年前上網找資料時，那時吊橋還在整修，封起來不給走，想一探虎山，得先下河床並涉溪而過才能抵達對面的階梯入口。

原本想這吊橋看起來這麼新，應該會很穩，哪知一走上去，我頭就暈了，不禁讓我回頭查看是不是有山友在後面走，結果一個人都沒有 @@~

感謝老天爺給的好天氣，不過下午就難說了，畢竟山裡的天氣說變就變，若能早點下山是最好的。

07:09過完吊橋，左上是階梯，右下則有小徑可前往水雲瀑布。

07:11走完階梯，可見1號救援椿。

1號救援椿這裡一樣有岔路，往左即前往虎山山頂，往右則可至水雲瀑布。

取左，Go!

虎山登山步道裡共設置8處救援椿，其中1號至7號救援椿的這段路算是腰繞路，所以一開始的小徑為緩坡，不難走。

根據網路所查得的資料，每年春季（2月），正是虎山林裡許多紅雞油樹新吐紅芽的時節，整片山林宛如秋紅般地讓人驚豔。可惜，今日時間不對，讓人無法目睹傳說中的美景！

07:20抵2號救援椿。從2號救援椿之後，發現開始有一些坡度了，大概近30度吧?!

07:28見3號救援椿。

07:36經4號救援椿。

過了4號救援椿後，路徑變得平緩許多，沒有太大的起伏。

07:41至5號救援椿，路徑依舊平緩好走。

07:48經6號救援椿。

原以為我是今天第一個來走虎山的傻瓜，沒想到在過了六號救援椿之後，竟遇到一團比我還早的六人親子團。

由於親子團的速度稍為慢一些，索性我也就趁此偷懶一下，跟在他們後面慢慢走。

路過一小段的亂石區。

蛤，路邊竟有黃藤出現。

罩子得睜大點，免得刺針上身 @@~

哇，當快到7號救援椿之前，只見滿地的油桐花，可惜大多已被踩得扁扁 @@~

08:07終於來到7號救援椿，宣告今天最好走的路段到此告一段落，因為之後就是會讓我走到唉唉叫的一路陡升坡 @@~

一路走到7號救援椿這裡都還沒休息，鑑於待會兒會有大魔王路段，故先在此小歇一會兒。

嗑完塩糖，08:14啟動自虐模式。

唉，看到這些拉繩和至少50度起跳的坡度，不禁自問為何要如此自討苦吃？

走了一小段後，看到8號救援椿就在上頭，有些興奮，以為到了8號就會有較平緩的路段，豈知……。

08:26經8號救援椿，哇哩咧！怎麼還是一路陡上去啊 ><"。當下只顧低著頭往上爬，爬著爬者竟走到了崖邊，覺得怪，馬上環顧四周的環境，加上以往的經驗，直覺走錯路，立馬往回走。果真，我這豬頭只顧著往上爬，沒留意過了8號椿後有一條取右行的路徑 ><"

08:33至觀景平臺。

觀景平臺這裡是真的很平，很想多待一會兒，但想到下山才是我的罩門時，只能屁股夾緊，繼續往上陡去……。

接下來的路程實在是太操了，幾乎都走在碎石塊裡，每走幾步就要停一下，有兩位比我慢上山的山友已超車，不得不於08:47於路邊小休。如果遇下雨天，這路真的不建議走，肯定會滑得很慘！

就快到稜線時，整個人已撐不住，頭有些暈。根據過往的經驗，肯定是血糖太低，趕緊於09:33路邊休息，並拿出麵包來啃，同時也再補充一下水分。

啃完麵包後覺得好多了。09:45來到前往加里山與虎山三角點之最終稜線，頓時有一種出運的，哈~

往左走，一路平緩，沒幾分鐘的時間，於09:50抵虎山三角點！算一算，從停車場出發，到登頂剛剛好是三個小時 @@~

山頂上的視野較為侷限，只有一面較為開闊。

三小時前還在山腳下遠眺虎山，想不到現在人就在虎山山頂。可以想像一下在山腳下的自己，往上看見人在山頂上的我的那個畫面，真是一種奇特的港結。

在此與比我先到的兩位山友聊天，得知他們曾經走過「畢羊縱走」，故抓住此機會向他們請教畢祿山的後段陡坡走起來為何？果真如我所料，比虎山的難度還好高。唉，雖然兩位山友一直鼓勵我，但我看來這「畢祿山」之行，我還是得從長計議啊！兩位熱心的大哥他們先下山去了，所以接下來的時間，這山頂就由我一人包場了！

在山頂上停留約半小時後，喝個水，10:19啟程下山。

這下山的路真的是讓我走得嫑嫑的，11:29，就離觀景平臺不到30公尺，但我實在是難受，不得不在觀景平臺前的山徑上先止步休息，不然我覺得我可能還沒走到平臺就會昏倒了@@~

11:37經觀景平臺，續走，因才剛在上頭不遠處休息過，不能再偷懶了，因看這天氣，有一種快要變天的港結，得盡快下山比較好 @@~

11:41經8號救援椿。看到8號牌，其實心裡有小小雀躍一下，因為離7號救援椿就不遠了！

11:57終於抵7號救援椿的溪窪處，剎時心裡可真讓我輕鬆不少。在此放下背包，趕緊到小溪邊用毛巾擦拭一下我身上如下雨般的汗水。擦完汗，清洗完毛巾後繼續上路。

12:46路邊小休。要特別提一件事，走了那麼多山，今天第一次被小蜜蜂給打了一針！很奇怪，我既沒噴香水，也沒用防蚊液，但自上山開始，身邊就不斷圍繞著嗡嗡嗡的聲音，原以為是某種討人厭的蒼蠅，沒想到竟是平地常見的那種小蜜蜂。就在驅趕牠們的過程中，其中一隻就活生生的往我脖子上扎了一針 ><" 。還好我從小就皮，幼時常抓小蜜蜂來玩，所以也就被叮習慣惹，今天被扎個一針，痛個十分鐘而已，尚無大礙 @@~

13:21回抵1號救援椿。當下真想大喊：「阿母，哇出運啊！」

13:26下至吊橋與通往水雲瀑布入口處，背包卸一卸，登山杖往旁邊一仍，趕緊找了樹蔭下的石頭坐下來休息。

邊休息邊思考我今天走得這麼累的原因是什麼？答案就是……水帶的不夠！由我本身就屬於很會流汗的體質，加上今天溫度偏高，後段陡坡讓我流失不少水分，加上回程的一路下坡更是我的罩門。失誤在我今天就只帶了約1,500c.c的水，讓我這一路喝水都喝得很謹慎，因為很怕還沒下山，水就被我喝光了。今天的虎山行算是讓我學到一個教訓與經驗！我想日後若有像今天這樣可原路來回的行程，我應該要再多帶一瓶水及一瓶運動飲料，並把它藏在半路上，這樣下山時就可以取來喝。再者，我覺得光靠吃塩糖用來補充電解質的效果似乎沒有很好，下次再登走山徑步道時，來試試將運動飲料加入水中，看這樣的效果會不會比較直接，不然汗水一直流，頭一直暈，真的會走到懷疑人生 ><"

走在水泥路上，回眸那巍峨的虎山，只見山頂雲煙繚繞，不知當下仍駐足在山頂上的山友們，會不會有一種處在仙境裡的感受呢？！

13:52回到停車場，趕緊衝洗手間把身體擦一擦，汗臭味十足啊！

打理好汗臭，立馬上車，直奔小七店。買了好幾瓶飲料，邊開邊灌，總算讓身體舒服許多！

回到家後，馬上秤重。雖然沿路已經灌了那麼多水，但和早上出門時所量，竟足足還少了1.9公斤。天啊！我今天到底是流掉了多少汗水啊?!