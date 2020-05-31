台北著名的攀岩場「皇帝殿登山步道」 各路登山好手、攀岩菜鳥必去名單！

皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是 台北著名的攀岩場 之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！

先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。

對於攀岩菜鳥來說很適合鍛練手臂跟膽量，對網美、網帥來說，來這邊拍照絕對可以滿足你的小慾望。

本日行程： 東峰登山口上、西峰登山口出，往石碇老街吃小吃去 ，預估時間：4 - 6小時（爬山超因人而異）。

建議攜帶：水、毛巾、風衣、帽子、手套、乾糧。個人覺得這裡除東峰登山口樓梯之外， 沒有手拿登山杖 。

從捷運木柵站搭乘 666 公車 往「 華梵大學 」或是往「 皇帝殿 」並在「皇帝殿」下車，車程約 1 小時。

下車後可在車棚稍做整理、整裝待發，然後就往這個「皇帝殿風景區小粗坑登山口」牌坊開始走囉！

沿途可用 Google Maps 導航，但基本上就是一條大路一直斜坡向上，往「 皇帝殿風景區 」的方向就對囉！

不要懷疑，走非常久之後，終於抵達「皇帝殿東峰登山口」，有 廁所、洗手台 可以先休息一下。

沒錯，走到這裡差不多就要 20 分鐘，腳已經會痠、走路會喘了 xD

今天走新手路線，從 皇帝殿東峰登山口 開始，到一定高度之後先往東峰攻頂，會重複走一小段路線。

接著直接往西峰走，攻完西峰之後，再繼續 往前走至石碇老街 ，就是採「不走重複路線」的原則。

這裡就是東峰登山口，沿階梯往上，起初只有一條路。

我個人覺得東峰的樓梯算很好走，但很賊， 走兩步就一個小平台 ，讓你要抱怨他滿是樓梯也不太對。

不久，終於遇到第一個指標，目前東、西峰都是同一個方向，上到接近稜線才有左右岔路。

時而小陡時而平坦的階梯又走了一段之後，來到第一個岔路口，有兩個方向。

左轉可以直接上到兩座山峰的中間，就是天王峰的部分。往前繼續上爬就是往東峰方向，選擇繼續直行階梯。

惡夢來了，簡單的樓梯走完之後開始陡峭又沒有盡頭的上樓梯路段，這裡真的會走到氣喘吁吁。

但必須說一個很棒的是，皇帝殿東峰登山口至稜線前都是樹蔭，不太會曬得很痛苦，記得要帶 防蚊液 就是。

接下來，終於樓梯變得比較友善的款式，感覺讓人期待的攀爬區就要到了！

值得注意的是，皇帝殿稜線上整段很多岔路口往「停車場」，也就是給你很多機會通往地面

終於抵達攀爬區，雖然拍照看起來很陡，但必須說 皇帝殿真的需要單純靠臂力上下的路段幾乎是沒有 。

類似這樣的路段雖然有繩索，但很多都是不需要繩子就可以上攀成功的

值得注意：若前兩天有下雨，建議不要爬；雖然上攀容易，但必要時務必抓繩子，小心人身安全。

上攀路段隨著爬得越高，眼前的光亮越來越明顯，到頂之後雖然不是稜線，但就是東西峰的岔路口了。

我們在這裡選擇先往 右邊 ，先攻頂 東峰 。提醒：從岔路口到東峰還要再走約 15 分鐘 （時間因人而異，總之不近）。

往東峰的路段終於開始比較困難的攀爬，這裡大多需要 手腳併用 ，是好玩的唷！（偷說：上去容易下來難啊！）

看到這個畫面就知道 抵達東峰 了，這裡很多人都會坐在稜線上休息，記得一定要留意腳下，不小心腳滑就掰了！

剛上來的我們，當然也是拍拍風景， 東峰的風景比西峰好非常多 ，想拍照的朋友這邊是第一個必拍景點！

剛剛那張照片可能不明顯，這個角度就可以看到非常難往前移動的東峰，還有人山人海的可怕景象。

皇帝殿東峰 593 M

接著就是原路回到岔路口然後繼續往前走，往前走還沒到稜線，會繼續在樹林中上下穿梭與攀爬一陣子。

另外提及，不是有繩子就只能抓繩子，偶爾樹幹、樹枝、石頭都比你想得更穩固與方便。

往下攀爬時，如果怕腳滑或是太高，可以先蹲低讓重心降低在安全的地方，這時再伸腳，確定腳底安全再移動重心。

往西峰的路段其實只有一條，岔路口也都有指標，但大致上都算清晰。附贈夥伴上攀照兩張。

往西峰的路就是這樣上上下下非常多元，其中最讓人印象深刻大概就是這個大垂降！

一開始走到這裡看到鐵鍊與懸崖我直接哀號，但仔細看發現前面有階梯還有麻繩，建議會怕的人走階梯吧！

鐵鍊垂降我覺得有點危險： 1.鐵鍊本身有重量又難握。2.岩壁中斷無踩點又滑，新手很危險。

往西峰的路段就如前面所說的， 整段路給我們很多機會下山 ，但想當然爾，不到西峰不能放棄！

所以，看到指標就是，繼續往西峰方向走去。

中間路段崎嶇路線還是很多，地形都很特別，這整段開始都在稜線上，太陽變得很火辣辣，地形也越來越多端。

終於到了久違的平地可以休息片刻，其實整段大多只有一條窄路，很難找到舒適的地方可以坐下來休息。

休息完當然是繼續往下走，西峰跟東峰之間的距離是很遙遠的啊～

中間還會經過很多特別的稜線路段，看起來很驚險， 但其實走起來很安全啦！ 不過，有懼高症的人還是要三思 ...

還有這種看起來左右兩邊一失足就只能說掰掰的路段，冷靜看看，其實能夠走的地方是蠻寬廣的啦。

接著是繼續上上下下的路段，越走到後面有種腳越軟的感覺了，手腳併用更是不需要考慮的事情 ...

是網路上很常看到的經典照片路段！其實腳下的岩石也是安全到不一定要抓繩子啦！

這裡也是照相的絕佳景致，可以坐在稜線上眺望四周的山。

這個岩壁也很有趣，往上爬很容易，但我們往下爬因為看不到底部，就有點懼怕呢。

接著又到了岔路口，我們這時有點猶豫西峰往哪走，赫然發現， 綠色指標上面居然有人寫西峰的小符號 ，真好！

說道皇帝殿會讓人想到三樣東西： 攀岩、稜線、鐵梯 ，終於我們到了有鐵梯的路段，很有趣但是也有點危險囉！

要登上西峰前，會有一段超級長的樓梯往上，真的是爬到氣喘吁吁啊！果真爬樓梯時全身協調很重要。

皇帝殿西峰 579 M

走完西峰之後終於可以準備下山啦！沒想到下山也是好漫長啊 ... 第一個挑戰就是超難爬的下鐵梯 ...

這些崎嶇路線變成要下山走困難度就瞬間上升，還是建議， 重心壓低慢慢走，該抓繩子的時候不要鐵齒。

皇帝殿照片中很多看起來超級難爬的路段，其實只是一個旁邊的岩壁，沒有要真的爬啦 xD

下山又走了好漫長的一段山路之後，看到樓梯的瞬間我真的大叫！太感動了！終於有正常地面了啊！

下來之後又是讓人苦惱的岔路口， 網路在這邊完全沒有收訊 ，只能選擇比較有可能的路段走。

於是我們選擇往「串穴湖」的方向走，至少要先回到大馬路上，再找路走到石碇老街。

下山的路都是階梯 ，非常好走但看起來人跡罕至，落葉非常多，一樣前幾天如果有下雨，千萬小心走。

往出口的路 只有一條 ，基本上不會迷路，就是沿著慢慢下階梯走回柏油路段。

這段路上居然剛好有油桐花，剛好到了季節，地上全是雪白一片呢！

走了好長好長一段，終於看到柏油路，真的都快哭了。 到柏油路後往左轉 ，前往石碇老街。

這裡網路就有收訊了，可以導航回到石碇老街，抑或是 跟著柏油路往下坡主要幹道走 就可以囉！

走回有住宅的地方之後就發現，居然遇到「皇帝殿西峰登山口」但完全沒辦法聯想上去是哪裡呀 ...

繞了一整圈，終於抵達「皇帝殿風景區西峰登山口」，石碇老街就在眼前了！

說實話這還是我第一次來到 石碇老街 ，不太大但是逛起來很舒服，可以喝個冷泡茶、吃個豆腐冰。

看健行筆記說，可以再往前走一小段 淡蘭古道 ，或是直接走到深坑，但今天 ... 是沒這個腳力啦 ...

最後，我們在「石碇」公車站等待 666，往 景福街 的方向就是回到木柵捷運站的方向，但一小時一班，可能要等一陣子。

附上今日的 GPX 圖，需要的話可以自行至健行筆記上下載：https://reurl.cc/d0ap7z

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皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是 台北著名的攀岩場 之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！

先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。

對於攀岩菜鳥來說很適合鍛練手臂跟膽量，對網美、網帥來說，來這邊拍照絕對可以滿足你的小慾望。

本日行程： 東峰登山口上、西峰登山口出，往石碇老街吃小吃去 ，預估時間：4 - 6小時（爬山超因人而異）。

建議攜帶：水、毛巾、風衣、帽子、手套、乾糧。個人覺得這裡除東峰登山口樓梯之外， 沒有手拿登山杖 。

從捷運木柵站搭乘 666 公車 往「 華梵大學 」或是往「 皇帝殿 」並在「皇帝殿」下車，車程約 1 小時。

下車後可在車棚稍做整理、整裝待發，然後就往這個「皇帝殿風景區小粗坑登山口」牌坊開始走囉！

沿途可用 Google Maps 導航，但基本上就是一條大路一直斜坡向上，往「 皇帝殿風景區 」的方向就對囉！

不要懷疑，走非常久之後，終於抵達「皇帝殿東峰登山口」，有 廁所、洗手台 可以先休息一下。

沒錯，走到這裡差不多就要 20 分鐘，腳已經會痠、走路會喘了 xD

今天走新手路線，從 皇帝殿東峰登山口 開始，到一定高度之後先往東峰攻頂，會重複走一小段路線。

接著直接往西峰走，攻完西峰之後，再繼續 往前走至石碇老街 ，就是採「不走重複路線」的原則。

這裡就是東峰登山口，沿階梯往上，起初只有一條路。

我個人覺得東峰的樓梯算很好走，但很賊， 走兩步就一個小平台 ，讓你要抱怨他滿是樓梯也不太對。

不久，終於遇到第一個指標，目前東、西峰都是同一個方向，上到接近稜線才有左右岔路。

時而小陡時而平坦的階梯又走了一段之後，來到第一個岔路口，有兩個方向。

左轉可以直接上到兩座山峰的中間，就是天王峰的部分。往前繼續上爬就是往東峰方向，選擇繼續直行階梯。

惡夢來了，簡單的樓梯走完之後開始陡峭又沒有盡頭的上樓梯路段，這裡真的會走到氣喘吁吁。

但必須說一個很棒的是，皇帝殿東峰登山口至稜線前都是樹蔭，不太會曬得很痛苦，記得要帶 防蚊液 就是。

接下來，終於樓梯變得比較友善的款式，感覺讓人期待的攀爬區就要到了！

值得注意的是，皇帝殿稜線上整段很多岔路口往「停車場」，也就是給你很多機會通往地面

終於抵達攀爬區，雖然拍照看起來很陡，但必須說 皇帝殿真的需要單純靠臂力上下的路段幾乎是沒有 。

類似這樣的路段雖然有繩索，但很多都是不需要繩子就可以上攀成功的

值得注意：若前兩天有下雨，建議不要爬；雖然上攀容易，但必要時務必抓繩子，小心人身安全。

上攀路段隨著爬得越高，眼前的光亮越來越明顯，到頂之後雖然不是稜線，但就是東西峰的岔路口了。

我們在這裡選擇先往 右邊 ，先攻頂 東峰 。提醒：從岔路口到東峰還要再走約 15 分鐘 （時間因人而異，總之不近）。

往東峰的路段終於開始比較困難的攀爬，這裡大多需要 手腳併用 ，是好玩的唷！（偷說：上去容易下來難啊！）

看到這個畫面就知道 抵達東峰 了，這裡很多人都會坐在稜線上休息，記得一定要留意腳下，不小心腳滑就掰了！

剛上來的我們，當然也是拍拍風景， 東峰的風景比西峰好非常多 ，想拍照的朋友這邊是第一個必拍景點！

剛剛那張照片可能不明顯，這個角度就可以看到非常難往前移動的東峰，還有人山人海的可怕景象。

皇帝殿東峰 593 M

接著就是原路回到岔路口然後繼續往前走，往前走還沒到稜線，會繼續在樹林中上下穿梭與攀爬一陣子。

另外提及，不是有繩子就只能抓繩子，偶爾樹幹、樹枝、石頭都比你想得更穩固與方便。

往下攀爬時，如果怕腳滑或是太高，可以先蹲低讓重心降低在安全的地方，這時再伸腳，確定腳底安全再移動重心。

往西峰的路段其實只有一條，岔路口也都有指標，但大致上都算清晰。附贈夥伴上攀照兩張。

往西峰的路就是這樣上上下下非常多元，其中最讓人印象深刻大概就是這個大垂降！

一開始走到這裡看到鐵鍊與懸崖我直接哀號，但仔細看發現前面有階梯還有麻繩，建議會怕的人走階梯吧！

鐵鍊垂降我覺得有點危險： 1.鐵鍊本身有重量又難握。2.岩壁中斷無踩點又滑，新手很危險。

往西峰的路段就如前面所說的， 整段路給我們很多機會下山 ，但想當然爾，不到西峰不能放棄！

所以，看到指標就是，繼續往西峰方向走去。

中間路段崎嶇路線還是很多，地形都很特別，這整段開始都在稜線上，太陽變得很火辣辣，地形也越來越多端。

終於到了久違的平地可以休息片刻，其實整段大多只有一條窄路，很難找到舒適的地方可以坐下來休息。

休息完當然是繼續往下走，西峰跟東峰之間的距離是很遙遠的啊～

中間還會經過很多特別的稜線路段，看起來很驚險， 但其實走起來很安全啦！ 不過，有懼高症的人還是要三思 ...

還有這種看起來左右兩邊一失足就只能說掰掰的路段，冷靜看看，其實能夠走的地方是蠻寬廣的啦。

接著是繼續上上下下的路段，越走到後面有種腳越軟的感覺了，手腳併用更是不需要考慮的事情 ...

是網路上很常看到的經典照片路段！其實腳下的岩石也是安全到不一定要抓繩子啦！

這裡也是照相的絕佳景致，可以坐在稜線上眺望四周的山。

這個岩壁也很有趣，往上爬很容易，但我們往下爬因為看不到底部，就有點懼怕呢。

接著又到了岔路口，我們這時有點猶豫西峰往哪走，赫然發現， 綠色指標上面居然有人寫西峰的小符號 ，真好！

說道皇帝殿會讓人想到三樣東西： 攀岩、稜線、鐵梯 ，終於我們到了有鐵梯的路段，很有趣但是也有點危險囉！

要登上西峰前，會有一段超級長的樓梯往上，真的是爬到氣喘吁吁啊！果真爬樓梯時全身協調很重要。

皇帝殿西峰 579 M

走完西峰之後終於可以準備下山啦！沒想到下山也是好漫長啊 ... 第一個挑戰就是超難爬的下鐵梯 ...

這些崎嶇路線變成要下山走困難度就瞬間上升，還是建議， 重心壓低慢慢走，該抓繩子的時候不要鐵齒。

皇帝殿照片中很多看起來超級難爬的路段，其實只是一個旁邊的岩壁，沒有要真的爬啦 xD

下山又走了好漫長的一段山路之後，看到樓梯的瞬間我真的大叫！太感動了！終於有正常地面了啊！

下來之後又是讓人苦惱的岔路口， 網路在這邊完全沒有收訊 ，只能選擇比較有可能的路段走。

於是我們選擇往「串穴湖」的方向走，至少要先回到大馬路上，再找路走到石碇老街。

下山的路都是階梯 ，非常好走但看起來人跡罕至，落葉非常多，一樣前幾天如果有下雨，千萬小心走。

往出口的路 只有一條 ，基本上不會迷路，就是沿著慢慢下階梯走回柏油路段。

這段路上居然剛好有油桐花，剛好到了季節，地上全是雪白一片呢！

走了好長好長一段，終於看到柏油路，真的都快哭了。 到柏油路後往左轉 ，前往石碇老街。

這裡網路就有收訊了，可以導航回到石碇老街，抑或是 跟著柏油路往下坡主要幹道走 就可以囉！

走回有住宅的地方之後就發現，居然遇到「皇帝殿西峰登山口」但完全沒辦法聯想上去是哪裡呀 ...

繞了一整圈，終於抵達「皇帝殿風景區西峰登山口」，石碇老街就在眼前了！

說實話這還是我第一次來到 石碇老街 ，不太大但是逛起來很舒服，可以喝個冷泡茶、吃個豆腐冰。

看健行筆記說，可以再往前走一小段 淡蘭古道 ，或是直接走到深坑，但今天 ... 是沒這個腳力啦 ...

最後，我們在「石碇」公車站等待 666，往 景福街 的方向就是回到木柵捷運站的方向，但一小時一班，可能要等一陣子。

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