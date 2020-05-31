快訊

109年國中會考補考 5科解答看這裡！

吃了沾上新冠病毒的食物會怎麼樣？ 公衛專家解答

台北著名的攀岩場「皇帝殿登山步道」 各路登山好手、攀岩菜鳥必去名單！

健行筆記 / 健行筆記Michelle 法法

皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是台北著名的攀岩場之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！

先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。627b16bfd013ba3694d8aba2af684fd8.jpg

對於攀岩菜鳥來說很適合鍛練手臂跟膽量，對網美、網帥來說，來這邊拍照絕對可以滿足你的小慾望。

本日行程：東峰登山口上、西峰登山口出，往石碇老街吃小吃去，預估時間：4 - 6小時（爬山超因人而異）。

建議攜帶：水、毛巾、風衣、帽子、手套、乾糧。個人覺得這裡除東峰登山口樓梯之外，沒有手拿登山杖

P1400650.JPG03c870529324e8a52edd20ab4877dfde.jpg

捷運木柵站搭乘 666 公車 往「華梵大學」或是往「皇帝殿」並在「皇帝殿」下車，車程約 1 小時。

下車後可在車棚稍做整理、整裝待發，然後就往這個「皇帝殿風景區小粗坑登山口」牌坊開始走囉！

入口.jpgc8dc65a9da852a03feafb8d5b5297044.jpg

沿途可用 Google Maps 導航，但基本上就是一條大路一直斜坡向上，往「皇帝殿風景區」的方向就對囉！

登山口.jpge18110b91c177a90bbd7942a34cdab0b.jpg

不要懷疑，走非常久之後，終於抵達「皇帝殿東峰登山口」，有廁所、洗手台可以先休息一下。04f84d0ae10b0d1a05c8b1103c200b12.jpg

沒錯，走到這裡差不多就要 20 分鐘，腳已經會痠、走路會喘了 xD

P1400662.JPGddb1c9ccb863cb1b7e9291a2fea12196.jpg

今天走新手路線，從皇帝殿東峰登山口開始，到一定高度之後先往東峰攻頂，會重複走一小段路線。

接著直接往西峰走，攻完西峰之後，再繼續往前走至石碇老街，就是採「不走重複路線」的原則。

P1400663.JPGe2288d5db0cc9f8066bde44879c34d7b.jpg

這裡就是東峰登山口，沿階梯往上，起初只有一條路。

P1400664.JPGe49646824e12c147f1a89324b7fde4a1.jpg

我個人覺得東峰的樓梯算很好走，但很賊，走兩步就一個小平台，讓你要抱怨他滿是樓梯也不太對。967d3aa0de93aa35033edf77dc54c0b8.jpg

P1400665.JPG594a5a5c2146448cb9e59dff56ee128e.jpg

不久，終於遇到第一個指標，目前東、西峰都是同一個方向，上到接近稜線才有左右岔路。

上山.jpg4a7e2f719e5587ee1932aa3021b14576.jpg

時而小陡時而平坦的階梯又走了一段之後，來到第一個岔路口，有兩個方向。

P1400670.JPG8912607bc0675e8b188f07ea8b3c2c77.jpg

左轉可以直接上到兩座山峰的中間，就是天王峰的部分。往前繼續上爬就是往東峰方向，選擇繼續直行階梯。

樓梯上坡.jpgd90bda22122b9e85c8c439fc92ec73a3.jpg

惡夢來了，簡單的樓梯走完之後開始陡峭又沒有盡頭的上樓梯路段，這裡真的會走到氣喘吁吁。dd5b1177905e7b0df1099b9f03247982.jpg

但必須說一個很棒的是，皇帝殿東峰登山口至稜線前都是樹蔭，不太會曬得很痛苦，記得要帶防蚊液就是。

P1400679.JPGead7ed7efa61a34eea0b3cd7764c849c.jpg

接下來，終於樓梯變得比較友善的款式，感覺讓人期待的攀爬區就要到了！

值得注意的是，皇帝殿稜線上整段很多岔路口往「停車場」，也就是給你很多機會通往地面 8c5a9f61124af02a1abd0d6a29b4de5a.jpg

P1400681.JPG69e49f0af62d88913e5d1201d622f419.jpg

終於抵達攀爬區，雖然拍照看起來很陡，但必須說皇帝殿真的需要單純靠臂力上下的路段幾乎是沒有

P1400683.JPG108331ba6c2d8eb85565629693f40bd0.jpg

類似這樣的路段雖然有繩索，但很多都是不需要繩子就可以上攀成功的 9c75311b0f5717feee2cb9895ff18923.jpg

值得注意：若前兩天有下雨，建議不要爬；雖然上攀容易，但必要時務必抓繩子，小心人身安全。

往東峰.jpgf5c912ee20a1e5276b48224a93b01022.jpg

上攀路段隨著爬得越高，眼前的光亮越來越明顯，到頂之後雖然不是稜線，但就是東西峰的岔路口了。

我們在這裡選擇先往右邊，先攻頂東峰。提醒：從岔路口到東峰還要再走約 15 分鐘 （時間因人而異，總之不近）。

上攀.jpg19e6677631c656bc184822d6b8f20ba5.jpg

往東峰的路段終於開始比較困難的攀爬，這裡大多需要手腳併用，是好玩的唷！（偷說：上去容易下來難啊！）

P1400693.JPG60df6af54770dbe8ff38c9c3741e71f3.jpg

看到這個畫面就知道抵達東峰了，這裡很多人都會坐在稜線上休息，記得一定要留意腳下，不小心腳滑就掰了！

P1400695.JPGc6c26b414a4d39bf843d091fe62052c2.jpg

剛上來的我們，當然也是拍拍風景，東峰的風景比西峰好非常多，想拍照的朋友這邊是第一個必拍景點

P1400698.JPG4d28cfb14f2d6222f99a973c9997019f.jpg

剛剛那張照片可能不明顯，這個角度就可以看到非常難往前移動的東峰，還有人山人海的可怕景象。

P1400705.JPG951dffea8450cd84b57cd2ec37d0caed.jpg

皇帝殿東峰  593 M

P1400729.JPG6b53985919ffe39bb0b9bb02be1a445b.jpg

接著就是原路回到岔路口然後繼續往前走，往前走還沒到稜線，會繼續在樹林中上下穿梭與攀爬一陣子。

P1400736.JPG898912c8b35a4ca51eadd87f46016436.jpg

另外提及，不是有繩子就只能抓繩子，偶爾樹幹、樹枝、石頭都比你想得更穩固與方便。

往下攀爬時，如果怕腳滑或是太高，可以先蹲低讓重心降低在安全的地方，這時再伸腳，確定腳底安全再移動重心。

攀岩.jpg099c21ef931444accff00e2fd3551dc8.jpg

往西峰的路段其實只有一條，岔路口也都有指標，但大致上都算清晰。附贈夥伴上攀照兩張。

鐵鍊下坡.jpg98c05c13afbfec1b4b95c1bf4a26ebce.jpg

往西峰的路就是這樣上上下下非常多元，其中最讓人印象深刻大概就是這個大垂降！

一開始走到這裡看到鐵鍊與懸崖我直接哀號，但仔細看發現前面有階梯還有麻繩，建議會怕的人走階梯吧！

鐵鍊垂降我覺得有點危險：1.鐵鍊本身有重量又難握。2.岩壁中斷無踩點又滑，新手很危險。

P1400753.JPG7e0f4cd37c8ff28ee9cd292d76e130ea.jpg

往西峰的路段就如前面所說的，整段路給我們很多機會下山，但想當然爾，不到西峰不能放棄！

所以，看到指標就是，繼續往西峰方向走去。

上下攀.jpg8e9dedd1ffd9abc34895f91bf5d7644b.jpg

中間路段崎嶇路線還是很多，地形都很特別，這整段開始都在稜線上，太陽變得很火辣辣，地形也越來越多端。

P1400759.JPG4e277bbc0d22cfef0d52b9e480215a82.jpg

終於到了久違的平地可以休息片刻，其實整段大多只有一條窄路，很難找到舒適的地方可以坐下來休息。

P1400760.JPGb3cbac3f9d43ca84e53b18123f356fa4.jpg

休息完當然是繼續往下走，西峰跟東峰之間的距離是很遙遠的啊～

P1400762.JPG9054750fb26d50fe778b722066bb176d.jpg

中間還會經過很多特別的稜線路段，看起來很驚險，但其實走起來很安全啦！不過，有懼高症的人還是要三思 ...

P1400768.JPG18c6ab9969dbbedf4a02a97caba10e9a.jpg

還有這種看起來左右兩邊一失足就只能說掰掰的路段，冷靜看看，其實能夠走的地方是蠻寬廣的啦。

往西峰.jpgb0bcdb68549f2fef088ab58c1de50d3a.jpg

接著是繼續上上下下的路段，越走到後面有種腳越軟的感覺了，手腳併用更是不需要考慮的事情 ...

P1400781.JPGdea7c1cf983cebcb57301c27459e1c46.jpg

是網路上很常看到的經典照片路段！其實腳下的岩石也是安全到不一定要抓繩子啦！123da9e797bfd2b6ae072199f599de7c.jpg

P1400806.JPGc8f04422b1b2519df493afb90858d2f1.jpg

這裡也是照相的絕佳景致，可以坐在稜線上眺望四周的山。

P1400814.JPG8ea8e3eed2a163fc7fae8bc0eb625afa.jpg

這個岩壁也很有趣，往上爬很容易，但我們往下爬因為看不到底部，就有點懼怕呢。

往西峰路牌.jpg7ecf4b7b5efdbce98f2c8a35a93529ef.jpg

接著又到了岔路口，我們這時有點猶豫西峰往哪走，赫然發現，綠色指標上面居然有人寫西峰的小符號，真好！

說道皇帝殿會讓人想到三樣東西：攀岩、稜線、鐵梯，終於我們到了有鐵梯的路段，很有趣但是也有點危險囉！

要登上西峰前，會有一段超級長的樓梯往上，真的是爬到氣喘吁吁啊！果真爬樓梯時全身協調很重要。

P1400840.JPG70b51f7ef17029dd8c3c831466fb1068.jpg

皇帝殿西峰  579 M

P1400867.JPGd67e3e090eb548c7ba3897a4f5b56fa2.jpg

走完西峰之後終於可以準備下山啦！沒想到下山也是好漫長啊 ... 第一個挑戰就是超難爬的下鐵梯 ...

崎嶇.jpgf9925698c3942f18f39759cba372d2c8.jpg

這些崎嶇路線變成要下山走困難度就瞬間上升，還是建議，重心壓低慢慢走，該抓繩子的時候不要鐵齒。

P1400882.JPGc0c370b1719528028882cccbf7bf1445.jpg

皇帝殿照片中很多看起來超級難爬的路段，其實只是一個旁邊的岩壁，沒有要真的爬啦 xD

P1400887.JPG7388e19d4f3d1f331db67f2e0856a6df.jpg

下山又走了好漫長的一段山路之後，看到樓梯的瞬間我真的大叫！太感動了！終於有正常地面了啊！

P1400888.JPGe7d603391715222dfa05c4514a635246.jpg

下來之後又是讓人苦惱的岔路口，網路在這邊完全沒有收訊，只能選擇比較有可能的路段走。

於是我們選擇往「串穴湖」的方向走，至少要先回到大馬路上，再找路走到石碇老街。

下山.jpged052a27232a5c6076a602d041f27e68.jpg

下山的路都是階梯，非常好走但看起來人跡罕至，落葉非常多，一樣前幾天如果有下雨，千萬小心走。

往出口的路只有一條，基本上不會迷路，就是沿著慢慢下階梯走回柏油路段。2a8103739fa5afc68b68ff3070fe35f3.jpg

P1400897.JPG3ea2442489fa0690213b8b57b3b3f285.jpg

這段路上居然剛好有油桐花，剛好到了季節，地上全是雪白一片呢！38fc65d998f9379f025654da77bec1ff.jpg

出登山口.jpg494522217ce1901940ab7cba945be758.jpg

走了好長好長一段，終於看到柏油路，真的都快哭了。到柏油路後往左轉，前往石碇老街。

西峰登山口.jpg25081c9c4547fa6dee5cb54cd394fe59.jpg

這裡網路就有收訊了，可以導航回到石碇老街，抑或是跟著柏油路往下坡主要幹道走就可以囉！

走回有住宅的地方之後就發現，居然遇到「皇帝殿西峰登山口」但完全沒辦法聯想上去是哪裡呀 ...

P1400909.JPGcbf617257dda0150fbb00d2b07c07e8e.jpg

繞了一整圈，終於抵達「皇帝殿風景區西峰登山口」，石碇老街就在眼前了！fff6b0e42fa20ba29caa3f8d3db86c20.jpg

石碇老街.jpg30f0da7e92c93a4ec99f9000e17328b1.jpg

說實話這還是我第一次來到石碇老街，不太大但是逛起來很舒服，可以喝個冷泡茶、吃個豆腐冰。05cd04d14a53084bcfa6c546446cde4a.jpg

看健行筆記說，可以再往前走一小段淡蘭古道，或是直接走到深坑，但今天 ... 是沒這個腳力啦 ...

皇帝殿地圖.jpg3489b18c4345e950d2d5469b56069b5f.jpg

最後，我們在「石碇」公車站等待 666，往景福街的方向就是回到木柵捷運站的方向，但一小時一班，可能要等一陣子。

附上今日的 GPX 圖，需要的話可以自行至健行筆記上下載：https://reurl.cc/d0ap7z

a8dcdb4692e72369458cd8725733bd5e.jpg 閱讀其他登山文章：

e35283fa4b95e464cf765d1e835505cf.jpg 【Tw】軍艦岩｜走最親民的步道一覽台北市

660a05cb32e4c4bb09c5ab005c283ae7.jpg【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂

09cbe6ba4cd3ee41c9f13b3007aac0ca.jpg【Tw】土城雙尖O型縱走｜清水大尖山、二尖山、財華步道半日行程

20c1881e7076ae315f48057fbe112f63.jpg【Tw】天母水管路古道｜從天母圓環徒步走到文化大學後山星巴克草山門市喝咖啡

0333d2842357babede577afecc999673.jpg【Tw】桃源谷｜大溪火車站起走18公里沿草嶺古道，翻山越嶺到福隆火車站

f5c2b1ddfad750bd36dd3ba9ec8a6c11.jpg【Tw】大崙頭尾山親山步道｜台北市週末好選擇，腿肌大爆發健行之旅

2eae85a82f37d9174adda7bb90f4c503.jpg【Tw】忠義山親山步道｜搭捷運就能抵達的森林小步道，夏日避暑好去處

新北市石碇區 皇帝殿登山步道.png806b25ff44860e6620d53befc84779f4.jpg

皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是台北著名的攀岩場之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！

先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。d13b8f1a2c4e38f1b1d855c171e0a247.jpg

對於攀岩菜鳥來說很適合鍛練手臂跟膽量，對網美、網帥來說，來這邊拍照絕對可以滿足你的小慾望。

本日行程：東峰登山口上、西峰登山口出，往石碇老街吃小吃去，預估時間：4 - 6小時（爬山超因人而異）。

建議攜帶：水、毛巾、風衣、帽子、手套、乾糧。個人覺得這裡除東峰登山口樓梯之外，沒有手拿登山杖

P1400650.JPGf814bbff9e81c88fcd25887a0848d02f.jpg

捷運木柵站搭乘 666 公車 往「華梵大學」或是往「皇帝殿」並在「皇帝殿」下車，車程約 1 小時。

下車後可在車棚稍做整理、整裝待發，然後就往這個「皇帝殿風景區小粗坑登山口」牌坊開始走囉！

入口.jpg08013c288de4e8dec2783ac87023595a.jpg

沿途可用 Google Maps 導航，但基本上就是一條大路一直斜坡向上，往「皇帝殿風景區」的方向就對囉！

登山口.jpg150ba42bb09e2b3566f08b0c041c857a.jpg

不要懷疑，走非常久之後，終於抵達「皇帝殿東峰登山口」，有廁所、洗手台可以先休息一下。ad0ebefdb02f4a0a993b1d7f2463114b.jpg

沒錯，走到這裡差不多就要 20 分鐘，腳已經會痠、走路會喘了 xD

P1400662.JPG0e5cfb8149b58347c24fd2486255319e.jpg

今天走新手路線，從皇帝殿東峰登山口開始，到一定高度之後先往東峰攻頂，會重複走一小段路線。

接著直接往西峰走，攻完西峰之後，再繼續往前走至石碇老街，就是採「不走重複路線」的原則。

P1400663.JPG088dc7a7eca176d3249e8b0768983c78.jpg

這裡就是東峰登山口，沿階梯往上，起初只有一條路。

P1400664.JPG6a126d202a8d5674d2d9417c097c82f2.jpg

我個人覺得東峰的樓梯算很好走，但很賊，走兩步就一個小平台，讓你要抱怨他滿是樓梯也不太對。c22e5bc5e576e32189bc69bb1f596532.jpg

P1400665.JPG08a89e92c3f32ba2572741d21140a709.jpg

不久，終於遇到第一個指標，目前東、西峰都是同一個方向，上到接近稜線才有左右岔路。

上山.jpgdd915d731f068d36c5a668bea76da760.jpg

時而小陡時而平坦的階梯又走了一段之後，來到第一個岔路口，有兩個方向。

P1400670.JPG1278d9788ed5d226ddbd2d67af9ac386.jpg

左轉可以直接上到兩座山峰的中間，就是天王峰的部分。往前繼續上爬就是往東峰方向，選擇繼續直行階梯。

樓梯上坡.jpg5ecdb4e76038855e479d4e02ab874395.jpg

惡夢來了，簡單的樓梯走完之後開始陡峭又沒有盡頭的上樓梯路段，這裡真的會走到氣喘吁吁。5b3e41a1ae7467c79d06d96e05a1a5d3.jpg

但必須說一個很棒的是，皇帝殿東峰登山口至稜線前都是樹蔭，不太會曬得很痛苦，記得要帶防蚊液就是。

P1400679.JPGe04f8115c214ebced623b610e951ff4e.jpg

接下來，終於樓梯變得比較友善的款式，感覺讓人期待的攀爬區就要到了！

值得注意的是，皇帝殿稜線上整段很多岔路口往「停車場」，也就是給你很多機會通往地面 ae30cc643cb0818d94092585623bf3d3.jpg

P1400681.JPG65df8d9ce073bc4afa515b41e2527e28.jpg

終於抵達攀爬區，雖然拍照看起來很陡，但必須說皇帝殿真的需要單純靠臂力上下的路段幾乎是沒有

P1400683.JPG2fe71c98eb18ddb4df4b94d956bd40e2.jpg

類似這樣的路段雖然有繩索，但很多都是不需要繩子就可以上攀成功的 866c46b4fd6b55a4d34e68c7096f0426.jpg

值得注意：若前兩天有下雨，建議不要爬；雖然上攀容易，但必要時務必抓繩子，小心人身安全。

往東峰.jpgda3ad5c5e5126b1fc84f41d793294de8.jpg

上攀路段隨著爬得越高，眼前的光亮越來越明顯，到頂之後雖然不是稜線，但就是東西峰的岔路口了。

我們在這裡選擇先往右邊，先攻頂東峰。提醒：從岔路口到東峰還要再走約 15 分鐘 （時間因人而異，總之不近）。

上攀.jpg59b6a4dc5cf8f54ee28f7a7e482bdae3.jpg

往東峰的路段終於開始比較困難的攀爬，這裡大多需要手腳併用，是好玩的唷！（偷說：上去容易下來難啊！）

P1400693.JPG60f5647987e7e8f09a9c988133781c31.jpg

看到這個畫面就知道抵達東峰了，這裡很多人都會坐在稜線上休息，記得一定要留意腳下，不小心腳滑就掰了！

P1400695.JPG27140ee0382d4aa1db40a5682f7f3c62.jpg

剛上來的我們，當然也是拍拍風景，東峰的風景比西峰好非常多，想拍照的朋友這邊是第一個必拍景點

P1400698.JPG1ce5ddab1e18edc71684595e9abf3803.jpg

剛剛那張照片可能不明顯，這個角度就可以看到非常難往前移動的東峰，還有人山人海的可怕景象。

P1400705.JPG4bf15344fb42e6037d8d211496db1cdb.jpg

皇帝殿東峰  593 M

P1400729.JPGf5ff22d46a14f7909fb592702cf3545f.jpg

接著就是原路回到岔路口然後繼續往前走，往前走還沒到稜線，會繼續在樹林中上下穿梭與攀爬一陣子。

P1400736.JPG0fe973138dbfb84f92abdc7d7465cec0.jpg

另外提及，不是有繩子就只能抓繩子，偶爾樹幹、樹枝、石頭都比你想得更穩固與方便。

往下攀爬時，如果怕腳滑或是太高，可以先蹲低讓重心降低在安全的地方，這時再伸腳，確定腳底安全再移動重心。

攀岩.jpge356e2c74d5fbe9b701834104bc2f3e8.jpg

往西峰的路段其實只有一條，岔路口也都有指標，但大致上都算清晰。附贈夥伴上攀照兩張。

鐵鍊下坡.jpge9cb19efd7b4bfe3bebbccc73268afe2.jpg

往西峰的路就是這樣上上下下非常多元，其中最讓人印象深刻大概就是這個大垂降！

一開始走到這裡看到鐵鍊與懸崖我直接哀號，但仔細看發現前面有階梯還有麻繩，建議會怕的人走階梯吧！

鐵鍊垂降我覺得有點危險：1.鐵鍊本身有重量又難握。2.岩壁中斷無踩點又滑，新手很危險。

P1400753.JPGe408f5943999b87ee1b1553293856858.jpg

往西峰的路段就如前面所說的，整段路給我們很多機會下山，但想當然爾，不到西峰不能放棄！

所以，看到指標就是，繼續往西峰方向走去。

上下攀.jpga6f933581e0f69eed415ae787da74494.jpg

中間路段崎嶇路線還是很多，地形都很特別，這整段開始都在稜線上，太陽變得很火辣辣，地形也越來越多端。

P1400759.JPG96273313cb1fee877385ef7b918c9cd7.jpg

終於到了久違的平地可以休息片刻，其實整段大多只有一條窄路，很難找到舒適的地方可以坐下來休息。

P1400760.JPGa89eca2d11b02692745843828aec684c.jpg

休息完當然是繼續往下走，西峰跟東峰之間的距離是很遙遠的啊～

P1400762.JPG87e40eac4244561d2d283d8da4b05ee8.jpg

中間還會經過很多特別的稜線路段，看起來很驚險，但其實走起來很安全啦！不過，有懼高症的人還是要三思 ...

P1400768.JPGfadd7548ac74a52a39f0c64263cea8a8.jpg

還有這種看起來左右兩邊一失足就只能說掰掰的路段，冷靜看看，其實能夠走的地方是蠻寬廣的啦。

往西峰.jpgea5cf5674d096fcd5180bbf63afa744e.jpg

接著是繼續上上下下的路段，越走到後面有種腳越軟的感覺了，手腳併用更是不需要考慮的事情 ...

P1400781.JPG452dd37d7e6fd7851a0eda9c6770224e.jpg

是網路上很常看到的經典照片路段！其實腳下的岩石也是安全到不一定要抓繩子啦！153060b79d40e0db75dad4d7b959c104.jpg

P1400806.JPGa10a7acf50150e250eb1fe3958845422.jpg

這裡也是照相的絕佳景致，可以坐在稜線上眺望四周的山。

P1400814.JPG6d3975c3415c2db75060728555a34f87.jpg

這個岩壁也很有趣，往上爬很容易，但我們往下爬因為看不到底部，就有點懼怕呢。

往西峰路牌.jpg624c3e4b818dc15b848cb756d84646f3.jpg

接著又到了岔路口，我們這時有點猶豫西峰往哪走，赫然發現，綠色指標上面居然有人寫西峰的小符號，真好！

樓梯.jpg4bb4ef66eb2ccfbcd093f344a2df0d11.jpg

說道皇帝殿會讓人想到三樣東西：攀岩、稜線、鐵梯，終於我們到了有鐵梯的路段，很有趣但是也有點危險囉！

要登上西峰前，會有一段超級長的樓梯往上，真的是爬到氣喘吁吁啊！果真爬樓梯時全身協調很重要。

P1400840.JPGc9289f954d77cf9ffc69b04c2a843c27.jpg

皇帝殿西峰  579 M

P1400867.JPG0525c0347f0c13e02c6184168148c954.jpg

走完西峰之後終於可以準備下山啦！沒想到下山也是好漫長啊 ... 第一個挑戰就是超難爬的下鐵梯 ...

崎嶇.jpgf10a330c45407e507c2731e6873fc99c.jpg

這些崎嶇路線變成要下山走困難度就瞬間上升，還是建議，重心壓低慢慢走，該抓繩子的時候不要鐵齒。

P1400882.JPGf90536a88a9519daa0d9b083ecb34987.jpg

皇帝殿照片中很多看起來超級難爬的路段，其實只是一個旁邊的岩壁，沒有要真的爬啦 xD

P1400887.JPGba132d393b8b878977d9dbccaff9774a.jpg

下山又走了好漫長的一段山路之後，看到樓梯的瞬間我真的大叫！太感動了！終於有正常地面了啊！

P1400888.JPGf7c1455b089e5b5be7bab688fc8f4875.jpg

下來之後又是讓人苦惱的岔路口，網路在這邊完全沒有收訊，只能選擇比較有可能的路段走。

於是我們選擇往「串穴湖」的方向走，至少要先回到大馬路上，再找路走到石碇老街。

下山.jpgf1a1fbd275abc25082de04d66f29e714.jpg

下山的路都是階梯，非常好走但看起來人跡罕至，落葉非常多，一樣前幾天如果有下雨，千萬小心走。

往出口的路只有一條，基本上不會迷路，就是沿著慢慢下階梯走回柏油路段。5d790a7aaa949afbc86c0ca9e6b5e2d3.jpg

P1400897.JPGc012905ee594fca32e86c2887afd64ea.jpg

這段路上居然剛好有油桐花，剛好到了季節，地上全是雪白一片呢！1b6245adebba324f8cc32c6cd24b99f9.jpg

出登山口.jpgaa19d9fb6a8f9eb82a6b73e83899ccd8.jpg

走了好長好長一段，終於看到柏油路，真的都快哭了。到柏油路後往左轉，前往石碇老街。

西峰登山口.jpg5351f477493ec9456e9a84de7e31b3ba.jpg

這裡網路就有收訊了，可以導航回到石碇老街，抑或是跟著柏油路往下坡主要幹道走就可以囉！

走回有住宅的地方之後就發現，居然遇到「皇帝殿西峰登山口」但完全沒辦法聯想上去是哪裡呀 ...

P1400909.JPG9010f3c7a62c8d15ad0a6e8cf89acf03.jpg

繞了一整圈，終於抵達「皇帝殿風景區西峰登山口」，石碇老街就在眼前了！a3a67f0b336eafbb11da8d4ae4c5cd17.jpg

石碇老街.jpg5293413e96cb25e4679c3b4e57ed97de.jpg

說實話這還是我第一次來到石碇老街，不太大但是逛起來很舒服，可以喝個冷泡茶、吃個豆腐冰。f9d10632d7b30fe9e4f53236ee360ad5.jpg

看健行筆記說，可以再往前走一小段淡蘭古道，或是直接走到深坑，但今天 ... 是沒這個腳力啦 ...

皇帝殿地圖.jpg9d5676b3778f16f1ace8f49760cb7194.jpg

最後，我們在「石碇」公車站等待 666，往景福街的方向就是回到木柵捷運站的方向，但一小時一班，可能要等一陣子。

附上今日的 GPX 圖，需要的話可以自行至健行筆記上下載：https://reurl.cc/d0ap7z

d2dec32605063d94d40be41c7c9f4e83.jpg 閱讀其他登山文章：

79bddb6c354d1afa1cadcc1b2f65dd29.jpg 【Tw】軍艦岩｜走最親民的步道一覽台北市

c293c31d5fb9db78899cf46f3fd5bb09.jpg【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂

9bc4ba341b402d2a01dffce7756918d6.jpg【Tw】土城雙尖O型縱走｜清水大尖山、二尖山、財華步道半日行程

79a66046f0f1e231f237b5dde1a9d9d0.jpg【Tw】天母水管路古道｜從天母圓環徒步走到文化大學後山星巴克草山門市喝咖啡

3f7048f0cd68ee049bc64081aa2368d2.jpg【Tw】桃源谷｜大溪火車站起走18公里沿草嶺古道，翻山越嶺到福隆火車站

5cd2597c21f7d07810dc587773c1c583.jpg【Tw】大崙頭尾山親山步道｜台北市週末好選擇，腿肌大爆發健行之旅

41cbd93dc38a17bb84b03cac745c93d4.jpg【Tw】忠義山親山步道｜搭捷運就能抵達的森林小步道，夏日避暑好去處

登山 老街 步道
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

南投／3千公尺合歡山上的神奇寶貝——玉山杜鵑

素密達斷崖架鐵梯被批「沙魚劍」 雪霸處：已盡量兼顧

出發8分鐘…女大生攀畢祿山摔死

相關新聞

台北著名的攀岩場「皇帝殿登山步道」 各路登山好手、攀岩菜鳥必去名單！

皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是台北著名的攀岩場之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！ 先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。 對於攀岩菜鳥

搭捷運就能抵達的森林小步道！「忠義山親山步道」全程走在樹林中

往淡水方向的捷運站，每一站都有驚奇、每一站都有登山口，今天來到忠義山，一個熟悉卻又陌生的地方。出乎意料的是忠義山步道幾乎全程都在樹林中，雖然當天沒有涼風，但不必曬太陽就非常避暑了呢！這段步道全長大概走

彷彿走在時空的邊界！大安溪拔起的稜線「馬克縱走」　登山老手限定

中級山的經典路線 「馬克縱走」係指從馬那邦山經司令山連走大克山的中級山縱走路線，沿途可遠眺聖稜線及大安溪河谷景觀，欣賞壯觀的大岩壁地形和楓紅之美，及穿越古戰場、軍營和砲台遺址，彷彿走在時空的邊界，但

徒步探訪眠月線！「阿里山森林鐵道」路線崎嶇風景迷人

/ 話說歷史 / 眠月線原為1913年起開發之塔山線，於1915年開始通車，至今已逾百年歷史～眠月線由沼平車站往東北經對高岳西麓，然後轉向西北沿著大塔山下，貫穿塔山山脈向北到松山西麓下的眠月「石猴」

最豐盛的霧林帶饗宴！ 雪霸休閒農場&觀霧國家森林遊樂區

雪霸休閒農場這裡離竹東市區要走50k的山路，大鹿林道目前修整的很完善！水溝蓋也做好了，過雪霸休閒農場後大約再走6公里就會抵達觀霧國家森林遊樂區也是雪霸國家公園觀霧遊客中心也是山椒魚生態展示中心一開始總

不一樣的八卦山風景區！走在彰化「八卦山天空步道」，一覽沿途綠樹景致

全長約1公里多的天空步道，距離地面約有三層樓高，環狀型的步道平台則可一覽沿途的景致。 走完藤山步道，在藤山小徑休憩順道喝咖啡，又在市集小逛了一下，下山約莫近2點，還在思索接下來到哪去?? 朋友

坐車比爬山累的高山？南投縣「郡大山」碰碰車之旅

如果在台灣有人說，那裡可以測試我的四輪驅動車子性能好不好的話，那麼我就會推薦你去 郡。大。山。 開完後，你就曉得了。 開始之前，先講結論 1：最好還是搭接駁車(7人5000元)、開坦克車或是

山友界熱門路線之一！ 林相優美且小具挑戰的羅馬縱走

羅馬縱走距離台北近，林相優美，有羅馬神木可以拜訪，也是山友界的熱門路線之一，終於挑到這次機會來踩點，順便試用我新入手的Nature Hike 雲尚2 單人小帳篷。 ✍️行程：7am- 4pm (9h

500元鈔票中的聖山！世紀奇峰「大霸尖山」霸氣再現 17公里的厭世林道

位於雪山山脈的大霸尖山海拔3,492公尺，山勢磅礡，有「世紀奇峰」之稱，自古是泰雅、賽夏兩原住民族的聖山。此行為飯糰二訪大霸，與9年前一樣依舊是晴朗的好天氣，而寂寞的厭世林道也依舊只載有關係的人，殘念

山頂視野不輸有名的中級山！ 新竹關西「石牛山」半日遊

【旅程簡單介紹】 石福宮旁停車場→呂宅→開始登石牛山→途中經過兩處水流域→石牛山→呂宅→石福宮旁停車場(左上左下) 約２個半小時至3小時，是怎麼樣的路我們繼續看下去 【前言】 石牛，聽起來像是

新北瑞芳山林美景！「後凹古道」連走金字碑 沿途還可賞桐花

前些日子翻著與行者大哥一起登山的旅遊手札，突然找到一篇2009年10月猴硐古道群探勘的手札，這才想起當年好像是要舉辦繽紛山林遊子親子登山活動，事先進行的探路行程，當時雨量不小，我們不但沒有按照往例喊暫

世紀奇峰「大霸尖山」健行記　走在陵線路段賞遠山風景

先說結論：單攻沒有成功，但已滿足。 目標里程：(林道 17 km + 大霸尖山 11 km) x2 = 56 km 實際里程：(林道 17 km + 大霸尖山 8 km) x2 = 50 km

熱門新聞

台北著名的攀岩場「皇帝殿登山步道」 各路登山好手、攀岩菜鳥必去名單！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。