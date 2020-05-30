搭捷運就能抵達的森林小步道！「忠義山親山步道」全程走在樹林中

往淡水方向的捷運站，每一站都有驚奇、每一站都有登山口，今天來到忠義山，一個熟悉卻又陌生的地方。出乎意料的是忠義山步道幾乎 全程都在樹林中 ，雖然當天沒有涼風，但不必曬太陽就非常避暑了呢！這段步道全長大概走 2 小時 左右，我們是忠義站上，攻完頂直走從北藝大裡面走回關渡站搭車。

取自健行筆記的地圖，忠義站下車之後需要走 15 分鐘 左右，從中央北路四段 30 巷抵達行天宮。從行天宮後面的步道開始一路往上爬，到頂就會是忠義山，接著有個草原，然後就一條原始路段下山至登山口。

有興趣的朋友可以先去行天宮逛逛，這間整修的蠻漂亮的，逛完之後可以從裡面的階梯直接上。我們那天是從旁邊柏油路上去，沒有進廟中，後來發現這裡是車道 xD 建議還是從廟裡走，比較安全。

這就是我們開爬的登山口「忠義山行天宮後登山口」，有點隱匿的藏在宮廟後面，但修建的很完整。

這條路也可以繼續通到小坪頂，如果是爬到忠義山的話，就是 50 分鐘的路程。

一開始的路平緩好走，這樹長在步道中間也是蠻有趣的。

大致上都是平地，都在樹林中，很像在散步、很舒適。

偶爾會有一些些階梯，大概不到 10 分鐘就又接續平地。

平緩地繼續向上，沿途只有一條路，偶爾會有路標，不會迷路。

前方開心的路程過了 30 分鐘之後，開始可怕的爬無限階梯，有種永無止盡的感覺一直向上，大概也是半小時 ...

終於，最後剩下 200 公尺，階梯逐漸趨緩，但還是走到腳有點酸。

階梯走到底突然看見底部的曙光，終於走到頂了！

看到拓印台的時候，先不要太激動，趕緊向後轉！

就是從這個路牌後面，下去，走過去就會看到忠義山的基石！

這一小塊空地當中，藏著圖根點、基石、高度牌，雖然沒有風景，但還是可以拍個照囉！

忠義山 225M

最頂上有一個超級大的涼亭，算蠻乾淨的，可以在這裡稍作休息、躲太陽！

大草原其實是人家的祖墳，必須說，忠義山山上蠻多墳墓的，如果在意的人盡量就早點上山囉！

剛抵達大草原的左手邊，會看到一個小路徑口，從這裡就開始下山的路。

從這邊可以看到路牌往「楓丹白露社區」，就是往這個方向下山，一路下到最底馬路邊。

剛下山的地方可以遠眺出海口！(就不說下面是墓仔埔了....

下山的路徑很原始，幾乎全部都是 泥土地跟樹根交錯 ，不算難走，但雨後隔天建議不要走這段。個人覺得走這裡可以帶登山杖，下山時可以作為輔助，旁邊也有麻繩可以抓。下坡路段蠻長的，要走 15-20 分鐘。

走完漫長的下山路段，終於抵達平地，可以看見前方的登山口。

走出來才發現這裡是美麗的正式登山口呀！但這裡交通比較不方便，所以建議還是從忠義站那邊上囉！

接著就是直走登山口出來正面對的這條柏油路，往關渡拓印台的方向。

走著走就會遇到網球協會，就會看到指標，繼續往北投方向走，目標 關渡捷運站 。

再走一小段就看到一個路牌叫我們左轉，這裡開始進到國立台北藝術大學的校區，我們走左邊步道進校園。

接著就是在北藝大的校園逛逛，剛好五一勞動節學生們還有上課，好久違的大學生活，也太讓人懷念了吧！

最近因疫情關係週末餐廳大多沒有開，不然爬完山來北藝吃個飯然後看看風景、逛逛校園也是不錯的選擇。

而且北藝大校園裡還有牛呢！

附上當日美麗的天空。

走出北藝大之後還有一段下坡路才會抵達關渡捷運站，但走到大馬路之後就離捷運站不遠囉！

附上今日的 GPX 圖，綠色起點、紅色終點，星號就是要左轉的地方，希望夠清楚唷！

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