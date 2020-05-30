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搭捷運就能抵達的森林小步道！「忠義山親山步道」全程走在樹林中

健行筆記 / 健行筆記Michelle 法法

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往淡水方向的捷運站，每一站都有驚奇、每一站都有登山口，今天來到忠義山，一個熟悉卻又陌生的地方。出乎意料的是忠義山步道幾乎全程都在樹林中，雖然當天沒有涼風，但不必曬太陽就非常避暑了呢！這段步道全長大概走 2 小時左右，我們是忠義站上，攻完頂直走從北藝大裡面走回關渡站搭車。

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地圖1.jpg9e26fd89f0acd9ebe089b696b9cc2e09.jpg

取自健行筆記的地圖，忠義站下車之後需要走15 分鐘左右，從中央北路四段 30 巷抵達行天宮。從行天宮後面的步道開始一路往上爬，到頂就會是忠義山，接著有個草原，然後就一條原始路段下山至登山口。

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有興趣的朋友可以先去行天宮逛逛，這間整修的蠻漂亮的，逛完之後可以從裡面的階梯直接上。我們那天是從旁邊柏油路上去，沒有進廟中，後來發現這裡是車道 xD 建議還是從廟裡走，比較安全。

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這就是我們開爬的登山口「忠義山行天宮後登山口」，有點隱匿的藏在宮廟後面，但修建的很完整。

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這條路也可以繼續通到小坪頂，如果是爬到忠義山的話，就是 50 分鐘的路程。

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一開始的路平緩好走，這樹長在步道中間也是蠻有趣的。

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大致上都是平地，都在樹林中，很像在散步、很舒適。

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偶爾會有一些些階梯，大概不到 10 分鐘就又接續平地。

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平緩地繼續向上，沿途只有一條路，偶爾會有路標，不會迷路。

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前方開心的路程過了 30 分鐘之後，開始可怕的爬無限階梯，有種永無止盡的感覺一直向上，大概也是半小時 ...

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終於，最後剩下 200 公尺，階梯逐漸趨緩，但還是走到腳有點酸。

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階梯走到底突然看見底部的曙光，終於走到頂了！

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看到拓印台的時候，先不要太激動，趕緊向後轉！

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就是從這個路牌後面，下去，走過去就會看到忠義山的基石！

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這一小塊空地當中，藏著圖根點、基石、高度牌，雖然沒有風景，但還是可以拍個照囉！

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忠義山 225M

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最頂上有一個超級大的涼亭，算蠻乾淨的，可以在這裡稍作休息、躲太陽！

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大草原其實是人家的祖墳，必須說，忠義山山上蠻多墳墓的，如果在意的人盡量就早點上山囉！

剛抵達大草原的左手邊，會看到一個小路徑口，從這裡就開始下山的路。

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從這邊可以看到路牌往「楓丹白露社區」，就是往這個方向下山，一路下到最底馬路邊。

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剛下山的地方可以遠眺出海口！(就不說下面是墓仔埔了....

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下山的路徑很原始，幾乎全部都是泥土地跟樹根交錯，不算難走，但雨後隔天建議不要走這段。個人覺得走這裡可以帶登山杖，下山時可以作為輔助，旁邊也有麻繩可以抓。下坡路段蠻長的，要走 15-20 分鐘。

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走完漫長的下山路段，終於抵達平地，可以看見前方的登山口。

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走出來才發現這裡是美麗的正式登山口呀！但這裡交通比較不方便，所以建議還是從忠義站那邊上囉！

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接著就是直走登山口出來正面對的這條柏油路，往關渡拓印台的方向。

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走著走就會遇到網球協會，就會看到指標，繼續往北投方向走，目標關渡捷運站

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再走一小段就看到一個路牌叫我們左轉，這裡開始進到國立台北藝術大學的校區，我們走左邊步道進校園。

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接著就是在北藝大的校園逛逛，剛好五一勞動節學生們還有上課，好久違的大學生活，也太讓人懷念了吧！

最近因疫情關係週末餐廳大多沒有開，不然爬完山來北藝吃個飯然後看看風景、逛逛校園也是不錯的選擇。

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而且北藝大校園裡還有牛呢！

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附上當日美麗的天空。

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走出北藝大之後還有一段下坡路才會抵達關渡捷運站，但走到大馬路之後就離捷運站不遠囉！

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附上今日的 GPX 圖，綠色起點、紅色終點，星號就是要左轉的地方，希望夠清楚唷！

其他登山路線看這裡：

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