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大自然的音樂廳！雲林古坑「石壁山林」優美迷人　霧中遊走杉林步道

健行筆記 / 健行筆記幸福拾光

　　到石壁，探望九芎老樹，穿過青翠修竹與美麗山林，登上小百岳石壁山、雲林最高山嘉南雲峯，再走入杉林順遊雲嶺之丘，一日旅程可謂名實雙收。然而，更有意外之喜，那一路在耳際縈繞迴盪，嘹亮悅耳宛如天籟的鳥鳴，幾成今日旅程的主旋律。白耳畫眉清亮的嗓音是主唱，響徹山林；五色鳥中低音的啼叫是副聲，柔情伴和；三兩聲低沉如鼓的初夏蟬鳴 ，則是低音貝斯；搭配不知名山鳥此起彼落的吟唱，這片山林儼然成了大自然美妙華麗的音樂廳，餘音之繞樑令人回味難忘。而相遇藍腹鷴，也平添旅途佳話。一趟石壁山林行，可謂赴一場美的饗宴，全身也做了一日舒暢的spa。

北線與南線步道圖（ 這張圖沒有標示中線步道 ）

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九芎老樹已建廟奉祀

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老樹旁停車場與公廁

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老樹為白花九芎

十多年後再見，老樹有人看顧，更加旺盛濃密。

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針葉上滿是晨露

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中線入口圖

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往鐵皮屋走去，就是中線步道入口。

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一、中線步道入口~叉路休息平台（ 1160m，陡坡 ）

0k標示（ 08時01分）

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進入美麗竹林

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藍天綠竹這樣的「純粹」，是種自然的美，也是心靈的美。

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上階梯就一路陡上

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前500m都是竹林

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晨光中，碧綠竹林裡緩步上行，悅耳鳥鳴相伴，讓人忘路之遠近。

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竹林根根修長細緻，聚成一片更是風采萬千。

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今年的新竹已漸長成，頂端套的紅塑膠袋據說是要給獼猴一個「 驚 」喜。

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進入闊葉林，步道一樣清幽。

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山鳥啼唱中，來到位於叉路口的休息平台。

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平台前的山景

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左往嘉南雲峯，先往右邊的石壁山。

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二、休息平台~石壁山（ 650m，平緩上 

又分成兩條路線，左邊先到好望角，右邊直接上石壁山，都屬於平緩坡。選擇往右走。

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一路是高大的闊葉林 ，步道上鋪滿柔軟的落葉，山鳥鳴唱更為響亮熱鬧。

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走在山林深處，聆聽滿山婉轉鳥音，美好感覺難以言喻。

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石壁山三角點

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設有休息座椅

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黃杞樹，看看解說，增加知識。

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三、石壁山~好望角~叉路休息平台（ 平緩下 ）

石壁山下來即接南側上來的步道，往好望角方向走。

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形態各異的大樹矗立步道旁，烘托出山林最原始自然的味道。

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山鳥在樹叢中跳躍嘰喳（ 上網查閱，正是今天的主唱白耳畫眉。可能位於步道旁，帶著警覺性，其叫聲異於樹梢的清亮。 ）

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杜鵑新葉已發，半謝的粉紅花朵猶占枝頭，送春迎夏，且珍惜每個季節的美好！

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望望遠處的山巒與村莊

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棕褐色的新葉在山林一片綠中，格外顯眼討喜。

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來到好望角，為一突出的懸岩。

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可遠望草嶺等村莊

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繼續往休息平台走

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牛樟

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雖非一步一景，步道著實引人入勝。

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繞回休息平台，午餐休息。

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四、休息平台~嘉南雲峯（ 650m，陡上）

過午，山鳥依然鳴唱不止。

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鳥類解說牌，今日當值的是白耳畫眉，而嘀咕不停的五色鳥應為管家，還有難以分辨的，只能請牠們自我介紹了。

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來到北側上來的叉路，續上嘉南雲峯。（ 最陡路段 ）

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月桃擺出美妙姿態迎客

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路雖陡，林相一樣美。

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新葉帶來山林亮麗色彩

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小木橋

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嘉南雲峯，無展望。登上雲林最高峯，小有成就感。

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五、回程：（ 嘉南雲峯~休息平台~九芎停車場）

高大茂密的闊葉樹，欣欣向榮。

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雲層遮蔽陽光，天色微暗，藍腹鷴早早出來散步覓食。（ 13時34分）（往雲嶺之丘的路上，又看到一隻，過不遠，再見一隻母鳥帶著一隻幼雛覓食，可惜在車上來不及拍攝，只能目送牠們美麗的身影走入林中。邂逅藍腹鷴的優雅綺麗，似乎將成為可預期的等待。）

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過平台，入竹林。

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剛上來的山友

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竹林濃得化不開的綠，讓人深深眷戀。

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陽光微露時，濃綠瞬時化為清新，深淺轉換間，展現了竹林不同的風韻。

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回到入口處（ 14時30分 ）

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竹林下成簇的野蕈

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美麗的竹林幽徑，引人頻頻回眸。

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時候尚早，休息片刻，舒展筋骨後，前往雲嶺之丘。

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雲嶺之丘

杉林步道~雲嶺之丘（ 800m，平緩上）

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步道入口位於近雲嶺之丘的路邊，車停路旁空地。也可直接開車上雲嶺之丘，不過這段杉林步道除了水泥板稍硬實外，空氣清新，林相優美，略過可惜。

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到達目的地，果然起霧，無緣欣賞茶園風光。（早上來到石壁時，曾考慮午後山上易起霧，應先往雲嶺之丘欣賞清晨的茶山風光，不過三心二意間，車子已往九芎指標而去。）

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所幸尚有嬌美杜鵑粉墨演出

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處處種著杜鵑

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一抹粉紅確實勾勒出山林迷人的妝彩

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大師作品，簡潔的線條，曼妙生姿，輕盈起舞，欣喜歡愉如欲飛上青天。彷彿也是石壁遊客的心情寫照。

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霧中觀景台

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上觀景台只見茫茫一片白，僅剩圍欄的雕花敬業的擺著不變的樣式。

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山坡一片杜鵑，霧裡看花，若能培育成林，這雲嶺之丘將更具風采。

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霧中的樹木，其實也有一股黑白潑墨的韻味。

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返回杉林步道，走入林霧，踏上歸途。

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　　想想，也許早上先往雲嶺之丘，就能一睹茶園風光；不過，也許就會與藍腹鷴失之交臂；也許，……。期望完美，人之常情，現實卻總難兩全。放下心中的「也許」，以後，再選個好天氣上來吧！畢竟，雖說人生往往沒有「也許」；登山旅遊是可常常有「以後」，而一時的缺憾，也將是未來追尋完美的起點。

步道 登山

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