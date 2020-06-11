「雪山主東峰單攻」沿途美如畫！在海拔3000公尺　找尋當初熱愛挑戰的自己

從圈谷通往雪山主峰的步道上，一手撐著里程木樁，一手扶著大腿，後腦勺隨著心臟快速收縮跳動，我唯一能做的，就只能試圖大口吸氣，一口接著一口，為的是在海拔超過3,500公尺的這一刻，找尋稀薄的氧氣，又或許，是為了找尋，當初那個熱愛挑戰的自己。

（感謝上帝給了那麼完美的天氣。）

自從2018年完成玉山單攻後，埋下了想要單攻雪山的計畫，這兩年來，仍專注在鐵人三項以及馬拉松的目標上，而我知道，山，一直都在，只要養足體力，這個計畫一定能夠實現。

5/7下午，在看了天氣預報後，決定選擇5/14這天來完成這看似大膽的計畫，1人1車，2天1夜，2座百岳，當一切準備就緒，剩下的，就是動身啟程，網路上關於雪山的網誌看了不下數次，而這一次，我要親自感受雪山的芳澤。

雪山主東峰步道的登山口位在武陵農場，為了減少這趟旅程的開銷，選擇10多公里外的環山部落，環山部落舊名「Sqoyaw志佳陽社」，被南湖大山、雪山等高山環繞因而得名，現在攀登志佳陽大山的人，多選擇入住於此。

（騎車前往登山口的路上，忍不住駐足下來，拍張照。）

5/14清晨5:00抵達武陵農場，南湖大山、中央尖山在遠方清晰可見，陽光在背後輕輕探出頭，似乎給了這次旅程一個好的開始，05:30準時起登。

（前方的南湖大山、中央尖山清晰可見。）

（著名打卡景點：雪山登山口-蓄水池。）

第一公里，就為我上了一堂震撼教育，身體還沒熱開來，綿延的階梯讓人上氣不接下氣，我只能試圖放慢速度，一步一步在七卡山莊前的調整步調，抵達哭坡前，時不時把目光探往林外的風景，不看則已，一看就被眼前綿延的山脈震懾住，雪山，對不起，我太晚發現你的美。

（眼前的景，宛如一幅自然的畫作。）

（山，從每個角度看，都美得不像話。）

（從登山口開始就不停往上，考驗著體力。）

07:00抵達雪山東峰，07:00抵達369山莊，傳說中的黑森林就在眼前，穿過黑森林，就是雪山圈谷，一路上沒有太多喘息時間，在冷杉黑森林中大多是巨大的石塊，由於沒有登山杖，在部分路段中，只能戴著工作手套來攀登，偶爾會有其他登山客經過，在他們眼裡我似乎異於常人，但在雪山眼裡，我不過是位渺小的過客。

（雪山東峰，人生第二座百岳。）

（持續朝369山莊前進。）

（冷杉黑森林，按著標示走就不會迷路。）

08:40抵達圈谷，準備向上攀登，剛開始沒注意路線，往北稜角的方向走去，直到過了300公尺後才轉回正確的路線，陡，真的很陡，我想不出什麼其他的詞彙可以形容這最後一公里。

一手撐著里程木樁，一手扶著大腿，後腦勺隨著心臟快速收縮跳動，我唯一能做的，就只能試圖大口吸氣，一口接著一口，為的是在海拔超過3,500公尺的這一刻，找尋稀薄的氧氣，以及繼續下去的動力。

（從圈谷走上主峰，真的硬，笑容是免強擠出來的。）

終於，花了近50分鐘才完成最後一哩路，過程中不知道停下來喘了多少次，當看著雪山主峰四個字佇立在眼前，大腿似乎也氣力放盡，我抱著雪主，在山頂上享受這得來不意的共處時刻。

（到底當初這顆石頭是怎麼上來的。）

站在臺灣第二高峰上，深呼吸，安靜的，感受生命的點點滴滴，也許，一生當中偶爾會遇上不如意，但我們能選擇活出自我價值，等生命終了，告訴自己，此生不虛此行。

（就算再累，還是要愜意的拍張照，謝謝山友提供的VIP座位。）

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補充：

◎交通：【葛瑪蘭客運】科技大樓站-羅東轉運站

1917直達羅東 1小時左右車程

時刻表- www.kamalan.com.tw/run_4.php

價錢-來回票257元

◎租車：達伯聯合租車，火車站前方，一天半價格約600元，油錢100元

◎住宿：【環清宮】，就在環山派出所上方，電話04-2580-2634 0910-593728 ，環清宮一夜400元，有車位可供停車，供熱水洗澡，上下層通舖床位，備棉被睡墊枕頭，附近有7-ELEVEN 環山門市。

◎武陵農場門票：130元

◎機加酒：1,487元；總花費預計可控制在2,000元

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下次換哪一座百岳呢？

聽說，志佳陽大山是單攻聖品。