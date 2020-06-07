疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

感觸萬千！

因突然被通知候補上山屋名額，所有官方非官方的作業都措手不及，匆匆就呼應了神秘嘉明湖的召喚，從去年11月至今的訓練都還沒開始，我的心裡不停掙扎，應該勇敢去和沒訓練準備好不要去，兩者不停交戰，但我沒時間考慮，我必須得馬上決定。後來想疫情緊張，也許使用山屋的人也會減少，再加上除了9位孩子，大人也候補上12名，此刻不去，下次恐怕能候補上的志工和老師只有更少不會更多，這就是山友們搶破頭的嘉明湖山屋床位，反正全隊最弱的是我，只要我咬牙撐過去，孩子們應該沒問題，所以我們就去了夢寐以求傳說有神秘力量的嘉明湖！

先到向陽國家公園遊客中心量額溫

我們都是愛大自然的孩子, 每個孩子都幫忙揹一個裝砂石的塑膠袋到向陽山莊鋪造步道

勇敢出發吧

黑熊防護袋是為了嚇走黑熊，孩子們都看過「黑熊來了」，此刻感覺最真實

還有LNT

到了向陽山屋

向陽山屋老鼠橫行無阻, 和我們對上眼竟毫不畏懼, 反而讓孩子們一臉恐懼, 早早離開山屋, 看到著名的向陽名樹, 才稍稍緩解不安的心情

到哪裡都能玩的孩子

我愛台北市中山國小

小小個子揹著大大的背包

終於登頂向陽山3602公尺 百岳排名第17

爬不完的石頭路

還有專業導演拍攝影片喔

晨曦中出發前往三叉山

迷迷糊糊中鞋子左右穿反了

巨大的山 渺小的我們

還有多遠啊?

漫漫長路又上又下

往天際而行

我們是又呆又萌地表最強小四, 強勢登頂三叉山3496公尺, 百岳排名第27

天使的眼淚！誰也無法阻擋我對你的熱情. 上上下下爬了2座百岳向陽山和三叉山，才看到了據說永不枯竭的天使的眼淚嘉明湖，有時是寶藍色，有時是綠色，湖水顏色千變萬化。

對我這種只有帶著學生進行山野教育才爬山的菜鳥，辛苦的程度簡直爆表。我走到恍惚失神，突然停下來痛哭，用微弱的聲音說「我走不動了！我好累啊」就這樣痛哭著停不下來，ㄧ位年輕志工拯救了我，直接把我的整個背包帶走，兩個前後屆家長爸爸也不知所措，等我回過神來，擦乾眼淚繼續走，兩手握緊登山杖，想辦法讓自己睜大眼睛保持清醒，每一步都要小心地走，希望能追上我那群地表最強小四，

但是

「地表最強」真的不是蓋的，最終我還是望塵莫及。

正在感嘆老天爺對這群孩子真好，他們想去爬什麼山就能成行時，老天爺就給了一個午後雷雨加閃電，雷雨來得又快又大，領隊老師忙著幫三個小四女生穿雨衣，自己也沒時間穿上雨衣褲。我則因怕電擊，也收起傘，就在滂沱大雨加雷電交加中，全身濕透回到嘉明湖山屋，連鞋襪全濕，我冷得發抖，感謝沒淋到雨的志工們幫忙，有些幫忙找備用衣褲，有些遞上薑湯，當我們都還很狼狽的處理濕的衣褲鞋襪帽子手套時，往外一看，怎麼雨婷來了，還有些許陽光，心裡有點怨嘆，怎麼雷雨不晚半小時再來啊？但是好光景持續不久，不一會兒，又下起大雨來了，我只是感嘆，人，真的很渺小，高山氣候真的深不可測。

這幾天我不停想著，嘉明湖似乎有種神秘的力量，讓人想盡辦法也要一窺它的美，所以我請這些最純真的孩子們面對嘉明湖發功，也向嘉明湖許願，神秘又美麗的嘉明湖，也許會讓這些可愛的十歲孩子都能美夢成真呢！

我們很小 但是我們是地表最強小四！