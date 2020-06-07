快訊

撐傘遇雷擊 汐止新山夢湖登山客腳麻無法行走

17縣市大雨特報！短時強降雨 注意雷擊及強陣風

疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

健行筆記 / 健行筆記Melody Lee

感觸萬千！

因突然被通知候補上山屋名額，所有官方非官方的作業都措手不及，匆匆就呼應了神秘嘉明湖的召喚，從去年11月至今的訓練都還沒開始，我的心裡不停掙扎，應該勇敢去和沒訓練準備好不要去，兩者不停交戰，但我沒時間考慮，我必須得馬上決定。後來想疫情緊張，也許使用山屋的人也會減少，再加上除了9位孩子，大人也候補上12名，此刻不去，下次恐怕能候補上的志工和老師只有更少不會更多，這就是山友們搶破頭的嘉明湖山屋床位，反正全隊最弱的是我，只要我咬牙撐過去，孩子們應該沒問題，所以我們就去了夢寐以求傳說有神秘力量的嘉明湖！

先到向陽國家公園遊客中心量額溫

ed75527a34615d8567e25ff3b682b848.jpg

e752ebdce5d929616122cc1d9b156a2b.jpg

480adacaeab3f5c6aa308385d21a7712.png

我們都是愛大自然的孩子, 每個孩子都幫忙揹一個裝砂石的塑膠袋到向陽山莊鋪造步道

a1347a19f26aedb7b801917a6bf3eedd.jpg

勇敢出發吧

fcca9540b29c54c57d72a94e3e9f7ee9.jpg

黑熊防護袋是為了嚇走黑熊，孩子們都看過「黑熊來了」，此刻感覺最真實

e811965b70b88cb4b108065aa29252f0.jpg

還有LNT

3c7723e180208d09abf8e02ba20529f9.jpg

到了向陽山屋

1513c604d0cd97e10ba32b94228ee77a.png

向陽山屋老鼠橫行無阻, 和我們對上眼竟毫不畏懼, 反而讓孩子們一臉恐懼, 早早離開山屋, 看到著名的向陽名樹, 才稍稍緩解不安的心情

3a6132a7ca2e32e997b3812b959ca4ac.jpg

到哪裡都能玩的孩子

e62b84b0197d8e0b6234f1651a702beb.jpg

我愛台北市中山國小

df72569fcab53b9f28372afd141b1e44.jpg

小小個子揹著大大的背包

fae0529a18c2bf1af5792047a450ed38.jpg

終於登頂向陽山3602公尺 百岳排名第17

5ea49f1e1caac5f9ce3afb6941e9f439.jpg

爬不完的石頭路

f267b5f753e85bfd2125e1320745dd53.png

507c540bac34c404d74068f87256b6da.jpg

還有專業導演拍攝影片喔

984b19484fc0e36aea93d58b7306a2ea.png

晨曦中出發前往三叉山

a9a7d3fb35ecbe6b358c516474310d5c.png

迷迷糊糊中鞋子左右穿反了

3ec4ec1ed7b90225212608e27d6f3303.jpg

巨大的山 渺小的我們

0786a90e2e733ab7a7dcb5a2d23904c0.png

還有多遠啊?

d8abe0539db98a23ab64331eef9d647f.png

漫漫長路又上又下

23cd324c22ff7ec15ddec975b4dac167.png

220e9062855eab1c5e08fbb5eb7d1c33.jpg

往天際而行

65013e55a45ca74ff7f93a990d6cd72d.jpg

我們是又呆又萌地表最強小四, 強勢登頂三叉山3496公尺, 百岳排名第27

4560516a9b851f346d55a26111b2f0d8.png

天使的眼淚！誰也無法阻擋我對你的熱情. 上上下下爬了2座百岳向陽山和三叉山，才看到了據說永不枯竭的天使的眼淚嘉明湖，有時是寶藍色，有時是綠色，湖水顏色千變萬化。

對我這種只有帶著學生進行山野教育才爬山的菜鳥，辛苦的程度簡直爆表。我走到恍惚失神，突然停下來痛哭，用微弱的聲音說「我走不動了！我好累啊」就這樣痛哭著停不下來，ㄧ位年輕志工拯救了我，直接把我的整個背包帶走，兩個前後屆家長爸爸也不知所措，等我回過神來，擦乾眼淚繼續走，兩手握緊登山杖，想辦法讓自己睜大眼睛保持清醒，每一步都要小心地走，希望能追上我那群地表最強小四，

4a5c9c07f09a6447ea9f7cbbb6000252.png

但是

「地表最強」真的不是蓋的，最終我還是望塵莫及。

64e0d1b671feaefb4987827e23296ef9.jpg

正在感嘆老天爺對這群孩子真好，他們想去爬什麼山就能成行時，老天爺就給了一個午後雷雨加閃電，雷雨來得又快又大，領隊老師忙著幫三個小四女生穿雨衣，自己也沒時間穿上雨衣褲。我則因怕電擊，也收起傘，就在滂沱大雨加雷電交加中，全身濕透回到嘉明湖山屋，連鞋襪全濕，我冷得發抖，感謝沒淋到雨的志工們幫忙，有些幫忙找備用衣褲，有些遞上薑湯，當我們都還很狼狽的處理濕的衣褲鞋襪帽子手套時，往外一看，怎麼雨婷來了，還有些許陽光，心裡有點怨嘆，怎麼雷雨不晚半小時再來啊？但是好光景持續不久，不一會兒，又下起大雨來了，我只是感嘆，人，真的很渺小，高山氣候真的深不可測。

這幾天我不停想著，嘉明湖似乎有種神秘的力量，讓人想盡辦法也要一窺它的美，所以我請這些最純真的孩子們面對嘉明湖發功，也向嘉明湖許願，神秘又美麗的嘉明湖，也許會讓這些可愛的十歲孩子都能美夢成真呢！

我們很小 但是我們是地表最強小四！

c368006e67643e48ddb76dc6a08be143.png

國家公園 步道 登山

延伸閱讀

高雄／宛若仙境美濃湖 媲美台東高山裡的嘉明湖

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

台中狂風雷雨！展示台倒塌「砸中特斯拉」 網笑：賀成交

玉山、雪霸各山屋 恢復原床位名額

相關新聞

疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

感觸萬千！ 因突然被通知候補上山屋名額，所有官方非官方的作業都措手不及，匆匆就呼應了神秘嘉明湖的召喚，從去年11月至今的訓練都還沒開始，我的心裡不停掙扎，應該勇敢去和沒訓練準備好不要去，兩者不停交戰

貳仟元上的南湖大山！「南湖群峰」霸氣外露如帝王之座

行程 Day1：台中出發 – 勝光登山口 – 6.8K登山口 – 多加屯山 – 木杆鞍部 – 雲稜山屋 Day2：雲稜山屋 – 審馬陣山 – 南湖北山登山口 – 南湖北山 – 南湖大山北峰 – 南

360度無敵視野！南投仁愛鄉「合歡北峰、合歡西峰」 賞見箭竹大草原

（合歡西峰途中-池塘營地） 台灣山岳界有「四大鳥山」，小劍山、合歡西峰、喀拉業山、鹿山。查了查天氣預報，我們選擇天氣較好的西合歡山，第一天適應高度到哈哈山、石門北峰晃晃，第二天清晨由合歡山管理站出發

最偏遠的後花園？國家級綠道「淡蘭古道中路」 溪流、梯田美不勝收

訪古尋幽之路 古道之旅醞含豐厚的歷史人文色彩，讓總是汗流浹背的登山活動沾染了濃濃的文青氣息。古道健行就像走入時光隧道中，用雙腳閱讀不同年代的歷史，感受先人開疆闢地的辛勞。 ↑淡蘭中路二處古

中級山界的大霸尖山！挑戰苗栗泰安「虎山」，遊走水雲吊橋、瀑布

一直有想去中橫四辣裡的中辣「畢祿山」走走的念頭，雖然畢祿山前段8.4公里的820林道算是平坦好走，但後段2公里的路程卻要爬升800公尺，對於弱腳的我，這樣的陡度可說是極大的考驗。於是，便想說先來去試走

台北著名的攀岩場「皇帝殿登山步道」 各路登山好手、攀岩菜鳥必去名單！

皇帝殿是最近非常火紅的一條路線，也是台北著名的攀岩場之一，可說是網美、登山好手、攀岩菜鳥的必去名單！ 先總結來說，我覺得並沒有照片中看得驚險與困難，對於登山愛好者來說稍嫌單調與簡單。 對於攀岩菜鳥

搭捷運就能抵達的森林小步道！「忠義山親山步道」全程走在樹林中

往淡水方向的捷運站，每一站都有驚奇、每一站都有登山口，今天來到忠義山，一個熟悉卻又陌生的地方。出乎意料的是忠義山步道幾乎全程都在樹林中，雖然當天沒有涼風，但不必曬太陽就非常避暑了呢！這段步道全長大概走

彷彿走在時空的邊界！大安溪拔起的稜線「馬克縱走」　登山老手限定

中級山的經典路線 「馬克縱走」係指從馬那邦山經司令山連走大克山的中級山縱走路線，沿途可遠眺聖稜線及大安溪河谷景觀，欣賞壯觀的大岩壁地形和楓紅之美，及穿越古戰場、軍營和砲台遺址，彷彿走在時空的邊界，但

徒步探訪眠月線！「阿里山森林鐵道」路線崎嶇風景迷人

/ 話說歷史 / 眠月線原為1913年起開發之塔山線，於1915年開始通車，至今已逾百年歷史～眠月線由沼平車站往東北經對高岳西麓，然後轉向西北沿著大塔山下，貫穿塔山山脈向北到松山西麓下的眠月「石猴」

最豐盛的霧林帶饗宴！ 雪霸休閒農場&觀霧國家森林遊樂區

雪霸休閒農場這裡離竹東市區要走50k的山路，大鹿林道目前修整的很完善！水溝蓋也做好了，過雪霸休閒農場後大約再走6公里就會抵達觀霧國家森林遊樂區也是雪霸國家公園觀霧遊客中心也是山椒魚生態展示中心一開始總

不一樣的八卦山風景區！走在彰化「八卦山天空步道」，一覽沿途綠樹景致

全長約1公里多的天空步道，距離地面約有三層樓高，環狀型的步道平台則可一覽沿途的景致。 走完藤山步道，在藤山小徑休憩順道喝咖啡，又在市集小逛了一下，下山約莫近2點，還在思索接下來到哪去?? 朋友

坐車比爬山累的高山？南投縣「郡大山」碰碰車之旅

如果在台灣有人說，那裡可以測試我的四輪驅動車子性能好不好的話，那麼我就會推薦你去 郡。大。山。 開完後，你就曉得了。 開始之前，先講結論 1：最好還是搭接駁車(7人5000元)、開坦克車或是

熱門新聞

疫情擋不住熱情！ 地表最強小四 強勢登頂直達嘉明湖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。