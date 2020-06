住在雲端上、走在稜線上！健行「玉山後四峰」體驗被美景震撼

原來從另一個角度看玉山也可以這麼美!

【DAY1 玉山DAY登山口-排雲山莊-圓峰營地】

走在圓峰前的路段,我們不禁被眼前的美景震憾到。纏繞在玉山腰上的雲霧,在我們停下腳步時,逐漸飄散而去,露出她美麗的倩影。原來從另一個角度看玉山也可以這麼美!

翻過了山頭,到達我們今日的住宿地圓峰營地,也許是勞動節前一天,沒什麼人,連排雲山莊都罕見的沒什麼人影。很幸運的營地還有一點水,大夥趕緊取水、煮食、休息為後兩日做準備。

圖:往圓峰營地的路上回望玉山 圖:往圓峰營地的路上回望玉山 圖:往圓峰營地的山景 圖:難得沒人的排雲山莊

【DAY 2 圓峰營地-南玉山-圓峰營地】

山岳的清晨,是我最愛的山岳時光之一。圓峰營地/山屋海拔高度3694公尺,全台海拔最高的山屋。往南玉山的路山,放眼望去的都是數不清的山巒和山頭。這大概是我起床不到一個小時,就可以看到這麼多一起剛睡醒的山頭的一次。隊友們專業的拿起山頭APP,對他們曾經走過的新康、達芬尖山…等。

過了東小南山和南玉山的叉路口後,小心翼翼的走過裸露感很重的碎石坡。到至高點後,很開心的迎接下坡,殊不知這個坡就是今日最硬的天堂路,去回都很不好攀爬的一段路。很吃力的花了兩個小時的時間才完成這一公里的路程。

【玉山後四峰實況記錄影片】

接下來的路程大概就是走合歡山西北峰歡樂山頭的概念。

天氣正好,沿途沒什遮蔽物,大夥拿起各種遮陽小物,雨傘、帽子,來擋住那熊烈的紫外線。到達玉山小南山的叉路口時,大夥們決定擇日再來撿玉山小南山(非百岳),這條路很美,值得再來一趟。

我們的路線和別團相反,南玉山被我們包場,開心的拍下各種角度的照片,吃飽喝足後再回攻那可怕的天堂路。在往東小南山(玉山南峰)和圓峰山屋叉路時還早,大夥原思考著要不要今日先上玉山南峰,但抬頭望去,玉山南峰正被烏雲給籠罩著,因此作罷,回到營地休息。

圖:清晨往南玉山碎石坡 圖:清晨往南玉山山巒景色 圖:往南玉山的天堂路 圖:南玉山周邊展望

離圓峰營地/山屋前30分鐘的地方有個網咖熱點,山上的小確幸。

下午在營地休息,到處逛逛,幸運的出現了圓峰雲海和觀音圈,難忘的美景。

圖:圓峰營地的突然出現雲海 圖:圓峰營地的觀音圈

夜晚很冷,夥伴們半夜醒來煮水時,發現有一個不速之客黃鼠狼把我們的東西叼走了!

【DAY 3 圓峰營地-玉山南峰-東小南山-鹿山-圓峰營地】

今日是最硬的一日,已做好萬全的心理準備。準備找我們的早餐丹麥吐司吃時,發現…不見了!!原來昨日被不速之客叼走的正是我的吐司!好在以往爬山時常常餓到,這次行動糧有多準備麵包,才沒被餓著。

往東小南山(玉山南峰)和南玉山的叉路上,我們終於遇到了另一支隊伍,小攀談了解一下鹿山的路況後,在叉路口分道而行。上玉山南峰前會有小段的攀爬地形,往東小南山的稜線瞭望著玉山東峰、玉山,美不勝收。享受完這兩座百岳的美景後,接下來就是今日的重頭戲-鹿山!

圖:玉山南峰展望極佳,但風很大要注意保暖 圖:往東小南山稜線展望 圖:遠處最低點的就是鹿山 圖:清晨往鹿山的景色

我們大約7:50從東小南山往鹿山出發,由於小妹腳程較同行夥伴慢了一些,大約17:50左右才回到營地。邊往鹿山走邊思考著要怎麼形容鹿山呢?大概就是一個畢羊縱走再加一個馬比杉山再加鳶嘴的概念;或者是一日南湖群峰加在一起的綜合身影?

往鹿山的照片較少,大概都用影片去記錄我的心境,走的過程確定不會再到鹿山,一路努力錄影錄好錄滿,大家可以到我做的行程影片參考或回味那段走過的路。

https://www.youtube.com/watch?v=kc58bK7lGzc (玉山南峰、東小南山、鹿山)

走過了一些山頭,最厭世的真的是鹿山。難怪走過的人都說不會再到鹿山了。後四峰很美,未來為了美景,還是會再來後"三"鋒。鹿山881~

圓峰營地的最後一晚,營地開始起大風,整晚帳篷被風拍打的聲響不斷,連好睡的我都無法入眠。同行友人整夜腸胃不適伴隨著一點高山症症狀,好在有攜帶高山症藥物的習慣,緩和一點不適感。

海拔最高的圓峰營地/山屋真的不是浪得虛名,此處讓很少有高山症狀的我們都伴上一點症狀,提供給未來要來住的山友們參考,記得攜帶好相關藥物。在此感謝山下友人徒弟和貢丸幫我準備的高山症藥,在此程幫了很大的忙。

【DAY 4 圓峰營地-玉山登山口】

沒睡好的大家,看著許多團去攀爬玉山、鹿山、南玉山不同的路線。我們也打包好自己行李,緩緩的走下山,圓峰營地再會啦!

後記:玉山後四峰是我首次用錄影記錄路況,事後剪輯才想到許多戲劇的事情當下都沒想到要錄,

像是黃鼠狼叼走我的麵包、帳篷風大快被吹走的樣子、大家高山症出現的症狀反應,

期許下支影片可以錄再更詳細一些。

感謝大家看完我的文章及影片,再麻煩大家不吝指教及鼓勵。

THANK YOU! SEE YOU!