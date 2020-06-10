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住在雲端上、走在稜線上！健行「玉山後四峰」體驗被美景震撼

健行筆記 / 健行筆記Apple in mountain
清晨往南玉山山巒景色。
清晨往南玉山山巒景色。

原來從另一個角度看玉山也可以這麼美!

【DAY1 玉山DAY登山口-排雲山莊-圓峰營地】

走在圓峰前的路段，我們不禁被眼前的美景震憾到。纏繞在玉山腰上的雲霧，在我們停下腳步時，逐漸飄散而去，露出她美麗的倩影。原來從另一個角度看玉山也可以這麼美!

翻過了山頭，到達我們今日的住宿地圓峰營地，也許是勞動節前一天，沒什麼人，連排雲山莊都罕見的沒什麼人影。很幸運的營地還有一點水，大夥趕緊取水、煮食、休息為後兩日做準備。

7a43e734b7c61756f0d7353cc772e7ce.jpg圖：往圓峰營地的路上回望玉山

14305db2f00074bcff34553c9f4845b4.jpg圖：往圓峰營地的路上回望玉山

ed0c1e80d34220fdc772fe11b5afcbd3.jpg圖：往圓峰營地的山景

ee8580d7323ce3850e0c2c5e0ec532ca.jpg圖：難得沒人的排雲山莊

【DAY 2 圓峰營地-南玉山-圓峰營地】

山岳的清晨，是我最愛的山岳時光之一。圓峰營地/山屋海拔高度3694公尺，全台海拔最高的山屋。往南玉山的路山，放眼望去的都是數不清的山巒和山頭。這大概是我起床不到一個小時，就可以看到這麼多一起剛睡醒的山頭的一次。隊友們專業的拿起山頭APP，對他們曾經走過的新康、達芬尖山…等。 

過了東小南山和南玉山的叉路口後，小心翼翼的走過裸露感很重的碎石坡。到至高點後，很開心的迎接下坡，殊不知這個坡就是今日最硬的天堂路，去回都很不好攀爬的一段路。很吃力的花了兩個小時的時間才完成這一公里的路程。

【玉山後四峰實況記錄影片】

接下來的路程大概就是走合歡山西北峰歡樂山頭的概念。

天氣正好，沿途沒什遮蔽物，大夥拿起各種遮陽小物，雨傘、帽子，來擋住那熊烈的紫外線。到達玉山小南山的叉路口時，大夥們決定擇日再來撿玉山小南山(非百岳)，這條路很美，值得再來一趟。

我們的路線和別團相反，南玉山被我們包場，開心的拍下各種角度的照片，吃飽喝足後再回攻那可怕的天堂路。在往東小南山(玉山南峰)和圓峰山屋叉路時還早，大夥原思考著要不要今日先上玉山南峰，但抬頭望去，玉山南峰正被烏雲給籠罩著，因此作罷，回到營地休息。

c04916623fcb5a5fc5b16eed31ea0dd6.jpg圖：清晨往南玉山碎石坡

0d5f6e6d463c37974755523381fe87fd.jpg圖：清晨往南玉山山巒景色

23d91710b7e4110465894b0999764821.jpg圖：往南玉山的天堂路

9f59bccafb2630104f460ce775e8f106.jpg圖：南玉山周邊展望

離圓峰營地/山屋前30分鐘的地方有個網咖熱點，山上的小確幸。

下午在營地休息，到處逛逛，幸運的出現了圓峰雲海和觀音圈，難忘的美景。

034d8d99599c7e4e56d802a433879744.jpg圖：圓峰營地的突然出現雲海

b389731c45d3e604a999c1c2c765141e.jpg圖：圓峰營地的觀音圈

夜晚很冷，夥伴們半夜醒來煮水時，發現有一個不速之客黃鼠狼把我們的東西叼走了!

【DAY 3 圓峰營地-玉山南峰-東小南山-鹿山-圓峰營地】

今日是最硬的一日，已做好萬全的心理準備。準備找我們的早餐丹麥吐司吃時，發現…不見了!!原來昨日被不速之客叼走的正是我的吐司!好在以往爬山時常常餓到，這次行動糧有多準備麵包，才沒被餓著。

往東小南山(玉山南峰)和南玉山的叉路上，我們終於遇到了另一支隊伍，小攀談了解一下鹿山的路況後，在叉路口分道而行。上玉山南峰前會有小段的攀爬地形，往東小南山的稜線瞭望著玉山東峰、玉山，美不勝收。享受完這兩座百岳的美景後，接下來就是今日的重頭戲-鹿山!

e794b8daf3a244c8c1debe1d965a947e.jpg圖：玉山南峰展望極佳，但風很大要注意保暖

f4cdeed62bed79026197d554d2984edc.jpg圖：往東小南山稜線展望

c844299939d611c17f30cff1716769ec.jpg圖：遠處最低點的就是鹿山

ff5d7b0686bbd2464a237b49133926fe.jpg圖：清晨往鹿山的景色

我們大約7:50從東小南山往鹿山出發，由於小妹腳程較同行夥伴慢了一些，大約17:50左右才回到營地。邊往鹿山走邊思考著要怎麼形容鹿山呢?大概就是一個畢羊縱走再加一個馬比杉山再加鳶嘴的概念；或者是一日南湖群峰加在一起的綜合身影?

往鹿山的照片較少，大概都用影片去記錄我的心境，走的過程確定不會再到鹿山，一路努力錄影錄好錄滿，大家可以到我做的行程影片參考或回味那段走過的路。

https://www.youtube.com/watch?v=kc58bK7lGzc (玉山南峰、東小南山、鹿山)

走過了一些山頭，最厭世的真的是鹿山。難怪走過的人都說不會再到鹿山了。後四峰很美，未來為了美景，還是會再來後"三"鋒。鹿山881~

圓峰營地的最後一晚，營地開始起大風，整晚帳篷被風拍打的聲響不斷，連好睡的我都無法入眠。同行友人整夜腸胃不適伴隨著一點高山症症狀，好在有攜帶高山症藥物的習慣，緩和一點不適感。

海拔最高的圓峰營地/山屋真的不是浪得虛名，此處讓很少有高山症狀的我們都伴上一點症狀，提供給未來要來住的山友們參考，記得攜帶好相關藥物。在此感謝山下友人徒弟和貢丸幫我準備的高山症藥，在此程幫了很大的忙。

【DAY 4  圓峰營地-玉山登山口】

沒睡好的大家，看著許多團去攀爬玉山、鹿山、南玉山不同的路線。我們也打包好自己行李，緩緩的走下山，圓峰營地再會啦!

後記：玉山後四峰是我首次用錄影記錄路況，事後剪輯才想到許多戲劇的事情當下都沒想到要錄，

像是黃鼠狼叼走我的麵包、帳篷風大快被吹走的樣子、大家高山症出現的症狀反應，

期許下支影片可以錄再更詳細一些。

感謝大家看完我的文章及影片，再麻煩大家不吝指教及鼓勵。

THANK YOU! SEE YOU!

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圖：鹿山回圓峰無止境的上坡

圖：2981公尺的鹿山

玉山 美景 登山

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