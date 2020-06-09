隱世林間天堂！烏來鄉「桶後越嶺古道」6.5公里來回

桶後越嶺古道6.5K來回

2020/5/9 五一連假的大礁溪山，讓夫妻倆對桶後越嶺古道心有所愛，想要帶朋友拜訪，咱倆就先行探路...

從烏來孝義起算，桶后林道約13公里，目前車輛可通行，林道路況尚可，水泥、碎石相間，兩旁蕨類雜樹怡人，車道狹窄，多處會車不便，小心慢開..

實在有美...，又離家近，就多來走走...

桶後古道海拔450~730m

為什麼叫桶後呢？?因為在烏來大桶山的後面，所以叫「桶後」或「桶后」。是早期是泰雅族狩獵的山徑，也是烏來鄉泰雅族的三大（桶後、哈盆、巴福）越嶺古道之一。

桶後溪在山間蜿蜒，形成急流、短瀑、平潭及淺灘，展現多重不同的樣貌風情，真是戲水、垂釣的避暑勝地。

在台北及宜蘭交界的鞍部為越嶺道的最高點，約6k處

桶后越嶺步道全線約7公里

因蘇迪勒風災後沿線多處大規模崩塌，

目前相關復建工程施工中

（官方版）1.烏來→【20公鐘】→桶后保線所吊橋（已損壞）

前停車場登山口→【10分鐘】→雙溪口，過桶后溪支流→【15分鐘】→小瀑布→【25分鐘】→吊橋（已損壞）叉 路→【40分鐘】→

烘爐地山登山口叉路→【60分鐘】→鞍部乾溪谷→【20分鐘】→菜園→【90分鐘】→宜蘭段出入口

有了上週差點找不到停車位的經驗，今日早了幾分鐘出發，幸運地停了個好位置。今日步道較上週濕潤，還好沒有螞蟥來亂。

步道大致都修整過，沿路悠遊好走，

粗大的護繩都還白晰乾淨，看來是裝設不久。

中間有幾處高繞路段，安全好走，（有人扛著鐵馬快走..）

看到溪邊似有路徑可行，回程決定探路，

雖然有幾處要涉溪，但穿著短筒雨鞋不致浸水，

有一處水深過鞋口，就脫下鞋襪而過，反讓雙腳享受清涼乾淨的桶後溪水。

上到6K處，應該是桶後越嶺道最高點，此後景緻丕變，芒草取代柳衫成為主角，

應該是有被修整過，路況頗優，展望開朗，再往前步行約1K，見路況轉為下坡，天色陰暗雲霧襲來，唯恐變天，倆人毅然調頭回程。

步道沿著桶後溪畔而行，有多處岔路可到溪邊空地，便挑了一處清幽溪邊空地午餐，

老爺舀起一鍋清涼溪水，煮開之後，泡麵、沖咖啡，

悠然享受這處由山風、流溪、悠魚、亂石、光影佈置而成的林間天堂，好不悠哉。

今日來回共計步行約14K，落差約320米，含休息共計7小時