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彷彿走在時空的邊界！大安溪拔起的稜線「馬克縱走」　登山老手限定

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

中級山的經典路線

「馬克縱走」係指從馬那邦山經司令山連走大克山的中級山縱走路線，沿途可遠眺聖稜線及大安溪河谷景觀，欣賞壯觀的大岩壁地形和楓紅之美，及穿越古戰場、軍營和砲台遺址，彷彿走在時空的邊界，但要完成此一行程，除須不斷陡升陡降數百公尺和攀爬落差極大的岩壁外，沿途還有黃藤擾人、倒木橫陳，在在考驗著山友的膽識和體能。

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↑大安溪拔起的稜線

438939ac5df21448989357d744f7d13c.jpg↑眺望聖稜線

響應人潮分流政策

在政府及民眾的齊心抗疫的努力下，台灣的疫情總算開始漸漸趨緩，連日不斷傳來零確診的好消息。為了延續得來不易的抗疫成果，也兼顧大家正常的旅遊及戶外活動需求，除了政府宣導民眾假日活動要避免前往人潮熱點之外，健行筆記也整理出相關冷門步道，提供山友分流爬山的參考，以避免再發生人潮擠爆抹茶山之情況。五一連假前查閱一下健筆的資訊，令人跌破的眼鏡的是頂頂有名的賞楓步道馬那邦山居然是北部３條冷門小百岳之一，雖然這個季節上去，沒有楓紅可賞，但馬那邦山一等三角點的絕佳展望，是眺望聖稜線最佳地點，既然如此，就來響應一下分流爬山的活動，再加碼來個馬克縱走，果然此路線是冷到冰點，當日只有我們一隊包場馬那邦山到大克山的優美稜線。

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走一條有故事的步道

馬克縱走的路線，是典型的稜線置高點隘勇線。由馬拉邦山，沿著稜線往南，經由司令山、大克山至白布帆。此區域自清代即為漢人與泰雅族爭奪的領地。日治時期，為了討伐不屈服的泰雅族北勢群原住民，甚至在山勢陡峭的馬那邦山築起隘勇線，設山砲陣地。因此不論是清朝開山撫番的台灣巡撫劉銘傳，或是日據時期五年理蕃的台灣總督佐久間佐馬太，都曾站上大克山置高點，指揮大軍作戰。

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↑由馬那邦山向南廷申至大克的隘勇線

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位於馬那邦山頂的馬拉邦戰役紀念碑。

起手式

馬那邦山 (舊名馬拉邦山) 是泰雅族語Manapan譯音，指山容壯麗的意思，山頂視野極佳，往東可遠眺從雪山主峰至大霸尖山的聖稜線，往北可展望鹿場大山及加里山，往西可以遙望東勢、后里、鯉魚潭及關刀山往南可以俯瞰發源於大霸尖山的大安溪於群山間蜿蜒而出，每年的秋冬季節，滿山楓紅，是台灣賞楓的主要景點之一，步道竹林至古戰場紀念碑處，是高大楓樹最集中的地方，走一趟古道不僅可以感受四季(春桃花、夏綠竹、秋楓紅，冬寒梅)不同景觀的自然氣息，更可探訪昔日泰雅族人保衛家園奮勇抗日的壯烈事蹟。

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↑因為要Ａ進Ｂ出，在地的邱老師特別找了當地的接駁車，8:15於第一停車場集合上車，8:44直接由上湖登山口起登。

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↑一開始步道兩旁有茂密的竹林，走起來十分舒服。

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↑珠湖登山口叉路

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↑9:11來到古戰場紀念碑（紀念當年在戰役犧牲的先民）

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↑位於山腰平台的軍營，當時稱為「草坪營區」，為馬拉邦山隘勇線上的一個重要據點，日軍在此設立營舍及配置火砲，可以遠眺附近的部落，如今已經過百年歲月， 僅存營舍周圍的基座駁坎，大約一個籃球場這麼大。

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↑「石門」，為一個天然隘口。原來為一巨大石岩橫阻於陵線上，但因地殼變動，斷裂為二，而兩岩之間的隙縫變成為了僅容單人通過的天然隘口。

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↑9:45來到山項休息區，三角點在左前方不遠，縱走叉路口在右前方。

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徐慶榮紀念碑：此碑是為了紀念民國72年攀登印度庇古巴特峰(6772公尺)殉難一位登山家徐慶榮所立。

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▲馬那邦山(H:1407，一等三角點，台灣小百岳37號)

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↑馬那邦山頂眺望大安溪河谷（右邊的稜線就是今天要走的馬克縱走）

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↑眺望聖稜線

挑戰之始

「馬克縱走」對於喜歡森林探險的朋友們來說，絕對稱得上是體力與意志力的拉鋸戰，行走在巨石斷崖上感受大自然的神奇造化，同時挑戰你的膽識與腎上腺素，毫無疑慮的這條山徑如同電影場景般，出現著史詩般的貌美林相，巨大的樹木，吊掛於崖邊的繩索，懸空在崖壁的步道，還有那橫倒在森林間的林木，一幕幕畫面讓人深刻感受這條早年極富盛名的經典縱走路線。

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↑由馬那邦山至司令山要沿稜線陡降300公尺，再經過一處石壁斷崖後，爬升至司1183公尺的司令山。

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↑手指的方向由近而遠分別為司令山及大克山。

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↑林間眺望大安溪河谷

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↑經過上圖那顆樹形奇特的樹後，開始進入一段急陡下區，要抓好繩子，以免滑落。

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莫非定律：11:01在一連串長下坡中，興哥不慎滑倒扭傷腳踝，經過簡易包紮後，評估後面行程更加艱難，決定由隊長陪同原路撤退，拍下撤退的身影（謝謝隊長的犧牲及守護）。

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↑司令山前斷崖

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↑岩稜缺口眺望士林壩及桃山部落

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↑12:25來到司令山(H:1183，森林山字三角點)，在此大休息吃午餐。預備要砍黃藤的開山刀沒用到，拿來當道具，假掰當司令嘍～

大魔王的挑戰

司令山至大克山間有數個假山頭，其間除了必須不斷陡降陡升外，還必須不斷攀岩、拉繩穿越無數破碎的困難地形，彷彿是百戰百勝的大魔王般，不斷考驗山行者的體力與技術，尤其最後要上大克山稜線除了二段鋁梯之外，還有一段懸空的繩梯，需要很好的平衡感及攀登技巧，才能夠通過考驗，順利登頂。

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↑來到一處落差較大的岩壁

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↑拉繩上垂直岩壁（一共有二處）

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↑穿越一處黃藤區（還好路徑已經修整過，不用拿出開山刀來砍）

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↑通過二處鋁梯，鋁梯是由繩子固定，不太穩固，要小心通行。

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↑登項前最後一關，也是最難的一關，拉著兩邊的繩子爬上懸空的繩梯。

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17:23▲大克山(H:1236，二等三角點#4204)登頂，下山還要1個半小時，本日日落時間為18:26，請大家拿出頭燈，摸小黑下山。

航跡參考

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後記：登山安全自我負責雖然是登山的基本觀念，但必須建立在山友本身對自己體能狀況的正確評估，及生理狀態的敏銳觀察的前提之下，此次山行興哥的小小意外，如果不是當事人當下對自身狀況的正確評估，並及時決定撤退，單憑當下的患部情況（一小部分淤血及輕微腫脹），領隊也很難做出正確判斷，這時候如果當事人堅持繼續前進，打死不退，依後面的路況，勢將讓全隊陷入進退兩難的冏境，在大家身體狀況正常都要摸一點小黑的情況下，如果加上一位傷兵，勢將會有刁山的可能，很慶幸三腳貓能有一群登山觀念健全的伙伴，才能讓事件圓滿落幕，謹此對勇敢撤退及自願犠牲陪伴的二位隊友致上最高敬意。

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