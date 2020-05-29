彷彿走在時空的邊界！大安溪拔起的稜線「馬克縱走」　登山老手限定

中級山的經典路線

「馬克縱走」係指從馬那邦山經司令山連走大克山的中級山縱走路線，沿途可遠眺聖稜線及大安溪河谷景觀，欣賞壯觀的大岩壁地形和楓紅之美，及穿越古戰場、軍營和砲台遺址，彷彿走在時空的邊界，但要完成此一行程，除須不斷陡升陡降數百公尺和攀爬落差極大的岩壁外，沿途還有黃藤擾人、倒木橫陳，在在考驗著山友的膽識和體能。

↑大安溪拔起的稜線

↑眺望聖稜線

響應人潮分流政策

在政府及民眾的齊心抗疫的努力下，台灣的疫情總算開始漸漸趨緩，連日不斷傳來零確診的好消息。為了延續得來不易的抗疫成果，也兼顧大家正常的旅遊及戶外活動需求，除了政府宣導民眾假日活動要避免前往人潮熱點之外，健行筆記也整理出相關冷門步道，提供山友分流爬山的參考，以避免再發生人潮擠爆抹茶山之情況。五一連假前查閱一下健筆的資訊，令人跌破的眼鏡的是頂頂有名的賞楓步道馬那邦山居然是北部３條冷門小百岳之一，雖然這個季節上去，沒有楓紅可賞，但馬那邦山一等三角點的絕佳展望，是眺望聖稜線最佳地點，既然如此，就來響應一下分流爬山的活動，再加碼來個馬克縱走，果然此路線是冷到冰點，當日只有我們一隊包場馬那邦山到大克山的優美稜線。

走一條有故事的步道

馬克縱走的路線，是典型的稜線置高點隘勇線。由馬拉邦山，沿著稜線往南，經由司令山、大克山至白布帆。此區域自清代即為漢人與泰雅族爭奪的領地。日治時期，為了討伐不屈服的泰雅族北勢群原住民，甚至在山勢陡峭的馬那邦山築起隘勇線，設山砲陣地。因此不論是清朝開山撫番的台灣巡撫劉銘傳，或是日據時期五年理蕃的台灣總督佐久間佐馬太，都曾站上大克山置高點，指揮大軍作戰。

↑由馬那邦山向南廷申至大克的隘勇線

↑位於馬那邦山頂的馬拉邦戰役紀念碑。

起手式

馬那邦山 (舊名馬拉邦山) 是泰雅族語Manapan譯音，指山容壯麗的意思，山頂視野極佳，往東可遠眺從雪山主峰至大霸尖山的聖稜線，往北可展望鹿場大山及加里山，往西可以遙望東勢、后里、鯉魚潭及關刀山，往南可以俯瞰發源於大霸尖山的大安溪於群山間蜿蜒而出，每年的秋冬季節，滿山楓紅，是台灣賞楓的主要景點之一，步道竹林至古戰場紀念碑處，是高大楓樹最集中的地方，走一趟古道不僅可以感受四季(春桃花、夏綠竹、秋楓紅，冬寒梅)不同景觀的自然氣息，更可探訪昔日泰雅族人保衛家園奮勇抗日的壯烈事蹟。

↑因為要Ａ進Ｂ出，在地的邱老師特別找了當地的接駁車，8:15於第一停車場集合上車，8:44直接由上湖登山口起登。

↑一開始步道兩旁有茂密的竹林，走起來十分舒服。

↑珠湖登山口叉路

↑9:11來到古戰場紀念碑（紀念當年在戰役犧牲的先民）

↑位於山腰平台的軍營，當時稱為「草坪營區」，為馬拉邦山隘勇線上的一個重要據點，日軍在此設立營舍及配置火砲，可以遠眺附近的部落，如今已經過百年歲月， 僅存營舍周圍的基座駁坎，大約一個籃球場這麼大。

↑「石門」，為一個天然隘口。原來為一巨大石岩橫阻於陵線上，但因地殼變動，斷裂為二，而兩岩之間的隙縫變成為了僅容單人通過的天然隘口。

↑9:45來到山項休息區，三角點在左前方不遠，縱走叉路口在右前方。

↑徐慶榮紀念碑：此碑是為了紀念民國72年攀登印度庇古巴特峰(6772公尺)殉難的一位登山家徐慶榮所立。

↑▲馬那邦山(H:1407，一等三角點，台灣小百岳37號)

↑馬那邦山頂眺望大安溪河谷（右邊的稜線就是今天要走的馬克縱走）

↑眺望聖稜線

挑戰之始

「馬克縱走」對於喜歡森林探險的朋友們來說，絕對稱得上是體力與意志力的拉鋸戰，行走在巨石斷崖上感受大自然的神奇造化，同時挑戰你的膽識與腎上腺素，毫無疑慮的這條山徑如同電影場景般，出現著史詩般的貌美林相，巨大的樹木，吊掛於崖邊的繩索，懸空在崖壁的步道，還有那橫倒在森林間的林木，一幕幕畫面讓人深刻感受這條早年極富盛名的經典縱走路線。

↑由馬那邦山至司令山要沿稜線陡降300公尺，再經過一處石壁斷崖後，爬升至司1183公尺的司令山。

↑手指的方向由近而遠分別為司令山及大克山。

↑林間眺望大安溪河谷

↑經過上圖那顆樹形奇特的樹後，開始進入一段急陡下區，要抓好繩子，以免滑落。

↑莫非定律：11:01在一連串長下坡中，興哥不慎滑倒扭傷腳踝，經過簡易包紮後，評估後面行程更加艱難，決定由隊長陪同原路撤退，拍下撤退的身影（謝謝隊長的犧牲及守護）。

↑司令山前斷崖

↑岩稜缺口眺望士林壩及桃山部落

↑12:25來到▲司令山(H:1183，森林山字三角點)，在此大休息吃午餐。預備要砍黃藤的開山刀沒用到，拿來當道具，假掰當司令嘍～

大魔王的挑戰

司令山至大克山間有數個假山頭，其間除了必須不斷陡降陡升外，還必須不斷攀岩、拉繩穿越無數破碎的困難地形，彷彿是百戰百勝的大魔王般，不斷考驗山行者的體力與技術，尤其最後要上大克山稜線除了二段鋁梯之外，還有一段懸空的繩梯，需要很好的平衡感及攀登技巧，才能夠通過考驗，順利登頂。

↑來到一處落差較大的岩壁

↑拉繩上垂直岩壁（一共有二處）

↑穿越一處黃藤區（還好路徑已經修整過，不用拿出開山刀來砍）

↑通過二處鋁梯，鋁梯是由繩子固定，不太穩固，要小心通行。

↑登項前最後一關，也是最難的一關，拉著兩邊的繩子爬上懸空的繩梯。

17:23▲大克山(H:1236，二等三角點#4204)登頂，下山還要1個半小時，本日日落時間為18:26，請大家拿出頭燈，摸小黑下山。

航跡參考

後記：登山安全自我負責雖然是登山的基本觀念，但必須建立在山友本身對自己體能狀況的正確評估，及生理狀態的敏銳觀察的前提之下，此次山行興哥的小小意外，如果不是當事人當下對自身狀況的正確評估，並及時決定撤退，單憑當下的患部情況（一小部分淤血及輕微腫脹），領隊也很難做出正確判斷，這時候如果當事人堅持繼續前進，打死不退，依後面的路況，勢將讓全隊陷入進退兩難的冏境，在大家身體狀況正常都要摸一點小黑的情況下，如果加上一位傷兵，勢將會有刁山的可能，很慶幸三腳貓能有一群登山觀念健全的伙伴，才能讓事件圓滿落幕，謹此對勇敢撤退及自願犠牲陪伴的二位隊友致上最高敬意。