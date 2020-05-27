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徒步探訪眠月線！「阿里山森林鐵道」路線崎嶇風景迷人

健行筆記 / 健行筆記俠女卿

/ 話說歷史 /

眠月線原為1913年起開發之塔山線，於1915年開始通車，至今已逾百年歷史～眠月線由沼平車站往東北經對高岳西麓，然後轉向西北沿著大塔山下，貫穿塔山山脈向北到松山西麓下的眠月「石猴」，全長有9.26公里(從阿里山車站起算)。原始有橋樑24座、隧道12座，921大地震後修復，現有橋樑21座、隧道14座，終點石猴車站海拔2318公尺，是一條路線崎嶇風景迷人的森林鐵道。

日治時期開發林業，此段鐵路主要為運輸木材使用。1981年改為觀光路線後，吸引海內外觀光人潮搭乘，遊客絡繹不絕... 然而，命運多舛...1999年921大地震，眠月線幾乎全線崩塌，終點的「石猴」景觀也因頭部岩石掉落，而成為歷史絶景...之後眠月線一直處於停駛狀態。2008年5月，經林務局歷時多年逐步整修已全線修復，但因某些原因仍未全線開放通車...2009年88風災(莫拉克風災)重創台灣，眠月線塔山站前的隧道崩塌(第1明隧道及2號隧道)，修好了的眠月線又再次封閉...

看來，想一窺眠月線的美麗景致，現今只能徒步了～

＊由於此路線中段有多處崩塌，前往的朋友要注意安全！基本上沿鐵軌前行，海拔起伏不大，走來非常輕鬆，只是會經過十幾座高架橋，有懼高症的朋友要做好心理建設！

/ 路線行程 /

眠月線鐵道從阿里山車站至石猴車站，全程9.26公里。我們提早入住阿里山森林遊樂區，所以一早從沼平車站旁的［阿里山閣大飯店］開始出發，這樣就少走了約1.5公里...下圖黃色線為我們行走的路線。

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沿途會經過14座隧道，20幾座橋樑(部分橋樑沒有明顯標示)...每座隧道、橋樑各有特色。沿線古木蓊鬱，景致優美，還可回望遠眺阿里山地區及玉山群峰，途中更有國寶級的一葉蘭生態保護區，是遊憩攬勝與高山生態教學的優質路線。

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//去程時間// 

行走+拍照休息，約2小時45分。

0815阿里山閣大飯店—0840鐵軌十字分道(祝山線與眠月線岔路)—0900第一明隧道—0915第二明隧道—0935塔山車站—0950[一葉蘭自然保留區]標示處(第5號及第6號隧道中間)—1038眠月檢查哨—1045杉木黑森林(8k200m處)—1055石猴休憩區—1100石猴車站

//回程時間// 行走+拍照(不含午餐時間25分鐘)，約1小時50分。

1115石猴車站—1155[一葉蘭自然保留區]標示處(午餐)1220—1230塔山車站—1237第二明隧道—1247第一明隧道(崩塌處)—1310鐵軌十字分道—1330阿里山閣大飯店

＊上述行程時間僅供參考，請斟酌個人腳程。基本上，從［阿里山閣大飯店］至［石猴車站］來回，正常速度約需5.5～6小時。08:15從阿里山閣大飯店門口出發，沿鐵軌前行...(由於沼平車站至十字分道前的鐵軌，仍有祝山線火車行駛，經確認該時間無火車經過，我們才會沿鐵軌走；不然必須左下至姐妹潭，沿塔山步道走至大塔山登山口木平台後才能轉入眠月線，這樣走會多花一些時間...)

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↓ 抵達[十字分道]前，途經塔山步道木棧道橋，約在1.7K處。

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↓ 雖然往祝山線的火車該時間不會經過，但仍會有工務車經過，不建議走在鐵軌上。

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08:40來到鐵軌岔路口(十字分道)，於2.9K處，取左進入眠月線（右邊是祝山線，往祝山）

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↓ 由於眠月線已停駛，過十字分道後就能安心走在鐵軌上～(前方右側是往大塔山登山口的木平台，於3.1K處)

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繼續前行，路旁有標示告知，前方有崩塌要注意安全，同時也會進入［台灣一葉蘭自然保留區］，依法需提前申請。

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註：從塔山車站開始，進入［台灣一葉蘭自然保留區］範圍，依法需申請，以便管控進入承載量。申請方式請至林務局官網，進入前5-60天提出申請。

↓ 沿著鐵軌輕鬆走在古木參天的蓊鬱林間...

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9:00抵達第1明隧道，這是921震災後新增的明隧道(新造的歐洲石造隧道口)。

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第1明隧道中段在88風災時嚴重崩塌，裸露的鋼筋顯示著天災摧毀的可怕力量...小心而迅速地通過，以避免岩石掉落...

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↓ 第2明隧道，亦是921震災後新增的明隧道(新造的歐洲石造隧道口)。

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↓ 1號隧道，長度99.1m，開始穿越塔山。

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接近1號隧道口時發現地上有黑影... 走進一看，原來是帝雉在覓食啊...

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↓ 接著要進入2號隧道(長度414m)，這是貫穿塔山最長的一座隧道，裡面有漂亮的五邊形木構支撐...

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2號隧道中段也在88風災時嚴重崩塌，僅能從上方小洞通過...

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出了2號隧道後，即是塔山車站。(這裡有一岔路可往塔山，我們取右沿鐵軌往石猴)

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↓ 接著通過緊臨的3號、4號隧道。

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陸續走過有點高度的11、12、13號橋樑。

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↓ 過了5號隧道，正式進入阿里山區第30林班範疇，也是台灣一葉蘭自然保留區，可惜此行在這區林地裡沒有發現一葉蘭...

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接著通過6號隧道(長度58m，921崩塌後重建，新造的歐洲石造隧道口)。

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走過高度約1樓半至2樓層高的14號橋(長45.5m)

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↓ 站在7號隧道口，回望剛走過有點高的14號橋，嚴重懼高症的同伴一臉驚魂未定...

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↓ 8號隧道(長度23m，管狀隧道口)。

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接著更高的15號橋(長32.5m)，有著漂亮的彎道曲線...只是鐵軌枕木間沒有放置木板，同伴無法戰勝懼高症，走一小段便折返，接下來的路程就剩我一人獨行了...

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↓ 9號隧道(長度9m，五邊形木構隧道)，是沿線最短的一座。

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↓ 過9號隧道後緊接著16號橋(長21.5m)，就在進入10號隧道前的岩壁上，終於見到了「一葉蘭」！

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一葉蘭花形優美，花季為每年三至四月，主要分佈在5號隧道至10號隧道的岩璧上。此行只在10號隧道旁見著...↓ 走入17號橋樑(長43.4m)，彷彿漫步空中森林...沿途多座橋個人覺得這座最美～

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↓ 站在11號隧道，回望17號橋。

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接著走過18號(長24.2m)、19號(長59.7m)橋，高度都有一樓半至二樓高...

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↓ 來到沿線最後一座，也是第二長的隧道，12號隧道(長度154m)。

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接著經過高度又更高的20號(長48.5m)、21號(長27.3m)及22號(長51.8m)橋。

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↓22號橋是沿線第二長的高架橋，兩旁樹叢雖濃密，視野卻很開闊...或許是這座橋很高(有三層樓高)的原因吧！

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10:38來到眠月檢查哨(約7.9K處)，兩棟一樓層廢棄水泥空屋隱沒在芒草堆中...

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↓ 繼續前行來到8.2K處，左手邊的杉木群生長茂密，彼此樹枝交錯遮蔽了大部分光線，宛如一片黑森林～

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接著走過23號(長29m)、24號(長30m)橋。

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10:55抵達石猴休憩區，此區曾規劃O型遊覽路線，然而久無人跡，路線早已隱沒在荒草中...

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↓石猴觀景台，觀賞「石猴」岩的地方，然而921大地震後，石猴身在卻已不成猴...

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11:00來到眠月線終點站「石猴車站」，車站雖在，然而破損歪斜的結構，不知還能維持多久...

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在車站稍作休息，於休憩區拍張"到此一遊"照後就折返與同伴會合～

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↓ 回程於12:37經過第二明隧道時，突然雲霧大起...

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然而12:50過了第一明隧道後，霧漸散去，陽光再現... 可見山上氣候之多變啊!!

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沿線除了高聳參天的檜木、杉木林，及優雅一葉蘭外，還有很多小花、植物及鳥類可觀賞...非常輕鬆悠閒的路線。

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後記：眠月線其名之由來，有這麼一段故事...

1906年藤田組修築阿里山鐵路時，開發阿里山的功臣河合博士，至石鼓盤溪考察林木。有一天躺在大石上，見明月緩緩爬上山頭，四周盡皆參天古木，內心對此一天然絕景感歎不已，聽流水淙淙，思天地之幽情，久久不能成眠。而事隔十三年後(1919年)，他再次回到昔日夜宿的地點，發現昔日參天古木早已砍伐殆盡，童山濯濯，滿地是砍伐等待運載的巨木，心中不禁十分感傷，而寫下這道詩：「斧斤走入翠微岑，伐盡千年古木林，枕石席苔散無蹤，鳴泉當作舊時音。 」為了紀念當年眠於月下，與大自然和諧共處的天地情懷，就將該地取名「眠月」，並經後人流傳下來，這就是眠月地名的由來。

阿里山 歐洲 步道

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