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最豐盛的霧林帶饗宴！ 雪霸休閒農場&觀霧國家森林遊樂區

健行筆記 / 健行筆記蔡雅華

雪霸休閒農場這裡離竹東市區要走50k的山路，大鹿林道目前修整的很完善！水溝蓋也做好了，過雪霸休閒農場後大約再走6公里就會抵達觀霧國家森林遊樂區也是雪霸國家公園觀霧遊客中心也是山椒魚生態展示中心一開始總是混淆，來多幾次後總算搞清楚了！

雪霸休閒農場是一座私人的農場，也是觀霧森林遊樂區裡最裡面的住宿場所，在觀霧山莊還沒整修完畢前，雪霸休閒農場最出名的雲海咖啡廳吸引遊客到此一遊的目的！戶外的景觀檯時不時上演精彩的雲海秀，雲霧繚繞雲起雲落，或者晴空萬里或者白牆又或許是風雲交加！忽遠忽近、飄浮不定的雲海展現大自然的壯觀。

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第一次上到農場就是風雨交加，路況超差的來到雪霸休閒農場，那時年輕還受的了

會再來雪霸休閒農場是小孩長大了，她們喜愛野馬瞰山

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她們喜歡這裡的雲海咖啡廳

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早些年因為暑假訂不到雪霸休閒農場的房間而訂外圍的民宿，住過一次嚇死我家的姑娘們，現在都是早早訂，這座農場養一大幫人，農場很多地方都需要人力的維持要支持這樣的業者，這裡真的很好放鬆不需要很多的準備，想來就來 吃住都有，現在木屋區全部都更新了大鹿林道也很好行，可惜的是野馬瞰山步道樹根裸露，行走時千萬別踩樹根會很好滑！

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步道約2k落差不大，人造林裡空氣質量好，這次行走非假日只有我獨自一人，靜靜的林中鳥兒也不知去哪了⋯⋯靜靜的靜靜的走著靜靜的感覺真好

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觀霧森林遊樂區雪霸國家公園

在滿山的迷霧之中擁抱神木、春天欣賞全台最大霧社山櫻花的一樹雪白、登高一覽雪山山脈「聖稜線」的英姿、還可能巧遇國寶，觀霧國家森林遊樂區，在竹苗交界帶給人們最豐盛的霧林帶饗宴。

距離竹東2小時的觀霧，泰雅族語是「茂義利」，意思是「更高的山嶺」。這裡在1940年成為伐木林場，1980年才結束營業，留下了滿山整齊的人造林；

而神木步道上五株壯碩的紅檜神木，則對著遊人們訴說昔日台灣森林的壯美。神木步道一開始是沿著山腰行走曲折蜿蜒，步道在雲霧飄緲間若隱若現像仙境，步道過一大崩壁後開始往上而行，紅檜巨木群木棧道時而針葉路徑再往上行至樂山林道

觀霧遊客中心旁的雲霧步道0.8k正常行走大約30分鐘，千萬別走太快全線木棧好美好行，好天氣時景觀檯群山峻嶺可群山點名，取名雲霧步道經常是雲霧飄緲～18d8d85a84749b80f212617a91b38bb2.jpg

雲霧步道入口有往觀霧瀑布步道（山椒魚生態步道）這條步道也很有意思，出口就在大鹿林道東線，（往大、小霸尖山的登山口19.5k)a4d5ff014f1a44624dc9ab2984a44813.jpg再往下走就會看到往觀霧瀑布的指標往瀑布d6a9d57b88cc3c1cc9dcd799d9ec8550.jpg1.5k一路往下前面的500公尺過後會有平緩土徑再往下行走輕鬆愉快～回頭慢慢喘上來，沒關係空氣清新自然別急著結束往賞鳥步道輕聲慢行會有意外的野生動物現身噢！除了漫步林道的帝雉與山羌，還有出口往右出現在大鹿林道的7-11再往右行就是觀霧山莊休息一下看看享受雪山山脈聖稜線所勾勒出的動人景緻。或者再挑戰觀霧國家公園最高的榛山～

最特別的還有全世界獨一無二的棣慕華鳳仙花，以及兩種台灣特有種國寶：寬尾鳳蝶與以「觀霧」為名的觀霧山椒魚。

步道 雪霸國家公園 神木

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