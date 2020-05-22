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不一樣的八卦山風景區！走在彰化「八卦山天空步道」，一覽沿途綠樹景致

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

全長約1公里多的天空步道，距離地面約有三層樓高，環狀型的步道平台則可一覽沿途的景致。

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走完藤山步道，在藤山小徑休憩順道喝咖啡，又在市集小逛了一下，下山約莫近2點，還在思索接下來到哪去??

朋友一句話:小學後就沒到過八卦山，於是直接驅車前往

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車子直接停在大佛風景區的地下室，步上人行道，才發現一旁就是天空步道，朋友的回憶，而我便是巧遇了

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我們從編號1的入口前進，不確認步道終點處是幾號出口

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步道以白色輕型鋼架為結構，柵欄式的線條造型，依著山勢穿越卦山路

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沿途除了綠樹，步道下的生態園區，則有許多綠油油的植物與貌似水流造景

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途經過棒球場

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這天天氣預報下午會轉雨，幸好我們一路散步沒遇上，就是涼風襲襲…

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眼下是被綠樹包圍的彰化藝術高中，學校很好拍照，不過…蚊子多了些

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步道沿途還穿插著，生動的插畫

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經過綠色環境學習營地

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我們走到步道盡頭後，銜接了國立彰化美學館，紅色拱牆與綠樹，又是我們逗留拍照的地方

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步道又銜接了成功營區森林步道，以前就只是停車後散步一小段，這回走著走著就繞了一大圈

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營區外的小溪河，一邊就是彰化市的街區道路

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最後再循著指標小走了一段山坡路，回到天空步道的1號入口，這一走就走了快1.5小時，最後繞到大佛處，讓朋友再回味一下

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停車場的繳費機旁一大張的半線漫遊指南，(據說是彰化的舊名)美食….景點…盡有

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雖然知道這一條天空步道，但沒有多加留意，直覺就是一條小步道，來到現場後發現，透過步道連接到美學生活館。沿途有綠樹環繞，賞景沒有安全疑慮，也可以當作休閒健身，臨時起意的鮮體驗.^.^

城市漫遊。 gina

步道 市集 咖啡

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