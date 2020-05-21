坐車比爬山累的高山？南投縣「郡大山」碰碰車之旅

如果在台灣有人說，那裡可以測試我的四輪驅動車子性能好不好的話，那麼我就會推薦你去 郡。大。山。

開完後，你就曉得了。

開始之前，先講結論

1：最好還是搭接駁車(7人5000元)、開坦克車或是騎越野機車去，不要拿自己的車車開玩笑。

2：沿途要穿越過好多會刮人的樹林，防護措施一定要做好。

3：來回大約5個小時，輕裝攻頂就好，留點體力玩碰碰車。

行程規劃：

1.4:00-->6:00：台南出發至入山管制站

2.6:00-->7:30：望鄉工作站(早上8點才開門放行)

3.7:50-->8:30：郡大山登山口

4.8:40-->9:10：攻頂望鄉山 3,007公尺

5.9:10-->11:40：攻頂郡大山3,265公尺(休息約30分鐘)

6.12:10-->14:00：郡大山登山口(太累了，沒仔細看到時間)

7.14:10-->19:30：回到台南含中途約休息30分鐘

準備好了嗎? 那我們就開始囉~~

3點起床，4點從台南出發，夜晚的小路，發出一點點的聲音，都顯得突兀

要進入管制站前的最後一間7-11，要買什麼東西，趕快去補貨一下

真的有人在整理入山證嗎? 都滿出來了

到23k 望鄉工作站前這種都是小case啦

開始撿石頭，車子好象會卡到了

經過了一個多小時，終於到了望鄉工作站(8點才開門)，這裡有廁所可以放水一下

工作站前的神木，記得要去膜拜一下喔

哇鳴~從工作站就可以看到大景了，好興奮喔

碰碰車 快40多分鐘，終於來到登山口了，看到登山口就覺得…又是歹路

為何有顆樹木的皮不見了，喔喔喔~~原來這裡有水鹿喔~牠會用角會磨樹

哀呀~我俊秀的臉，會被刮慘了

帶著小e來旅行囉，不到30分鐘，就來到第一個點~望鄉山

從望鄉山到郡大山北峰的路，風景真美。對面還可以看到玉山群峰喔

哈哈，這難不倒我啦

來幫我美麗的老婆拍照，真得是羨鴛鴦不羨仙啊~可以找到另一半也愛爬山的，這就是我的目標了。

人生的跑馬燈又浮現了

女王來了

真得好美，才子配佳人

郡大山快到了嗎? 這是個假山頭~~哭

人生若是累了，就坐下來休息一下

攻頂前的路都不好走

我快沒力了，到底快到了沒有

累攤了~

山上好熱鬧喔

開心~吃飽休息夠了 就下山囉。

人家說爬郡大山開車比爬山累，但這次很開心的可以跟姐和哥出來，座四輪驅動車雖然也會碰碰上上下下，但總比座七人座得利卡舒服太多了。也由於前一個星期才剛爬完要人命的北大武山後，太看得起自己了，想說郡大山，應該是小菜一碟而已，沒想到，真的有夠累。才剛爬10分鐘，就氣吸不上來了，真慘。

郡大山，應該這輩子不會再來了，除非除非有重要的人出現，我才會考慮吧。碰碰車真的不好玩。