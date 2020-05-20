山友界熱門路線之一！ 林相優美且小具挑戰的羅馬縱走

羅馬縱走距離台北近，林相優美，有羅馬神木可以拜訪，也是山友界的熱門路線之一，終於挑到這次機會來踩點，順便試用我新入手的Nature Hike 雲尚2 單人小帳篷。

✍️行程：7am- 4pm (9hrs 因為太專心拍寫真，工作時間比較長。正常應該8小時可解決）

✍️住宿：可住南山民宿，開車來只要半小時；也有北部山友是凌晨開車直接殺來（但是台北來回交通5~6小時，爬了一整天的山，很不建議疲勞駕駛）或是可以像我們在登山口前紮營。

當天抵達已經天黑，還有山羌鬼吼鬼叫的聲音，大家怕到不敢往裡面走，只好在柵欄旁邊隨處紮營，半夜風很大，而且這種簡易的帳篷很不擋風（內帳的上半部全部是網狀，基本上你是睡在一個蚊帳裡面）超冷！

白天的時候，才發現往派出所方向走進去的營地很棒，草地平，周邊也擋風。可以去旁邊的羅葉尾溪取水，但因為反正都開車來，自己多帶水也是很方便。

✍️交通：兩個登山口距離近，最好能有兩台車接駁。原本以為5公里平地用走的就好了，沒想到一整天下山到完全不想動了（真的不是蓓兒遜咖問題，當天山上遇到的另一組大姐也攤在路邊不想走了）！幸好台灣最美麗的風景 是開保時捷的兩位大哥大姊 ❤ 怎樣都沒想到保時捷願意讓我們又髒又臭的登山客搭便車！ 所謂的人品大爆發不只是登頂遇大景，而是下山有保時捷送去牽車！各位山友 請努力期待～

✍️路況報導：

7am準時出發！羅葉尾山2717m 比較高，所以先苦後甘，一開始就不囉唆的 直接先來三小時陡上

但是沿途的風景優美，雖是上坡，但也不會太難走。

很快地就看到了羅葉尾池的指標．池面小小的 但空拍機角度可以看到森林很厲害．

池邊玩太久了！終於10:50am登頂！

羅葉尾山可以看到南湖跟中央尖唷！再次提醒我無緣的中央尖！

接下來就走進了森林

一路緩緩到馬武佐野群山（好難記！我都膩叫他馬山）兩顆山中間的林道雖然平平的，但遠的要命，竟然也走了三小時！已經走到很沒耐心的時候 以為到了神木群，結果還是沒到。

當你看到羅馬神木的時候就代表馬武佐野群山要到囉！沿路拍寫真，竟然2pm才到神木！

過了神木 很快就在2:20pm登頂馬武佐野群山！雖然只有2368m, 但景很不錯，面對了武陵四秀，搭配整片大草原，有一點點歐洲的fu。

但羅馬縱走絕對不會輕易讓你下山? 短短不到2公里的路程，從2368m直接殺到1800m，路又陡又難走。

世界上最遠的距離 就是明明看到凡間的房子了，卻一直走不到。

還要過一個小溪流，遠遠看到溪裡很多白色的垃圾，走進一看竟然是這個....

沒想到下山竟然從馬路旁鑽出來

經過下山的折騰後，還要再走5公里回去牽車，又是擊垮駱駝的一根稻草。再次感謝保時捷夫婦！你們不但是好野人 也是好心人? 在車上舒服吹冷氣狂奔時，看到剛剛山上的大姐也是癱在路邊，等山友開車回來接。所以如果沒有兩台接駁，就要做好多走一小時的心理準備。

羅馬縱走 算是相對較不熱門的路線，這次平常天去 只遇到一組山友，但上次同樣選擇平常天，卻在劍龍陵上看到絡繹不覺的人群，爬山雖然是結伴同行比較安全，但還是希望能有一點寧靜。

整體來說，羅馬縱走的交通問題不大，山路不難走 卻仍帶著挑戰性，林相優美，很適合北部山友來這裡一日遊，享受山野的悠閒時光。

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