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500元鈔票中的聖山！世紀奇峰「大霸尖山」霸氣再現 17公里的厭世林道

健行筆記 / 健行筆記黃大煖

位於雪山山脈的大霸尖山海拔3,492公尺，山勢磅礡，有「世紀奇峰」之稱，自古是泰雅、賽夏兩原住民族的聖山。此行為飯糰二訪大霸，與9年前一樣依舊是晴朗的好天氣，而寂寞的厭世林道也依舊只載有關係的人，殘念的是我們都沒關係。我與心愛說，這17K是為你踢的！

出發前5天預報，從原本的雨雨雨變成晴晴晴，這就是春天。

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Day 1 蘆洲04:00-觀霧07:30-大鹿林道0K 07:45-大鹿林道17K 13:30(午餐)-馬達拉溪登山口14:10-九九山莊17:05 (負重14Kg)

早上7點多，大鹿林道0.3K的大霸尖山登山服務中心已經停滿車輛，真是疫情影響，大家都有空平日來爬山了嗎？飯糰與心愛就是其中之二。話說想要一睹500元的現場-大霸尖山有5條路線：大鹿林道東線、大霸北稜、Y聖、I聖與秀霸線。此行當然是選擇最安全，可以邊走邊吃的大鹿林道東線，讓沒有陡坡的飯糰依舊被濃濃的厭世感給籠罩。

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上圖 : 山林開放, 現在已經不需辦理入山證嚕!! 入園證要記得印兩張, 回程踢林道還被保七攔下來抽查

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出發前，投入一張入園證，在雪霸登山AR的APP空中報到之後，穿過鐵柵門，我們就要進入無(最)(後)(一)(隊)。之前買的攀岩用粉袋這次終於很紮實的用上了，無聊的平路 ， 飯糰跟心愛就一人掛一個，將零食餅乾都裝進粉袋中，邊走邊吃 。 這種新鮮感也只能撐到8K，接著飯糰就從無他變成無我境界，走到眼神死。

今天一路上的大鹿林道非常繁忙，林務局的車一直開過來又開過去。曾經有一台空車停下來，問我們上山嗎？飯糰死命的把眼睛撐大讓眼眶有點濕潤，並無辜的微微嘟嘴說『是滴，我們要上山』，心想應該會中吧，我可是長輩殺手耶！就這樣，我在心裡默默地哼出了這首歌，『無情的喇叭聲音，聲聲彈~林道邊依依難捨，心想坐的車~』

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上圖 : 天南星，花期4-5月，黑色的花長得就像是眼鏡蛇。不過這次看到有開花的天南星都長在一堆咬人貓旁邊，很難俯身拍照。偷偷爆料，心愛上廁所的時候屁股被咬人貓親到啦，哈哈哈。 

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上圖 : 這位女孩她圓夢成為森林系女孩~

用完餐，取捷徑下到馬達拉溪工寮，往左即為馬達拉溪登山口。馬達拉溪吊橋，網路上找不到是何時壞到，但我想應該是2013年，那年的蘇力颱風重創大鹿林道。如今吊橋的的殘骸仍保留在溪床上，走的是更為堅固的鐵橋。過了此橋，才是真正的登山口，此刻的感想就是，到底為什麼要踢前面的17K。

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圖片 : 現在的馬達拉溪橋

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上圖 : 17:05抵達九九山莊

九九山莊，因位於海拔2699公尺，故取名九九，最多可容納300人，是目前台灣容量最大的山屋。山莊以前是部落頭目去大霸朝聖時聚會的地方 ，後來成為登山路線蓋起山屋。而入口處的四座蒙古包式山屋是美國人贈送的，直到飯糰去的時候都還有在使用喔。

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上圖 : 上山不忘防疫, 口罩還是要備著 VS 排隊吃自助餐的山友

Day 2 九九山莊05:05-加利山岔06:33-中霸山屋09:34-大霸尖山10:40-九九山莊16:00

出發前的周末，來了一道冷氣團，玉山降下四月雪。推算一下，縱使大霸也有降雪，應該也融了，千算萬算卻沒算到結冰這檔事。昨日在踢大鹿林道遇到下山的山友均紛紛提醒霸基結了厚厚一層冰(還有霧淞哩)，要非常小心。這一晚真的非常冷，冷到很多人都睡不好，幸好我們的睡袋夠力，一覺到天亮啊！商業隊基本上都是3點起床、4點出發。為了避開人潮，我們晚商業隊一個小時出發，順便希望先鋒部隊可以把冰踩碎。

九九山莊至大霸霸基單程7公里，印象非常深刻，9年前的這段路，為了要趕伊澤山頂看日出，凌晨2點起床，加上誤跟了隊上的健腳，追的飯糰我都快要葛屁了。那時候還是山界菜鳥，很喜歡安排在山頭看日出，現在的我，只要時間許可，不管早黑還是晚黑，能不摸就不摸，日出就留在海邊看比較實在。

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上圖 : 別小看龜兒, 現在已經累積十顆百岳了, 其中還有C級路線, 平安龜=平安歸

在中霸山屋，我們遇到昨晚就睡在隔壁床位卻無緣說兩句的先生，他們透早就已經到霸基拍照，並且再次確認今天的結冰依舊堅硬如鐵，沒有冰爪，強行通過只是玩命。看樣子我們的如意算盤，商業隊開路與太陽的熱情融冰都失敗了。

越靠近大霸，也陸陸續續遇到很多回程的山友，大部分的山友都很熱情的為我們提醒前方路況。有山友說可以借我們簡易冰爪，我們毫不猶豫地回絕。再怎樣我與心愛也是曾經在雪地爬過山的，根據睡在隔壁床位先生給我們看的照片與敘述，那不是簡易冰爪可以安心通過的厚冰，加上不時颳來的陣陣強風，還有頭頂上的冰柱不經意的崩落 ， 我們還是放棄吧。又是最後一隊來到霸基的飯糰與心愛，那就盡情獨享眼前的美景！而心愛的小霸尖山 ， 只好擇日從另外四條路線再來了 。 

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上圖 : 500元鈔票(拍攝位置在中霸坪), 接下來還有二刷1000元跟2000元目標

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上圖 : 彩色點點是人類, 白色的三段就是結冰處

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上圖 : 霸基第一段結冰 (梁大哥攝)

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回程，我們在伊澤山登山口遇見小宇(協作)，看他連大紙箱都背上來覺得很不可思議。一問之下才知道，原來現在也可以煮中午的喔，這絕對比背熊貓或吳柏毅(uber eats)厲害啊！小宇說，他才跟三條魚走完14天的南三，好令人嚮往的路線呀！

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伊澤山下眺望聖稜, 圈谷還有殘雪

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Day 3 九九山莊05:40-馬達拉溪登山口07:40-大霸尖山登山服務中心14:28

與幽默莊主道別，想著那17公里的寂寞林道，有點不太開心。第一天踢完17K午飯休息時，我問心愛，如果有人請你陪他再走一次你會再來嗎？當時心愛說等下山再回答。而現在，才剛離開九九山莊，心愛就說他不想再踢這個大鹿林道，哈哈哈，回程都還沒走呢！ 回到起點，兩人鞠躬謝謝山神，回程17K的禮物就是飯糰腳底板的3顆水泡與心愛膝蓋使用過度腫起來，兩樣禮物都是我們第一次收到！而飯糰二刷的心得就是，拎祖媽第3次我一定要搭車，哼！

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上圖 : 再見了九九山莊, 我們下一個9年再見

完整圖文 : 飯糰五號的旅遊狂想 https://nigili5.com/dabajian/

登山 吊橋 美國

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