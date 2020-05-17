山頂視野不輸有名的中級山！ 新竹關西「石牛山」半日遊

【旅程簡單介紹】

石福宮旁停車場→呂宅→開始登石牛山→途中經過兩處水流域→石牛山→呂宅→石福宮旁停車場(左上左下)

約２個半小時至3小時，是怎麼樣的路我們繼續看下去

【前言】

石牛，聽起來像是某種招財或是鎮壓的裝飾品，

但是對於石牛山來說似乎沒有甚麼相關，

山頂充滿了巨岩石頭，而其中一顆石頭上面寫著石牛山三個字。

由於第一次去的時候走到三分之一雨就下的蠻大的，

所以這次選了晴天再去一次，所以中間的照片會穿插

文字基本上是第一次爬完的心得

會想要走石牛山的原因很多，

除了網路上看到山頂的絕佳視野外，石牛山位在關西，

與石門山大概是距離最近的小百岳了！

何況有看網路上有人說過，雙石縱走，看起來充滿挑戰與可看性！

但是我還太菜，慢慢來。

雖然今天天候不佳，沒有看到山頂的展望，但是這次可以先當探查，下次再選個好天氣再來！(第一次)

視野不錯，但是如果是萬里無雲的那更好!(第二次)

石福宮停車場，從這裡出發的（據說轎車假日要收１００元停車費）

旁邊有一個小指標，個人覺得還是要自己攜帶ＧＰＸ

此次走的路線為左上左下，但是我參考別人的圖自己畫出簡易圖，說明可能會遇到的狀況

從石福宮上山共有兩條路線，一條是左邊往上走經過呂宅後上山，

一條是右邊往右走經過戴宅後上山，右邊的路線會經過較陡的拉繩地，

也要使出力氣穿過岩洞，所以我這次就選擇了比較簡單的左邊路線上下山。

從石福宮往上走至呂宅之前，幾乎整段路都是水泥的馬路，

但是路基狹小，雖然我不是開車，但是除了當地的車輛外，其他轎車應該不會讓你開上山，

雖然景色比較單調，但是途中也可以經過亮點，就是一潭經過山下衝下來的池水。

（別錯過搂，就在路邊的林子中，水很清涼）

順著這條路就可以到達呂宅，呂宅裡面有一隻狗，

沒有綁鍊子，但是似乎也不會咬人，只是會亂亂叫而已。

呂宅外面有養一些番鴨，旁邊有一條路，但是依照ＧＰＸ軌跡不是這邊，

猜測也是別人的菜園，或是別的山的小路，

但是去石牛山要經過呂宅前面，

經過呂宅前面後，我又遇到了一條岔路

而我笨笨的選擇了左邊，雖然有打開ＧＰＸ但是也不確定是哪邊，

但是左邊越走越不對，這明明就是走到人家菜園，

我還走了大概３分鐘左右，直到路跡越來越沒有，才覺得不妙。

趕緊回頭～

右邊的路比較平，一開始的旅程算是有驚無險！

走沒多久順著大岩壁走到了一個菜園（又是菜園？）

還好菜園旁明顯有向上走的路，

從此處開始就是緩緩的上坡路，路基是穩固的泥土，

雖然沒有風但是蠻輕鬆愜意的，路旁有許多芳線柱蘭正在開花，

也有許多白花蛇根草，這個季節似乎是他們的盛花期，

走在這段步道，樹林會將整個步道包覆，相當優美。

走著走著路旁突然有一個看起來是河切地型的地方，不過似乎沒有水?

雖然看到蘭花會有點小興奮

但畢竟芳線柱蘭這個時候是盛開期，

到哪裡都看的到，非常氾濫（Ｘ）

但是看到遠處有著一顆比較特殊的

試問：「 單兵注意！遠方有一科在草叢裡面的小唇蘭，單兵應該如何處置。」

「報告，下去拍照！」

但是竹子旁的草叢其實是非常危險的，因為竹子並不穩固，表土很常容易踩空，

在試探性的下踩後，就盡情地拍這個小唇蘭

第一次去的時候花尚未開

第二次去就開了

緊接而來是兩個石頭跟倒木組成的洞可以從這裡穿過去，

不過洞有點小，包包太大會卡卡的，(不過這個洞在第二次去的時候已經沒有了)變成這樣

過了這個之後走一下就會看到第一個小水池，

(樹幹已經被鋸掉，剩下大岩石，但是從上往下走比較難走，求山友大大，幫他加一條攀繩)

(不要臉\\\\)

蹲了下來摸摸水，這裡的水非常清澈跟冰涼，

過了這個小水池之後就開始往上坡，但是步道也算是不用攀附石頭跟樹枝，

並且持續到第二個小水池，

過了第二個小水池後，就開始上坡，連續的上坡可能會有點累，

並且這邊後會開始出現攀繩，

上山的時候可以輔助，下山的時候非常需要，

這裡的石頭開始濕滑，並且由於上坡的緣故，泥土偶而也會滑一下，

從這邊開始大概半小時的路程就可以到山頂，但是沿途濕滑要小心慢行。

接近山頂的時候有一個剩下十分鐘的標語貼在大樹上，

看到這個標語真令人感動，因為這個時候也開始下雨了，

走在霧茫茫的林道中，難免會讓人有點困惑，

從林子走到稜線的時候，彷彿有耶穌光從另一邊透出XD

要出林子啦!

兩次的對比

上了稜線之後就看到兩條路，

一條是左手邊的旁邊有寫前往彩和山，右邊則是往石牛山頂，

兩次的對比

往右邊走大概三分鐘的路程就到了石牛山頂開闊地，

這個山頂感覺就像是武俠小說裡面一樣，非常多的巨石環繞著，

雖然今天能見度超差，但是看到山頂的堆疊的石頭，總有著莫名的霸氣，

至於晴天的石牛山，我只能說，就是牛XD視野超好

在山頂拍完照之後，由於雨勢沒有趨緩的狀況，(第一次)

所以選擇下山，但下山馬上就會遇到難題，

最大的拉繩爬升段，由於石頭濕滑且坡度過陡，非常難下，

思考了一會，最後決定從步道邊邊依循著沒被開闢的土緩緩而下，

否則這邊可能絕大多數的人都會在此摔跤，

還好今天是穿著雨鞋，

過了大下坡之後，接連會遇到比較小的下坡也比較好解決，

上了山頭之後就比較安心，且我也沒有要走右邊下山，

所以循著記憶中的腳步緩緩下山，

到了山下之後，遇到在地居民，他們問我是不是一個人上山，

跟我說前幾天有人在山上摔斷了腿，建議我下一次還是結伴同型，

其實我也同意，但是邊緣人就是找不到伴，才會被稱作邊緣人XD

但下次我會仔細評估過危險性再決定要步要上山，

因為石牛山其實左上右上都有一段是被大家說是較危險的，

所以建議大家要去石牛山還是結伴同型，或是選擇天氣好的假日。

在水泥路的部分，發現了一罐被遺棄的殺草劑，

原本是有點搖頭，等到回家查閱後才恍然大悟，

不知道是其他種都禁用還是怎樣，

這種除草劑似乎是濃度較低，且土壤吸收較弱，

微生物可以分解，而且較貴，相對於其他惡名昭彰的除草劑來說

算是相對仁慈了，許多農村由於人口老化，再都是老人耕作的狀況下，

說實在，我們也不能要別人都要用草除，或是更昂貴且重的除草機，

自然農法，是目前最推崇的，但是執行起來需要相對的決心與能力。

期許政府可以研究出對土壤更友善，也相對便宜的除草劑給農民外，

也幫幫友善小農一把，讓人與自然相處更和諧。

此次的路線圖 的 GPX

GPX

GPX

GPX

【沿途植物】

小唇蘭 ( Erythrodes blumei(Lindl.)Schltr )

蘭科(Orchidaceae)小唇蘭屬 (Erythrodes)

相較於芳線柱蘭，小唇蘭於芳線柱蘭，小唇蘭的花軸級長，花朵數量也是很多，

分布於台灣全島海拔50~2000公尺山區闊葉次生林、竹林內，喜歡陰濕而透光的環境，

小唇蘭的植株有葉片3~4片 ，三條主脈頗明顯，莖圓柱形，也是綠色。

花朵很多但是長長的花軸竟然可以支撐，真的很神奇，

沒有在開花期時，幾乎不會讓人注意，

但是只要開花，就讓不讓人錯過。

白花蛇根草 (Ophiorrhiza pumila Champ. ex Benth. )

茜草科(Rubiaceae)蛇根草屬(Ophiorrhiza)

除了芳線柱蘭跟小唇蘭外最多的就是白花蛇根草了!

分布於台灣北部低海拔山地 100~800 公尺山地，多到滿地都是

花序頂生，多花，總梗長約 1 公分，和螺狀的分枝均被短柔毛；

葉肉質，卵形、披針形、橢圓形或長圓形，長通常 2~5.5 公分

多年生小草

他真的很白很小，但是很精緻

同樣蛇根草類植物，蛇根兩字指植物根莖橫臥在地上如蛇狀而得名。

【偶遇動物】

紅胸窗螢 (Pyrocoelia formosana)

螢科(Lampyridae )山窗螢屬(Pyrocoelia)

前胸背板黑色中央具紅色斑塊，腹部紅色，翅鞘為單純的黑色

一般來講，螢火蟲給人的印象都是晚上活動的，

但是也有許多螢火蟲白天也會出來，甚至日夜都活動。

這種螢火蟲的公母分辨不是一般的看屁股一條兩條螢光棒那樣。

公的螢火蟲才有翅膀，母蟲沒有翅膀，從幼蟲至成蟲都在地板上活動。

石牛山 成功!

我覺得山頂的視野不輸有名的中級山，

兩次下來雖然第一次爬因為下雨的關係，

蠻狼狽地，但是左上左下的路程，基本上只有一段，

比較危險，

然後一路向上爬會有點累，

另外林下稍微悶熱，記得帶一條毛巾。

雨鞋:給你防滑與乾淨的腳。 手套:裡面有一些攀繩以及需要扶木頭石頭的地方，可以保護你的手。 內有GPS的手機或是其他裝置:山區很容易迷路，請保護好自己。 足夠的水 攜帶一點食物 早點上山

#上山可以比較趕，但是下山一定要走穩

#山上天氣變化大雨具至少攜帶一件，最好全身包含帽子都防水

#天氣很好的話，超級棒，視野無敵~

最後附上 相片花絮

快樂出門~平安回家~