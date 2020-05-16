新北瑞芳山林美景！「後凹古道」連走金字碑 沿途還可賞桐花

前些日子翻著與行者大哥一起登山的旅遊手札，突然找到一篇2009年10月猴硐古道群探勘的手札，這才想起當年好像是要舉辦繽紛山林遊子親子登山活動，事先進行的探路行程，當時雨量不小，我們不但沒有按照往例喊暫停改走頹廢行程，還一路撐傘走到金字碑古道上方的探幽亭，難得如此精實與充實。後來這個活動雖然沒有續辦，但是有一陣子我們很常在猴硐一帶出沒，猴硐車站對面的老麵店也是我們時常光顧的用餐地。最近一次是2011年4月，跟秉謙走的幾乎是同樣一段路，下山後同樣也是在老麵店用餐，此後就沒再到過猴硐。

【新北瑞芳】後山凹裡先民開捷徑．後凹古道連走金字碑

事隔9年再度造訪，猴硐變得似乎有些不一樣，煤礦園區與貓村的結合，假日的猴硐變得更加熱鬧。猴硐火車站目前則是在施工，對面的老麵店以及其他餐飲店家人潮越見增加，只是疫情流行期間，還是要與大家保持距離。選煤場則也架上施工圍籬，斥資1億2000萬的修復經費，預計2022年完工，屆時結合鐵道、煤礦歷史、自行車、貓村等複合式的旅遊走廊，未來的猴硐值得期待。當然，舊猴硐國小的生態教室如果能夠善加整理，加上冰河孑遺植物鐘萼木的季節限定特色就更加完整了。

1.猴硐火車站，原來浮球的造型不只是青蛙，也可以是貓咪。

2.車站對面的老麵店，有著許多的回憶。

3.蹭著路邊燈桿的貓咪。

疫情期間，避開大眾運輸，自己開車來到猴硐，出門時間比較晚，來到猴硐已經上午九點半，還好還有停車位，先在猴硐火車站附近逛逛。不是為了湊熱鬧，而是9年沒來，對這裡竟產生了一些陌生感，需要一點時間召喚過往記憶。接著走上運煤橋來到對面瑞三礦業大樓，本想取道大樓旁階梯走劉厝古道接猴牡公路，卻見入口處的施工告示，只好直接走神社步道造訪猴硐神社。

4.選煤場再利用修復工程的圍籬。

5.運煤橋俯視選煤場現況。

6.往南邊眺望，獅子嘴岩稜角分明的稜線依然醒目。

7.基隆河與猴硐聚落。

8.走運煤橋到對面的瑞三礦業大樓。

9.以前的猴硐坑似乎是還沒有打通，現在打通了卻禁止行人通行？當下有些納悶，直到離開時才見證真相，只能說我也好想體驗一下啊。

10.瑞三礦業大樓，一樓現在是販賣部，與猴硐礦業休閒園區結合，提供坑道體驗、餐飲、民宿等服務，據說憑猴硐礦業休閒園區的門票還能到一樓販賣部換取紀念品。

11.劉厝古道的入口標示施工中，此行就略過不走。

猴硐神社原稱為猴硐社，在明治維新後的近代社格制度中，並沒有明顯的社格(一說是社祠，大概歸類為民社)，推測有可能於昭和年間(大約1934年前後)，由瑞三礦業所捐獻。隨著瑞三礦業的沒落、猴牡公路的開發，神社的木材、石材等也可能為當地居民所拆除利用，目前神社鳥居尚存，拜殿成了涼亭，本殿則已消失。

12.通往猴牡公路與猴硐神社的步道，印象中以前走的步道是猴硐一百階，這條步道以前似乎沒有走過，就來走走看吧。

13.步道沿山壁緩緩而上。

14.神社鳥居，一旁的櫻花花期已過，盛開時應該會更有味道。

15.已經消失的本殿。

16.過了本殿，左邊的階梯接回懷德亭，過懷德亭前的介壽橋即可回到猴硐礦業園區一帶，直行有一小塊平台，之後無路折返。

17.三三兩兩開著的金毛杜鵑。

18.回到猴牡公路大約3K附近，右側即為後凹古道的入口。

後凹為大粗坑溪旁山丘後方的山谷因而得名，日治時期北迴線三貂嶺隧道尚未貫通，往返於臺北到宜蘭的旅客必須在猴硐下車，沿淡蘭古道主線翻越三貂嶺，進入牡丹、雙溪，經遠望坑進入草嶺古道至宜蘭。而翻越三貂嶺的淡蘭古道主線，就是現在的金字碑古道。

現在的交通，火車轉公車是相當司空見慣的事情，然而當年可是火車轉步行走古道越嶺，路程之辛苦又非今日可以想像。但也正因為如此，當年的猴硐除了發達的礦業，更是交通樞紐，行旅常會在猴硐過夜，可以想見當時猴硐的旅宿以及餐飲可說是相當蓬勃。這又不禁讓我想到車站前的老麵店經營90年，不知是否見證過這段歷史。

金字碑古道是當年的官道，沿大坑溪岸上行，路徑寬大而迂迴。不過正因為較為迂迴，加上古道入口距離猴硐車站還有一段路，於是就從大粗坑溪後方山谷另闢一條山徑接到金字碑古道。這些歷史淵源以及地理特性，猴硐地區的山區路徑既多且複雜，多數因為少人行走，已經湮沒於荒煙蔓草間。除了金字碑古道因為是淡蘭古道主線，最具歷史意義之外，後凹古道其實就是一條通往金字碑截彎取直的捷徑。除此之外，金字碑古道入口附近還有大粗坑古道，可越嶺貂山古道抵達現在的牡丹車站。這裡的大粗坑聚落在採礦的黃金時期，最多有超過400戶的聚落在此形成，儼然就是一個頗具規模的社區。

隨著三貂嶺隧道的開通，猴硐的交通樞紐地位不再，後凹古道也逐漸沒落，只剩當地聚落居民用來往返金字碑的道路。隨著猴牡公路由保甲路而開發成為公路，後凹古道才慢慢被人遺忘，重新受到登山山友青睞，也不過是這十幾年的事情。

19.樹穴蜻蜓雌蟲，運氣不錯的首拍。

20.今年許多花都早早進入花期，油桐花也不例外。

21.古樸的路徑。

22.石頭厝，當年很盡責的狗兒也已經不在了吧。

23.後凹古道要由左側過後凹溪，之後沿著溪的左側一路上行接到金字碑古道。不過因為太久沒來，路線遺忘大半，逕取右側續行。

24.右側路線平緩，也有點古道況味，途中看到這座陳舊的石板橋，是以往印象中沒有出現過的，至此也大概知道自己走錯路，但還是很好奇會接到哪裡，於是繼續探路。

25.這條路雖有古道況味，以現今來看，應當是當地居民引水的水管路。途中看到這個巨石，路徑被擋了三分之二，邊走邊爬著繼續探路。

26.通過後凹溪的小水潭，前方路徑不明，水管路沿溪而上，探路到此也不便繼續深入，決定折返回古道涉溪處。

27.進入古道之後有一些農地，取石階續行。

28.古道旁的農地，還有種植香菇的椴木。

29.後凹古道旁的古厝遺跡。古道左側原本有條叉路，可接到金字碑古道大約300公尺的地方，但此行以看不到這條叉路，想來已經堙滅，回程大概只能踢完整條金字碑古道。

30.古厝範圍不算太小，感覺應該是後凹聚落往古道的延伸。

31.帶錨紋蛾，很像蝴蝶的蛾。

32.哈哼花的花期慢慢進入尾聲，這也是今年花期提早的植物之一。

33.古道的石階。

34.還沒看到鐘萼木，桐花可是看到了不少，後凹古道有些路段瞬間成了四月雪步道。

35.古道取左上行，右邊是後凹瀑布叉路，先取右看看。

36.不多時抵達後凹瀑布，初見這兩層小水瀑稱為瀑布未免言過其實，但聞水勢似乎頗有氣勢，後凹瀑布應該不只是這兩層小水瀑。

37.往右邊看，水勢急洩而下，我所在的位置應該事後凹瀑布的正上方，真正的觀瀑點在哪裡？我想到一開始誤走的水管路，也許會接到哪個可以欣賞瀑布的地方吧。事實上這裡被當地人稱為水源地，也看到一些引水管路的埋設，這些管路會接到先前誤走的路徑應該不會有錯。

38.回到瀑布叉路口，不只是貧血導致的昏眩，左大腿被取走大隱靜脈處肌力本就不足，走到這裡竟出現抽筋徵兆，稍事時間休息補充些熱量，接著續行接到金字碑古道。

39.個頭比起蛇根草小了許多的白花蛇根草。

40.金字碑古道上不見鐘萼木，桐花倒是不時可見。

41.抵達金字碑。

西元1866年(清同治5年)，劉明燈接替曾元福出任台灣總兵，率所部湘軍入台，可視為左宗棠湘軍入台之始。第二年時任台灣總兵的劉明燈率兵北巡至此，見沿途山勢與民情，又正逢清朝「師夷之長技以制夷」的自強運動正如火如荼展開，感慨之餘題下這首七言律詩，並用金箔印上，這也就是古道名為金字碑的由來。恭錄如下：

雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。海上鯨鯢今息浪，勤修武備拔良材。

碑成之前，有鴉片戰爭、英法聯軍，而後自強運動展開。碑成之後，清法戰爭、甲午戰爭，宣告自強運動的失敗，「海上鯨鯢今息浪，勤修武備拔良材」在本位主義僵化的官僚體系之下能有多少成績？想來歷史已留下見證。

至於在古道上聽到山友劉明燈與劉銘傳夾纏不清的對話，除了一笑置之，心裡也暗自想著，兩人一屬湘軍體系，一屬淮軍體系，先後對台灣有著不同的影響，課本之外的故事，應該才是最引人入勝的所在。

42.只是腦袋不斷的轉著，左大腿的抽筋症狀也不斷加劇著，在這裡稍事休息。除了貧血的症狀，兩腿力量不均也是問題。

43.終於抵達探幽亭，先前本想順登三貂嶺山的想法當然就放棄了。

44.土地公廟右側往三貂嶺山與三貂大崙，拍拍照就好。

45.探幽亭後方往不厭亭的山徑，可往牡丹山以及貂山古道。

46.旗竿座上出來透氣的麗紋石龍子(成體)。

47.吃過午餐，拍拍相片，準備走金字碑古道下山。

48.「雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。」

49.尋訪鐘萼木未果，繼續拍桐花。

50.往後凹古道的叉路已經堙滅，直接走金字碑古道出來回猴硐。

51.驅車返回台北看到這一幕，才知道現在的猴硐坑打通之後可由老蒸汽車頭帶領繞行並進行導覽，真該找個時間來體驗一下。

其實事隔9年再訪猴硐，光是對猴硐當地就多了幾分生疏感，更別說走在古道上，有許多地方感覺就像是首次造訪一般，慢慢的會覺得記憶實在是一種很靠不住的東西，但曾經有過的感受與回憶，若還能擁有，那就值得珍惜與收藏。第二天待在家，在玲玲身邊當了一天看護大叔，問起猴硐的一切自然是整個忘光，老麵店的回憶，就先由我幫她收藏，或許就直到我也丟失的那一天吧。

需仁．2020/04/20