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世紀奇峰「大霸尖山」健行記　走在陵線路段賞遠山風景

健行筆記 / 健行筆記Ben Chang

先說結論：單攻沒有成功，但已滿足。

目標里程：(林道 17 km + 大霸尖山 11 km) x2 = 56 km

實際里程：(林道 17 km + 大霸尖山 8 km) x2 = 50 km

第一次單攻，看了相關文章、想東想西、模擬許多情境，包括天氣變化、行走速度不夠、是否要住宿山莊、食物、與最重要的飲水量。用了一種不上不下的心境去規劃一場 可攻可守 的行程。因此一開始整理裝備時帶了許多東西，包含睡袋。

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出發前兩三天，最後才決定至少先排除住宿的規劃，改採 "不見得會抵達大霸尖山，但一定會當天下山" 的計畫，重新整理了行囊，雖然有輕便了一點，但仍稍嫌不夠輕量。

(事後感謝當天天氣非常完美，大部分減量後仍攜帶的保暖衣物都沒用上而成為累贅，但多一份準備總是多一份安心囉！)

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前一天抵達觀霧附近的民宿，走走附近的步道，適應一下 2000m 環境。

活動當天清晨，不到 3:00 就醒了，離我原訂計畫時間要早醒，不過擔心自己腳程太慢，於是就早早出發了。

開車前往檢查哨的路上多霧、飄著細雨，氣溫應該有 10 度以上，是個涼爽舒適的天氣。

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抵達檢查哨，投入入園證，稍微整裝一下，就開始踏上漫長的旅程了。

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這段 17 km 的距離是很無聊的，所幸天候方面只有飄小雨，沒有長時間的大雨侵襲，所以並不會很煎熬。我以每小時 6 km 的計畫快走著，每 10 mins 要看到 1 km 的木樁成為我打發時間的重點項目，希望能在 3 hrs 左右完成。

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清晨，天漸漸亮了，也慢慢可以從林道間看到一些遠方的山景。終於在三小時左右抵達這 17 km 山友們提醒過要注意的捷徑，此刻心情感到輕鬆，終於在計畫時間內完成第一段目標，也為今天的行程感到樂觀。

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抵達真正的登山口，過了連接橋，準備開始第二段目標，陡上 4 km 往九九山莊前進。

一過橋第一個挑戰是，竟然有點看不出路線，橋頭唯一的指標也斷在地上。還好此刻遠方聽到當天下山山友的談話聲，才讓我找到開始前進的路。

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抵達 0.9 km 路旁休息座位，就花了我半小時左右，這可不得了，若是持續這樣的爬升，我應該不可能 2 hrs 抵達山莊。在 0.9 km 著實好好地坐下來休息了好一陣子，順便好好欣賞一下灑進林間的晨光。

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一路上的路況夠原始，在一些大石頭區段需要比較注意鞋子的防滑能力，還好這兩天天氣不錯，不會太過潮濕，因此上山時比較不用太過於擔心。(稍晚下山時才不小心輕摔了幾次)

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花了快 3 小時，九點多抵達九九山莊，經過這段陡升，真的一度覺得今天單攻到九九山莊就好了，每往前多走 1 km 都會想著晚點回程要多加 1 km (真心討厭回程的 17 km)，所以內心裡不斷在交戰著、考慮著今天的目標要訂在哪裡。

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在山莊裡稍作休息，與莊主、與山莊留守的志工聊了一下我的計畫，得到的意見都是後續路況有多麼好走、可以在多麼短的時間內完成，不過前提是今天要留宿一晚啦！聽了一些經驗談後，吃過早餐，重新整裝，將無用的、不算太重的大背包留在山莊，換上越野輕裝帶上兩瓶水，繼續往山上前進。

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離開山莊後的前兩公里，如莊主所說，是比較爬坡的路段。改了輕裝之後雖然已經輕鬆許多，不過自己本身腿力沒那麼足夠，所以速度一直拉不上來，想著莊主給我設定的回程目標，看看手錶，覺得慢了。

過完兩公里後，開始走在比較陵線的路段，可以看到比較遠山的風景，雲霧繚繞，看著遠方可能是聖稜線的群峰們。

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偶爾已經可以看到大霸尖山，也能看到前往目標的路。看不到還不會覺得遠，看得到反而覺得路途遙遠。有那麼一幕讓我感到記憶深刻，在前方我將行走的陵線上，左方的雲霧渺渺，有種要滿出來的感覺，我不斷期待能看到它溢出來滑落右側山壁的壯觀景象，可惜沒有發生。

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在 7.1 km 左右，已經可以看到大霸尖山了，雖然還沒抵達它的山腳下，但它的特殊外型已經讓我感到印象深刻了。

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11:25 抵達 8 km 處，想想竟然花了 1.5 hrs 左右抵達此地，雖然說是陵線，但是上上下下也不能算是完全平緩，偶而也會有陡升，估算了一下後面還有 3 km 要走加上回程時間，不想摸黑下山。考量到自己的體力狀態與滿足程度，於是決定就到此就好，已經玩得足夠了。折返吧！

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回程總是感到輕鬆，終於願意花點時間拍路邊野花了！

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回到往加利山的分叉點，雖然看似只有 1km 的距離，但我仍因為考量總時間，所以沒打算去。畢竟我目標不在拿下百岳，只在完成一次長距離的健行。繼續往九九山莊下山吧！

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回到山莊後，與莊主報告了我的狀況。再與不同行程計畫的友人聊聊天、吃個午飯、喝杯咖啡、休息一下。大約半個多小時後，就要繼續面對回程的遙遙之途了。

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陡下的山徑途中，遇到了上午在山莊中認識的志工，聊起了她的料理人生，以及是如何來到這個山莊幫忙的故事。對於能在山莊裡享用的任何粗茶淡飯，我們都應該抱持感恩之心。

走在還沒天黑的 17 km 林道上，可以順便看一下清晨沒能看到的沿路風景，看到山壁危險的落石區，對稍早摸黑安全地通過了這些路段感到感謝。

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沿途見到了許多山野裡的居民，也看到了牠們興奮地追逐著彼此在玩耍著，對於有幸見到此畫面感到幸運。(影片中只有前 6 秒能看見牠們的身影)

最後，終於在天色完全降下夜幕之前回到了停車場。

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以下是詳細時間表：

3:33 0.3k 檢查哨4:00 3k4:28 6k4:58 9k5:29 12k6:02 15k6:21 17k6:34 登山口7:11 1k7:52 2k8:40 3k9:13 4k9:14-9:45 4.1k 九九山莊10:06 5k10:42 6k11:02 7k11:25 8k 折返12:3x-13:13 4.1k 九九山莊14:36 登山口14:51 17k15:52 12k17:09 6k18:31 0.3k 檢查哨

登山 步道 咖啡

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