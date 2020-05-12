全程美如畫！人品大爆發的帝王之山「南湖」 宛如置身北歐的絕美風景

健行筆記 / 健行筆記Lung Hsin Chang

這行程原本1、2月就要去了，但因為登山口很遠，介於宜蘭及南投邊界，且需要爬很多天，實在不想一趟去看到白牆，也希望避開冬季 裝備可以少帶一些。沒想到4月了還可以遇到寒流..

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五星級步道 針葉林好走

行程規劃(邊爬邊調整)第零天 高雄-宜蘭 

開車跟坐車都有考量過，因為登山口有公車可到，但現在油價便宜，開車划算!到宜蘭時天氣不好，下一整晚的雨..

第一天 宜蘭市-勝光登山口(車程兩小時)-6.8登山口-多加屯山-木肝鞍部-雲陵山屋

宜蘭到武嶺這條北進路線，超美!!!超美!!好像北歐!!一路陰天，山上大霧，直到登山口的前500公尺，突然放晴!!超神奇~!大約走5個多小時，有幾段爬坡，還算可以

第二天 重裝:雲稜山莊-審馬陣山-南湖北山-五岩峰-南湖北峰-南湖山屋；輕裝:南湖山屋-主東叉路-南湖大山-南湖山屋

雲陵到南湖，一路上坡沒有冷場，約7-8公里(累) 到山屋氣太好直接輕裝攻南湖大山，一樣繼續上坡(淚) 下午4點多太陽漸落氣溫驟降 趕快回山屋休息，晚上全身疲憊，頭痛，沒啥睡、沒食慾

第三天 輕裝:南湖山屋-主東叉路-南湖東峰-南湖山屋；重裝:南湖山屋-雲陵山屋

早上賴床到8點，身體好一些，覺得不去東峰可惜，結果一去差點放棄，碎石坡腳軟，路線不明須找一下。回程，重裝從南湖山屋到南湖北峰最累的一段，強冷風呼呼吹，一路陡上，我以為在爬聖母峰....接著一路無止盡下坡到雲陵 膝蓋很痛.. 有時候下坡沒有比上坡輕鬆...

第四天

雲陵山屋-勝光登山口 (4小時) 開車:勝光登山口-武嶺-廬山(泡溫泉洗澡)-南投市 (4-5小時)

第五天

一條活龍，全身無痠痛!天氣非常好是這趟旅程的優點，也降低了危險性。不過低溫、體力衰退，太久沒去高山，讓我在南湖山屋那晚很不舒服，超級想要回到平地~第2、3天都爬得很累，當下立刻取消之後要爬中央尖山的想法，南湖大山跟南湖東峰，攻頂前都很陡，碎石坡，南湖山屋遇枯水期水源要往上走一段三千多公尺的高山，會挑人的!

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遠方的村莊都好清楚

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左邊的愛心圈谷 右邊的大霸尖山

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童話故事般的南湖山屋

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是幅畫!

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南湖東峰之景

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在南湖東峰往前看

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我的面前 聖稜再線(現)?

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雲稜山屋

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第二天啟程

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山上仍有冰霜

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五岩峰

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殘雪也可以自得其樂一下

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東峰碎石坡

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可怕腳軟

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準備回程 硬硬的

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登山 步道 聖母峰

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