漫步綠意山林！ 嘉義「奮起湖大凍山步道」 瀰漫山嵐霧氣之美

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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大凍山，又名奮起湖大凍山

海拔1976M

是奮起湖風景區一帶最高峰

編號60小百岳

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這天安排嘉義奮起湖大凍山

距離台中車程約有2小時之多

雖然7:30就從家裡出發

但因為還在阿里山的櫻花季交通管制期間

被交管指引從頂湖派出所的方向前往

多繞了不少路

整路狹小….一路擔心會車….

終於在約10點來到頂湖停車場

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看著來爬山的山友

多少可以看出大凍山還是頗受山友的青睞

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休閒步道

禁止車輛進入

除了有停車場外路邊也有些停車位

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進入頂湖步道前

先瞧見了一塊巨石~觀音石

聳立在入口

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左側或是觀音石的後方

皆可相連

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距離頂湖停車場約400公尺

來到大凍山步道

沿途有茶園…樹林…竹林 

(石獅像)的岔路口

依舊沿著產業道路前進

位在海拔近2000公尺的山上

有些微涼

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發現了一座三角補點

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1.7公里的產業道路後

則要接續直上的階梯

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大凍山區一帶

原有登山路徑經大幅整建後

整合成~大凍山國家步道

落葉的階梯步道

沿線有著山林優美的景緻

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1.5小時後

來到電塔處

距離山頂不遠了

夥伴說: 我們一路聊天聊得太忘我

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山頂處有一座

木造觀景涼亭

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優美的林相

也會吸引各類的鳥兒

飛翔於林間

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這是從多林停車場而上的另一條步道

路程稍遠些

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好天氣的觀景台可以

眺望玉山群峰、塔山群峰….等等壯麗群峰

我們運氣稍差

只看見一片白牆

觀景台上沒有三角點

僅有一木牌標識

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大凍山

是近期爬山中

遇上山友較多的山域

還好尋得一處位置

索幸在這裡午餐

儲備體力才能接續下一座山

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午後剛過

預備下山

迎面而來的是

迷濛的霧氣

別有一番朦朧美

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潔白的菇類與

難得一見的水晶蘭

繽紛了山上的景色

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對比前後兩小時的茶園

一是青翠

另一則是霧鎖

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全年均溫約在20度的大凍山

有多條步道可以依腳力選擇

茶園風光、巨木、松林、滿滿的芬多精....

也有山友會安排來此欣賞日出

雖然這天我們與遠眺群山的大景無緣

但瀰漫山嵐霧氣的美也是另一種收穫^.^

城市漫遊。 gina

步道 櫻花季 登山

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