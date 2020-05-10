漫步綠意山林！ 嘉義「奮起湖大凍山步道」 瀰漫山嵐霧氣之美

大凍山，又名奮起湖大凍山

海拔1976M

是奮起湖風景區一帶最高峰

編號60小百岳

這天安排嘉義奮起湖大凍山

距離台中車程約有2小時之多

雖然7:30就從家裡出發

但因為還在阿里山的櫻花季交通管制期間

被交管指引從頂湖派出所的方向前往

多繞了不少路

整路狹小….一路擔心會車….

終於在約10點來到頂湖停車場

看著來爬山的山友

多少可以看出大凍山還是頗受山友的青睞

休閒步道區

禁止車輛進入

除了有停車場外路邊也有些停車位

進入頂湖步道前

先瞧見了一塊巨石~觀音石

聳立在入口

左側或是觀音石的後方

皆可相連

距離頂湖停車場約400公尺

來到大凍山步道

沿途有茶園…樹林…竹林

(石獅像)的岔路口

依舊沿著產業道路前進

位在海拔近2000公尺的山上

有些微涼

發現了一座三角補點

1.7公里的產業道路後

則要接續直上的階梯

大凍山區一帶

原有登山路徑經大幅整建後

整合成~大凍山國家步道

落葉的階梯步道

沿線有著山林優美的景緻

1.5小時後

來到電塔處

距離山頂不遠了

夥伴說: 我們一路聊天聊得太忘我

山頂處有一座

木造觀景涼亭

優美的林相

也會吸引各類的鳥兒

飛翔於林間

這是從多林停車場而上的另一條步道

路程稍遠些

好天氣的觀景台可以

眺望玉山群峰、塔山群峰….等等壯麗群峰

我們運氣稍差

只看見一片白牆

觀景台上沒有三角點

僅有一木牌標識

大凍山

是近期爬山中

遇上山友較多的山域

還好尋得一處位置

索幸在這裡午餐

儲備體力才能接續下一座山

午後剛過

預備下山

迎面而來的是

迷濛的霧氣

別有一番朦朧美

潔白的菇類與

難得一見的水晶蘭

繽紛了山上的景色

對比前後兩小時的茶園

一是青翠

另一則是霧鎖

全年均溫約在20度的大凍山

有多條步道可以依腳力選擇

茶園風光、巨木、松林、滿滿的芬多精....

也有山友會安排來此欣賞日出

雖然這天我們與遠眺群山的大景無緣

但瀰漫山嵐霧氣的美也是另一種收穫^.^

城市漫遊。 gina