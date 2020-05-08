奇幻森林伴隨美山景！苗栗南庄「加里山」小O路線行程　大坪登山口出發

「加里山」位於苗栗南庄，是「三台疊翠」的最高峰，也是台灣小百岳之一。「加里山」有兩處登山口，分別是「鹿場登山口」與「大坪登山口」。我們今天選擇「大坪登山口」出發，經過「杜鵑嶺」登上「加里山」，在下切至「風美溪」接回鐵道的小O型路線。

（杜鵑林廊道）

踏進登山口的第一步，是密密麻麻筆直的人造杉木群，上至鞍部有六十年代荒廢的台車遺跡及機具，徜徉在厚實柔軟杜鵑嶺，登至山頂有360度視野，可以展望雪山聖稜線及竹苗山區。幸運的話，還可以見到水晶蘭、台灣特有種，一葉蘭與森氏杜鵑花。

（橘色小O路線）

總里程/總行程時間/移動時間：11.59公里/7小時47分/6小時11分

登山口資訊：google map導航「月球石第一觀賞區」後，續行至大坪林道終點即到達。登山口有多處免費停車空地。

行程：0848大坪林道空地停車→0854大坪支線登山口→0901景觀平台→0936岩洞→0940水源→0942鞍部休息平台→0943杜鵑嶺岔路→1041觀景台→1136杜鵑嶺→（休息約10分鐘）→1234加里山→（休息約1.5小時）→1436一葉蘭岩壁→1447二坪岔路→1532過溪→1600鐵道→1604鞍部休息平台→1636大坪支線登山口

▲0848 行經月球石第一觀景區後，續行大坪林道終點，加里山-大坪登山口，有幾處停車空地。平日的加里山人氣滿滿，登山口前的第一層黃金停車區已滿，退回第二層柳杉林停車區。

▲0854 大坪支線登山口，空地旁有加里山登山資訊及木棧平台，曾看過有人在此紮營。

▲0859 步道一路緩上坡，指標與里程清楚標示。

▲0901 景觀平台被樹林包圍，遠遠發現地上好多橘子皮，走進一看，哇！好多鮮豔肥美的蘑菇。

▲0913 循木棧階梯緩上，進入大片柳杉林。

▲0914 柳杉林高聳筆直，鳥兒清脆的歌聲迴盪在林間，黃色與紅色反光牌清楚標示，無論早早起登或不小心貪玩摸黑也有足夠的安全指引。

▲0918 就算不登頂，步道旁也有長椅，可以納涼休息、享受一整天的芬多精。

▲0920 發現穿著硬殼盔甲的千足蟲

▲0921 太陽光束映入林間，光影隨著腳步移動變化萬千。

▲0931 滿滿的花朵植物，鮮豔的阿里山五味子、有著眼鏡蛇般的天南星是台灣的特有種，花期都是3~5月，不知不覺踏入繽紛色彩的季節。

▲0936 步道旁石洞，裡面烏漆麻黑、伸手不見五指，每每經過總是跟夥伴討論著，裡面是不是住著毛怪或著龍貓之類的神奇動物。也曾聽過有山友戴著頭燈，至洞穴內提取岩壁滲出的甘甜泉水。

▲0938 轉為之字形上坡，沿途架有安全繩索。

▲0940 流籠平台前大水管，旋開水閥，有充沛的冰涼山泉水。周圍的台灣天南星，各各撐著一把紫色小傘花。左方路徑可通往大坪山，取右往避難山屋方向。

▲0942 流籠鞍部平台，大片空地有休息座椅及一台古老級的伐木流籠索道絞線機頭。

▲0943 續行可見廢棄的台車軌道，左往避難山屋，是回程的路徑；取右上往杜鵑嶺方向。

▲0951 奇特的一棵大樹，充滿大大小小的瘤疤。

▲0956 步道滿是枯枝落葉，舒適好走，經過長滿綠色植物的巨大岩石。

▲1000 救援樁1號，溫暖陽光灑落開闊地。

▲1004 看似漂浮的奇特樹枝及樹幹上奇趣的方形樹洞。

▲1007 晶瑩潔白水晶蘭綻放，躲在潮濕的角落處。

▲1039 杜鵑林樹幹彎曲，踩著步道上的厚地毯，走起來飄飄的、軟軟的。步道上枯木豎立著兩朵尖耳，宛如動畫裡的背著橡樹果實的小龍貓，可愛極了！

▲1041 觀景台，雲霧一陣陣隨風起舞。想起多年前曾坐在小板凳上賞景，一個颱風後，再度造訪VIP座椅早已不見蹤影，但美景依然在。

▲1051 葫蘆蘚，探出一支支小巧玲瓏的小葫蘆。

▲1101 穿梭在林中，因為前些日子潮濕，新鮮的芽苗與色彩繽紛的菌菇類也紛紛探出頭。

▲1120 被山友整理過的箭竹林，免鑽、不刷臉。

▲1136 杜鵑嶺2113峰，後方一顆杜鵑花盛開。有指標牌可續往虎山，是山界有名的「虎加縱走」，聽說還有加強版的「哈加虎縱走」。

▲1144 取左下往加里山方向，樹枝蜿蜒蒼勁，籠罩在霧氣中。下切路徑，泥濘溼滑。

▲1149 在箭竹林中上切岩壁，時不時的一腳踏入爛泥坑，實在狼狽。

▲1230 枯木上可愛紅色小傘

▲1235 加里山一等三角點NO.34，海拔2220M，有一塊小腹地，天氣好時可展望雪山聖稜線、鹿場大山、新竹山區，今天天候不佳，什麼也看不見，只有神秘白牆一片。

▲1235 時而從雲端露臉的陽光暖烘烘，午餐後，瞌睡蟲纏身。休息約1.5小時，往鹿場登山口方向下山。

▲1408 手腳並用下坡路段，架有安全繩索與ㄇ型鐵環。

▲1436 大岩壁，一眼就瞧見紫色小花朵，傳說中的「一葉蘭」，仔細打量了一番，真的只有一片葉子呢。

▲1442 穿過高聳岩壁

▲1445 攀過密密麻麻的樹根路徑，抬頭仰望紅豆杉大神木。

▲1447 岔路，右往鹿場，取左邊往二坪方向。

▲1514 下切路徑，周圍盡是高大挺拔的柳杉林。

▲1527 幾處被山老鼠盜伐的倒木，上面噴著「查」字樣。

▲1532 下切穿過風美溪，水質乾淨透徹。

▲1538 步道中間橫擋的岩石，披上一層綠苔蘚，好似一隻蟾蜍。

▲1600 接回廢棄台車軌道，右往避難小屋，取左往大坪登山口方向，經過鞍部休息平台接回原步道。

▲1638 回至大坪登山口，仍停著數輛車未駛離。結束今天的小O負重訓練，雖然沒有看到滿山、滿谷、滿岩壁的杜鵑花與一葉蘭，但已收穫滿滿，心滿意足。

▲1727 回程道路一側，是滿滿的雲海線，太陽漸西下，伴著美山景，心裡規劃著下一次的加里山大O行程，體驗曾經繁華過的鐵道風情。

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