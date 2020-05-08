快訊

我有海外所得670萬？多名納稅人嚇到 差點家庭糾紛

中國「海上民兵」：遊走灰色地帶的非正規海軍部隊

奇幻森林伴隨美山景！苗栗南庄「加里山」小O路線行程　大坪登山口出發

健行筆記 / 健行筆記本丸愛納涼

「加里山」位於苗栗南庄，是「三台疊翠」的最高峰，也是台灣小百岳之一。「加里山」有兩處登山口，分別是「鹿場登山口」與「大坪登山口」。我們今天選擇「大坪登山口」出發，經過「杜鵑嶺」登上「加里山」，在下切至「風美溪」接回鐵道的小O型路線。

e8ca00e5251e067de35a1fb72f4b4e25.jpg（杜鵑林廊道）

踏進登山口的第一步，是密密麻麻筆直的人造杉木群，上至鞍部有六十年代荒廢的台車遺跡及機具，徜徉在厚實柔軟杜鵑嶺，登至山頂有360度視野，可以展望雪山聖稜線及竹苗山區。幸運的話，還可以見到水晶蘭、台灣特有種，一葉蘭與森氏杜鵑花。

4788e78418c1dd9bb42bb5deaab90585.png

（橘色小O路線）

總里程/總行程時間/移動時間：11.59公里/7小時47分/6小時11分

登山口資訊：google map導航「月球石第一觀賞區」後，續行至大坪林道終點即到達。登山口有多處免費停車空地。

行程：0848大坪林道空地停車→0854大坪支線登山口→0901景觀平台→0936岩洞→0940水源→0942鞍部休息平台→0943杜鵑嶺岔路→1041觀景台→1136杜鵑嶺→（休息約10分鐘）→1234加里山→（休息約1.5小時）→1436一葉蘭岩壁→1447二坪岔路→1532過溪→1600鐵道→1604鞍部休息平台→1636大坪支線登山口

e286da4e0806026fd1435e3939a6e974.jpg

146617f4b997eb3da729359a2e976525.jpg

▲0848 行經月球石第一觀景區後，續行大坪林道終點，加里山-大坪登山口，有幾處停車空地。平日的加里山人氣滿滿，登山口前的第一層黃金停車區已滿，退回第二層柳杉林停車區。

fb5ef08e60beaacf39736a74c9a0668e.jpg

cbe552442eb4be8e7de8f8db037db5e9.jpg

▲0854 大坪支線登山口，空地旁有加里山登山資訊及木棧平台，曾看過有人在此紮營。

2ad8ae42153701d5d522bb62e00c5148.jpg

▲0859 步道一路緩上坡，指標與里程清楚標示。

46579fb70fed00a7b6e85afac3cc3c5e.jpg

68a770f1e86daa1719856f28e06b8f8e.jpg

▲0901 景觀平台被樹林包圍，遠遠發現地上好多橘子皮，走進一看，哇！好多鮮豔肥美的蘑菇。

9511837199d235446208f70131c25003.jpg

▲0913 循木棧階梯緩上，進入大片柳杉林。

b12a258028784027df9ef750d15ebf19.jpg

0428570fa961e8e76cdba30108ef4a66.jpg

▲0914 柳杉林高聳筆直，鳥兒清脆的歌聲迴盪在林間，黃色與紅色反光牌清楚標示，無論早早起登或不小心貪玩摸黑也有足夠的安全指引。

c76c62cbd6f60eea56e8d294a443a91b.jpg

▲0918 就算不登頂，步道旁也有長椅，可以納涼休息、享受一整天的芬多精。

60d8dd9f7aa357a0429a265e5997d7bc.jpg

▲0920 發現穿著硬殼盔甲的千足蟲

97a9b3260679ef9b31cc2a42d7b5389f.jpg

18c725a6309a84dae63ea3ab4a7a34b0.jpg

▲0921 太陽光束映入林間，光影隨著腳步移動變化萬千。

ca33278eb21e2a9f9d9647cca3507468.jpg

▲0931 滿滿的花朵植物，鮮豔的阿里山五味子、有著眼鏡蛇般的天南星是台灣的特有種，花期都是3~5月，不知不覺踏入繽紛色彩的季節。

e2e34a215e59dba3eea1043de8bcaed6.jpg

▲0936 步道旁石洞，裡面烏漆麻黑、伸手不見五指，每每經過總是跟夥伴討論著，裡面是不是住著毛怪或著龍貓之類的神奇動物。也曾聽過有山友戴著頭燈，至洞穴內提取岩壁滲出的甘甜泉水。

5422b8e3a30545ae6b9da3d798140e73.jpg

▲0938 轉為之字形上坡，沿途架有安全繩索。

7263dc7fa1a7d92a7cef6d1d0b1faee2.jpg

▲0940 流籠平台前大水管，旋開水閥，有充沛的冰涼山泉水。周圍的台灣天南星，各各撐著一把紫色小傘花。左方路徑可通往大坪山，取右往避難山屋方向。

fe8f00736837971ba4158b7b50780921.jpg

06e1d7d7cba6237dd1d89272880f23b8.jpg

▲0942 流籠鞍部平台，大片空地有休息座椅及一台古老級的伐木流籠索道絞線機頭。

1cba2eaf7532946d3e9e38e88121a404.jpg

▲0943 續行可見廢棄的台車軌道，左往避難山屋，是回程的路徑；取右上往杜鵑嶺方向。

11a7721abbd2da0dd8ac13c5658c5b74.jpg

▲0951 奇特的一棵大樹，充滿大大小小的瘤疤。

dae5e02e45551a2f982f0a23292cab39.jpg

▲0956 步道滿是枯枝落葉，舒適好走，經過長滿綠色植物的巨大岩石。

f94a5cfb0408befffff6ca6de4b56ae4.jpg

▲1000 救援樁1號，溫暖陽光灑落開闊地。

8af2bf10b4988def33537d515b1b9605.jpg

a2ba726b535097dded472819af73393a.jpg

▲1004 看似漂浮的奇特樹枝及樹幹上奇趣的方形樹洞。

5032cc7aa5ffb21590cb3cae8c8a507e.jpg

▲1007 晶瑩潔白水晶蘭綻放，躲在潮濕的角落處。

d6bfa1c15cd72c5813f8f99897e66849.jpg

80ce9b98eb5e4792ab9d2868e5c4d784.jpg

▲1039 杜鵑林樹幹彎曲，踩著步道上的厚地毯，走起來飄飄的、軟軟的。步道上枯木豎立著兩朵尖耳，宛如動畫裡的背著橡樹果實的小龍貓，可愛極了！

da8ee0b032b26d8079960581430d1eea.jpg

▲1041 觀景台，雲霧一陣陣隨風起舞。想起多年前曾坐在小板凳上賞景，一個颱風後，再度造訪VIP座椅早已不見蹤影，但美景依然在。

cb4edaf1cda0623debffbc29205244a0.jpg

▲1051 葫蘆蘚，探出一支支小巧玲瓏的小葫蘆。

f797107d7130f8f82dd00ade2d75783b.jpg

4cecf19696cb3e7e4c745d2c75f44c06.jpg

▲1101 穿梭在林中，因為前些日子潮濕，新鮮的芽苗與色彩繽紛的菌菇類也紛紛探出頭。

70be51c3af712dafd23336d9a18af625.jpg

▲1120 被山友整理過的箭竹林，免鑽、不刷臉。

5e2cf15706b87d7c7280e1ac6241aa98.jpg

ca12f3d1123503fe8ebfeb8ff866c461.jpg

▲1136 杜鵑嶺2113峰，後方一顆杜鵑花盛開。有指標牌可續往虎山，是山界有名的「虎加縱走」，聽說還有加強版的「哈加虎縱走」。

314a3b08d6a9e3cda859c32cfc1a8bb8.jpg

0248ebe14b19a5ccc52e24e31174043c.jpg

▲1144 取左下往加里山方向，樹枝蜿蜒蒼勁，籠罩在霧氣中。下切路徑，泥濘溼滑。

c625b4758c2afd255aa34cc3e9c123d4.jpg

b74c48be0660a49c873b86788491f9dc.jpg

▲1149 在箭竹林中上切岩壁，時不時的一腳踏入爛泥坑，實在狼狽。

a08473cbb256942e34f33d574f1c0000.jpg

▲1230 枯木上可愛紅色小傘

b521c4f83db4da4f790eaa08690d3117.jpg

4eaf24b614a5fdd15745f1de7b947e7e.jpg

▲1235 加里山一等三角點NO.34，海拔2220M，有一塊小腹地，天氣好時可展望雪山聖稜線、鹿場大山、新竹山區，今天天候不佳，什麼也看不見，只有神秘白牆一片。

db2de9d5b7f7713117011647d3d95e6b.jpg

3408bea559a9cc371c9d984c7315779d.jpg

▲1235 時而從雲端露臉的陽光暖烘烘，午餐後，瞌睡蟲纏身。休息約1.5小時，往鹿場登山口方向下山。

1b72307e0327ab15d210c861e9c7e520.jpg

8ca5d7cfb80f7cb0ad20871f197e20c8.jpg

53c2beb2bfdb6ddca3d4ed75da7bd210.jpg

▲1408 手腳並用下坡路段，架有安全繩索與ㄇ型鐵環。

55175d31e3e8472957b859cf48da7d38.jpg

▲1436 大岩壁，一眼就瞧見紫色小花朵，傳說中的「一葉蘭」，仔細打量了一番，真的只有一片葉子呢。

a6b1d29be42b811223f659bab3fe9498.jpg

▲1442 穿過高聳岩壁

d471adb534ac916d3ee165dc95f7c4ce.jpg

9c64f97fee7e632547cfd8518fde31e7.jpg

▲1445 攀過密密麻麻的樹根路徑，抬頭仰望紅豆杉大神木

8e88ad6e3b7914ed664856da5395699a.jpg

▲1447 岔路，右往鹿場，取左邊往二坪方向。

24edff3af70e7c97c5cd37c28640226d.jpg

786177bf3d48949e39c532c7a70f3cd5.jpg

▲1514 下切路徑，周圍盡是高大挺拔的柳杉林。

761b403630413a63c5d1f0fd04ae676b.jpg

▲1527 幾處被山老鼠盜伐的倒木，上面噴著「查」字樣。

dbc745128bb9c635ec62af5609017bae.jpg

▲1532 下切穿過風美溪，水質乾淨透徹。

458e4d6eb1bd55c8602742887019120b.jpg

▲1538 步道中間橫擋的岩石，披上一層綠苔蘚，好似一隻蟾蜍。

bc03c8af1d706ba0d4a165a453e27e80.jpg

▲1600 接回廢棄台車軌道，右往避難小屋，取左往大坪登山口方向，經過鞍部休息平台接回原步道。

4382952ec1a0b77c6fb3e6d2fb838935.jpg

▲1638 回至大坪登山口，仍停著數輛車未駛離。結束今天的小O負重訓練，雖然沒有看到滿山、滿谷、滿岩壁的杜鵑花與一葉蘭，但已收穫滿滿，心滿意足。

079112737f3b0dbe5a3f61ddcbb5ad58.jpg

▲1727 回程道路一側，是滿滿的雲海線，太陽漸西下，伴著美山景，心裡規劃著下一次的加里山大O行程，體驗曾經繁華過的鐵道風情。

?苗栗南庄_加里山小O_大坪登山口GPX?

?我的部落格【本丸愛納涼】?

登山 步道 神木

延伸閱讀

訓練心得／唐麻丹山 Trail Run

南二段失聯「阿好姐」找到了 摔落邊坡被山友救起

苗栗家扶中心少年展力挑戰自我目標 攻頂小百岳加里山

巴西咖啡豆採收…找嘸人

相關新聞

奇幻森林伴隨美山景！苗栗南庄「加里山」小O路線行程　大坪登山口出發

「加里山」位於苗栗南庄，是「三台疊翠」的最高峰，也是台灣小百岳之一。「加里山」有兩處登山口，分別是「鹿場登山口」與「大坪登山口」。我們今天選擇「大坪登山口」出發，經過「杜鵑嶺」登上「加里山」，在下切至

公車就可到的極美瀑布！「滿月圓國家森林步道」超愜意 路線交通皆親民

Hello大家好，我們是山系卡波，一對愛登山且愛分享所見所聞的情侶。清明時節雨紛紛，4月初這幾週週末的天氣不甚明朗，導致很多兩天一夜的百岳團就這樣倒團了，也因為這樣讓我開始想找一些單日步道或郊山走走。

沿著峭壁驚險行進！單攻「玉山主峰」詳細路程筆記

玉山主峰單攻 日期：2020/04/04 (六) 時間：02:00（東埔停車場）－07:00（排雲山莊）-11:15（玉山主峰）－17:00（回到玉山登山口） ＊如09:00前未到排雲山莊或12

登山時用心聆聽！ 苗栗有座加里山 & 杜鵑嶺O型縱走 進入山林系真美好

今天來聊聊『苗栗有座山叫加里，家裡有群人叫Family』 名稱：加里山 地點：苗栗市-南庄 Google位置：搜尋一葉蘭農場（在抵達一葉蘭農場的岔路處靠『左』『左』『左』，繼續往上開） 路線：

巧遇皮卡丘！ 南三段幻夢烈日風雨行　破了待在山上最久紀錄

2020/3/28~4/3 - 南三段縱走 - 丹大、東郡橫斷 為天數最長，距離突破一百公里（手錶紀錄約 102.2 km），岳界稱為百岳 " 終極縱走路線 " ，也是四大障礙路線之一，地形複雜，平

踏入臺灣心臟之河！「丹大溪」水路進出 加年端野溪溫泉+峽谷瀑布彩壁景觀

一處位於丹大溪深處的加年端野溪溫泉，可由陸路或水路前往，從水路進入不但要多次渡溪，加上進入狹窄的峽谷後，河流的水量及流速都不是簡單的考驗，是非常看重天候因素的路線，峽谷絕壁中有著延綿不絕的溫泉露頭彩壁

像屁屁的山？台北北投「紗帽山」半日遊　體驗林蔭中行走

【旅程簡單介紹】 紗帽山北端登山口→紗帽山→紗帽山北端登山口 約1.5小時，是怎麼樣的路我們繼續看下去。 【前言】 紗帽山是我在陽明山一開始爬的第一座山，會叫紗帽山是因為他的山形象是烏紗帽，但

在雲霧和森林之中漫步！三峽熊空「雲森瀑布」仙氣十足 如精靈般存在

登山日期:2019年11月11日 台北有許多瀑布步道深藏在山林內，勢必得帶著躍躍欲試的期待探訪，有別於其他登山瀑布主打艱難長時間的路程，三峽雲森瀑布步道確實歡迎闔家光臨。 雲森瀑布為雲心和森山的合

大霸群峰全記錄！ 親眼看看台幣五百塊紙鈔上的山

不囉說先上影片~ (有喜歡的話不要忘記訂閱，之後也會帶來更多的爬山影片) 這次會走大霸路線完全是個意外 出發前就聽朋友要開團走此行程 沒想到因為要湊人數揪我，就這樣傻傻的參加了 上網搜尋一下

以前連肖想都不敢！ 能高安東軍6日遊　不用去紐西蘭也能擁抱美景

以前因為洗澡＆負重問題，從來沒有肖想過能高安東軍。聽到全程90%都是重裝上山頂，很少輕裝登頂，所以山友揪了直接pass。 但經過了這一年的南湖七峰4日/ 南二段6日/ 新康5日的訓練後，終於有膽安排

高雄地景秘境！柴山「龍谷、大峽谷、小錐麓」 攀岩穿石探秘行

柴山地景豐富，隨處可見礁石、岩洞、峽谷、斷崖、深穴...等地形，它們是珊瑚礁石灰岩經地質演變後，再經風化、侵蝕以及雨水的沖刷等作用而形成。［龍谷］是一道深邃的U字型裂谷，［大峽谷］是珊瑚礁岩壁形成的深

走入阿凡達奇幻場景！「巴福越嶺古道」300年泰雅族人的狩獵徑&姻親路

巴 福 越 嶺 古 道 這是一段泰雅族巴陵開始的姻親路 。狩獵徑。彷彿走入阿凡達的奇幻場景，尋找我心中的潘朵拉。路途17k，循著古道是二.三百年前泰雅族大嵙崁群 向北狩獵所走出來的一條獵徑。

熱門新聞

奇幻森林伴隨美山景！苗栗南庄「加里山」小O路線行程　大坪登山口出發

春天的楓也很迷人！ 每年兩波楓紅的台北奧萬大 不用出國就能愜意地賞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。