公車就可到的極美瀑布！「滿月圓國家森林步道」超愜意 路線交通皆親民

Hello大家好，我們是山系卡波，一對愛登山且愛分享所見所聞的情侶。清明時節雨紛紛，4月初這幾週週末的天氣不甚明朗，導致很多兩天一夜的百岳團就這樣倒團了，也因為這樣讓我開始想找一些單日步道或郊山走走。

近期健行筆記網站上做功課時，無意間發現了山林美境尋寶石活動。研究一番後得到結論：就是走一條寶石活動內的指定路線步道，然後開著手機APP沿路抓寶。參加完後還有機會抽獎拿獎品，認真覺得也太佛心了...走個步道就有機會拿獎品！

看了一下任務路線，發現北、中、南、東部、甚至外島，都可以解任務，太峨眉緊(amazing)了吧...。因為想要帶家人出門去散步，所以特別挑選了一條路線難度簡易的「滿月圓國家森林遊樂區步道群」，公車就可以到，爬山不求人！

▲滿月圓國家森林遊樂區步道 小檔案▲

里程：5.5公里費時：來回3小時，加拍照約4小時交通：自三峽國小搭乘807公車至底站門票：有，攜帶身分證新北市民可享半價優惠地址：237新北市三峽區174之1號

我們早上六點搭淡水的首班捷運，在新埔捷運站2號出口外的「板橋花市」搭乘910至三峽國小，並轉乘807至滿月圓國家森林遊樂區。來回單程的交通時間約3小時，但那是因為我家住比較遠，所以去哪都遠XD。需要特別注意的是前往807的車次非常少，假日只有5個班次，如果可以的話在起始站三峽國小搭乘，會比較有位置坐。

如果還沒下載健行筆記的App，可以在搭車過程中趁有訊號的時候趕緊下載

下載完後開啟，請允許健行筆記App使用手機的位置／定位。這個很重要，會影響是否能成功取得寶石喔。登入後請點選下方選單的「活動」>「任務」>山林美境尋寶石，進入畫面後找到「滿月圓森林國家步道」並點選，可以選擇要下載離線任務，還是線上挑戰。這裡真心建議下載離線任務，這樣沒有網路訊號還是可以正常抓寶物喔！

下載完後點選下方選單的「我」>「離線任務」>「任務名(ex：滿月圓)」，App會要你選擇開始任務或查看路況，建議可以先查看路況，這樣如果有路線維修等問題，心裡也有個底不會多走冤忘路，最後點選開始任務。

我覺得這個APP滿方便的，因為爬山前本來就有到健行筆記下載gps的習慣，app內的gps出現的會是官方認定版，就不用在網路上查詢後再下載到手機裡，也能擁有一份完整且安全的離線地圖，同時也透過尋寶遊戲，為此次旅程添加一些趣味性，讓登山更有趣。

坐公車會抵達滿月圓國家森林步道的停車場，要在繼續往裡面走才會抵達售票亭(步道起點)，停車場跟售票亭都有公廁供旅客解決燃眉之急。滿月圓國家森林步道的任務寶石象徵是「蝴蝶」，上網一查後才發現原來滿月圓也有「蝴蝶谷」的美名，在這個園區內曾經紀錄的蝶類高達176種！如果想要看到蝴蝶滿天飛，可以選擇春天時來訪。

走進售票亭的沿路就可以看到瀑布下游的溪流，超級清澈。且沿路步道平緩非常好走，兩旁的樹林綠蔭即使夏天來也不會曝曬，順帶一提這裡秋冬可是有楓葉的呢，秋天來這裡賞楓絕對也是個好去處！

由於近期疫情緊張，售票入口有員工協助量測體溫，入口也有標示建議旅客隨身攜帶口罩的標語。新北市民持身分證入場可享門票半價優惠，所以要記得帶身分證出門啊～題外話，從售票亭就可以開始山林美境尋寶石的任務嘍！

進入滿月圓森林園區一開始都是平緩的路段，直到看見石階是一個分水嶺！這裡會有一個指標立牌(當時顧著錄影片沒拍到照片嗚嗚)，指標上會寫著往左走是遊客中心，因為這條路線是O型步道，所以往左走抵達遊客中心後，往前續走可以接上前往「處女瀑布」的步道 ; 往右走則是上圖照片的路線「自導式步道」，往上續走會抵達「滿月圓瀑布」，續走會接到處女瀑布回到遊客中心。所以如果只想去看處女瀑布的山友們，也可以往左走。

這裡的路面狀況其實非常單純，就是石階、木棧道、水泥路，所以非常適合親子同遊，來回時間也僅需要3小時而已。且越往裡面走，林相會看起來更高挑，滿適合拍照的。

看到這兩位阿姨媽媽們可以邊走邊聊天，就知道這步道到底有多chill了，根本在逛自己後家花園似的愜意。

接著會看到另一個指示牌，往左是滿月圓瀑布，往右是往東眼山的路線，如果沒有要練體力請不要往右走。或是如果很喜歡這條步道，也可以下次從東眼山登山口起登，接到滿月圓國家森林步道。

經過前面提到的東眼山岔路口後，滿月圓瀑布就離你不遠嘍！在抵達滿月圓瀑布前會有兩個岔路口，往右是瀑布觀景台，往左是滿月圓瀑布。如果想要拍到上圖的美景，請往觀景台走會有個小涼亭，不到100公尺非常近。往左走至滿月圓瀑布則是會在橋上看到「瀑布身」，再續走到瀑布頭有一個非常大的休息平台，可以在那邊休憩。休息平台處也有路可以直通至處女瀑布，但目前直通處女瀑布的路徑正在修繕中，所以旅客們在觀景台看完瀑布後可以往遊客中心的方向走，一樣可以以另一條路線抵達處女瀑布。

從滿月圓瀑布續走至處女瀑布的岔路口大約僅快400公尺，距離其實不遠。但前往處女瀑布要向上爬不少的樓梯，抵達極美瀑布前需要有心理準備唷。

我覺得處女瀑布相較滿月圓瀑布還要壯觀，因為離瀑布體比較近。在處女瀑布這邊也有兩層樓高的涼亭，可以在這邊休息。

在處女瀑布拍照一陣子之後就準備前往遊客中心，不到1公里的距離走起來完全沒有壓力。沿路上還看到一棟古老建築物，很適合坐在石頭前合照。行程走到這邊差不多已經告一段落了，繼續續走就會抵達原先的售票亭，是不是看完遊記之後迫不及待的想要來走走呢？5/15前參加山林美境尋寶石，任選一條步道就有機會獲得抽獎資格唷，獎項請點此，偷偷告訴大家我挑了一條超簡單、交通又可以到達的步道，爬山不求人自己就能做到！(更詳細的寶石活動說明請點此)

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